Hombres, mujeres y pensiones

buenos días Pepa tenemos por delante en las pensiones comparecencia en el Congreso de Mariano Rajoy por detrás el tsunami suministrado del jueves pasado hizo en los dos mujeres pensión algunos datos la pensión media de jubilación es de mil setenta y cinco euros al mes con la siguiente distribución la de los hombres alcanzan los mil doscientos cuarenta y cinco mientras la de las mujeres es queda setecientos noventa y cuatro euros un treinta y siete por ciento menos y ojo el sesenta por ciento de los Príncipes vistas no pasa de los mil euros al mes el dato por sexo es cruelmente explicativo de cómo a lo largo de los últimos cincuenta años por no retroceder demasiado la vida laboral de mujeres y hombres ha sido distinta discriminatoria hasta la indignidad cobran menos pensión lógicamente porque han cobrado salarios más bajos durante todos sus años de trabajo pero un buen amigo no llama la atención son un aspecto que se desprecia las estadísticas toda la estructura social española no en exclusiva pero casi muchas mujeres además en especial a mayores de sesenta y cinco años no han trabajado nunca fuera del hogar estamos hablando grosso modo de dos millones y medio quizá tres de mujeres que no reciben ningún maldito eh uno de pensión así que sería justo rebajar notablemente el ingreso medio de muchos pensionistas ya que debe repartirlo con la consorte ninguneada datos simplemente a datos no solucionan pero a educan