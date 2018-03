Aitor Lagunas: "La sensación que tuve durante la entrevista es que André Gomes se iba quitando un peso de encima respuesta a respuesta"

Voz 1375 00:00 esta pone hoy nuestro compañero de la revista Panenka que es el que ha hecho la entrevista Aitor lagunas hola Aitor muy buenas

Voz 1 00:05 qué tal buenas noches Manu

Voz 1375 00:08 Juan no sé cómo fue la charla cuando el hiciste la entrevista easy to según iba hablando con él

Voz 2 00:13 leí vas viendo eh

Voz 1375 00:15 acorde a los titulares que iba dejando no seco que sensación tuviste cuando tenías enfrente Andre Gomes

Voz 1 00:21 yo la sensación que tuve fue que iba perdiendo peso

Voz 3 00:25 hombre bombas iba quitando la mochila no

Voz 1 00:28 sí totalmente que se va quitando piedras de la mochila pero además a ojos vista hecha de preguntan pregunta y sobre todo dar respuesta en respuesta por su parte le veía aligerar esa mochila que me da la sensación de que ha ido cargando que se ha ido poniendo el Hinault compareciendo con nadie que al final él en algún fragmento de la entrevista también me decía qué te sentía casi casi la necesidad de estallar así que a diferencia de lo mejor que pueda insinuar alguno de los titulares yo no me no me encontré con alguien muy depresivo ni hundido ni nada por el estilo me encontré con alguien punto unos muy inteligente muy inteligente quizá demasiado para para lo que es el mundo del fútbol no por nada sino porque el entorno de de un equipo de fútbol hiper profesionalizado al al al más alto nivel como Club Barcelona no pues implica unas exigencias unas demandas una presión que que si eres muy consciente de todo ello pues puede jugar en tu contra ir sobre todo también alguien con con espíritu de lucha que está apretando una nueva tecla que es abrirse

Voz 3 01:34 contar cómo se siente para ver si así funciona mejor cuando hiciste la entrevista cuando fue

Voz 1 01:40 entrevistas en el que se hizo el veintitrés de febrero el viernes

Voz 1375 01:43 sí es decir antes del partido

Voz 1 01:45 para el contra el Atlético de Madrid que recuerdas pues tuvo algunas intervenciones que que fueron contestadas por parte del público y que esa contestación por parte del público a su fue también a parte de Ernesto Valverde yo creo que ese fue un clic momento también importante tuyo para para para él para Gómez espero que el hecho de que como decíamos no haberse sacudido esa presión que que que llevaba carrera pues también pueda ayudarle a a pensar menos profesionales un poco el titular de la entrevista pensar demasiado me hace daño claro exacto estoy bastante de acuerdo con él él dice el fútbol al final tienen que ser automatismos si estás pensando normalmente basta llega una décima de segundo tarde a cada a cada toma de decisión no es un poco lo que lo que veíamos desde fuera o intuíamos otra de las cosas que intuíamos también es que cuando entrena no no actúa de la misma manera que cuando debemos jugar porque cuando entrena Luis Enrique le ponía se entrena Ernesto Valverde le pone pero cuando juega así que es verdad que hay un diferencial y ese diferencial entre cómo entrena como juega entendemos que pasa por la cabeza

Voz 1375 02:51 claro y entendemos que pasa por el público que LB que en el entrenamiento no está cuando juega así pero de qué manera el afecta esto a un futbolista de élite en un equipo de élite está Patricia Ramírez que es psicóloga deportiva con la que hemos hablado en alguna ocasión más en el Larguero hola Patricia buenas noches hola buenas noches

Voz 1681 03:09 mira hay tres cosas interesantísimas que acabo de escuchar

Voz 1 03:12 sí mire que he visto en la entrevista com

Voz 1681 03:14 Letta y lo que ha comentado el compañero clase la entrevista es cierto él empieza con los brazos cruzados delante suyo como con una postura no defensiva pero de poco como demás frustración termina la entrevista abriendo abriendo sus brazos que es como una orientación al periodista porque cuando no consigues a hablar aunque sea solamente hablar ya no gestionar hablar de tus emociones te quitas el PSOE se de tener que tragar de tu suelo lo que está sintiendo es una liberación

Voz 1375 03:43 te diste cuenta de que dice Patricia

Voz 1 03:46 sí sí a mí también me llamó la atención yo sinceramente había cruzado con el nada nada pequeña conversación y luego antes de empezar la entrevista no sabíamos tomando un café ya habíamos estado hablando pues de diferentes cosas no de de exactamente la región en la que había nacido en fin como pocos para tratar de romper el hielo vale pero sí que es cierto que en cuanto se puso en el modo entrevista y cruzó los brazos y pensé bueno pues miras está protegiendo además la opinión algunos mio fue perdona qué exacto que eso está protegiendo pero luego se suelta y por eso lo que se cree que fue un poco mi interpretación no pero como como tú decías Patricia progresivamente pues se iba si va soltando también su Suu su lenguaje no verbal a mí me me permitía incluso a lo mejor en algún momento hacer bromas ir hay que decir que aunque parezca un tipo frío e incluso él mismo lo lo comentaba en la entrevista no que que tiene que recurrir un poco a esa a esa máscara en realidad es un chico que tiene que tiene buen sentido del humor incluso con él mismo con las cosas que le que le hizo que le en lo que le pasan con lo cual todo eso a mí me me me indica que son signos de inteligencia al final alguien que tiene sentido del humor como uno mismo es un tío inteligente por lo tanto yo ya te digo ese espíritu de lucha que espero que que saque y ese punto de de consciencia que quizá en demasía no es llevar al extremo pues el hecho de que hayas jugado mal un partido pero no tienes porque refugiar en tu casa por vergüenza no puedan decir lo que pasa es que sí que es verdad mano sí que esto lo hemos escuchado en fechas muy recientes por ejemplo de otros futbolistas como Per Mertesacker

Voz 1375 05:18 correcto correcto exacto es decir

Voz 1 05:20 cómo gestionó yo una presión tan exacerbada como la que estamos viendo en el día de hoy en el fútbol hiper profesionalizado de los de los clubes más

Voz 1375 05:30 claro más que como decía al principio Patricia la instrucción dijo a alguien que no esté oyendo estará diciendo joe es un privilegiado está forrado dinero juega en el Barça eh bueno es una visión errónea equivocada porque claro que cualquier deportista puede tener problemas de hecho estamos viendo algún caso como este de André Gomes

Voz 1681 05:46 exacto y luego está todo como tú valoras el éxito si desde fuera tú valoras el éxito en tener dinero

Voz 1375 05:51 claro es altamente entonces debería estar feliz pero sí

Voz 1681 05:54 titula lo valoras como él dice que es una persona súper exigente muy controladora no está consiguiendo controlar lo que a él le gustaría porque además no es controlable porque el fútbol interviene mucha variable entre estuvo estás percibiendo se éxito aunque tenga dinero porque una persona Armesto el ya sabemos que las personas cuando tenemos lo lo básico para vivir va no bien ya la felicidad no depende del dinero en ese momento tu felicidad depende de sentirte a gusto con tu profesión de poder cumplir las expectativas que tú crees que hay puestas sobre Ci y cuando no lo estás haciendo te sientes defraudado y frustrado ya algo que habéis comentado muy importante que ha dicho que el titulares ocurre cuando uno piensa además es que en Psicología hay un concepto que se llama la parálisis por análisis existe produce cuando tú exactamente estás pensando en las normalmente en un deporte de alto rendimiento la persona con talento no tiene que pensar porque todo les fluye como cuando tú conduces tú cuando conduce un coche de marchas no piensas embrago me algo está acusada porque te sale solo cuando piensas es cuando tú torpedear su ejecución deportiva entonces en el momento en el que tú cometes un error te centran error rumia el error te des valoras no te te quita valor este infravalora perdón en base al error ya todo está en rumiar en lugar de hacer seguir jugando con o no ese estado de flujo

Voz 1375 07:13 oye Patricia la última qué crees que le puede influir más en este caso André Gomes que es el que estamos hablando con esta entrevista a la revista Panenka o a otros la Mertesacker el jugador en este punto de su elitismo de estos deportistas que le qué crees que les puede influir más las críticas de la prensa las críticas del público que por ejemplo momento dado te pueda pitar en el estadio tu propia afición o las redes sociales qué crees que puede haber ahí en esa en esa sensación de no querer salir a la calle por vergüenza no querer verán

Voz 1681 07:40 claro lo que más te afecta es la interpretación que ese conjunto que ha dicho que esos jugadores que dicen no yo estoy haciendo lo que puedo hacer una interpretación positiva las circunstancias no están acompañando ya pasará cuando hacen esa interpretación un poco un poco más pasota que además beneficia porque te permite poder estar concentrado en lo tuyo no pasa nada realmente no es el entorno realmente en la interpretación que tú haces ese entorno como luego relaciones con tu persona tú piensas que no salir te las cosas significa tienes un mal jugador siendo un mal jugador ya no eres persona pues terminas por pensar que no eres nada

Voz 1 08:15 a eso se ha que no es una variable en la que has ejes sino

Voz 1681 08:18 interpretación que hacemos del entorno

Voz 4 08:21 bueno y ahora ha dicho hoy por cierto el portavoz de el Barça

Voz 1375 08:25 te iba a Josep Vives que están a disposición del jugador y que toda la comprensión para las palabras de integro de André Gomes que están trabajando

Voz 4 08:32 todo el club para que bueno para para ayudarle de alguna manera

Voz 1375 08:35 mentalmente todos los problemas los físicos se recuperan y estos también Patricia

Voz 1681 08:38 también por supuesto es que la variable psicológica se puede entrenar

Voz 1375 08:42 hay que perder ese miedo que él tiene

Voz 1681 08:44 entrenar la gestión del fracaso que es muy importante porque él dice que se queda rumiando el fracaso de actitudes en la mano ves como él hace vueltas con el dedo como si lo hubiese mucha vuelta Moscú es una lavadora en la cabeza se puede aprender a gestionar el fracaso de forma eficaz pueda aprender a pensar de forma útil para estar centrado para poner la atención en el presente no en el error que ha cometido hace un rato

Voz 1375 09:05 todas maneras mano Patricia

Voz 1 09:07 eh aquí hay que decir que muchas veces tendemos a olvidar que los jugadores dentro de de esa carcasa no de de éxito que que vemos desde fuera pues al final como como tú decías pues también cada cual gestiona como Chamberí es lo que va pasando por dentro exacto entonces yo creo que también está bien que se normalice que se visualice eso porque a ver

Voz 1681 09:26 lo vi claro que ellos mismos están metidos en una burbuja

Voz 1 09:28 de la cual es muy difícil salir no dar lo mejor de André pues hubiera querido romper esa burbuja Un poco antes au en todo caso lo ha decidido hacer ahora y me parece que está bien el otro día por ejemplo Messi no jugó no tiene una que veré pero Messi no jugó el partido porque porque fue papá recuerdo Manu cuando nosotros éramos pequeños esto no no ocurría los jugadores eran padres llegaba si tenían que jugar en La Coruña tenían que jugar en Cádiz pues jugaba

Voz 5 09:53 algunos han sido Papa con su mujer dando a luz a su pareja dando al lado

Voz 1 09:57 claro entonces quiere decir que que Stadium que se normalice que que evidentemente a Messi como activo a mí pues nos gusta estar en el momento más multas desde da vida y también los que a lo mejor pues están pasando por una época mala estas porque no lo es porque no vamos a

Voz 1375 10:13 por qué el Barça como no el Barça no va a poder

Voz 1 10:16 a proteger y respaldar a un activo de su plantilla