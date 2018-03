Pepe Castro: "Los jugadores están concienciados de que pueden hacer historia"

Voz 1621 00:00 ha empezado a los discursos el presidente del Sevilla don Pepe Castro de detrás tuya va Don Pepe Castro buenas noches hablaba anoche cómodo empezara el discurso más o menos

Voz 1 00:09 bueno como siempre no dando gracias los medio de comunicación que de alguna forma pues son el altavoz de todas las cosas que estamos consiguiendo en Europa a lo largo de todos estos años porque son compañeros que viajan con nosotros en nuestro mismo avión en todos los desplazamiento e en Europa pues pues no para seguir haciendo historia como avistar los chavales

Voz 1621 00:28 si al míster como los ha visto hoy

Voz 1 00:30 bien bien muy bien la verdad es que después del domingo que fue un palo porque no esperamos esa derrota con el Valencia sobre todo después de jugar magníficamente como jugamos aunque no acertamos en la portería pero la gente está muy concienciada de lo importante que sería para nosotros hacer historia hay por segunda vez puede estar en cuarto final de la Champions que para nosotros eso pues es algo realmente importante que bueno todos estamos ilusionados nosotros la plantilla y los dos mil quinientos oficinas del Sevilla que mañana estarán aquí desgañita dándose ayudando

Voz 1621 01:02 sí señor sí señor no van a estar solos hay dos mil quinientos AC PP sesenta años que el Sevilla no está en en unos cuartos de final mucho tiempo no muy largo si hace mucho daño es muy difícil

Voz 1 01:14 es muy complicado hablamos de equipos ya con un presupuesto de mañana que no multiplica por tres casi cuatro veces sea hablamos de equipos con un potencial enorme iban a nosotros sabe que en esta última década estamos haciendo cosas importantes en Europa en Europa League y ahora dos año consecutivo en Champions y ojalá que seamos capaces de hacer esta obra da que sería para nosotros enorme enorme

Voz 1621 01:36 me había estado ya alguna vez en Old Trafford antes sí tuvimos un partido amistoso recuerdo hace cinco seis Prada

Voz 1 01:43 pero nunca en partido oficial como el de mañana tan importante en unos octavos de final de del torneo más prestigioso del mundo que la Champions

Voz 1621 01:52 Campazzo y mañana van a apretar ahí mañana mañana van a apretar ahí

Voz 2 01:55 la grada eh sí sí verdad pero al final somos

Voz 1 01:57 contra once y yo de verdad que veo mi equipo muy ilusionado con mucha Hanna Ike con con muchas ganas sobre todo de de hacer algo importante de ideales alegría

Voz 1621 02:08 Nuestra afición que qué pena que no esté Navas no pero sí sí es una pena porque está jugando muy bien sabemos

Voz 1 02:14 qué Nava además de de su involucración por por lo que siente los colores del Sevilla estaban esa nueva posición Súria ahora para de lateral derecho una rapidez en un momento de juego óptimo pero bueno el fútbol tiene estas cosas llega la lesiones pero lo peor no es que también el otro lateral cortesía lo tenemos también la New la Llum que es el tercer lateral derecho mexicano no puede jugar porque ya eso es eso es anterior por tanto bueno mañana el técnico tendrá que hacer pues otras estrategias a ver

Voz 1621 02:45 sin venta ahí Montera para para mañana

Voz 3 02:48 es verdad presidente

Voz 1621 02:50 esto no no yo nunca voy armado a ver si va tener que vamos a ver si va a tener

Voz 1 03:00 los dato todas las hemos deportivamente y lo que así intentamos estar junto estará como siempre en el autobús con mis jugadores para animal no darle apoyo intentar conseguir están presa que sabemos de lo difícil que pero no imposible que le pareció quisieran estar aquí y nosotros estamos sin que nosotros podemos intentarlo por qué no conseguirlo

Voz 1621 03:18 eso lo dice porque el Betis no

Voz 4 03:20 no no lo digo en general nada me parecía me lo digo lo digo en general no creemos pues no crea no vayan a creer

Voz 1621 03:26 polémica Dios me libre Dios me libre Catedral me dios nos perdone en la catedral para crear porque diga que sí de que para poder conseguir el entendido quiere parecía la imagen del presidente del pago cuando lo vio con la pistola

Voz 1 03:43 sólo puedo que es lamentable no el fútbol es fútbol es un deporte y además hay que dejar que los actores realicen mi hija hagan lo que tienen que hacer los profesionales en el campo no luego para eso están los distintos organismos para quejarnos de lo que tengamos que que Jarno y arreglar y mejorar lo que haya que mejorar y arreglar

Voz 1621 04:03 es surrealista surrealista bueno suerte para mañana si pasan a cuartos que ha prometido algo algo se se meten en cuartos

Voz 1 04:09 bueno no lo seguir seguir cuestan dinero eh

Voz 4 04:13 dinerito no los jugadores van van con premio claro tienen premio pues ojalá

Voz 1621 04:16 que así sea viaje viaje viaje a Disney no hago de eso

Voz 1 04:21 para nosotros es muy importante seguir en esta competición ojalá que así sea ojalá que los jugadores sean capaces de hacer esa parada