Loren Morón: "Darle las gracias a todo el cuerpo técnico y al club porque apostaron por mí y era una decisión muy difícil"

Voz 1264 00:00 se está consagrando al primer equipo del Betis ya como decías cinco goles en seis partidos es el nombre propio ya te escucha en un pedazo de futbolista que ya te escucha aquí para abrir el larguero no me digas estaba Lorena ahí en directo a las once XXXII muy buena

Voz 1375 00:12 más ha dado buenas noches hoy felicidades muchas gracias que hablabas hablabas con Kevin de fútbol que le decías

Voz 1 00:17 mal lo que veníamos comentando era lo lo que está que está haciendo el Betis en las cosas que lo están haciendo bien tanto en el filial como en el primer equipo y entonces estábamos hablando de eso de que el salto pues

Voz 1375 00:27 era mucho más fácil para los jugadores de cantera ya ya pero déjate el salto tampoco te afectado mucho llevabas diecisiete goles en Segunda B si no me equivoco no si diecisiete goles llevabas te pasan al primer equipo te pone titular apuesta por ti Setién ya metido cinco goles en seis partidos en Primera o sea que tampoco te afecta mucho el cambio no

Voz 1 00:44 no eso pues comentando otro compañero pues venía haciendo una temporada bastante buena y bueno pues darle las gracias a todo el cuerpo técnico que tanto al club apostaron por mí porque era una decisión muy difícil Emiratos por suerte están saliendo bien las cosas tanto en general como en lo colectivo

Voz 1375 00:59 saliendo común tiro eso estáis a tres puntos de de la séptima plaza no se lo de Europa está ahí no el sueño y la posibilidad de Europa Se mantiene viva no

Voz 1 01:07 sí pues mirar con los resultado que estamos dando pues estamos ahí arriba ahí bueno cualquier futbolista quiere estar lo más a lo más arriba posible y sin entrar en Europa pues mira para mí en lo personal tanto para todo el beticismo pues es un sueño

Voz 1375 01:20 importante de meternos en Europa y quedar por encima al Sevilla también Lorena que nos vamos a engañar

Voz 1 01:24 bueno eso también sería bonito pero bueno nosotros nos centramos en el trabajo día a día ir como ya he dicho en el futuro pues los resultados puede dirán dónde dónde está el a final de temporada

Voz 1375 01:34 oye para un hijo de un sevillista que supone jugar en el Betis

Voz 1 01:38 bueno hubiera Berta haría lo de parar entonces un padre como todo el mundo lo lleva la no llevaba perfecto está disfrutando muchísimo porque él sabe que para estar aquí lucha muchísimo y bueno un padre que cosas que le pasan eran pues puede disfruta

Voz 1375 01:55 sí cuando hoy un Sevilla Betis

Voz 1 01:57 pues yo creo bueno si yo resignado por la cuenta que me trae no no mi madre ya se encargará del que fuera de casa

Voz 1375 02:04 bueno bueno vale oye vacilado Joaquín al entrar en el vestuario no te ha dicho algo no Joaquín gracias también aquí porque siempre me ha llamado algún mensajito alguna cosita ahí no claro

Voz 1 02:15 no mira mi el teléfono el grupo tanto él como todos los jugadores que no han podido aquí pues se felicitaba algún vacile algo más

Voz 1375 02:22 decirte tendrá listo para para la vuelta cuando bolas a Sevilla oye Loren que siga la racha enhorabuena eh muchas gracias vamos a luego Lorenzo Morón

Voz 2 02:29 el jugador nacido en Marbella hace veinticuatro años y que está siendo un auténtico tiro una auténtica sensación para para este Betis lleva cinco

Voz 1375 02:36 o les en seis partidos Kevin y hoy ha sido uno de los grandes culpables de que se rompa la buenísima racha que lleva el Alavés con el pito Abelardo no hoy derrotan