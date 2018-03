Alberto Cañas: "El fútbol están llegando a unos límites que no se pueden permitir"

Voz 1375 00:00 eh pues nada así que creo el acta del árbitro apuesta como para llevar la contraria al magnate ruso

Voz 1 00:04 a mí eso sí el Gobierno hoy ha dicho ya está bien de bromas Se acabó de momento no hay liga de manera indefinida está Alberto Cañas que es jugador del

Voz 1375 00:13 Pau de Salónica hola Alberto muy buenas las vaya día no se lo diga a vaya tela vaya tela increíble sí sí sí sí jugadores y claro jugadores españoles que os vais allí al fútbol griego pues en busca de una aventura profesional

Voz 2 00:31 que que que es interesante y que de repente dieciséis dónde nos hemos metido no

Voz 0106 00:37 sí bueno la verdad es que bueno como como bien de sí ya hacía mucho tiempo que que bueno hace mucho tiempo que en la que la Liga griega ahí pasan episodio de hecho pero pero creo que últimamente no son demasiado demasiado grave pero bueno son cosas que que no se pueden permitir sí

Voz 3 00:56 bueno aunque no perjudiquen a nosotros pero son cosas

Voz 0106 00:58 el al fútbol no no son buena evidentemente

Voz 1375 01:01 qué sentiste ayer cuando estamos en el campo hoy viste a a tu presidente plantarse en el césped

Voz 0106 01:07 armado y bien armado bueno la verdad es que fue una fue una situación muy rápida porque porque al principio bueno el el árbitro dio gol Si cuando fuimos a celebrarlo oí todo eso pues se montó la tangana con con el con el juez de línea que que después de cinco minutos dio como el gol anulado entonces creo que que ese lío hay demasiado primero por una falta grave del del del árbitro por no por no conceder Gol T para ver que para mí viendo después las imágenes era legal pero bueno en ese momento pues se lió una muy grande saltaron los dos los dos banquillo al campo intentamos pues separar que no pasa nada ahí y bueno ya cuando vimos al presidente bajar ahí con lo primero que dijo que no me tiene Moto2 para para el vestuario que no se que no se seguía jugando pues nos queda mucho un poco en en shocks incluso hay bueno imágenes de compañero nuestro diciéndole al presidente que saliese del campo

Voz 1375 02:10 sí sí era perjudicial para nosotros

Voz 0106 02:12 que evidentemente ya se había producido un episodio bastante feo dos semanas antes muy bueno mi ya después cuando cuando aparece la imagen de que llevan que llevan la verdad que ya cuando impacto total y sobre todo bueno para

Voz 1375 02:30 para no para nosotros porque no hay un jugador

Voz 2 02:33 efectivamente compañero tuyo que se ve que le dice presidente salga de aquí pero

Voz 1375 02:37 pero no había manera de llevárselo de vez en cuando echaba así la abrigo hacia atrás como enseñando el remake diciendo cuidado cuidado no pongáis todos habréis y a ver si tengo que decir fundar

Voz 0106 02:45 no no bueno espero que no que no sea por eso

Voz 1375 02:49 queda por el mero hecho de él

Voz 0106 02:51 del nerviosismo que tenía que yo creo que en un momento les sobraba todo saben entonces porque creo que tiene arriba en la televisión Ny bueno aquí hay mucha de vez en cuando hay injusticia que pasan en el fútbol sí bueno sí yo creo que esto es un pasito más voy a dar aquí un pequeño con mensaje pero un pasito más para para cosa importante como es el bar no que bueno que que se debe poner en casi toda la Liga porque nosotros ayer por ejemplo no estaba jugando una Liga sí creo que soy importante tomar esas decisiones en en pocos minutos porque se pueden evitar muchísimas cosas

Voz 1375 03:29 a ver si lo tenemos ya el año que viene también en el fútbol español no estaría mal que estuviera como dices en todas las líneas oye la última cuando hoy os habéis levantado hoy os habéis enterado de que el Gobierno suspende la Liga que te ha venido a la cabeza Alberto

Voz 0106 03:40 bueno yo la verdad es que no me no me lo esperaba pero bueno por una parte lo entiendo porque porque bueno son como he dicho antes son situaciones que no se pueden permitir en el fútbol hay bueno han tomado esa medida Hay y la verdad que un poquito impactado porque porque bueno son cosas que como he dicho antes que no pueden pasan en el fútbol aquí y ahora mismo pues esto está perjudicando a nivel a nivel extremo una yo creo que el deporte y en este caso el fútbol están llegando a unos límites que que la verdad que no se pueden permitir como como bien ha dicho y escuchado el tema de del West Ham el tema del Lille el tema de de muchísimo en el equipo que que bueno que que están siendo increpado por por su afición a que la verdad es que eso no está yendo un poco de las manos

Voz 1375 04:30 lo dice un futbolista español que está en la Liga agrega el fútbol se nos está yendo un poco de las manos lo dice Alberto Cañas jugador el PAOK gracias por estar en el larguero y bueno a seguir entrenando hasta que se decida cuándo se reanudará competir

Voz 0106 04:42 sí esperemos esperemos que sea pronto a para poder adelante