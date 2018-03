"La presión es tremenda, yo he tenido compañeros en el Bernabéu que me pedían que no se la pasara"

Voz 1 00:00 El Larguero con Manu Carreño

Voz 0749 00:14 vamos

Voz 3 00:16 una a menos dos minutos

Voz 4 00:17 ahora seguimos en El Larguero tiempo para el Sanedrín me gusta el Sanedrín hoy un poquito más tarde lo habitual pero sí sí más tarde más verdad

Voz 5 00:26 no pero si te gusta ti el palo David Shaw estaba fíjate si Carreño ya me conoce que ya estaba cuña quedarme soy ya yo cambiado cambia

Voz 0104 00:44 Art

Voz 5 00:45 que no se avales mano pero la noche en relación con los otros dos placer

Voz 4 00:52 ha gustado qué tal hombre muy buenas noches horario me encanta me dio bárbaro te un poco pronto

Voz 6 00:58 efectivamente con las ideas bastante claras

Voz 5 01:03 por como coger el testigo Álvaro Benito buena

Voz 4 01:08 noches no está yo no sé cómo vosotros sé yo me tengo que poner la alarma

Voz 5 01:13 a las nueve a Barakaldo volverá a Europa

Voz 4 01:19 sí a mí yo cuando sea muy muy muy mayor pero muy mayor quiero ser como me han dicho que tiene apolítico al batería cuarto baño cuando tiene casa las político Lito bueno en estos momentos verdad Carreño por favor que está escuchando a la psicóloga era si Patricia Ramírez por eso te iba a preguntar por André Gomes ha sorprendido o no pues te voy a decir la verdad a mi mí no me voy a descubrir

Voz 7 01:49 pero tú sabes que yo he tenido algún que otro problema en mi época en el Atlético matriz partidos aparte de los tobillo en los primeros años cuando tenía una desconfianza total hubo un par de partido en la época de de Maturana las que tenía mi desconfianza y miedo quizás exagerado no quizás exageró algún que otro molestia para no jugó algún partido bola de confianza que tenía

Voz 4 02:13 te parece

Voz 7 02:15 a los miedo macho y hoy el salir si no

Voz 8 02:18 no voy a lo mejor está a la altura

Voz 7 02:21 a tener un miedo no sé si escénico llamarlo de cualquier manera pero la estaba escuchando a ella ahí me veía reflejado en mucha cosa de de lo que comentabais

Voz 4 02:30 le preguntaba a Patricia la psicóloga digo y que que puede afectarle más pero te lo pregunta bueno entonces no había redes sociales entonces no había pero a la gente por la calle el estadio todo

Voz 7 02:40 en general a mi familia a mis amigos era al estadio era al salir yo el primer año estoy a punto de defenderme ese íntimo amigo del chaval hito de la pizza porque como perdió por tres estaba todo el tiempo pidiendo comida porque no salía ni al cine ni a cenar ni a ningún lado salía poquísimo

Voz 4 02:59 tanto que no quieres que te voy a nadie no hay lo primero que decía así

Voz 7 03:01 con un amigo lo primero que te comentaba maña que no han roto era todo comentario era como un miedo o una vergüenza o daba igual que viniesen amigo mío que no salíamos apenas era por ya te digo no por el temor a que me pudiesen decir cualquier cosa cuando cuando salía hala a la calle tenía mi duda Amy mis temores la gente piensa que porque hay futbolistas

Voz 4 03:22 de primer nivel que no tiene no juega en la calle teníamos dinero

Voz 7 03:28 Alvarito higos lo lo saben tú a mí hay mucha veces dice no que a diferencia entre el jugador de baloncesto y el balonmano cayó querría ver a un jugador de baloncesto balonmano en España

Voz 0749 03:37 con setenta mil con dieciocho años

Voz 7 03:40 sentando dos millones de euros lo mismo serían diferente porque quiera o no quiera te mete en una burbuja que te confunde si al final sumó humano con con problema hay Itu miedo hoy da igual lo que cobre claro jugaba contra setenta mil ocho millones de espectadores de cree que ya tiene que ser claro perfecto en el uso iberos previo de niño con veinte años la calle Mestre riendo de él dijo mira en la que tuviera que no sabía andar y sin embargo hay con veinte años que ya están con una responsabilidad a sus espalda espectacular

Voz 0749 04:08 pues yo creo que la responsabilidad de auto exigir te no no me pasó lo he aquí con un club pero sí a nivel de selección y nosotros tuvimos un mundial muy duro en el Mundial de Japón y Corea que inició hace afuera en la primera de cambio pensando que íbamos a ser campeones prácticamente no podíamos volver a al país yo me siento reflejado en con lo que decía Patricia con lo que he leído y también de Shiloh que los comentario que había sobre André Gomes porque la exigencia es tan grande que cuando pasó un equipo tan importante y con tantas estrellas o piensas bueno me compraron por algo porque soy bueno

Voz 4 04:44 todo eso se te olvida no ir cuando empiezas a jugar

Voz 0749 04:47 hija no te salen bien las cosas y la gente empieza a dudar de TIM vos mismo también dudas entonces ya las cosas no te salen bien te autos y his de de hace miles de pregunta te vas a dormir y te hacen mil preguntas seré tan bueno porque me compraron Le pasó a Duran algo parecido también lo que pasa que él no los puso pero se sabe que también le pasó algo parecido que te genera dudas cabe te viene el balón y una bola de fuego no la quieren ni tocar la que les toca la quieres hacer fácil para atrás para no cometer ningún tipo errores y creo que yo creo que es valiente él hablando y declarando esto porque daba aparte te puede servir abrirte

Voz 7 05:21 claro te puede servir una Gustavo que hasta fíjate lo que te digo que hasta esto comentario a antes porque la gente ahora pero estoy se lo encontraron Camp no claro lo ven hermana no van a tener más sensibilidad con con con el chaval

Voz 4 05:37 fíjate lo que decía Aitor la compañero que el hecho la entrevista en Panenka que empieza la entrevista héroe decía Patricia también no los brazos cruzados como muy a la defensiva y que según van pasando los minutos el tío se va abriendo porque se va quitando de esa mochila las piedras que que tiene ahí metidas no claro mucho los niños pequeño mucho quiénes ex futbolista Eto'o quiere ser del Madrid Barça del Atleti de ser estrellas pero luego yo llegas cumples tu sueño que es el sueño que tenías cuando era un niño

Voz 0749 06:01 pero ese sueño pues a veces viene

Voz 4 06:03 pues muy fácil y a veces no tan fácil Alba que necesita ayuda

Voz 7 06:06 verdad Alvarito claro pero bueno Alvarito trabaja con chavales me imagino que tendrá experiencia de cara a lo que en la rueda de prensa la responsabilidad que son niño de dieciséis diecisiete años que en dos años está esperando que le llegue yo qué sé muchas cosas

Voz 0104 06:20 sí yo creo que bueno que todavía no son conscientes de de la presión que hay cuando das el paso a profesionales no yo te puedo decir que me experiencia propia no no lo he vivido pero pero sí te puedo decir y no voy a decir los nombres de compañeros en el Bernabéu de decirme que no le pase la pelota hasta ese punto de de algún compañero que que estaba siendo silbado en ese momento oí pedirá a los compañeros que no le pasara pasaras por claro eh es que la presión es mucha Hay otro compañero que tuve también en en en el club un fichaje que que cuando no era habitual que jugará cuando le parecía que le iba a tocar el turno porque era un partido de Copa de primera rondas eh pues siempre es surgiera una molestia un impedimento una enfermedad para para no jugar y no jugaba no que cuando le tocaba jugar no quería jugar era sabido no era sabido en El Vestuario y bueno es una es una es la cara humana que que la gente desconoce el futbolista no que se piensa que es fácil ponerse todos los días la camiseta de un equipo grande ahí

Voz 4 07:23 ya está todo hecho no jugar

Voz 0104 07:25 delante de miles de personas donde yo estoy con Gustavo que hay hay dos hay dos cosas fundamentales primeros la la presión que te ponen uno mismo que yo por ejemplo ahí sí que me ponía mucha llora muy exigente con con mi rendimiento hoy Easyjet no quedaba satisfecho pues me presionaba de una manera bestial quizá demasiado y luego la externa no que también te puede llegará a hundir que es como yo creo que es lo que le ha pasado Andre Gomes no que el ver que no rinden éxito a la presión externa ya el run run que se va haciendo cada vez más grande te vuelves tu cada vez más pequeñito IER ir es una sombra del jugador que puede ser

Voz 0749 07:59 de pruebas pues la calle y hay alguien que te mira hay pensar que te están mirando mal

Voz 4 08:03 qué querrá decir que el paquete

Voz 0749 08:05 está diciendo absolutamente nada voz fíjate al nivel de conciencia llevamos nosotros nosotros teníamos un entrenador que muchas veces decía cuando iban mal las cosas con un papelito por debajo en la puerta en Argentina van de The Men el papelito ver quién guirigay quién no porque veo que hay muchas caras asustadas veo que hay muchos jugadores que hacen son jugadores de entrenamiento jugadores partido son dos cosas diferentes cuando juega sin público y cuando juega con público y había un entrenador que decía yo acepto cualquier papelito que me manden por abajo la puerta el que quiere jugar y el que tiene las de salir mañana a jugar un derbi como el que tenemos de jugar primera Carreño

Voz 7 08:39 ponte tu en el ejemplo de que vayas tú por la calle con tu hijo iguana o cualquier

Voz 6 08:44 eso sí precisa de mucho

Voz 7 08:46 Paquito González JA pese a que malo que te vaya gritando al final eso quiera o no quiera como ser humano determina condicionando y eso es lo que ocurren yo no sé si al Míchel Rayo a oral en hoy Rayo también le pasó algo parecido ya no se ve comentado al tema de Iván Campo

Voz 4 09:03 sí yo también tenía un compañero que antes de los partidos

Voz 7 09:06 o sea que vomitar pero extra estaría bien que llegue siempre siempre siempre siempre siempre era lo honesto

Voz 4 09:12 pero liberaban conseguirse liberaba me entraban los nervios en el estómago

Voz 7 09:15 se irá algo que que tiene que trascender a la hora de que la gente entender de lo miedo y olvidarse de la no

Voz 6 09:23 por que nos reconforta

Voz 5 09:25 ahí entonces la gente te venga el dinero que gana no tiene claro

Voz 6 09:29 Quique Costas unos privilegiados coño rico decimos todo lo que pasa dentro buen partido estamos escuchando todos hay tres muriendo cosas es que algunas no estamos hablando y Kiko dio mucho sabemos lo han prescrito pero pero no podemos hablar

Voz 0749 09:43 de muchísimas cosas y estamos hablando un partido normal Chani te digo de una final que dejó a la vida Gianni te digo en Sudamérica donde vienen de abren las

Voz 6 09:51 no dicen Si gana está todo bien

Voz 0749 09:54 Ana ya sabemos dónde está la familia el coche desde donde trabaje y hasta tu perro Inés ineficaz demente solo qué pasa dentro de un partido la gente no se lo puede imaginar la gente lo que ve es lo que salimos a jugar y si van bien las cosas van mal pero la semana previa ir dentro un vestuario lo comento Kiko lo comenté Alvarito también son muchas cosa mano mucha y esto le va a venir bien ancha o el se va shock

Voz 4 10:14 ese lo va a ser una máxima ahí de cabeza fuerte que estabas

Voz 7 10:20 de nada entonces mucha gente ve reflejado eso futbolista con todos claro INI todo nosotros le Israel ombligo en ni todos sin even if

Voz 6 10:31 juegan con esa libertad y no tiene miedo a Kiko Álvaro lo debe saber muy bien porque entrenan al chaval

Voz 0749 10:35 les pero hay hay entrenadores que te conocen tanto que saben si meterte el de edito para motivar t Si darte una colleja si pelear T dentro del vestuario Ziani martes Simi Marte o no Álvaro yo creo que hay muchos hispanos otro como futbolista no pasó el el el remedio que decía el otro día al banquillo para alguno futbolista pero hay mucha forma de motivarlo o de motivarlo como entrenador

Voz 0104 10:59 yo creo que es la la faceta más complejas entrenador porque fútbol todos tenemos idea conocimiento cada uno Nos gusta una manera eh ejecutarlo por así decirlo que nuestra idea se plasmó en el campo pero la el tocar el el la tecla psicológica precisa para cada futbolista para encontrar ese rendimiento cuando las cosas no van bien cuando cuando entran las dudas cuando llegan los miedos para mí eso lo más difícil de entrenador y nunca se deja de aprender en este en este aspecto no te equivocará muchas veces hasta que logra es llegar al jugador que creo que que los mejores entrenadores son los capaces de de llegar de verdad cada futbolista

Voz 4 11:36 y esto como decía Kike

Voz 9 11:38 el decíais le viene muy bien al primero entregó

Voz 4 11:40 es pero también hay muchos chavales que están jugando y que que a lo mejor están metidos les esa presión de llegar de llegar yo quiero yo estoy las categorías inferiores ya de este equipo el otro estoy Gemma que que esto hay que tomárselo con más supongo que es fácil decirlo hoy notan fácil luego llevarlo a practica pero también y aprender a relativizar y que los en los que sois habéis sido son ahora estrellas del fútbol son seres humanos que como todo el mundo tiene esos problemas cosas

Voz 7 12:04 Javier trabajadora yo creo que Manu futbolístico a la hora de salir al campo ITA auto presione y quiere hacer mil cosas a la B porros portal por tu padre por cumplir por la elusión de tu familia de tu gente yo creo que eso es una cosa la ilusión de llegar ITA auto presión ahí no termina jugando como tú puede porque te con gestiona yo trabajo en otra cosa es el tema psicológico que es que el que deben de trabajar que tú puedes estar de categoría y una vez que llegas arriba cuando el miedo CNE todo te bloquea y te da miedo de y salvo los salvo no me sale entonces ya empiezas a mermar ITER mina pues eso cogiendo le miedo a salir

Voz 4 12:46 en uno de juego que bueno pero es que él ha tenido miedo y bueno si lo seguirá haciendo porque ha tenido mi es salida a la calle con esta gente debería dar vergüenza porque

Voz 0749 12:53 es es normal lo que pasa pero diciendo a los chavales que comentabas mano y Álvaro de los tres es el que mejor lo eres y lo debe o no puede llegar a explicar mejor yo también lo que veo yo tengo chavales y hay uno que juega al fútbol el problema muchas eso los padres que exigen también a sus hijos exigen porque piensan que tienen a un futuro

Voz 6 13:11 en un futuro X no

Voz 0749 13:15 en la vida Hinault hizo creo que los entrenadores y Alvarito de Isabel I me lo puede explicar son educadores ante qué entrenadores en una edad ya después pasó una edad a los educadores y creo que hay momentos en los cuales los padres le le ponen tanta presión a los hijos hay les sirve esa presión para llegar pero se queda con ese runrún en la cabeza y con esa presión que a veces es positiva y a veces negativo hay tanta información de lo que gana de lo que genera de lo bien que se vive de un futbolista que son privilegiados no todos pero hay una parte privilegiada que los padres lo empujan para eso para poder ser ese ese ídolo que puede ayudar a a mover masas

Voz 4 13:54 qué charla tan interesante de verdad es que no quiero preguntaros ya de fútbol que ya la semana que viene hablamos de fútbol pero quiero preguntar otra cosa no sé qué os pareció y como veis también lo del tema de lo que está pasando en Europa que también lo hemos hablado alguna vez pero joder e invasión de campo en seis la habéis visto lo de Lilly en Francia en Inglaterra las la la las cruces en el Hamburgo que van a entrenar y se encuentran once cruces clavadas en el césped diciéndoles eso acabó estáis acabados a lo del el presidente esté armado Kiko pero pero es que

Voz 6 14:21 no no no no hombre abonar tan sí tuvimos la anécdota que ya de que estábamos calentando en el terreno de juego y apareció un tigre Copa UEFA

Voz 5 14:34 de Resacón en Las Vegas no era y no era Falcao no

Voz 6 14:40 en Grecia después la mujer vino y él no podía

Voz 7 14:43 a salir de allí por qué Scotland ya estaba detrás

Voz 4 14:46 la cosa no pasaban Atlético Madrid Puerta del todo Kutxa Alvarito empezó a temblar todo

Voz 7 14:54 dice a Jesús Gil va en es el metro

Voz 6 14:58 el elenco patinó aquí no hay metro era un terremoto lo que estábamos viendo estábamos viendo absolutamente todo entonces estaba como una de las Ramblas charanga de esta Cannavaro lo que viene a León tigre que diga paseando era entonces te llamo que jugó al partido de vuelta la iba buscando Arkan era la mujer que era la Ana Obregón de cuidando no estaba en el banquillo a ella otro canal Tato pirata muy digo a ver si va fue el Arca que este que esa disfrazado de hecho ya estaban buscándolo con Calderón de verdad soy te mete estaban buscando Arkan en el Calderón y fuimos a jugar allí bueno de pueblo eliminamos quedó estábamos calentando y era un tío bueno que después fueron por la noche a cenar a un castillo Miguel Ángel Gil de pueblo o cuenta como anécdota no te puedes imaginar lo que era aquel castillo

Voz 7 15:53 irá pero mafia pura a todo lo que se vivía claro se vivía allí yo creo que en esto es mano dura totalmente

Voz 5 16:01 ahora no hay ninguna competición que habrá para la Liga Europa

Voz 4 16:07 decía pero a lo mejor no hay que para el campaña

Voz 6 16:09 pero al padre de Salónica venga

Voz 0749 16:11 a jugar o no jugar esto como una tubería que va perdiendo va perdiendo y la base y cuando te quieres acordada explota la tubería esa es la realidad nosotros pasó en Argentina no sigue pasando sexual sin público

Voz 6 16:23 ya dejan entrar a las aficiones borra un Boca River sin un rival

Voz 0749 16:28 no va pasando puede juntan en la esquina hasta que no se corte de raíz sino metan mano dura en lo económico en echará lo Chloe como decía Kiko en un montón de aspecto esto no va para diez días

Voz 4 16:39 de Bilbao hilo de Inglaterra

Voz 6 16:41 a ir de allí Hoyo de Inglaterra el pasaporte ALCA pero Kiko era Kiko Álvaro lo de Inglaterra que se meten dentro del campo pero sale primero uno y los Allegro con el banderín en la mano llega hasta el centro del campo a darle una hasta que pase una desgracia

Voz 4 16:55 totalmente totalmente es que imaginamos hola Raúl Ruiz hola bueno no está por que escuchando Raúl

Voz 6 17:02 que hay cuando estuve en Grecia hace como diez años estuve en un PAOK Aris de Salónica no derbi en la tumba de la tumba yo marqué un gol clave hice cómo han muerto me tiré al suelo como si no existe el arquero no nada

Voz 4 17:14 muerto el arquero el pescuezo que tengo al primero que lo dan el viaje a mí pues en aquella

Voz 1179 17:22 época no de no estaba permitido que la afición rival fuese a los campos osea no había afección del Aris de Salónica no como ahora Argentina efectivamente entonces llego allí y hay un córner entero de camisetas del Aris de Salónica bufandas pancartas de Lari de Salónica todo de amarillo y negro pequeño pero no decían pues tenerlo claro claro es de esto que es una bacalada entonces llegó ahí va yo me quedo mirando grabó hay un poquillo veo que sale ya cuando salía a jugar los los equipos virus

Voz 10 17:53 con una garrafa echa gasolina y le prende fuego

Voz 11 18:00 entre debido compradas camisetas con el enfant gritar para prenderle fuego

Voz 4 18:05 el rival creíble increíble de momento no hay Liga pero la imagen fue surrealista Álvaro no al presidente con la pipa hiere el césped imagine es que es imaginable aquí

Voz 0104 18:15 es que yo la verdad que estoy desconcertado con lo que ve estos días porque no con lo con todo lo que se ha avanzado en en ciertos campos en el mundo del fútbol hay y en este aspecto parece que hemos retrocedido no sobre todo este habido una fiebre estos últimos dos tres meses no que no paran de salir noticias cada vez más sorprendentes y yo lo que he dicho aquí lo lo lo bueno hasta que pase una desgracia aún mayor de lo que pasó en Bilbao que fue una desgracia pero pero hasta que agredan también de una manera grave algún algún deportista algún futbolista dentro del campo no la verdad que es

Voz 4 18:48 mano dura como dice Kiko humano no peligra no durísimo ya verás nosotros equipo sí sí la verdad la que acabó la tontería de Kiko

Voz 0749 18:56 como los espontáneo este ritmo en los espontáneo hasta que un día pase una desgracia aún

Voz 4 19:00 sí señalada o cualquier iba a decir bueno y los espontáneos es exactamente bueno chavales hundió cundió no ha estado muy bien me ha gustado mucho muy poco

Voz 5 19:10 a a tiros Caleta poco tarde equipo eh espera que todavía queda

Voz 4 19:14 llevan eh y nada más espectacular yo me quedo

Voz 7 19:19 miedo mientras de una historia algo

Voz 4 19:22 con Raúl ahora que vamos vamos a Felipe marchó ahora lo pongo en la mesa redonda no no no no no es la única frío frío frío frío

Voz 6 19:30 ahora te pongo en la Messi Time dormido háblame flojito Raúl es el único serio que salvaron más bueno