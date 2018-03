Con Raul Ruiz conocemos la historia de Joselu, portero al cual le falta una mano

Voz 1375 00:00 para poder Raúl Ruiz vamos con tu historia que la verdad que es la leche y te van a escuchar ellos aunque eso sí

Voz 1806 00:04 es baja perdió baja un poco el día bajar el tono que hasta ahora economista y que hay gente

Voz 1375 00:10 a punto de quedarse

Voz 1806 00:12 siempre es admirable cuando vemos a una persona que les falta alguna extremidad sea inferior superior hacer deporte no decimos jode IESA admirable pues imagínate que esa persona les falte el brazo izquierdo que decida jugar de portero toma ya encima sea un niño de trece años a ya sé si tú lo has visto en tu en tu informativos asequible porque las imágenes Morlán es un ejemplo a seguir un chaval de trece años de Huévar Cruz de fútbol sea el portero del equipo ese al portero eso sí su padre que ahora está al al al teléfono pero tiene al niño al lado porque ha dicho échate la siesta días échate la siesta para que luego pueda si estáis con nosotros tiene hasta ahora estamos a saludarle vamos a hablar con José Luis su padre y que nos digan cuando viene el niño le dice papá quiero ser portero

Voz 1375 01:10 José Luis buenas noches hola muy buenas noches gracias eh porque estar en El Larguero hasta ahora está el chaval despierto por ahí a tu lado no

Voz 1 01:16 en está despierto más que rendirle para que se va a ver ese deporte Erazo José Luis buenas noches

Voz 1375 01:25 José Luis buenas noches hola tarde cierto a hasta hora todavía te has quedado tiene la has dicho Mientras tú dentro yo contigo no

Voz 2 01:34 hombre hombre por favor muchísimas ganas está ahí

Voz 1375 01:38 claro que sí ya te vimos el otro día en la tele ahí me dijo Raúl vamos a hablar del chaval éste que que tiene un sueño que y que y que va camino de cumplir lo bueno ya lo ha cumplido

Voz 1189 01:45 si el el otro día tuviste la la ocasión de ir al a ver a los jugadores del Betis especialmente Adán no he visto la foto por ahí

Voz 0822 01:53 sí me invitaron allí a la ciudad deportiva del Betis para conoce un entrenamiento con la plantilla y a

Voz 2 02:06 Antonio qué te dijo Alan que te dijo

Voz 0822 02:10 que se había quedado asombrado con lo que estaba haciendo que le parecía increíble

Voz 3 02:19 el Bleu que siga así a José Lula que tiene trece años les les falta la mano izquierda y el antebrazo Sartre

Voz 1375 02:28 cuando le dijiste a tu padre José Luque quería ser portero

Voz 0822 02:32 pues ello eso lo llevo diciendo mucho tiempo pero no me puesto que no tenía la confianza suficiente

Voz 1189 02:43 esa que te dio Isco con tu entrenador

Voz 0822 02:48 hombre fue uno de los que me apoyo al portero al igual que me equipo que siempre estuvo en todo momento apoyándome sí pero en pro yo me ponía en un lugar donde mico innato no tuviese en consecuencia de un entrenamiento en el parque no tiene esa presión

Voz 1189 03:12 claro que tío macho también hemos poner también al al al entrenador insto tú fuiste el que Le animase a a José Luis te oye pues si tú quieres el portero venga adelante

Voz 4 03:26 te puedo hacer ese campo argelina jugar un partidillo ir él me decía me la dejaba de cachondeo yo yo entrenador yo me quiero poner portero yo llegó un día partido y dio la casualidad que no teníamos portero pero bueno decidió con muy buena fe de ayudar al equipo y aparte que es que los reporteros pues decidió ponerse por tercer día hay tuvimos hizo un grandes paradones en la primera parte

Voz 1375 04:00 así todo te portaron bien

Voz 4 04:03 pues pero

Voz 1375 04:07 sigo lo hemos perdió que bueno sale José luz Joselu iré

Voz 1189 04:14 te hemos visto yo te he visto en la en las imágenes blocar sí que puedes bloquear porque con el con el muñón logra pero a la hora de de despejar que cuál es la mayor dificultad para ti debajo la portería

Voz 0822 04:27 pues que nada más aguja la mano derecha porque por ejemplo yo como posible pues no usa la izquierda

Voz 1 04:40 sí claro porque tú además es zurdo sí yo soy zurdo lo Izquierda claro

Voz 1189 04:47 desde tremendo tiene más mérito es más mérito oye conociste cuando ha dicho Manu que fuiste a ver al jugador del Betis y que te dijo Adán que te dijo Joaquím porque está varía por el Joaquín qué te dijo Joaquín

Voz 0822 04:59 me me dijo que era impresionante que también servía de

Voz 1 05:07 poder referencia para mucha zona claro que te pudieran pasar lo mismo que no

Voz 1375 05:14 te dijo que para muy bien no te dijo algo o no cómo te dijo algo de Adán y lo bien que para tú no te algún vacile valgo

Voz 0822 05:23 sí me dio para todo

Voz 1 05:26 Patum Hancock

Voz 5 05:34 siempre haciendo amigos pero ahora estoy mejor que con las dos fenómenos

Voz 1189 05:41 José Luis ya a la hora de vestir T ponerte los guantes bueno el guante de más lo puedes hacer tú solo te tienen que ayudar

Voz 0822 05:49 no todo me lo pongo yo me no hombre la bota también me pongo pero me tienen que ayudar a ponerme el guante ya

Voz 1 05:59 oye mañana tienes cole no

Voz 2 06:02 si ahora pues a las ocho empieza aclara

Voz 1375 06:07 no hay veinticuatro Joselu mañana va a salir

Voz 0822 06:12 yo estoy acostumbrada a plazas soy yo yo soy un murciélago

Voz 1189 06:16 así pero eso no es cierto que poco no te el cole cómo va bien

Voz 2 06:22 como el cole va bien si vas Baby va bien no

Voz 1375 06:27 bueno eso es importante bueno como te has echado así está estar despierto como un dúo que no te duermes pero pasa a tu padre que le digamos también adiós a tu padre y Ivette a la cama eh que mañana ya verás en clase

Voz 0822 06:37 momento Manu viene a ver si me podría conseguir una entrada para la Champions no

Voz 1375 06:46 a ver ese tema dándole a punto y ahora vamos a ver si para Joselu claro siempre no está despierto José Alonso yo te digo esto fíjate si te si lo sé un minutillos ante ese de despido y yo te lo miro José Luis yo te lo miró hombre a ver si te podemos echar ahí una mano y un favor vale

Voz 1 07:01 vale bueno que vaya bien mañana en el cole muchas gracias matiz figura ya seguir parando

Voz 1375 07:08 chao pues nada está Isco su entrenador está Joselu que sueña con ir a ver un partido de Champions el Madrid está José Luis su padre José Luis cuando te dijo tu hijo papá quiero ser portero

Voz 1 07:20 qué pensaste bueno yo sí sabía leímos entrenamientos del parque jugando con los amigos se porque claro pero ha sorprendido he sido yo no hasta que no lo vive para el primer día no me creía realmente que él pudiera jugar de portero para ser sincero siempre ha jugado de central de lateral izquierdo yo lo decía José Luis más de su minusvalía es totalmente natural en mi casa y con su madre exactamente igual nunca se le ha tratado de forma diferente entonces el habla natural pero tú te crees que una persona que le falta una mano puede jugar de portero suele dice sí sí naturaleza claro me Sato sí la verdad es que cuando lo vio el día a tope con él pero es John no en un principio hombre fiel lo que él quiere uno lo apoya pero cuando te lo comentan en casa en plan distendido no no dice un olor a bordo no olvida la verdad que ha sido el primer bueno como anécdota te puedo contar que que su minusvalía tenía tres o cuatro añitos decía Papá va Park ahí llegábamos son cine o a cualquier parque de atracciones comprarme la entrada minusválido que más barata es algo que él desde pequeño he asumido con la naturalidad lo que tienes tienes una fuerza de voluntad de un amor propio creíble en desamparo

Voz 1375 09:08 pues lo que tienes tu José Luis es un pedazo de hijo y al margen de lo buen portero que nos dice disco que que es lo que tienes un pedazo dijo que vale como ejemplo también para muchos para muchos chavales como siempre decimos de ejemplo de superación bueno el otro día nos contaba Ponseti contábamos en en El Larguero que hay un jugador profesional de fútbol americano que está pasando las pruebas en el draft de la NFL para ser elegido por un equipo profesional de la NFL de nivel imagínate Nigrán en Estados Unidos máxima profesionalización de falta en Hoy un poquito ante el brazo así que nada a pelear por ese sueño ya seguir seguir viendo oyendo p'alante como siempre que vaya bien mañana el día en el cole con unas ojeras que no

Voz 1 09:48 un abrazo yo que duerma un abrazo José Luis gracias por estar del Larguero igualmente muchas gracias muy vosotros