Aleksandra Kollontái en la llamada de la historia

Voz 0020

00:07

nació en medio de una familia de de aristócratas mi padre era un general al servicio del zar y Mi madre hija de campesinos que se habían hecho ricos gracias a la madera nació entonces en medio del esplendor de la Rusia de los zares dispuesta a pelear por todo en lo que creía desde niña tanto es así que el primer enfrentamiento fue con mi madre ella no entendía que dejase mis estudios cuando esto era algo del todo inútil para una mujer no era estudiar ni algo apto ni algo necesario tenía mejor relación con mi padre que me enseñó desde siempre la historia y la política mi infancia fue feliz gracias a la buena posición que teníamos fue con diecinueve años cuando conocí a mi marido un joven humilde que a mi madre tampoco le gustó de todas formas priorice Mi vida propia deja mi marido y a mi hijo para estudiar en Zúrich cuando yo ya estaba afiliada al Partido Socialista hay que tener en cuenta que era Zurich entonces dónde estaban todas las jóvenes supuestamente avanzadas como yo llegó el momento de la afiliación al Partido Obrero socialdemócrata ruso If on tiempo sin parada hasta la revolución bolchevique yo fui la primera mujer elegida por el Comité Central del Partido Bolchevique ese mismo año mil novecientos diecisiete y luego llevé la dirección de la organización de mujeres soviéticas conocida como hacen hotel hablamos del año mil novecientos veinte para mí como para muchos socialistas era necesario eliminar el concepto de la Familia patriarca lo profesora trasladar esa responsabilidad de los hijos y del hogar a la sociedad para ello imaginamos una red de instituciones como las casas cuna las guarderías restaurantes lavanderías públicas que liberarán a las mujeres de las tareas del cuidado de los niños y también de la casa llegó el momento de poder llevar a la practica la teoría y entonces promulgue como directora varias leyes liberarían a las mujeres a través de las ideas socialistas Le día el matrimonio un carácter civil e igualitario entre los cónyuges facilite también el acceso al divorcio por ambas partes y conseguí la protección estatal a madres e hijos a la vez y además hice gratuita la asistencia maternal en los hospitales es verdad que las mujeres rusas consiguieron avanzar y al menos plantearse determinados comportamientos y realidades que antes nacían pero también es verdad que hubo fallos en mi manera de hacer las cosas toda mi obra política estaba demasiado ligada a la figura de Lenin que en el momento en el que dejó de darme su apoyo me apartó del cargo de directora de la vida política casi la destitución tuvo un origen claro y es que además de defender la liberación de la mujer alejando la del hogar y de la maternidad la liberación sexual debía ser para mí el siguiente paso en la estrategia pero estas ideas eran demasiado modernas y fueron rechazadas