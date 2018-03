El Larguero: Entrevista con el Secretario de Estado de Seguridad y la previa de la Champions (12/03/2018)

Voz 2 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero tiempo para el deporte está la una y media las dos próximas horas en un lujo

Voz 1375 00:53 es de semana de Champions otra vez con la mirada puesta en Manchester donde vamos a estar en seguida ahora ese para esa pérdida del Manchester United Sevilla de mañana martes ICO un Chelsea Barça en el Camp Nou del miércoles en el eh estadio del Fútbol Club Barcelona donde ojalá contemos que tenemos a los dos equipos en el sorteo de cuartos del viernes ya tenemos al Real Madrid ojalá que Sevilla Iván hasta este también en ese sorteo pero acaba de tres minar el último partido de la jornada de liga lo ha hecho Mendizorroza en ese Alavés Betis ya concluido con victoria clara para los de Quique Setién uno tres ha marcado Sobrino para el Alavés ya ha marcado Loren por partida doble espectacular lo del chaval que lleva cinco goles en seis partidos el otro lo ha hecho yo Javi García está por ahí Kevin Fernández en Mendizorroza todavía en la zona mixta del estadio donde están hablando los entrenadores todavía los protagonistas del partido hola a Kevin buena

Voz 1264 01:47 si hola a mano cómo está la cosa como les estoy con un pedazo de protagonista ahora estábamos hablando un poquito de fútbol de lo que es fíjate la evolución de un futbolista hace tres días jugando en Tercera División fíjate el salto al primer equipo con Quique Setién que apuesta porel Sestak Aranda al primer equipo del Betis ya como decías cinco goles en seis partidos es el nombre propio ya te escucha tren un pedazo de futbolista que ya te escucha aquí para abrir el larguero

Voz 1375 02:08 no me digas está Lorena allí en directo a las once y XXXII ahora Lore muy buenas en la buenas noches hoy felicidades muchas gracias ya hablabas hablabas con Kevin de fútbol que lo decías

Voz 3 02:16 a lo que venía comentando era lo que les quién lo que está que está haciendo el Betis en las cosas que lo están haciendo bien tanto con el filial como en el primer equipo y entonces estábamos hablando de eso de que el salto pues era mucho más fácil para los jugadores de cantera

Voz 1375 02:29 ya ya pero fíjate el salto tampoco que afecta mucho ya Navas diecisiete goles en Segunda B si no me equivoco no si diecisiete goles llevaban te pasan al primer equipo te pone titular apuesta por ti Setién jazz metió cinco goles en seis partidos en Primera o sea que tampoco te afecta mucho el cambio no

Voz 3 02:43 no y eso pues encantó tu compañero fue venía haciendo una temporada bastante buena bueno puede darle las gracias a todo el cuerpo técnico tanto al club apostaron por mí porque era una decisión muy difícil mira por suerte están saliendo bien las cosas tanto en general como en lo colectivo

Voz 1375 02:58 saliendo común tiro eso estáis a tres puntos de de la séptima plaza no se quedó lo de Europa está ahí no el sueño y la posibilidad de Europa Se mantiene viva no

Voz 3 03:06 sí pues mirar con los resultado que estamos dando pues estamos ahí arriba iban bueno cualquier futbolista quiere está lo más lo más arriba posible inicien entrar en Europa pues mira para mí en lo personal tanto para todo el beticismo porque era un sueño

Voz 1375 03:19 importante meternos en Europa y quedar por encima al Sevilla también Lorena que no vamos

Voz 3 03:23 más allá bueno eso también sería bonito pero buena nosotros nos centramos en el trabajo día a día ir como ya he dicho en el futuro pues los resultados puede dirán dónde dónde es tal vez a final de temporada

Voz 1375 03:34 para un hijo de un sevillista que supone jugar en el Betis

Voz 3 03:37 bueno hubiera para entonces un padre como todo el mundo

Voz 1375 03:43 cómo lo lleva

Voz 3 03:44 la llevaba perfecto está disfrutando muchísimo porque sabe que para hasta aquí lucha muchísimo y bueno mi padre cualquier cosa que le pasa largo era pues puede disfruta

Voz 1375 03:54 sí cuando hoy un Sevilla Betis con Gemma

Voz 3 03:56 pues yo creo que si no por la

Voz 0781 04:00 cuenta que me trae no no mi madre ya se encargará del que no

Voz 3 04:02 más fuera de casa bueno bueno más vale

Voz 1375 04:05 oye eh te ha vacila Joaquín al entrar en el vestuario no te he dicho algo no

Voz 3 04:09 Joaquín y por desgracia no estaba aquí porque claro

Voz 1375 04:11 es verdad llamaba algún mensajito alguna cosita ahí no ella

Voz 3 04:14 no mira mi el teléfono pero seguro que el grupo tanto él como todos los jugadores que no han podido aquí pues seguro que muy felicitaba algo

Voz 1375 04:21 vacile algún vacile te tendrás listo para va la vuelta cuando bolas a Sevilla oye Loren que siga

Voz 0781 04:25 la racha enhorabuena eh gracias a vosotros hasta luego Loring somos

Voz 1375 04:28 el jugador nacido en Marbella hace veinticuatro años y que está siendo un auténtico tiro una auténtica sensación para para este Betis lleva cinco goles en seis partir los Kevin y hoy ha sido uno de los grandes culpables de que se rompa la buenísima racha que lleva el Alavés con el pito Abelardo no hoy derrota en casa ante un veto

Voz 1264 04:45 muy serio en sí lo he dicho Abelardo tenía que llegar eran una racha de seis victorias y un solo empate desde la llegada del Pitu Abelardo en algún momento tenía que llegar hoy El Betis ha sido superior hay que reconocerlo ha habido alguna que otra polémica arbitral pero el primer gol

Voz 1375 04:57 está bien pitado porque no es fuera de juego tienen un rebote de

Voz 1264 04:59 no García el tercer gol no es fuera de juego en la salida de Loren y fíjate lo importante que era solo decía ahora ha metido el primer gol que abierto el camino cuando más estaba sufriendo el Betis porque con uno dos Manuel alavesa apretado y mucho alguno cantaba ya veía el empate a dos ya ya

Voz 1375 05:13 parecido Loren para poner el uno tres definitivo

Voz 1264 05:15 sobre todo lo que veo que se comenta aquí en el entorno del Betis es como este jugador ha sido capaz de adaptarse porque no es nada fácil de Tercera División el salto a Primera estuvo ese trabajo que ha hecho como apostado Quique Setién porel la verdad es que es un futbolista con un porvenir muy alto

Voz 1375 05:29 no es protagonista en la portada de este Larguero en ese Alavés uno Betis tres que acaba de cerrar esta jornada de Liga en en primera gran diez para que termine y ahí está el Betis a tres puntos de la séptima plaza eh ayer Lecuona que ha estado contando el partido o la Lecco muy buena

Voz 0749 05:43 qué tal muy buena noche del que ha dicho se tiene que ha dicho el Pitu Abelardo Moreno el pitufo llegó el día uno de diciembre a Vitoria sólo había empatado aquí el Leganés el resto de partidos los salir ha ganado tanto en Liga como en Copa y ha dicho que algún día tenía que llegar una derrota

Voz 4 05:57 no sabía que podía llegar momento que el azar esto esto es muy duro ICA la salvación lo he dicho que hay que celebrarlo de Estado hay que valorar lo que el equipo ha hecho un Oscar ahora diez finales a intentar conseguir objetivo

Voz 0231 06:09 ha dicho que ha sido un buen resultado

Voz 0749 06:11 no pero no estaba tan contento por el juego desplegado

Voz 5 06:14 es verdad que no es que yo no estoy muy satisfecho de partido que hemos hecho porque hemos tenido muchas imprecisiones hemos perdido muchas veces el malo creo que tenemos un mérito enorme porque hoy hemos dado un paso importante para saber que no siempre hay que era se puede ganar jugando al fútbol

Voz 0749 06:32 bueno pues uno tres dos goles de Lorenzo uno de Javi García al del Deportivo Alavés de Sobrino la gente poco a poco recogiendo ese para su casa

Voz 1375 06:39 pues hala lo mismo te digo un abrazo Leku hasta luego Kevin hasta luego Lecuona o un abrazo Manuel Guerra los hay en Mendizorroza ha terminado la jornada de Liga en Primera División con Victoria del Betis ha terminado la jornada en la Premier acaba al terminar el Stoke City Manchester City con la victoria una más para los de Guardiola por cero goles a dos eh enseguida estamos con la última hora de la Champions pero dejadme que salude también ahora mismo en directo a las once XXXVII una hora menos en Canarias y en Inglaterra a Jesé Rodríguez jugador de les toca acaba de terminar el partido con el City

Voz 6 07:08 hola Jesé muy buenas como te igual la vida Jesé aquí estamos

Voz 1375 07:14 ahí luchando hoy ha sido difícil el toro que tenían enfrente no era eran verá un toro bravo eh

Voz 7 07:19 sí sí con un equipo de compraría tras muy bien he jugado muy bien con mucha intensidad primero sobrado en la Liga muy difícil oye hoy era un día muy difícil

Voz 1375 07:29 tú cómo estás cómo te está yendo no eres tú

Voz 7 07:31 bueno no estaba mucho tiempo como todo el mundo sabe mucho tiempo fuera de los terrenos con mi hijo se ya digo ahora el niño va evolucionando y hay que aprovechar estos estos últimos partidos para mí es muy importante y así que les hago tenemos una final contra Blair

Voz 1375 07:45 jo casi nada estáis ahí ahora mismo segundos por abajo no me parece penúltimo

Voz 7 07:48 el sábado tenemos que ganar sigo sin comer

Voz 1375 07:52 se tomó en casa así que hay que aprovecharla vamos a ese hombre vamos por favor yo aprovecharlo José como sea estás viendo a la Unión Deportiva también desde la distancia o no

Voz 7 07:59 que el así digo mira ahora también como partidos muy muy complicado de calendario y pienso que el Levante tiene partido más difíciles

Voz 8 08:07 se ha dado

Voz 7 08:10 hora de ir fuera de casa tiene partido más difíciles pero bueno la forma tiene que mira pues sí mismo y aprovechar las oportunidades que genera

Voz 1375 08:17 tuviste opciones de venir te otra vez para el mercado invierno

Voz 7 08:20 perdona mano y tú vistes turístico

Voz 1375 08:23 antes de venir que otra vez a la Unión Deportiva en el mercado de invierno

Voz 7 08:26 hombre hubieron conversaciones no pero pero las realidades que también hablando con con Miguel Ángel Ramírez que como todo el mundo sabe que somos buenos amigos si yo quedamos Sada que sigo al equipo pues había dificultades no porque vaya a la realidad estaba también con el tema del niño entonces no iba a jugar tampoco entonces preferí quedar con el Niño poniendo mismo y entonces luego ya era muy tarde pasó el tiempo y tuvo que volver incluso más tarde pasando mercado de aquí a entonces

Voz 1375 08:59 bueno se lo más importante que volvamos a ver al Jesé gran futbolista que tenemos que llegar a ver seguro que estoy convencido que volveremos a ver la calidad que tienes pero me imagino que lo de tu hijo te da eso me imagino que tener la cabeza cuando rueda el balón y olvidarse de lo que pasa fuera el campo no es fácil no

Voz 0811 09:15 no la verdad es que me mano gracias por los pueblos ánimo pero es algo que no

Voz 7 09:18 eso nadie porque en una situación muy difícil Se sufres muchísimo pero bueno ahora la realidad es que el niño entre los evolucionando evolucionando travesía bastante mejor pero bueno hay que luchar por él pues los otros dos que tengo también hay seguro que volveremos a ver eso no

Voz 6 09:32 no tenemos ninguna duda cuya te arriba ese ánimo e muchas gracias mano un abrazo para

Voz 1375 09:36 José Rodríguez que como mucho seguramente sabéis lo está pasando francamente mal le por el estado de salud de su de su pequeño que está ahí luchando y a la vez haciendo todo lo que puede en el fútbol hoy con esa derrota en casa ante el Manchester City en la Premier Álvaro de Grado Victoria aclara también inmerecida para los de Guardiola no

Voz 9 09:53 sí ha metido dos goles Silva que ya está en su mejor según mejor temporada como goleador lleva ocho Batista Premier y como detalle hoy Guardiola ha llevado en su casa adora su chaqueta una flor amarilla que lo que significa recordemos que le sancionaron por llevar un lazo Llera una flor amarilla con un significado Yes

Voz 10 10:12 junto a Marie Curie a estar recaudando fondos

Voz 9 10:14 benéficos para todas las personas con enfermedades terminales y el mes de marzo es el mes lo que se recauda todo este dinero el afloraron pienso Si por si alguien se pensaba que llevaba el lazo visible no era una flor IET será el motivo por el que Guardiola lo llevaba

Voz 1806 10:29 pues

Voz 1375 10:30 nada eh enhorabuena para el City para para Pep Guardiola que lleva va a ganar la Premier en en en un mes un abrazo Álvaro hasta luego buenas noches me ata o hasta luego protagonistas en directo en este inicio de Larguero en la Liga española y en la Premier League un día en el que además de la Champions ya estamos en Manchester donde en Mourinho por cierto ha dejado este recado sobre el portero del United mañana Juan contra el Sevilla todos sabemos el interés del Real Madrid que ha intentado dos veces en fichar al portero iba a intentarlo una tercera más pero ojo al mensaje que le ha mandado Mourinho a los madridistas sobre David De Gea

Voz 11 11:03 lo veo aquí no sé cuáles son las intenciones de Joseba Madrid

Voz 12 11:07 pero se fue a los ensayos

Voz 11 11:10 eh mira otro

Voz 1375 11:12 eso es lo que ha dicho Mourinho en la previa del partido en Atresmedia eh enseguida estamos allí en Manchester para el miércoles ya decíamos el Chelsea Barça todo esto en un día en el que sea penado eh y que sea este al presidente del pago de Salónica del que hablábamos anoche Iván sabida anoche hablábamos aquí con Manolo Jiménez el entrenador del AEK de Atenas hablábamos con algo todos los jugadores del PAU de Salónica y enseguida no los a ir a Grecia porque hoy la decisión ha sido además de esa orden de detención contra el dueño del PAOK Salónica Se magnate ruso que bajó al césped con la pistola casi apartándose la chaqueta como diciendo cuidado con lo que llevo aquí cuidaba perfilado no saliera una imagen surrealista que nos cuesta imaginar que pudiera pasar en el fútbol español pero que no es una serie de de de delincuentes no eh es una imagen real en un estadio de fútbol el dueño el presidente bajando al césped para amenazar al árbitro diciéndoles ya acabado tu carrera bueno pues hay orden de detención contra este personaje pero además el Gobierno griego ha dicho que no hay Liga se paraliza la Liga idea además de manera indefinida Nos vamos a Grecia porque lo del Lille invasión de campo lo del West Ham invasión de campo lo de Hamburgo las cruces amenazando a los jugadores del equipo porque están en zona de descenso lo de ayer del dueño del pago de Salónica y algunas noticias grupos ultras que están también en el fútbol español y que nos preocupan once y cuarenta y dos una menos en Canarias cogemos un coche y arrancamos el larguero vas a madrugar y pasar frío

Voz 13 12:40 para qué vas a poner el Texas goza base subirse al telesilla

Voz 12 12:43 sí al menos cinco grados para qué

Voz 14 12:46 por unos segundos bajando tus solo sobre nieve polvo

Voz 13 12:49 hay que usted es que hay que hacer para saber porque las has hecho tanto Falls Valenti One para que con el mejor equipamiento para qué

Voz 14 12:56 desde veintidós mil tiene Facsa

Voz 1806 12:59 a

Voz 1375 13:07 enseguida estamos en Barcelona con las declaraciones que ha hecho Andre Gomes diciendo que en ocasiones siente miedo por la vergüenza que puede pasar y que no le apetece hablar con nadie que también ha abierto un debate como jugador de élite en un equipo de élite puede pasar por esa situación pues si son humanos exactamente igual que cualquiera de vosotros lo que cualquiera de nosotros y enseguida estamos con esas declaraciones de de André Gomes que ha hecho la revista Panenka pero antes queríamos abrir hoy El Larguero con el secretario de Estado de Seguridad que está aquí con nosotros a la izquierda en los estudios de El Larguero en Gran Vía treinta y dos José Antonio Nieto buenas noches o la mano mueran gran noche gracias por estar con nosotros eh para hablar de un tema que nos preocupa a muchos porque parece que el fútbol va por libre pero no va tan por libre no hay supongo que hay imágenes que nos preocupan y que les preocupan no a las fuerzas de seguridad de de de nuestro país también

Voz 16 13:53 efectivamente yo creo que es muy importante que en un programa como éste que un programa líder de audiencia que se ocupa del deporte hay un pequeño paréntesis para que no ocupen también de que el deporte no sea una excusa para quiénes son violento para quién buscan un salvoconducto en en el escudo de su club para hacer lo que les gusta que la violencia no y creo que tenemos que intentar que esa imagen de ese presidente nunca en un estadio de fútbol en España ahora

Voz 1375 14:19 Nos cuenta alguna de las novedades que pueden afectar a nuestro fútbol español lo que le ha pedido el Gobierno de España por qué debería dejar de ponerse ya de perfil como venimos diciendo aquí durante ya varias semanas y varios meses pero que pensó José Antonio ver ayer la imagen de ese presidente con el arma dejando entrever debajo del abrir sí

Voz 16 14:36 creo que en esto es como una escalada no siempre que ocurre algo grave y no se ponen medidas normalmente ocurre algo más grave en la Liga griega venía ocurriendo cosas muy grave lo último mes en la última semana veíamos a un entrenador español española a Óscar la semana pasada con un labio partido en por un objeto que le tiraban desde la grada se ponen a sanción se quitaba la sanción se le perdonaba lo tres puntos que que se quitaban y la consecuencia que es la sensación de impunidad en la que cabe todo lo que se produce en situaciones límite como la que vimos ayer

Voz 1375 15:10 enseguida hablamos de este asunto con el secretario de Estado de Seguridad al que le agradecemos que esté aquí hasta ahora doce menos cuarto en directo en El Larguero después de un día larguísimo permíteme temen que le felicite hemos en nombre todos los españoles que escuchan La Ser por esa tareas de investigación que final Alan finalmente han han dado con la bueno desgraciadamente con la asesina de o presunta asesina del chaval Gabriel no porque creo que lo he visto esta mañana a primera hora junto con el ministro Zoido y hoy aquí ya en Madrid no día muy largo no

Voz 16 15:36 sí llevamos un fin de semana muy intenso hoy ha sido un día de sensaciones muy confusa no por una parte pose Bach careciendo todo lo que ha habido en torno a ese asesinato pero desgraciadamente hemos perdido un niño que coja la estuviera jugando también con con todo

Voz 1375 15:52 está por ahí Bruno Alemany no la Bruno muy buenas hola buenas noches

Voz 12 15:57 Alemania Francia Inglaterra Grecia

Voz 1375 16:01 anoche decíamos en el Larguero se nos está yendo de las manos Nos ha ido ya pero vaya fin de semana probablemente el peor de toda la temporada en el fútbol europeo Bruno

Voz 0749 16:08 sí pero es verdad que ya

Voz 0301 16:10 hemos tenido episodios durante la temporada que nos avisaba de lo que luego hemos visto este fin de semana por ejemplo a principio de temporada en la misma Champions League vimos que en los afición Nos del Spartak de Moscú lanzaban una bengala que pasó rozando a IT que in pero como dices este fin de semana hemos visto pues cuatro episodios concentrados en nada en tres días de diferencia en los que por ejemplo el sábado en el campo del West Ham y la gente ya lo avisaba en redes sociales durante toda la semana está en contra de la gestión de David Sullivan de del presidente

Voz 0231 16:41 el club hubo invasión de campo como contabas

Voz 0301 16:44 de antes han cambiado de estadio y la gente no está nada de acuerdo con haber dejado Bowling Ground di ya haber ido al al estadio

Voz 0231 16:50 el Olímpico de de Londres y hubo una prole

Voz 0301 16:53 esta generalizada que se les fue de las manos con gente posee incluso amenazando a los futbolistas amenaza real prácticamente aficionados golpeando los futbolistas vimos en Francia el Lille también ha cambiado de manos en los últimos meses ha entrado a la diligencia

Voz 0231 17:10 Gerard López que es un empresario de Luxor

Voz 0301 17:12 burgués prometieron a la afición de que iban a luchar

Voz 0231 17:15 por estar arriba que iban a estar pronto en

Voz 0301 17:17 cambio Enrique el equipo ahora mismo está en descenso directo la gente no está nada contenta después de un empate en casa la gente se lanzó al al campo y como te digo intentaron ya no sólo golpeados futbolistas de Lied sino incluso entrar en los vestuarios

Voz 1375 17:31 menos mal que actuó rápido la policía ahí sino en saber lo que había pasado

Voz 0301 17:34 se creó un cordón policial ahí es verdad que actuaron rápido y en otros en otros momentos este fin de semana no lo hemos visto tanto como decías antes el la estadio del Hamburgo perdón el el campo entrenamiento en Hamburgo despertó el día después de perder por seis goles a cero con el Bayern de Munich

Voz 0749 17:49 con once cruces en el campo de entrenamiento

Voz 0301 17:52 Sage en el que se podía leer os vamos a pillar

Voz 1375 17:56 ha acabado no está ahí sancionados al final no once cruces pintadas once cruces clavadas en el césped heladas se imaginan mañana sale a entrenar el equipo que queráis vuestro están clavadas once cruces de césped con la amenaza de estáis acabados esto es la termina que bueno es que lo normal sería denunciarlo

Voz 0301 18:12 evidentemente no pasa nada esto es como que bueno

Voz 1375 18:14 ya se les pasará porque se sienten dueños de del club no

Voz 0301 18:18 sí para acabar con el episodio que hemos vivido en el pago que AECA ayer mismo con iban a Vidic el presidente del magnate ruso bajando una pistola y amenazando al arbitro lo más fuerte de todo es que el ahora mismo en el acta de del partido a pesar de que el árbitro anuló a aquel gol tras las amenazas en el acta del partido puso que la victoria era para el pago que está el resultado de momento con uno a cero a favor de Derek

Voz 1375 18:42 lo local eh pues nada así quiero el acta del árbitro puesta como para llevar la contraria al magnate ruso eso sí el Gobierno hoy ha dicho ya está bien de bromas Se acabó de momento no hay liga de manera indefinida está Alberto Cañas que es jugador del PAU de salón hola Alberto muy buenas

Voz 6 19:00 hola buenas noches qué tal vaya día no se lo diga a mí vaya tela

Voz 1375 19:07 vaya tela no creíble si sí sí jugadores

Voz 6 19:09 yo creo claro jugadores españoles que os vais allí al

Voz 1375 19:12 bueno creo pues en busca de una aventura profesional que que que es interesante que de repente dieciséis dónde nos hemos metido no

Voz 1200 19:20 sí la verdad es que bueno como como bien de sí ya hacía mucho tiempo que que bueno hace mucho tiempo que la que que la Liga griega Hay a pasan episodio de hecho pero pero creo que últimamente no son demasiado demasiado

Voz 0811 19:35 obra grave bueno son cosas que no

Voz 1200 19:38 se pueden permitir ahí

Voz 7 19:40 bueno aunque no perjudiquen a nosotros pero son cosas que para el fútbol no no son buena evidentemente

Voz 1375 19:45 qué sentiste ayer cuando estamos en el campo hoy viste a a tu presidente plantarse en el césped armado y bien armado no

Voz 1200 19:53 la que fue una fue una situación muy rápida porque porque al principio bueno el árbitro dio gol Si cuando fuimos a celebrarlo oí todo eso pues se montó la tangana con un con el con el juez de línea que que después de cinco minutos dio como el gol anulado entonces pero que que es el lío hay demasiado primero por una falta grave del del del árbitro por no por no conceder gol te para ver que para mí viendo después la imagen era legal pero bueno en ese momento pues se lió una muy grande saltaron los dos los dos al campo intentamos no separar que no pasa nada ahí bueno ya cuando vimos al presidente baja con lo primero que dijo que no me tiene mostró para para el Vestuario que no se que no se seguía jugando pues nos queda mucho un poco en en shocks incluso hay bueno imágenes de compañero nuestro diciéndole al presidente que saliese del campo

Voz 10 20:53 sí sí era perjudicial para nosotros

Voz 1200 20:56 que evidentemente ya se había producido un episodio bastante feo dos semanas antes muy bueno mi ya después cuando cuando aparece la imagen y que llevan que llevan la verdad que ya cuando el impacto total y sobre todo bueno para

Voz 6 21:14 para él para nosotros no

Voz 1375 21:16 hay un jugador efectivamente compañero tuyo que se ve que le dice presidente salga de aquí pero pero no había manera de llevárselo de vez en cuando se echaba así el abrigo hacia atrás como enseñando el arma que diciendo cuidado cuidado no pongáis tontos abre a ver si tengo que se enfunda

Voz 1200 21:29 no bueno espero que no que no sea por eso

Voz 6 21:32 pero queda por el mero hecho de él

Voz 1200 21:34 del nerviosismo que tenía que yo creo que el momento les sobraba todo

Voz 9 21:37 ha estado en tono porque creo que viola

Voz 1200 21:40 imagine arriba en la televisión y bueno aquí hay mucha de vez en cuando hay injusticia que pasan en el fútbol hay bueno sí yo creo que esto es un pasito más voy a dar aquí un pequeño mensaje pero un pasito más para para cosa importante como en el bar no que que bueno que que se debe poner en casi todas la Liga porque nosotros ayer por ejemplo no estaba jugando una Liga y creo que eso es importante tomar esa decisión

Voz 10 22:09 en en pocos minutos que se pueden evitar

Voz 6 22:12 sí sí más cosas a ver si lo tenemos ya el año que viene

Voz 1375 22:14 pero en el fútbol español no estaría mal que estuviera como dices en todas las líneas oye la última cuando hoy os habéis levantado y os habéis enterado de que el Gobierno suspende la Liga que te ha venido a la cabeza Alberto

Voz 1200 22:23 bueno yo la verdad es que no me no me lo esperaba pero bueno por una parte lo entiendo porque porque bueno son como he dicho antes son situaciones que no se pueden permitir en el fútbol hay bueno han tomado esa medida Hay y la verdad que un poquito impactado porque porque bueno son cosas que como he dicho antes que no pueden pasan en el fútbol y ahora mismo pues esto no está perjudicando a nivel a nivel extremo uno yo creo que el deporte y en este caso el fútbol están llegando no el límite que la verdad que no se pueden permitir como como bien ha dicho y ha escuchado con el tema de del West Ham el tema del Lille el tema de

Voz 10 23:04 de muchísimo en el equipo que que bueno que

Voz 1200 23:06 que están siendo increpado por por su afición que la verdad es que eso fue yendo un poco

Voz 1375 23:13 lo dice un futbolista español que está en la liga griega el fútbol se nos está yendo un poco de las manos lo dice Alberto Cañas jugador el PAOK gracias por estar en el larguero y bueno a seguir entrenando hasta que se decida cuando se reanuda la competición

Voz 1200 23:26 que esperemos esperemos que sea pronto y para poder yendo de vacaciones lo antes

Voz 1375 23:32 un abrazo Alberto fíjate mucho

Voz 1200 23:34 venga gracias a IU minuto

Voz 1375 23:36 antes ir con José Antonio Nieto para que nos diga el periodista Dimitris cara Philips de sport Day como ha caído en el país que el Gobierno haya dicho no hay liga de manera indefinida hola Dimitris buenas noches Mañero de sport Day

Voz 7 23:49 hola buenas noches pues caídos de que tenia hay que que pasara

Voz 10 23:56 por en el último mes las cosas en él se han pasado cosas graves

Voz 1375 24:05 me graves o gravísimas hay alguna idea de cuándo podría reanudarse la Liga o todavía es pronto

Voz 10 24:13 no todavía es pronto todavía es por tiempo indefinido indefinido

Voz 1375 24:20 la gravedad de los hechos en ese mismo estadio que ya es reincidente no Dimitris

Voz 10 24:24 sí lo hizo afición se han visto muchísimas veces en esa en esa situación ir muy me pocos días antes con la distancia de Oscar García

Voz 1375 24:42 sí sí

Voz 10 24:44 por eso ahora hay una también hay una amenaza de Craxi los las competiciones de la FIFA eso veremos qué te va a pasar

Voz 1375 24:58 gracias por estar en el larguero un abrazo

Voz 10 25:00 un abrazo compañero

Voz 1375 25:03 en Grecia y el testimonio de Alves regaña Antón Meana todo esto que estamos viendo en Alemania en Inglaterra en Francia el último episodio de Grecia hayan también a España pero casi siempre partidos de competición europea también hay preocupación por algunos partidos de la Liga española pero de momento en la Liga española no hay episodios tan graves pero sí preocupación y por eso es la reunión de que ya nos contabas la semana pasada he aquí en el Consejo Superior de Deportes que ataca claramente indirectamente a los grupos ultras y sobre todo peticiones del Gobierno español a la UEFA sí hola buenas noches una reunión con el gobierno con la CDU

Voz 0231 25:39 con la Liga con la UEFA que se desplazó a Madrid con una serie de puntos que el secretario de Estado explicó después de aquella reunión que por ejemplo se pueden ir poniendo diferentes escalones de seguridad para evitar que seguidores violentos vayan al fútbol en España el primero que se hacen algunos partidos pero no en todos que las entradas se vendan en el país de destino que si vienen aquí seguidores del Sporting de Portugal compran aquí la entrada Ia así la policía española pueda tener controlado con los clubes quién entra en qué sector en qué fila en que agrada si esto no sirve de nada se puede decir a la UEFA y es lo que le ha pedido el Gobierno español que es que no se vendan entradas directo

Voz 1375 26:16 mira les ven que el cinco por ciento que

Voz 0231 26:19 Liga la UEFA no se ponga a la venta no sea obligatorio que vengan seguidores violentos a España

Voz 1375 26:24 el Sparta de Moscú la Liga pues nos eleven de ninguna entrada hay punto it lo que me para aunque también es verdad que hay muchos que viajan sin entrada correcto hilo que me parece

Voz 0231 26:31 es llamativo que es para este punto el que la gente viaja sin entrada no controlo a los radicales siguen viajando en masa con su equipo el Gobierno España

Voz 1375 26:39 no le planteó a la UEFA la semana pasada

Voz 0231 26:41 una posibilidad extrema que es expulsar a ese equipo de la competición que no dispute la competición si no sabe controlar a sus hinchas porque antes

Voz 1375 26:49 está la entrevista hay dos puntos de la comparecencia

Voz 0231 26:52 de el señor Nieto que me parecieron muy interesantes uno cuando dice que no se puede hacer un control aleatorio en la frontera que no se pueda actuar de manera preventiva si no hay un

Voz 0781 27:03 identificación previa del hincha violento

Voz 0231 27:05 parte de ese país o de ese club y que encima en España por ejemplo eso puede tener un hincha ruso francés o italiano e ir puede estar en España en un periodo de tiempo específico pero cuando vuelve a su país

Voz 0781 27:18 Liga ya votos no se puede aplicar explicaba años

Voz 0231 27:20 otro día Manu que existe a veces una pequeña sensación de impunidad que es lo que en esta reunión han querido evitar

Voz 1375 27:26 tres minutos para las doce me está diciendo que tiremos cunetas íbamos con el Secretario Estado seguridad en el larguero

Voz 18 27:50 domingo dieciocho de marzo en exclusiva en Movistar Moto GP Movistar

Voz 19 27:55 todo

Voz 20 28:04 la quiero y las redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook larguero

Voz 14 28:24 tres personas me avisó de que el Gobierno

Voz 21 28:27 no él ante el auto bien la somos ya Mickey la venda de la y no podemos dejar de operar Trump a los la media cita a los que Luis el cabrón

Voz 14 28:41 después esto nadie porque Diana era Diana pero puede ser María puede ser socio pues eso

Voz 2 28:47 vivía amanezca será por lucha magnífica corren nuevos tiempos vamos a escuchar unos servicios informativos

Voz 22 29:01 en este caso

Voz 0781 29:05 Juan Carlos qué es qué tal se encuentra

Voz 14 29:07 hijo la serenidad suficiente me manda mi hija es decir no ayudemos

Voz 3 29:11 a otras personas para que Hamás después esto gracias por estar usted muy gracias por ayudarme a difundir este nuestros

Voz 14 29:19 acaba de se con Carlos que era un hombre en carne viva lo que ese crimen ha puesto encima de la mesa lo que significa la violencia machista Tratamiento con los medios de comunicación en ese caso no todos los que pues sí es verdad que hemos hablado queda mucho territorio por delante y entramos en año preelectoral complacer Pepa hasta pronto

Voz 18 29:36 viernes de seis de la mañana doce veinte

Voz 23 29:38 por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síganos también en Hoy por Hoy punto es sigue la SER

Voz 18 29:49 corren nuevos tiempos vamos a escuchar Cadena SER

Voz 13 30:08 basta madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas Boza vas a subirse al telesilla

Voz 14 30:14 al menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus solos sobre nieve polvo

Voz 13 30:20 es que hay que hacer para saber porque las has hecho tanto Falls Valenti One para que con el mejor equipamiento para qué

Voz 14 30:26 desde veintidós mil cien aunque no

Voz 2 30:31 tengo un dolor terrible

Voz 25 30:36 para ahí con Puenzo caiga de laboratorios piñas es una solución dental en spray que alivie rápidamente los dolores de muelas dientes y encías

Voz 0781 30:43 en inglés las instrucciones de este medicamento y con su te has tomado Tiko

Voz 26 30:48 en las cuarenta y ocho horas pero sólo de Ciencias diecisiete de marzo te ves una ventaja de hasta siete mil euros en vehículos nuevos quinientos según huevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a la crisis

Voz 18 31:01 ticos escrito

Voz 28 31:11 el larguero

Voz 1375 31:17 bueno estamos con José Antonio Nieto que es el secretario de Estado de Seguridad en un tema que nos preocupa y mucho se ha parado la liga griega estamos muy lejos de imaginar algo así en España afortunadamente pero nos preocupan cosas que estamos viendo muchos decían

Voz 29 31:29 hace creo que doce días son no sé si trece doce

Voz 1375 31:32 tiene que haber un punto de inflexión un antes y un después con lo que pasó en Bilbao tenemos que hacer algo no podemos seguir diciendo que vengan los siguientes gira no es la Liga era un partido de competición europea pero el Gobierno España Paul como decía Antón Meana es el secretario le ha pedido a la UEFA una serie de cuestiones porque a lo mejor plantearse que si la UEFA no sanciona a lo mejor alguien tiene que decir a la UEFA hasta aquí hemos llegado alguien tiene que advertir también por mucho que sea una competición privada no

Voz 16 31:58 sí yo estoy completamente de acuerdo en que no podemos era ajeno algo que mueve lo que mueve el fútbol lo que mueve la Champions lo que mueve la Europa League lo que mueve cualquier partido de fútbol con decenas de miles de aficionados que que quieren ver un espectáculo que se encuentra en ABC con que hay un grupo normalmente reducido pero que acapara toda la atención y que puede hacer que que un día feliz en un día de de un gran espectáculo deportivo se convierta en una tragedia no una pequeña tragedia a veces o gran tragedia como ocurrió en Bilbao con la muerte de de un ertzaina que no fue directamente por una agresión pero seguramente es en torno a esa circunstancia de afectaron provoco esa traje

Voz 1375 32:44 ya no eso ocurrió el día veintidós

Voz 16 32:47 el día uno fue cuando se produjo esta reunión que que comentamos en el que tanto el presidente del Consejo Superior de Deportes como yo mismo entendíamos que había que hacer algo no podíamos estará ajeno y tenemos que seguir defendiendo que España fuese un país diferente en cuanto a la reacción que hay sobre la violencia en el fútbol sala porque muchos dirán sí pero no solo

Voz 1375 33:06 los hinchas rusos también estaban allí los Herri Norte que son grupo ultra de la de del Athletic de Bilbao pero casi siempre pasa en competición europea luego los partidos de Liga eso no lo vemos afortunadamente tocamos madera a día de hoy en la Liga española por qué ocurre eso

Voz 16 33:18 bueno porque afortunadamente en España hay programas como el tuyo que dedican una parte de de este tiempo en el que se habla de deporte para decir oye hay que hacer algo y hay que mantener fuera del deporte fuera del fútbol la violencia no porque hemos generado desde hace ya bastante tiempo un clima en el que a los violentos se le pone la cosa bastante difícil porque la fuerza de seguridad actúan con con bastante rapidez coma tanta agilidad porque no hay tolerancia entre los aficionados porque no hay tolerancia los medios de comunicación y eso no ocurre en todos los países yo creo que tenemos que sentirnos satisfechos también tenemos que hacer cosas no pero tenemos que hacer ahora

Voz 1375 33:56 pregunte por algunos grupos ultras en España de lo que es

Voz 16 33:59 ha hecho bien y de lo que hemos conseguido entre todos no no podemos levantar el pie tenemos que seguir en la misma línea que está trabajaba opta ahora tenemos que seguir haciendo irrespirable el ambiente para los que quieren utilizar el deporte para ser violenta

Voz 1375 34:13 sobre lo que decía Antón José Antonio esas medidas que el otro día el Gobierno español usted como representante Gobierno español le propuso a la UEFA le pidió directamente a la a una serie de medidas sabes si alguna entrado ya en vigor

Voz 16 34:24 bueno sabemos que lo que se está estudiando creo

Voz 1375 34:27 pues mucho estudiará sí pero también

Voz 16 34:29 tengo que decir ido tengo que hacer en favor de bueno de una organización como la Liga de Fútbol Profesional que es la que organiza la Liga ahí en la que bueno pues tiene en su mano la organización de los partido profesional en en España prima de segunda división también fue muy exigente con con la UEFA hay también les dijo en España estamos consiguiendo avanzar mucho por qué no lo hacemos también en Europa porque en Europa no empezamos a poner controles donde hasta ahora rige el descontrol hay afición que funciona muy bien afortunadamente lo aficionado no españoles casi nunca son protagonistas de esta situación pero por qué el clima hay porque el ambiente suele ser positivo cuando se produce un ambiente como el de Bilbao también reaccionaron lo hincha del Athletic de Bilbao y hay que decirlo no no podemos esconder esa

Voz 1375 35:15 así fue pero creo

Voz 16 35:17 que si somos capaces de avanzar como decía ante Anton comedida que son muy fáciles de aplicar nosotros estamos la defendiendo que las entradas se entreguen en origen se entreguen en el lugar donde se va a destino en el lugar donde se va a celebrar el partido cerca de campo con la fuerza de seguridad haciendo una labor de control identificando los que son más violento haciendo una labor de separación es para que no se produzcan roce que cuando un club es protagonista de una situación de violencia se produzca una sanción inmediata que sea privarle de más centrada en el siguiente partido que si se vuelve a mantener una actitud violenta porque a veces viajan aunque no tengan entrada ahí también

Voz 1375 35:58 como ocurrió en Bilbao también defendió transmitieron sin entrada

Voz 16 36:01 CAI hemos visto en otro partido donde también venía un número importante de aficionados sin entrada bueno porque en ese caso sea ese empiece ya a hacer cierre parcial que algo que que nosotros hemos defendido en España hay que creo que se pueda aplicar exactamente igual en Europa para que no paguen justos por Pekín sobre si hay una grada donde está identificado un grupo violento sagrada protagonista de una situación como la que se vive en cualquier campo y que todos podemos identificar que ese cierre esa parte de la grada no afecte al resto de aficionados que quieren disfrutar de de que quieren disfrutar de animar a su equipo y que a partir de ahí pues ya se plantee pérdida de puntos o diría

Voz 1375 36:37 está cerrado en el estadio o expulsar al equipo FC esos son petición es que lo hace el Gobierno español a la UEFA perdona la UEFA puede decidir por muy bien muchas gracias por los consejos ya veremos si lo planteo o no podría darse la circunstancia de que se sancionarán la UEFA pero yo creo que tenemos eso podría llegar a ocurrir

Voz 16 36:54 bueno puede llegar a ocurrir Si evidentemente no se pone coto y esta situación va a mayores esto tema no sólo se debaten en el seno de la UEFA no sólo se debaten entre un Anne estrictamente deportiva también hay un consejo de ministro de Justicia e Interior consejo High en Europa donde todos los ministro de Interior de Justicia también debatimos sobre temas son temas que afectan a la imagen de muchos países evidentemente en este momento hay preocupación en el Reino Unido hay preocupación en Francia hay preocupación en Holanda que también ha tenido algún algún episodio

Voz 1375 37:30 debe evidentemente hay preocupación en Grecia tan

Voz 16 37:32 tanta preocupación que han tenido que suspender la celebración de la Liga Easy este tipo de situaciones que no se controlan Hinault no hay una reacción por parte de la organizadora evidentemente habrá una reacción a través de de la organización política pero creo que es mucho mejor la autogestión es mucho mejor que la UEFA se mueva que la UEFA adopte medidas que no son medidas completa es que no son medidas que supongan un tremendo esfuerzo aquí esfuerzo sinceramente lo hacen los gobierno en el último partido Atlético Madrid Lokomotiv mil ochocientos cincuenta gente de seguridad pública manteniendo la seguridad de ese partido eso supone mucho esfuerzo mucha coordinación mucho dinero

Voz 1375 38:15 el llena pública para para proteger

Voz 16 38:18 a los aficionados de bien que quieren disfrutar un partido

Voz 1375 38:21 porque aunque es competencia de la Ertzaintza los partidos que hay en en Bilbao otra vez viene una afición es peligrosa la del Olympique de Marsella hay preocupación con el partido de ella pasado mañana ya estamos a martes en Bilbao entre el Athletic y el Olimpo

Voz 16 38:34 yo estoy seguro que hay preocupación saben que en el caso de de prueba con una policía autonómica que tiene una funcionan muy amplia en materia de seguridad ciudadana que trabaja bien en este tipo de partido que sabe que cuenta con la colaboración de la fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado para lo que consideren oportuno que esa vemos que en este caso van a tener a redoblar el esfuerzo que que ya hacen habitualmente y que pueden edad quiere digo como hemos dicho en otro ámbito que que cuenten con el Gobierno de España para aquello que necesiten para reforzar la seguridad o para mejorar los servicios que es el PP en a los aficionados yo confío en que no ocurra nada en este partido espero que que lo aficionó también recapaciten y no se dejen llevar por esa sensación que cuando se hable de fútbol en España no se vincule nunca a la vía

Voz 1375 39:22 en sólo una pregunta para cerrar ese tema hubo críticas usted las ha escuchado en aquel partido en Bilbao de haber sido mayor la presencia de ertzainas en la calle bueno voces que apuntaron por ahí también eran insuficientes

Voz 16 39:35 incluso ha habido algún responsable sindical y evidentemente después del fallecimiento de un compañero hay que hay que entenderlo avión dispositivo el el el Departamento de Seguridad del del Gobierno Vasco conoce muy bien en el entorno de de de nuevo San Mamés sabe muy bien cómo se mueve lo aficionado yo creo ahí se vieron desbordados y probablemente en un partido con la característica que tenía este todas la seguridad poca no hay hay alguna alguna ayuda seguramente hubiese venido bien hubiese evitado lo qué hace que de detonador no que es el contacto delató aficiones de dos e hincha o dos hinchada que pueden ser potencialmente violentas sino entran en contacto no ocurre nada pero en ese momento se produjo ese contacto previo que fue Tavera la lamentable y trágico desgracia

Voz 1375 40:28 lo decimos porque este jueves hay otro partido en Bilbao también y por eso lo preguntamos para qué los oyentes del fútbol español que así la UEFA los partidos de competición europea pero aquí también hemos visto lo que ha pasado con los ultras siguen los Boixos que afortunadamente se han expulsado con el Frente Atlético que sea disuelto pero sí siguen entrando algunos de ellos aunque no como frente al le digo hemos visto a los birdies hace unas semanas plantarse en entrenamiento del Sevilla hay grupos ultras que están reconocidos así por la Comisión Estatal contra la Violencia que son Frente Atlético Riazor Blues birdies norte e Frente Boquerón en Málaga y Malaka e irá los del Alavés avispero y Gallo fondo norte Zaragoza yo Belles del Elche no están en esa lista de grupos violentos reconocido así por la Comisión Estatal contra la Violencia grupos como los Boys los bucaneros los Herri Norte los Ultra Boys los Ultras Sur los Jaume eh indagó Ri los soportes que fotografía y ahora mismo desde el punto de vista el Secretario estaba seguridad sobre los grupos ultras en Spa

Voz 0749 41:27 Peña

Voz 16 41:28 bueno he dicho antes que no podemos levantar el pie hielo que hacemos habitualmente de de la Comisión contra la Violencia ese viene haciendo un trabajo muy importante tengo que destacar el trabajo intensísimo que se hace desde el Cuerpo Nacional de Policía en en el trabajo previo durante pos partido y hay una paz te hay un algo que ya ha sido España que es el libro de registro actividades seguidores en el que se tienen que identificarlo grupo violento hay clubes que da Costa más trabajo acceden esa identificación una vez que se produce esa identificación se establece igual que hablábamos amante una progresión de sanciones qué ha llevado a que se expulse literalmente de de el Santiago Bernabéu seguido poco lo más llamativo en el Camp Nou del Camp Nou a grupos concreto identificado que han sido expulsado de del estadio que parecía quiso va a suponer una hecatombe dentro del club y que bueno pues no ha pasado nada y hay otros clubes que tienen más dificultad para para conseguir para conseguir que eso se haga

Voz 1375 42:32 hay que por connivencia cree que hay grupos eh hay clubes españoles en nuestro fútbol que tienen cierta en mirar a otro lado a cierta connivencia irá y hacerse poco bueno no pasa nada o también por miedo