Voz 1375

00:00

buenos días Pepa muchos de los niños que ahora probablemente estén a punto de ir al cole o que estén entrando hayan entrado quieren ser futbolistas muchos niños quiere serlo y casi todos del Madrid o del Barça o del Atlético cuando alguno de ellos cumple ese sueño como el caso de Andre Gomes sorprende a muchos les ha sorprendido las declaraciones que ha hecho la revista Panenka donde ha reconoce pido que muchas veces no ha querido ni ver a nadie ni con nadie y que incluso no ha querido ni salir de casa por miedo a las cosas que le dijeran por vergüenza lo que le pudieran echar en cara es la inseguridad de un futbolista de élite en un equipo de élite una estrella del fútbol campeón con la selección portuguesa hace dos años en la Eurocopa que juega en el Barça ni del que muchos dirán tiene la vida resuelta ex futbolista es millonario pero son declaraciones que anoche además comentábamos en El Larguero con Kiko Narváez con Álvaro Benito con Gustavo López Kiko tantos años comentando con el partido si Larguero si carruseles no reconocía que en su etapa de jugador del Atlético llegó a inventarse alguna lesión para jugar por algo parecido a lo que contaba Andre Gomes en esa entrevista e incluso Gustavo López reconoció que aún compañero suyo no le pasaban el balón por miedo a que el evitaran acostumbrados a declaraciones que tienen que ver con el cuatro cuatro dos con partido a partido o con si el árbitro nos ha beneficiado nos ha perjudicado no está mal que conozcamos esa otra cara de los deportistas profesionales cada vez más habitual que me pregunto si harán que a partir de ahora la afición del Barça por ejemplo trate de otra manera André Gomes hasta luego Pepa