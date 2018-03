Entre el dolor y el espanto

Voz 1389

00:29

horas están siendo complicadas también en Burgos están siendo muy complicadas porque no es fácil asumir en que tu vecino es la principal sospechosa de haber matado a un niño de ocho años pero además el hecho de descubrir que la muerte de esta niña de cuatro años un sistema posibilidad que no hubiese sido accidental ella directamente insoportable no llevaba mucho tiempo en Burgos a sólo tres meses de diciembre a marzo lo son en los años en los años noventa cuando ocurrió cuando ocurrió el número está muerto pero es que ahora a la luz de los hechos que hemos conocido esta semana eso tiene un significado diferente es decir estamos hablando de una niña de cuatro años que según la versión que dio la orden que dieron los padres sin a la policía en su momento se se despertó se levantó se fue a la habitación contigua abrió una ventana doble hoja se precipitó al vacío el a la hija de una de las parejas de de de Ana María Quezada dijo ayer que que a ella le contó que la niñas habían levantado ese despierta y lo había hecho consciente porque no conseguía e integrarse en España una niña de cuatro a cuatro cuatro años no ha retraído y en el nuevamente familiar le resultaba desconcertante era como quiero decir allá de cuatro años tirarse con cambiar de idea es decir en él esos momentos ante dos padres destrozados evidentemente la policía pues califica la muerte accidental porque no cabe la cabeza otra cosa ahora conociendo que esta mujer pudo haber sido la la la la la asesina de un niño tiene otro qué tipo de significado y esto los vecinos y que no lo pueden soportar es decir tú puedes soportar que la persona con la que has vivido veinte años pues si vea involucrado un crimen de esas características pero es que además que a la luz de estos hechos esto de repente tenga otro otro color es es bastante duro de asumir de momento sólo dolor entre los vecinos ninguna muestra de ir a Nina no es una cosa que llamamos que me llamó la atención es la corriente de empatía que haya ochocientos kilómetros por el hecho de que esta mujer haya vivido allí Isaiah ido hace dos años porque la gente con la que hablabas dice ya llevo mucho tiempo sin verla digamos dos años dos años y medio sin saber nada de ella pero esa corriente de empatía con el niño S S hay una cosa que hacemos mucho los periodistas en estos casos no que es eh pues involucrarnos bastante en los hechos preguntar es más en la gente responde de una forma u otra yo me fui a un bar Estruch con el barco instalado el portal me me puso a escuchar las conversaciones