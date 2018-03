"Sin un gran pacto, no habrá solución para las pensiones

Voz 1727 00:00 Ignacio Conde Ruiz muy buenos días hola buenos días es profesor de Economía en la Universidad Complutense autor de un libro muy ad hoc qué será de mi pensión y Carlos Bravo responsable de Protección Social de Comisiones Obreras buenos días y adiós todo el mundo me dice Carlos robos de la persona que más sabe de pensiones en España y que probablemente pueda responder en directo a los oyentes esa pregunta cuando me podré jubilar y cuánto voy a cobrar dar de pensión al final que no supongan nadie nervioso que entrarán oyentes en el tramo final de de esta ahora primaba ahora vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre esta fotografía que han hecho mis compañeros es una cuestión de gasto de ingresos de política de voluntad política os sólo de demografía

Voz 0055 00:48 bueno en mi opinión es una cuestión de todo yo creo que afecta todo y el problema es que la solución papel tiene que es una solución global donde la política es la que tiene que que implementarlas ahí ya símbolo digo sino hay un gran pacto por las pensiones la solución no va a llegar yo creo que anales está muy bien pero yo creo que sólo me gustaría un poco el debate hacer ver dos características el sistema de pensiones que a veces olvidamos y que yo creo que son los que al final van a determinar dónde tiene que las soluciones sistema de pensiones es de reparto es decir es un contrato aunque implícito entre generaciones es decir los que estamos ahora cotizando estamos pagando las pensiones a los que ya están jubilados aquí cambio de que los que vengan en el futuro niños que ya han nacido que van a nacer o inmigrantes que va a entrar nos la pagan a nosotros por lo tanto no se puede interpretar como algo normal que se gasta en educación este año la estamos a la educación no es un contrato qué quiere decir esto que al final todos los además otra cosa importante todos los países están sufriendo los mismos problemas que España que es un problema de la longevidad que aumentado de forma espectacular en España viene acompañada también de otros temas como Alice mencionó de la tasas tasas bajas de fecundidad pero sobre todo la longevidad que ha hecho digamos que un sistema que estaba diseñado para jubilar tengo la determinada edad luego sobrevivir unos cuantos años pues se ha quedado desajustado porque es más años que ocurre que todos los países cuando hace una reforma lo que estaba haciendo es reescribir este contrato para que las futuras generaciones lo puedan pagar porque nada me sirve que hoy en el Parlamento votemos lo que queramos de hecho pueden políticos votar lo que quieran sin vayamos a jugar dentro de veinte veinticinco años los que están allí no van a cumplir este contrato y una cosa más sabemos que en tres décadas que ya empieza a ser tres décadas va a haber como bien ha dicho profesor Zubiri siete millones más de de júbilo

Voz 1727 02:26 dos pero va a haber siete millones menos

Voz 0055 02:29 además de trabajar si uno hace las cuentas y piensa en el futuro con la proyección demográfica y una tasa de empleo de pleno empleo ponemos la tasa de empleo más alta de cualquier país que jamás hayamos observado lo que vamos a ver es que prácticamente va a haber un jubilado por cada trabajador estamos exigiendo sin hacer reformas que en el futuro una persona Levante impago de la pensión que ocurre que al final para que este contrato se pueda cumplir todos los países introduce reformas es la reforma no son más ni menos que adaptar el contrato para que las relaciones puedan pagar los derechos a pensión ese fijemos hoy Carlos Bravo

Voz 1727 03:00 suficiencia hay sostenibilidad las protestas de los jubilados ponen el acento en las dos cosas quieren pensiones que sirvan para vivir con dignidad y a la vez quieren un sistema que les garantice que van a tener esa pensión hasta el final de su vida es posible casar ambas aspiraciones ahora mismo

Voz 1 03:17 claro que es posible es posible y además se estaba previendo España no se ha visto sorprendida por la evolución del sistema de pensiones se ha visto sorprendida por la crisis y la destrucción masiva de empleo una vez más por la intensidad de la misma pero ya en mil novecientos noventa y cinco lo preveíamos que el sistema de pensiones había que financiarlo de una manera mixta creciente durante una serie de décadas esto está en el Pacto de Toledo en el noventa y cinco cuando se dice las pensiones se financiarán preferentemente con cotizaciones sociales hoy ya el sistema se financia en un diez por ciento con impuestos todas las personas en las pensiones mínimas todos los complementos a mínimos se financian con impuestos de hecho se financian casi en un veinte por ciento con impuestos porque este préstamo que se ha inventado el Gobierno que no puede hacer un préstamo lo que tiene derecho a un aportaciones y es intencionado también porque hace un préstamo tiene efectos sobre las pensiones de la gente ese préstamo es una aportación del Estado porque la Ley General de Seguridad Social dice con claridad que las pensiones se financian con cotizaciones sociales aportaciones del Estado lo que no se puede es decirle a las generaciones que están financiando las pensiones actuales que por el hecho de ser más numerosas no van a poder tener pensiones comparables a las que están contribuyendo a financiar hay que dejar muy clara una cosa cuando alguien paga una cotización a la Seguridad Social no sólo está pagando la pensión de sus mayores está construyendo su derecho futuro a pensión lo que no podemos decirle es que no se va a respetar su derecho fango

Voz 1727 04:41 por su parte del contrato claro por tanto

Voz 1 04:44 las generaciones más numerosas tienen que ser tratadas de manera razonablemente similar a la que están contribuyendo a financiar esto es posible claro es posible aportando diferentes soluciones la primera es más empleo y de mayor calidad la segunda es una aportación del Estado pero hay una cosa que sí me gustaría decir también sólo hay un dato fijo conocido inapelable el número de pensionistas a mediados de siglo están todos aquí en España están todos empadronados y empadronadas os podemos contar uno a uno todas las demás variables requieren permiten políticas públicas cuánta gente va a trabajar en España que modelo laboral tenemos en este país qué tasa de natalidad tenemos que impuestos pagamos

Voz 1727 05:24 política migratoria por ejemplo todos

Voz 1 05:26 eso requiere políticas públicas y mecanismos de actuación sólo hay un dato fijo no dimos como datos fijos ningún otro porque todos los demás pueden ser trabajados pueden ser tratados desde la política

Voz 0055 05:38 poco la opinión vamos a ver todos hacia coches Ruiz si uno mira a los estudios que se hicieron en el año dos mil seis dos mil siete antes de la crisis económica uno anticipaba que el sistema entraría en déficit en dos mil veinticinco es decir lo que ha ocurrido es que estos déficits nos han sorprendido por la crisis económica pero si uno de los informes que escribíamos en dos mil seis decíamos que el sistema necesitaba reformas las necesita igual porque digamos que están pronto Saviola en los mil veinticinco cuando se empieza a jugar a los baby boomers es cuando realmente deshacer los problemas de sostenibilidad que ha ocurrido que ha llegado esta crisis económica que nos ha destrozado ha destrozado las cuentas de reserva que no servía digamos como vaca como como fondo de maniobra para el futuro pero tan pronto como superemos esta crisis económica tan pronto como alcancemos ese millón y medio de trabajadores igual tenemos una especie de espejismo de unos dos años de superávit pero esto al final sabemos que la solución no viene por allí entonces qué ocurre que es verdad que no es Justo que a la gente que se ha firmado un contrato por así decir será tenga que cambiar lo que ocurre es que esto ocurre muchas veces tan pronto como cambian las condiciones en los años ochenta se hizo una reforma con huelga general donde prácticamente tu pensión era igual al salario de los dos últimos años os podéis imaginar lo Burriana esa época la gente se ponía salarios muy altos durante dos años ya cobrar la pensión el resto de su vida eso estaba ahí ese cambio siempre que se introducen reformas se introducen un poco para digamos que el contrato se pueda cumplir imaginemos una cosa

Voz 1727 06:54 y que ahora decimos que no hacemos nada mira yo estoy trabajando

Voz 0055 06:57 no yo estoy cotizando a mí que me paguen lo mismo que me que esta que me han prometido inmediato dicen con el IPC etcétera Si yo mira los datos ya verdad algunas Se podrían corregir yo realmente pienso que en el año dos mil y cuarenta una persona en España Un joven mi hija o la hija de alguien alguien que van a hacer se va a levantar por la mañana es lo primero que va a hacer con sus sueldos pagar una pensión igual que la que se pagan hoy alguien cree que esto se va a mantener todo el mundo sabe que no hay por lo tanto se van

Voz 1 07:20 tras la reforma todos los países no

Voz 0055 07:23 es una cuestión de que si o no la reforma se produce por

Voz 1 07:26 había este contrato hay una cuestión de ávidos cinco reformas de pensiones desde mil novecientos noventa y cinco la saga malas condiciones cuatro tienen una lógica de actuación equilibrada más intensidad con menos sobre los gastos del sistema sobre los ingresos del sistema sobre los comportamientos de cotización es genial sí sí pero todos ellos todos lo que hacen es reforzar la contributividad actúan su reforzando el ingreso del sistema la actuación sobre los gastos es siempre sobre la contributividad es decir sobre la mayor relación entre lo que las personas cotizan y reciben la dos mil trece rompe eso iba a otras formas va otro modelo nos lleva un modelo distinto de pensiones un modelo distinto que lo que dice es lo que se ha escrito descrito perfectamente al principio con un porcentaje del PIB similar al actual vamos a pagar pensiones a siete millones más de pensionistas por tanto la única manera de hacer eso el bajando la pensión de manera generalizada esto es una reforma sistémica que no lleva un modelo de pensiones más parecido al anglosajón que es donde Logse establece una pensión para una pensión mínima y que la gente sea Venture a construirse lo que pueda y eso la mayoría de la gente no lo puede hacer no tiene capacidad de ahorro disponible para hacerlo vamos a ver las reformas

Voz 0055 08:37 dos mil trece y una parte que como bienes explicado antes mejorar la contributividad porque básicamente al factor de sostenibilidad lo que hace es que si una madre y una hija entra a trabajar el mismo día con la misma edad se jubilan con la misma edad trabajan por el mismo sueldo una cosa ficticia resulta que si la hija va a vivir por más tiempo entonces llegamos que va a percibir un poco menos cada año para poder percibir lo mismo por lo tanto se a partir de dos mil nueve lo que pretende es justo es garantizar un poco la contributiva contributividad del sistema es verdad que la gente se olvida de decir que pudiera ocurrir Dios no lo quiera que ocurra al revés es decir supondría jubilo me bajan la pensión por el factor sostenibilidad es que mi generación está muriendo con mayor probidad que el anterior por lo tanto Dios no lo quiera pero es reversible es mierda

Voz 1 09:14 herido en los últimos guardias pero que no ocurra realmente pero por hacer

Voz 0055 09:17 a ver qué es justo la contributividad se aumente la esperanza de vida aumenta sino baja al revés no pero digamos que efectivamente el factor de de reevaluación de las pensiones digamos que tiene una parte a mí mi me gusta cómo se está implementando pero el único que está diciendo en principio en la que se basa todo es una especie restricción presupuestaria que dice Algarve un ciclo económico los ingresos tienen que ser suficientes para a financiar los gastos a lo largo de un año estamos hablando entonces digamos que el Gobierno ha optado por no tocar nada ni los ingresos ni los gastos y entonces ha llevado al sistema a garantizar la sostenibilidad a través de una cuasi congelación de pensiones y esto es lo que es injusto y es lo que hay que evitar pero esa restricción presupuestaria va seguir allí porque tú le puedes dotar de más ingresos que da holgura reacción presupuestaria podría subir con el IVA

Voz 1 09:59 pero sólo discuto esa me parece la clave de la feria digamos es

Voz 0055 10:02 pero siempre están allí podemos pintar Las en papel pueblos pueden incomodar pero si no hay restricción no hay recursos no se pueden

Voz 1 10:28 porque las pensiones se financian con dos fuentes cotizaciones

Voz 2 10:32 imposición general en los presupuestos

Voz 1 10:34 claro si partimos de la base de que no se puede actuar sobre los ingresos en materia de cotizaciones ni sobre la la aportación del presupuesto del Estado sólo queda bajar pensiones pero es que se puede actuar en las dos vías se puede actuar mejorando los ingresos por cotizaciones actuando sobre las bases máximas de cotización sobre las mínimas sobre que todo el mundo cotice por ingresos reales porque hay mucha gente que no cotiza por ingresos reales sino que elige libremente su base de cotización sobrecogedor se que se dejen de financiar políticas distintas de pensiones con cotizaciones eso del lado de las cotizaciones pero del lado la imposición general es que hay capacidad para hacerlo es que España comparada con los países de la euro zona tiene una presión fiscal tiene un resultado de su presión fiscal que está entre cinco y seis puntos por debajo por tanto es que Tampa jugamos este partido el de la protección social el de la inversión pública el el hay más de todos con una mano atada a la espalda y eso es lo que la política tiene que resolver

Voz 1727 11:25 la Volcker responsable de Protección Social de Comisiones Obreras que está compartiendo debate con nosotros con Ignacio Conde Ruiz profesor de Economía de la Universidad Complutense Rosa muy al hola Rosa buenos días vamos a ver cuéntanos tu tienes cincuenta y ocho años

Voz 3 11:39 cincuenta y ocho empezar a cotizar en septiembre de mil novecientos setenta y nueve ir muy salario bruto ahora tengo gran nómina en la mano me retribuciones brutas son mil trescientos sesenta y ocho con cincuenta y uno en catorce pagas mensuales

Voz 1727 11:56 y quiere saber claro cuando te podrás jubilar y cuánto te va a quedar exactamente un beso Rosa

Voz 3 12:02 otro para vosotros oye perdona un momentito también tengo oído que es que a las que hemos tenido hijos si esperamos a la edad tope nos dan un diez por ciento más se observa un cinco por ciento por cada hijo y sobre eso no se ha hablado nada

Voz 1727 12:18 estupendo Rosa un beso vale gracias Carlos Bravo

Voz 1 12:22 bueno lo primero que hay que decir en este caso es que Rosa tiene una edad de jubilación de sesenta y cinco años lo digo porque hay que diferenciar la el modelo español de toda Europa toda Europa retrasado de manera generalizada la de jubilación en España como se pactó la reforma del once cosa que no ocurrió en el trece la gente se jubilan de sesenta y cinco y sencillez sesenta y siete dependiendo de su carrera Rosa se jubilará con sesenta y cinco sin unos ingresos anuales por lo que dice en torno a dieciocho mil euros bueno pues lo normal con la tasa de una carrera completa como la que tiene lo normal es que se sitúe en una pensión el entorno de los quince mil que además se verá incrementada efectivamente como ella mismo apunta dependiendo de los hijos que tenga si tiene dos hijos en un cinco por ciento si tiene tres hijos en un diez por ciento si tiene cuatro o más en un quince por ciento

Voz 0055 13:09 Isabel

Voz 4 13:09 buenos días bueno buenos días trepaba cómo estáis Isabelita autónoma no sé si soy autónoma Rajoy y nos cuenta estabilidad nos cuentas tu edad o ahí que discreción venga Santa hay tres llevo cotizando cuando Isabel

Voz 5 13:27 pues miran autónomos diez y seis

Voz 6 13:30 por qué ha sido con intermitencias que cuando no me salía trabajo pues me daba de baja yo sabía que luego iba a encontrar de mi jubilación pero el presente era así es decir el eran unos costes fijos frente a que no tenía ingresos entonces dieciséis mar luego en régimen general pues bueno tengo también para ir algunas cosas

Voz 1727 13:51 bueno a ver que nos cuenta Carlos Bravo un beso un abrazo Isabel gracias por la confidencia nada hasta el dedo adulto uno coma dieciséis años cotizando la base mínima

Voz 1 14:02 bueno no no sabemos cuánto tienen de régimen general no debe ser mucho puesto que no lo ha señalado dieciséis base mínima significa que que en la previsiones de una pensé yo mínima Éste es uno de los dramas del mundo del trabajo autónomo eligen libremente la base de cotización con van muchos de ellos apretados otros aunque vayan sobrados deciden pagar por la mínima porque es el menor esfuerzo y al final pues acaban en pensión mínima por eso el colectivo de autónomos tiene que cotizar por sus ingresos reales el autónomo que gana poco tiene que cotizar menos de los que le obligamos a cotizar ahora el autónomo que gana mucho tiene que por sus ingresos reales para tener también una protección social equiparable a lo que están cotizando Éste es el drama del mundo del trabajo autónomo que tiene complementos a mínimos en más de un cuarenta por ciento de las pensiones

Voz 1727 14:45 Eva buenos días hola buenos días Eva es joven tiene treinta y cuatro años no hoy pero lleva cotizando Eva

Voz 0311 14:52 sí aunque cotizando pero empecé a trabajar con los a los diecinueve estuve con ellos durante unos cuatro años con contratos de media jornada hay llevo días trabajando como vigilante ya tu salario neto que mi salario neto mil doscientos euros

Voz 1727 15:13 bueno treinta y cuatro años una niña muy largo me lo fiáis un beso grande a contestar enseguida

Voz 0311 15:19 hace unos días estado porque hablamos de las

Voz 1727 15:22 si es las pensiones afectan a los jóvenes de hoy no es un problema del futuro es un problema que vertebra toda la vida económica no Carlos

Voz 1 15:30 así es Pepa y esto es fundamental no se puede trasladar el mensaje a la población de que los jóvenes no van a tener pensiones los jóvenes van a tener pensión igual que las personas de mediana edad igual que los jubilados actuales porque de lo contrario lo que estamos diciendo es que tienen que financiar lo que no van a percibir y esto es un disparate en el caso de la persona que grababa de Eva que acaba de de intervenir tiene treinta y cuatro años con once cotizados por tanto sí se mantiene trabajando hasta la fecha de jubilación Se jubilará también con sesenta y cinco años porque tendrá una carrera que le permitirá jubilarse con sesenta y cinco años sin mantiene en euros de hoy en términos constantes una un salario como el que estaba hablando pues seguramente irá una pensión de jubilación en la media de las actuales que servirán a colocar en torno a mil cien euros pero hay que tener en cuenta que todos los oyentes que están llamando y cualquier otro como consecuencia de la reforma del trece hay que meter dos elementos más en la variable uno que durante su vida como pensionista va a construir su pensión durante su periodo cotizado van a llegar a reconocer esta cuantía inicial que estamos diciendo pero esa cuantía inicial va a empezar a perder poder adquisitivo de manera inmediata durante todos los años de su vida como pensionista además cuanto más lejos esté en el caso de Eva con treinta y cuatro años y se jubila dentro de XXXI el efecto del factor de sostenibilidad puede estar cerca del veinte por ciento si sumamos los dos efectos veinte por ciento y la bajada del IPC y la bajada de la reparación de pensiones estamos hablando de pensiones entre treinta y cuarenta puntos menores que el actual

Voz 7 17:03 eh

