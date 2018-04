"Durante los últimos años hemos sido individualmente conscientes, pero colectivamente indolentes"

Voz 1995

00:16

el martes trece de marzo de dos mil dieciocho saben el problema de todas todas las historias que les contamos es que ya han pasado lo mismo deberíamos empezar a contar estas historias desde atrás y añadir en algunas de ellas una capa de papel burbuja que las amortigua para que al contarse las no les hagan daño en media hora comienza el funeral por Gabriel lo hace la catedral de Almería hasta allí nos iremos sin querer ir sin haber tenido nunca que ir con todo y con eso buenos días ya les aviso que esta semana no acaba el viernes esta semana termina el sábado con pensionistas y futuras y futuros pensionistas reclamando lo que es suyo la calle hemos pasado un tiempo raro verdad hemos sido durante los últimos años individualmente conscientes pero colectivamente indolentes pero claro esta vez han sido ellos los que han vivido por encima de nuestras posibilidades el parte de la meteorología social anuncia para el Gobierno preocupación creciente seguida de ráfagas de terror desatado en parte porque sino se ha pasado el susto que nos metieron en el cuerpo con lo de la crisis y en parte porque sus ideas acerca de igualdad y justicia social son tan buenas como las de cualquier otra insecto amigos España está a medio hacer así que si no encuentra ustedes inconveniente procedamos a terminarla escuchan Hoy por hoy