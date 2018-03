Entrevista Ana Julia Quezada

Voz 1448 00:00 de este caso porque tenemos otro lado da Alinha a Ana él ahí aparece ya Dopa hay de este catálogo de este mano de vitorianos escolta nos en Níjar en Almería que hunde desaparece veneno o la Ana buenas noches

Voz 1 00:16 hola buenas noches bueno Ana

Voz 1448 00:18 dado ya un tiempo ir sin novedades aún en el caso no

Voz 1 00:23 nada no tenemos ninguna novedad estamos desesperado porque no lo encontró

Voz 1448 00:29 el poner ha desaparecido en la zona de Hortichuelas yo estoy leyendo aquí porque que sepáis que en Galicia en los Whatsapp todo el mundo está pasando la foto de este niño todo el mundo está solidarizan doce estamos muy lejos bien es cierto no pero que sepáis que aquí se está moviendo por las redes pues el caso de de Gabriel

Voz 1 00:52 muchas gracias muchas gracias yo lo agradezco muchísimo porque cuanto más salgan los medios de comunicación cuanto más difusión es le demos eh hay más probabilidades de encontrar abrí yo estamos estamos destrozados ya no sabemos qué hacer no Nos estamos volviendo loco a ver si si la persona que lo tiene donde estés y lo bien que nos llamen que sólo queremos recuperar a nuestro niño que vuelva a casa que es un niño muy bueno muy obediente muy guapo hizo lo queremos recuperar a ver si yo por favor ya diecinueve que no diga algo esperado por famosos

Voz 1448 01:35 entendemos han la la desesperación estamos hablando de un niño de ocho años esto sucedió en en Níjar podemos recordar en qué circunstancias desaparece Gabriel Ana

Voz 1 01:49 pues de la circunstancia que desaparece el niño estaba comiendo aquí con con su abuela conmigo estábamos los tres comiendo y como siempre pues el niño después de comer pues se va con sus amiguitos que está a unos cincuenta metros setenta metros la casa de su amigo de sus amiguitos entonces como siempre le vimos salir un Ana me voy digo vale Gabriel luego vienes a merendar yo me marché que tenía que hacer unas cosas y se quedó la abuela en la casa a las seis la tarde va así que Gabriel no venía porque normalmente él será Hay a la media hora suele volver a la hora que nosotros sepamos de él ir a las seis de a las seis y media de la tarde no llama a su abuela que no el niño no estaba donde donde tenía que estar donde Rosita con su nieto que no ha llegado allí entonces yo vengo para corriendo empieza a buscarle llamando a la gente a las puertas de tal y no aparece llama a su padre que estaba trabajando su padre puede viene para acá volando ya empezamos todo el pueblo a buscarlo a buscarlo a buscarlo y loco de de ese momento pues sin parar de buscar no sabemos ya no están volviendo loco cariño loco

Voz 1460 03:07 él vivía en la zona de Hortichuelas no

Voz 1 03:11 Las Hortichuelas así como es esa pues ésta no sé si conoce Cabo de Gata en Almería esta zona es una zona pues un parque natural con mucha montaña mucho mucho senderismo mucho tal Gabriel post acostumbrado a que venir desde pequeño con con su abuela porque está en su casa de campo ya que es feliz porque sale con los niños jugar entre hay pues es un pueblo muy tranquilo muy pequeñito todos los conocen todo conocen a habría entonces no no no sabemos qué ha podido pasar la policía la Guardia Civil nos dicen que están trabajando que están haciendo todo de su parte para encontrar lo que hacen un trabajo magnífico pero aquí estamos a la espera que no digas algo

Voz 1448 04:01 cuántos vecinos han participado ahí en la búsqueda se volcó mucha gente no

Voz 1 04:06 bueno yo que te puedo decir dos mil personas

Voz 0434 04:10 ya

Voz 1 04:11 eh guardias civiles sí a senderismo buceo a helicóptero drones están aquí todas las televisiones hemos gran montón de entrevistas

Voz 2 04:26 no se ha volcado toda todo es

Voz 0434 04:29 bueno España con nosotros parte el extranjero también porque ya es internacionales también no

Voz 1 04:35 puestos a que se recibiendo el cariño

Voz 0434 04:38 a todos de todo el mundo

Voz 1 04:40 el mando yo te agradezco muchísimo a la gente que llama para dar una información ahí una recompensa de diez mil euros si si alguien no dé una pista fiable que encontremos a Gabriel

Voz 0434 04:53 hay una recompensa y hay una recompensa de diez miles

Voz 1 04:57 puro

Voz 0434 04:58 si hay una pista fiable que no lleve hasta Gabriel y la gente ya no no no hemos recibido ninguna llamada todavía

Voz 1448 05:07 lo digo porque bueno luego en estos casos siempre aparecen los desaprovecha los

Voz 1460 05:12 desaprensivos la gente aprovechada digo bueno establece

Voz 0434 05:16 has vivido muchísimas llamadas de gente que se aprovecha del dolor de los demás cuando estamos

Voz 1 05:23 más de de llamar pues mira lo tengo aquí dame el dinero dame cien euros a él

Voz 0434 05:31 gente que ha hecho es

Voz 1 05:32 sí hay gente que ha hecho esa llamada y la policía está enterada y todo pero

Voz 0434 05:38 muy mala gente muy mala suerte hay que tenemos muchísimas

Voz 1 05:44 muchísima gente que nos está apoyando nos está ayudando estamos agradecido con todo el mundo porque la verdad no no no nos sentimos solos en estos momentos

Voz 1448 05:56 como no Ana como bueno entonces bueno desaparece de ese lugar en el que vivía él habitualmente o iba de BC

Voz 1460 06:04 cuando uno mira los padres

Voz 1 06:07 tan separados vale entonces su padre yo vivimos en que en otra en otra ciudad en Vícar el niño vive en Almería capital con su madre la custodia la tiene su madre pero Ángel tiene la visita a claro de régimen de visita le tocan dos días a la semana y fines de semanas alternos entonces a todos los fines de semana que le toca a fondo venimos a la casa del pueblo que donde él quiere estar donde le gusta

Voz 1460 06:37 entonces con los días que le pertenecían al padre la estancia allí en Hortichuelas

Voz 1 06:43 pero porque fue aquí en Andalucía esta semana el miércoles su fiesta el Día de Andalucía entonces los niños aquí tenían puente lunes y martes y el miércoles fiesta entonces nosotros teníamos Ariel desde el viernes sábado domingo lunes martes miércoles el miércoles por la tardes lo teníamos que llevar a su madre para el jueves tenía culés

Voz 0434 07:06 pero no ha parecido usted que salió esa tarde y no hemos vuelto a ver no llegó a su destino

Voz 1448 07:15 nadie lo ha visto por ahí pero los niños no dicen nada

Voz 1 07:21 por qué escasamente aquí en este pueblo ahora mismo al pocos niños porque es invierno y en verano está lleno de niños pero ahora Via yo qué sé dos o tres niños que era con lo que él iba a jugar a casa de Rosita no llego a casa de Rosita porque fuimos eh como yo no estaba aquí la abuela al ver que el niño no venía fue a buscarlo te digo digo a Rosita habría estado fuera que tiene que merendar darle dice suscita publicar Messi Gabriel aquí no ha venido entonces Puri Nos llamó a Anke iraní yo me vine para enseguida porque mi chico estaba trabajando entonces me puse a digo va ni ser nada malo digo así no está esta casa estarán la otra voy a buscarle me fui a buscarle llamé a las casas preguntando Vitali nadie sabía nada no no lo hemos visto está ya a las ocho y media llame a su padre de un niño le ha pasado algo que no aparece

Voz 1448 08:23 cuántos vecinos ahí en ese pueblo en Hortichuelas

Voz 1 08:25 ahora mismo en invierno unos catorce quince

Voz 1448 08:29 suele gente de fuera por ahí

Voz 1 08:32 sí hombre ahora mismo no mucha porque de hecho yo creo que ha habido nadie de fuera ahora porque ha hecho mucho frío es un puente que es de Andalucía solo no es por ejemplo del norte de Madrid que es el que se desplaza a Praga pero es que era era de aquí de Andalucía entonces no había no había turismo

Voz 1460 08:51 las casas están dispersas au están juntas entre la casa de X

Voz 1 08:56 casa de su abuela donde estamos nosotros ahora está

Voz 1460 09:02 entre las las casas están dispersas au están juntas entre la casa de X

Voz 1 09:07 la casa de su abuela donde estamos nosotros ahora está a unos setenta metros del pueblo o sea nada querer salimos de la casa ahí vemos el pueblo hay un caminito de tierra que lleva al pueblo porque esto es un cortijo Cortijo que están tampoco aparta ello del pueblo no está integrado en el pueblo iré de ahí él se iba al pueblo

Voz 0434 09:33 él cogía dirección claro

Voz 1 09:36 un camino de tierra hasta el pueblo ir por ahí se iba mi niño a setenta metros de está la casa de

Voz 1460 09:44 ya lo solía hacer el eso se desplazaba allí al pie

Voz 1 09:48 siempre si además ese mismo día el martes por la mañana desayunamos hice fui a ver a sus amiguitos Yves Le dijimos Gabriel cuando venga he dentro de una hora veinte para que no vamos a ir a Campohermoso que es otro pueblo que hay un poquito más lejos vamos a hacer las compras dentro de una hora viene que no vamos a comprar nos fuimos a comprar a Bosso llegamos aquí al lado de Abbás si hicimos de comer comimos a las tres y media me dice Ana me voy con mis amigos digo espérate un poquito que el tus amigos todavía estarán comiendo pues le aguantamos unos diez minutos más hasta que ya dentro la desesperación dice que no que me voy que quiero jugar

Voz 2 10:32 si les dejamos ir hice fue ella no no lo he vuelto a ver

Voz 1448 10:37 entonces la última persona o las últimas personas que lo han visto quiénes fueron

Voz 2 10:42 su abuela y yo

Voz 1 10:45 el salio tenemos una verja porque esto es una una finca tenemos una verja el salido abrió la verja y se fue a la derecha a la izquierda que para que la abuela lo vio que iba con su cabecita allí andando ahí pero como ha un poco metro porque ya perdimos la vista de ese camino de de la casa podía le perdimos la cabecita ahí ya pues eso es la última vez que hemos visto abrir cariños

Voz 1448 11:17 ya bueno pues no se sabe se pierde ahí la pista nadie vio nada no se sabe si llegó al PP

Voz 1460 11:25 al en ese trayecto no se sabe lo que pasó

Voz 1 11:28 no porque queda más que no poner en este pueblo que gente eje no hay pasa mi coche ni hay muy poca gente aquí son cuatro vecina nos conocemos todos de nada nadie ha visto nada a la policía nos dice que sigue investigando que están trabajando mucho pero que

Voz 2 11:51 que todavía no tienen nada ya ha pasado ya con esta tres noches

Voz 0434 11:58 no podía conmigo y no se está comiendo

Voz 1 12:01 porque es que si le pasa algo y lo encuentras encontrado pero es que no sabemos quién lo tiene que él estará estará comiendo directora como es verdad

Voz 1448 12:17 entendemos Ana la desesperación

Voz 0434 12:20 es que no se está matando noventa manda a ver no

Voz 1448 12:28 Ana disculpa como es Gabriel como es este niño de ocho años

Voz 0434 12:32 si hicimos guapísimo muy obedientes eh

Voz 1 12:35 qué les dice una cosa obedece muy humilde muy bueno con con todo dado que tiene es muy bueno en el colegio en sus estudio es un niño excelente de hito muy poder

Voz 1460 12:50 viendo la foto aquel que tenemos en el guasa que anda circulando por por Internet

Voz 1 12:56 yo soy muy cariñoso de ves te quiero Ana papá te quiero mucho es muy cariñoso estupendo si es que no se merece lo que le está pasando

Voz 1448 13:08 se merece esto in la familia tampoco por supuesto que sufrimiento que momentos más duros más delicados teniendo en cuenta que además se el tiempo juega en contra no

Voz 1 13:19 estamos fatal estamos fatal

Voz 1448 13:23 Ana ahora estamos de madrugada porque bueno no dormir prácticamente estáis la noche en vela nuevo por eso pueden

Voz 1 13:31 él damos una cabeza Edhasa a base de día separan así estas los psicólogos aquí con nosotros para que intentemos descansará algo porque

Voz 2 13:42 pero es que es muy difícil muy difícil

Voz 1448 13:47 oye no se estamos en la distancia nosotros estamos en Galicia en este programa de radio nocturno cuánto nos gustaría poder ayudar en algo

Voz 1 13:57 ya está ayudando ya estáis ayudando con esto cariño difusión de hemos en todos los sitios mientras más es le pasó igual la persona así si hay una persona que lo tiene que lo oiga este programa y que se le encoge Iker que no vuelva a nuestros niños lo que queremos tener en casa doblando la vamos a hacer nada no vamos a tomar represalias por favor devolverlo

Voz 1448 14:31 Ana los investigadores están están en eso no están trabajando Pedro sabe si hay alguna hipótesis marcada

Voz 1 14:38 da nada sólo nos dicen que están trabajando en ello que están haciendo todo lo posible y es verdad que el despliegue que hay aquí de personal de todo de todo el mundo es impresionante cómo se está volcando o nosotros

Voz 2 14:59 no no lo único que que no

Voz 1 15:01 queda es agradecerle todo lo que están haciendo todo amigos a todo el mundo

Voz 1448 15:08 oye Ana Llanos dice es que los minutos son eternos las horas los días ahora mismo estabais ahí despierto estamos hablando la noche supongo que pasa muchas cosas por la cabeza no es todo que crees que que crees que le ha pasado al al niño que es lo que lo que te da el cuerpo

Voz 1 15:29 a mí mira el cuerpo me da una cosa pero quiero pensar que que que lo tenga lo tendrá bien le dará comida de dará agua y que será una broma y que no lo devolverá lo dejará ahora hay que lo encontraremos yo yo tengo esperanza yo tengo esperanza de que va a aparecer con vida la que no lo van a devolver

Voz 1448 15:58 en la conversa en la conversación que llevamos mantenida reitera as siempre quién lo tenga que no tenga tú crees que alguien se lo ha llevado

Voz 1 16:06 yo creo que alguien se lo ha llevado porque ellos no se va solo a ningún lado como te decía antes Gabriel Se marchaba con sus amigo venía Ana dame una manzana Ana Ana dame un cachito de Pang que vengo a beber agua merecía dentro de media hora venía le preguntaba la ahora a Rosita la la abuela de los Nieto donde estaba el que Ana me ha dicho que tal que tengo que ir es elaborar ha dicho que dentro de un ahora tenemos que ir si te tengo que irnos ya que era un niño muy responsable es es un niño muy responsable

Voz 1448 16:41 por lo tanto eso crees eso eso cree la la familia que alguien se lo ha podido

Voz 1 16:48 creemos que es que no se despista así nunca lo ha hecho el niño llevas nueve años viviendo aquí y nunca ha pasado nada aquí nunca a ningún niño así que

Voz 1448 17:02 estos días Llanos dice es que se ha celebrado el Día de Andalucía efectivamente hay gente de fuera

Voz 1 17:10 no él sí hombre va a gente de fuera pero de fuera es que han habido culturismo porque no ha hecho mal tiempo aquí si viene gente pues Almería casualidad de este puente el pueblo ha estado vacío porque nosotros llevamos aquí desde el viernes yo es que no hay gente esto es un es una zona ver de turismo de playa de verano

Voz 0434 17:39 en verano es cuando caravana mucho

Voz 1 17:42 gente que no hay nadie y no sé qué ha podido pasar sinceramente no lo sé yo solamente tengo la esperanza y pienso que mi niño está vivo que está bien que me están cuidando que lo tienen retenido no sé por qué pero pero que le están dando de comer beber no está pasando frío yo eso yo no pierdo la esperanza en ningún momento

Voz 1448 18:10 pues así debe ser rey confiemos en que el caso se solucione compartimos con contigo ese ese dolor que solamente las familias que lo pasáis tenéis que saber lo que es la gente que pasáis por esto tenéis que comprender lo que es la impotencia no

Voz 1 18:27 además es que no es mi hijo Magariños en mi hijo pero es que paso tanto tiempo con él porque cuando me toca su padre esto yo con él porque su padre trabaja en dos lo llevo al colegio las de merendar o la tarea conel duerme con nosotros