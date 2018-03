"Después de decir a un comercial tres veces "no me interesa, gracias", le cuelgo".

Voz 1 00:00 en SER Consumidor sin mala uva

Voz 0927 00:06 no me lo que me la mano derecha y repite al comprarle

Voz 3 00:11 conozco el testimonio te voy a prestar

Voz 0927 00:15 pocas la verdad su nombre Julio Basulto Julio Basulto qué tal cómo estás perfectamente gracias dietista nutricionista colaborador entre otros programas por supuesto de Ser Consumidor dispuesto a pasar este test empezamos cuántas veces has pedido a reclamaciones

Voz 4 00:34 no sé muy bien es un huevo talla L pesa entre

Voz 0927 00:39 cuarenta cincuenta gramos entre cincuenta y sesenta

Voz 4 00:42 tres sesenta y setenta no lo sé

Voz 5 00:44 cincuenta sesenta pero no estoy seguro cuando te ya

Voz 0927 00:47 Emma algún comercio al por teléfono cuelgas directamente atiende a cuantas poco mucho

Voz 5 00:52 yo le digo no me interesa gracias digo no me interesa gracias gracias o tercera vez que el libro no me interesa gracias sí sí no

Voz 0927 00:59 que mirar más en los alimentos la grasa que llevan el azúcar la sal azúcar si no te han cobrado un plato en la factura de un restaurante que hace coges la fruta en la tienda con guantes sin ellos te comen los yogures aunque estén caducados nunca como ropa de marca o locos compra compras productos falsificados imitaciones el pecado gastronómico que te das de vez en cuando chocolate cuando compra ropa mira si es de tinte oscila puedes lavar en casa pues no de clientes vías armas del Banco del seguro de la compañía eléctrica o de la compañía de teléfono de la compañía eléctrica sabes la comisión que te cobra el banco por esas tarjetas que llevas en la cartera aproximadamente sí sí cuando te piden el DNI a pagar con tarjeta te alegras opone es mala cara me alegro Colacao en ninguno de los dos gazpacho salmorejo cuando comes con tu pareja guasa Peas o dejas el móvil lejos no tengo guacho en cuanto hace que no negocias la tarifa de tu teléfono móvil poco cosa de rebeldes aquí no menos recicladas botes bolsas papel vidrio todas todo te dan un café frío pides otro o dejas que te lo calientan en el microondas lo tomo estas frío que estás en una isla sólo hay una máquina con refrescos de cola qué haces tomarme era sólo hay galletas para desayunar como ellos suele haber un abrazo hasta la próxima

