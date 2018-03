Nancho Novo: "No me fío ni del banco, ni del seguro ni de la compañía eléctrica"

No hay resultados

Voz 1 00:00 en SER Consumidor sin mala uva lo menos Evangelios que repita el juramento

Voz 2 00:06 juro ante Dios Todopoderoso que el testimonio que voy

Voz 3 00:09 yo prestar es la verdad toda la verdad y nada más que la verdad

Voz 1 00:14 un hombre Nancho Novo

Voz 2 00:34 el director teatral actor haces el cavernícola compositor cantante colaborador de Hoy por Hoy Madrid qué tal cómo estás muy bien cómo estás bueno preparado para someter a nuestro cuestionarios y mala uva la fiesta venga cuántas veces has pedido la hoja de reclamaciones ha pedido en total dos veces en mi vida y me por para un huevo talla L pesa entre cuarenta y cincuenta gramos entre cincuenta y sesenta o entre sesenta y siete

Voz 6 01:04 venta de entre cuarenta y cincuenta

Voz 2 01:08 cuando te llama algún comercial por teléfono cuelgas directamente atiende aguantas mucho poco directamente

Voz 6 01:16 me pilla desprevenido en haciendo un poquito y de alguna manera les digo que no interesa

Voz 2 01:19 qué miras más en los alimentos la casa que llevan el azúcar la sal que no deben aceite de palma últimamente no si te han cobrado un plato en la factura de un restaurante qué haces

Voz 6 01:30 les digo que por favor que me cobren que me que me han cobrado de menos

Voz 2 01:34 coges la fruta en la tienda con guantes sin ellos sin te comes los yogures están caducados sí sí sí porque al final todo el yogur el chica educada ropa de marca o low cost no soy nada mirado para las compras productos falsificados limitaciones de posible las colas y procuro que no el pecado gastronómico que te das de vez en cuando el pecado

Voz 6 01:54 lo gastronómico me da aún más gordo de mi vida y es un gran pecado a Ferran Adrià comer pescado gastar tanto la aplicación mundo

Voz 2 02:03 cuando compras ropa mira si es de tintes si la puedes lavar en casa

Voz 7 02:08 no

Voz 2 02:10 es una un ancho de quién te fijas más del Banco del seguro de la compañía eléctrica fió de ninguno de los que me acaba de decir fíjate lo que te digo sabes la comisión que al banco por las tarjetas

Voz 8 02:23 eh sí será

Voz 2 02:25 en la que en teoría no me tienen que cobrar el paquete con ellos ya luego Ximena está engordando no sé cuando te piden el DNI al pagar con tarjeta eres de los que te alegras o pone mala cara pongo mala cara porque al algo para que con el chip y esas cosas Colacao me escucha

Voz 6 02:40 colocado ahora alimento la juguetes

Voz 2 02:45 gazpacho salmorejo hay de ponerse una duda yo creo que cada cosa en su momento pero depende donde comiendo con la pareja con los amigos con la familia was apenas o dejas

Voz 6 02:56 el móvil lejos por favor me ofende que la gente se que móvil en las comidas e incluso me ofende mucho tengo prohibido hablar el móvil en el coche en la que no respeta

Voz 2 03:05 cuánto hace que no renegocien es tu tarifa de telefonía bueno te diré que está

Voz 6 03:10 mi chica detrás de mí para que lo haga desde hace dos años tengo que decirlo como homenaje a ella que lleva mucho tiempo siendo me lo quiere haces lo leen breve recicla es botes bolsas papel vidrio

Voz 2 03:23 bueno recitará las compañías encarguen de eso yo lo que hago separarles

Voz 9 03:26 es más se separó cuatro cosas

Voz 2 03:28 muy bien te dan un café frío que hace expides otro o dejes que te lo que el Inter en el microondas yo es que pido siempre el café con la leche fría fíjate hoy un aperitivo o una bebida que no puede faltar a la salida del teatro de El cavernícola

Voz 6 03:42 sí yo la única medida que llegado que consumo ahora después de haber seleccionado tantos años pizzas