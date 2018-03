Cristina Fallarás: “Nos han cercenado una parte de nuestra memoria”

Voz 0313 00:00 yo quería hablar de otra cosa esta tarde en la Ventana porque de haber aquí hay los en la cara a ver hay una parte que que que me parece buena impositiva y la otra no tanto de entrada me gustaría decir que que me da un coraje enorme y una cierta tristeza también cada vez que alguien pone mala cara cuando se hable de memoria histórica que tampoco sé si es el concepto más adecuado porque hoy cuando invocamos a las víctimas del franquismo y los desmanes de la dictadura he estado igual de memoria histórica hasta puede sonar un poquito más edulcorado da igual porque en realidad estamos hablando de estamos hablando de justicia de reparación y de respeto justicia reparación y respeto no venganza ni ajuste de cuentas de humillación de nadie ni manipulación de la historia bueno ni mucho menos aprovechamiento económico de los familiares como sugirió Un portavoz del PP que sigue siendo portavoz por cierto aquí en la ignominia de esas palabras yo creo que cobra acompañará para siempre no bueno cosas como es el me da mucho coraje efectivamente y es lógico pero también me entristece en las reacciones de fatiga o de de de de hartazgo o de poderes conocimiento como diciendo otra vez con la matraca es que esto no es una obsesión de cuatro revanchista es que esto es una página que tenemos bastante mal cerrada y que más de cuarenta años después sigue sigue superando sino que se lo pregunten por ejemplo a la periodista y escritora Cristina falleras que acaba de publicar honrará a tu padre a tu madre tras saber que sus dos abuelos uno fue fusilado en el año treinta y seis por rojo posiblemente por error y el otro abuelo pues resulta que el otro estaba en el en los pelotones de fusilamiento fiestas sólo una eh pero claro quedan tantas historias pendientes por eso me alegra saber que se está fraguando un gran acuerdo entre comunidades autónomas catorce de las diecisiete para buscar acciones conjuntas en ese terreno la reunión para ratificar será el jueves en en Pamplona creo que sólo van a faltar Madrid Canarias y Murcia pero no se descarta que puedan sumarse en el futuro hombre lo más llamativo es que el promotor de este encuentro sea el Gobierno foral de Navarra y no el Gobierno español que parece que es a quién le tocaría no pero bueno a estas alturas me da exactamente igual pero que los mismos territorios que andan a la greña sin ponerse de acuerdo en la financiación autonómica sean capaces de entenderse en algo tan delicado yo no sé a ustedes pero a mí la verdad la verdad es que me reconforta

Voz 3 03:14 José Miguel Gastón buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0313 03:17 José Miguel Gastón es historiador y responsable de la sección de memoria histórica del Gobierno foral de Navarra y si no me equivoco esto qué va a ocurrir el jueves es algo sin sin precedentes en un en en en cuarenta años son cuarenta y pico de años no o corríjame usted pero esto esto es nuevo no es absolutamente

Voz 3 03:32 nuevo Bones nuevo porque yo creo que durante mucho tiempo no se ha intentado entonces en estos momentos después de sucesivas reuniones con representantes de otras comunidades en foros en jornadas en congresos ahí con mínimos que era necesaria una un encuentro en una reunión donde la medida de lo posible todas las comunidades autónomas de del Estado español pudiésemos compartir experiencias y buenas prácticas de explorando líneas de colaboración de cara al futuro estos en principio es la primera vez yo creo que no va a ser la última hoy convencido

Voz 0313 04:05 porque el objetivo José Miguel exactamente cuáles es hacer políticas comunes y de ponerse de acuerdo optimizar recursos cuál es exactamente

Voz 3 04:15 bueno en principio el el encuentro que comenzará el jueves a parte de de una puesta en común de todas aquellas políticas públicas de memoria que estamos haciendo las diferentes comunidades hay algunas comunidades que tenemos leyes de memoria histórica

Voz 0313 04:29 otras que no

Voz 3 04:30 hay quienes ya estamos desarrollando políticas de memoria activas hay quienes están empezando entonces yo creo que va a ser un foro un encuentro muy interesante para poner en común todo lo que les está haciendo sobretodo establecer líneas de colaboración la idea ideas que eh por ejemplo la jornada del viernes que se centrara en torno a lo que son las exhumaciones identificaciones y la posibilidad de crear un banco de ADN a irse establece claramente una línea de futuro en cuanto a la colaboración hay personas víctimas que pueden estar en Cataluña que pueden estar en Valencia navarras y en ese sentido lo que es el la identificación de los familiares y la identificación de las de los restos que vayan apareciendo pues evidentemente al colaboraciones fundamental

Voz 0313 05:11 de hecho creo que es el mismo viernes van a a realizar una visita simbólica una fosa no

Voz 3 05:17 después de la declaración institucional que se celebra en el Palacio de de Navarra asistiremos a una a lo que es la GR doscientos veinticinco pequeñito de unos doscientos quinientos metros donde hay un panel donde se pondrá a su el blanco sobre negro sobre lo que fue la fuga de cava que se produjo en mayo los XXXVIII ida llenos desplazará a un pueblo pequeñito donde hay una fosa donde hay tres fugados de esa fuga

Voz 0313 05:46 se ha fugado fue masiva recordémoslo porque hoy setecientos ochocientos prisioneros que se marcharon

Voz 3 05:51 a los setecientos noventa y cinco por todos los que se jugaron ese día de ellos fueron fusilados en las inmediaciones en los aledaños del fuerte de los pueblos cercanos unos doscientos seguidores prisioneros entonces veremos la fosa de Urduliz eh nos acompañará una ikastola de San Fermín estaremos con la persona que identificó el lugar con un pastor que tras muchos años pues pudo recordar que nos acercó a la fosa incluso contaremos seguramente con la presencia de de una nieta de un fusilado de un fugado y todo ello aderezado con el trabajo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi con quiénes estamos trabajando

Voz 0827 06:30 es una curiosidad para ver lo que hemos tardado en el construir ese pastor que identificó la fosa ahora mismo queda tiene

Voz 3 06:37 pues tendrá ochenta y seis ochenta y siete años

Voz 0827 06:40 claro es que estamos haciendo una recuperación de la memoria en diferido estamos haciendo cosas ahora en el año dos mil dieciocho que se tenían que haber hecho mucho antes yo no sé si en el setenta y cinco cuando murió Franco pero desde luego cuando acabó el riesgo digamos de de los restos de franquismo que quedaba todavía en el Ejército ya se tenía que haber emprendido en los años ochenta por ejemplo no

Voz 3 07:00 sin duda en Navarra se empezó incluso antes en los años setenta y cinco ya afirma de forma mucho más intensa en el año setenta y ocho se inician las exhumaciones que vamos tempranas y en ese caso fueron los familiares los que fueron a pie de fosa con picos y palas desarrollaron una una tarea de exhumación encomiable en aquellos momentos como bien decidí es hace ya cuarenta años pues era mucho más sencillo e quedaba gente que podía identificar las fosas claro había un testimonio vivo en estos momentos es muy complicado y de hecho hay varias personas que en los últimos en los últimos meses no ha permitido identificar varias fosas gracias al recuerdo que mantienen recuerdan también con siete años uno de ellos envío perfectamente el lugar donde se estaba produciendo el fusilamiento de su testimonio pudimos localizar la fosa o Esteban Arriola que con noventa y cinco años creo que tenía cuando falleció pues gracias a su testimonio hemos podido localizar dos fosas de fugados cosa que es más complicada todavía porque en el caso de algunos de algunos pueblos donde el fusilamiento se produce con vecinos de pueblos cercanos y en lugares conocidos era más fácil en este caso al ser fugados Montes entre el Pirineo navarro pues es mucho más complicado

Voz 1362 08:21 eh José Miguel cómo ha sido posible juntar a todas las comunidades autónomas que bueno la la pretensión no la aspiraciones contra las diecisiete faltan tres no sé no sé si se si se van a sumar gobernadas por el mismo partido que está en el en el poder y que ha al que acusa de pasividad como un consejero o un presidente de comunidad autónoma

Voz 4 08:40 está digamos más

Voz 1362 08:42 más por la labor que que sus superiores en en el Gobierno

Voz 3 08:47 bueno en principio la como he dicho al principio la la idea de crear la red surge en encuentros que habíamos tenido diferentes representantes de diferentes comunidades con ideologías diferentes pero yo creo que con tres común es el el esclarecimiento de lo que pasó la reparación es lo que las víctimas fueron sufriendo y en este caso yo creo que al margen de ideologías hay una hay un común acuerdo ellas que las instituciones deben responder a las inquietudes a las reivindicaciones que las acciones de Memoria Histórica llevan desarrollando durante mucho tiempo pero quizá para estar más apegados

Voz 1362 09:21 el terreno me refiero a los de las comunidades autónomas quizá por tener estar más sobre eh bueno pues sobre el terreno donde están las fosas más alejado que Moncloa o con él o que en el Congreso

Voz 0313 09:32 pues seguramente bueno yo

Voz 3 09:34 en principio el Gobierno de Navarra desde hace ya tres años que el recoge el testigo de las asociaciones prestamos de hecho la propia estructura de la Sección de Menores deuda histórica que se ha creado en el Gobierno de Navarra establece en contacto permanente con las acciones de memoria histórica para recoger sus reivindicaciones y en ese sentido al margen de de ideologías decorado en este caso del acercamiento a todos los procesos de vulneración de derechos humanos a través de lo que es la memoria crítica nos acerca nos obliga no los nos invita a no juntarnos formalmente estemos más cerca del Gobierno central pero entre el Gobierno central también está cerca desde de bueno puede coordinar podría acordar todas las políticas públicas de memoria que están haciendo debería en el resto de las comunidades autónomas pero el que está hablando estamos escuchando

Voz 0313 10:22 creador de si es que claro es que ven en su estética o claros que tiene que hablar quien tiene que hablar José Miguel que sigue de un segundito porque nos ha contado esta historia de de la fuga masiva de los fusilamientos que era contar una historia a usted y al resto de los oyentes de La Ventana

Voz 5 10:39 otros de tanto

Voz 6 10:46 vaya que pintado

Voz 7 10:54 los alumnos que ya Cristina yo he salido a buscar a mis muertos caminando buscara mis muertos para no matar medio para vivir lo estoy segura convocar los dialogar

Voz 0313 11:05 con mis muertos así comienza honras a tu padre a tu madre el libro de la escritora y periodista que antes comentaba Cristina faltarás publicado por Anagrama en el que investiga y cuenta la historia de su familia de la suya uno de sus abuelos fusilado en un año XXXVI el otro formaba parte de los pelotones de fusilamiento ya años después mucho tiempo después ella como nieta pues emprende un viaje un viaje emocional pero también físico incluso en busca de los secretos del del pasado familiar y de su propia identidad Cristina fallará las buenas tardes

Voz 9 11:36 qué tal buenas tardes estás Cristina cuánto tiempo qué tal estás muchas gracias oye

Voz 0313 11:41 déjame que te pregunte de entrada que tú sabías algo de esto de Navarra que te parece lo de lo que se va a ventilar hay el jueves

Voz 8 11:46 me parece extraordinario me parece extraordinario sabes que creo creo que algo está cambiando hondamente en nuestra visión de lo que hemos ido como país y de lo que tenemos que ser hay una parte que hemos dejado que hemos dejado morir que es la memoria porque de porque somos memoria Carlos es tú eres la memoria de tus abuelos Si de tus padres sobre ello te has ruido acuérdate de las historias sobre las Abuelas sobre los abuelos sobre los padres tú eres eso no Nos han cercenado una parte de nuestra memoria y eso quiere decir que no estamos completos ello por ejemplo en la salida en busca íntima de de mía personal había una búsqueda de de completar me una necesidad de completar me y además una sensación de que hasta que no me completar a ello íntimamente no podía luchar socialmente por este tema que lo que nos queda por hacer es una revisión íntima y personal a cada uno de nosotros de todo aquello y creo que lo que están haciendo en Navarra y lo que ha puesto en marcha varias comunidades autónomas es excepcional porque de repente lo institucional entra a hablar de lo íntimo lo que estamos haciendo pues es el feminismo desde la memoria y me parece imprescindible

Voz 0313 12:59 oye Cristina atún quién momento descubres esa historia del cruce de caminos de tus abuelos

Voz 8 13:05 es investigando cuando yo me yo me pero no pero

Voz 0313 13:08 hace mucho quiero decir

Voz 8 13:11 en dos años y pico que va que va he dicho la descubre porque porque Casanovas Julián Casanova publicó un libro donde aparecía por fin el nombre de mi abuelo paterno que fue fusilado en el cementerio de Torrero de Zaragoza contra la tapia entonces yo yo sabía que había un abuelo por supuesto pero nadie me había hablado de él yo había dejado pasar aquel tema pues había un abuelo que nunca existió y de repente al participar en foros de la memoria empecé a buscarlo no aparecía en ningún sitio hasta que un día en verano hace tres años volviese a teclear su nombre yo ponía su nombre en Google de vez en cuando porque pensaba aparecerá en algún sitio en la lista de fusilados cementerio de Zaragoza que estos Julián Casanova justas apareció el nombre de un abuelo casi me caigo fue fue fue brutal y ahí tuve que ponerme manos a la obra a lo bestia a ver qué había en mi familia cómo habían sucedido las cosas y claro yo a mi abuelo franquista lo tenía muy presente porque yo crecí con él mi abuelo mi abuelo Pablo era coronel franquista Ifop con quién yo crecí ICO y con cuya familia yo me hice mayor y toda mi adolescencia mi infancia eran con ellos y entonces tuve que ver también cuál había sido su papel y allí se cruzaron las dos los otros caminos

Voz 0313 14:24 Pino te ha costado hacer esto declaró en fin lo que estás de relatando ese sí es un descubrimiento desde luego pero es una experiencia personal familiar por cierto tu familia que di que ha dicho del libro de todo esto lo lo han leído tus padres todo

Voz 8 14:38 mis padres claro lo has leído porque habló de su historia y además en el libro hablo de todos nosotros con nombres y apellidos porque me parecía imprescindible entonces cuando yo termine la novela Se la las era mi padre y a mi madre por supuesto llamase desde se miradas de estáis aquí vosotros no queréis yo no la publico porque ya estaba escrita y mi madre me dijo Por favor Cristina es mi familia madres la hija del coronel es mi familia pero también es tu familia y por supuesto con tu familia con tu memoria haces lo que quieras y me parece una respuesta extraordinaria porque porque también viene del otro lado porque el libro cuando hablabas antes de de la venganza el ajuste de cuentas es lo que me costó muchísimo escribir como puedes imaginar me costó muchísimo hasta físicamente había veces que me temblaban tanto las manos en el teclado para tenía que parar dos o tres días hasta recomponer me íntimamente no pero es imprescindible porque no hay un ajuste de cuentas en el libro de hecho yo creo que de todos los libros que he escrito este debe ser el décimo es mi libro menos ha sido y menos amargo es el el el hecho describirlo de repente me di cuenta que sencillamente estaba narrando M y que yo estoy implicada en eso yo he tenido que cumplir cincuenta años para reconocerlo públicamente las cubiertas cincuenta años

Voz 1362 15:57 el Cristina pero cuantos cumplió te optó abuela antes de morir con con ese secreto se silencio

Voz 8 16:03 noventa noventa noventa noventa ahí y pico noventa ético

Voz 9 16:07 en casa no se hablaba de esos temas no no en absoluto usted lo visto en la mía también por eso esta generación sabemos del que hablamos

Voz 8 16:15 es curioso porque por la parte de lo que llamaron los vencedores nunca habitan ningún problema en contar lo que hicieron lo que subsanó todo su papel en mi abuelo yo cuento a la novela como coger unos tomates

Voz 10 16:27 ha pasado y todo el mundo Jafar baja

Voz 8 16:30 en cambio cuando quise preguntar a la otra parte a que llamó los vencidos que era gente que podía haber reivindicado es su papel porque fueron hombres y mujeres muy valientes el silencio era de plomo y jamás conseguí que me dijeran a darse hablaba la parte como yo digo de los más a los por así decirlo pero pero aquellos que fueron fusilados y sus familiares y todos sus descendientes callaron callaron porque el miedo estaba Cosidó Cosidó la médula

Voz 0827 16:55 callaron por miedo yo creo que Cristina de también callaron por no inocular el odio que ellos tuvieron que padecer eh puede haber

Voz 8 17:02 en todos los casos posibles puede haber

Voz 0827 17:05 uso cruce de casos es decir que una misma persona sin tira miedo pero por otro lado también quisiera que proteger porque siempre hablamos de de las grandes ciudades pero es que en un pequeño pueblo a lo mejor tu hijo después estudia con el hijo del que mató a a tu padre o a tu abuelo yo creo que también ahí hubo una cierta protección

Voz 8 17:23 sí pero yo yo perdóname yo creo que es ignorancia creo que todo aquello que se calla genera una podredumbre que fermentado estoy muy muy encontrar el silencio hablemos sobre todo es que si uno España hubiéramos hablado algo en los últimos cuarenta años de democracia algo no un poquito algo esto no estaría donde está ahora

Voz 0827 17:45 como es preguntado mucho de Cristina

Voz 8 17:47 yo sí por eso digo por eso por eso yo reconozco mi participación en el silencio hiló que me ha costado salir de él por supuesto por supuesto sin duda

Voz 0313 17:56 yo José Miguel esta historia de Cristina Dios que hace rato que la cabeza para para preguntárselo en el proceso que hemos seguido en este país que en estamos todos de acuerdo que es una herida mal cerrada una página mal resuelta muy mal resuelta de hecho que explica algunas bastantes de las cosas que nos han ocurrido están ocurriendo esto es reversible se lo pregunta el historiador esto es reversible un proceso de este tipo au sólo podemos poner parches lo cuidados paliativos

Voz 3 18:23 hombre yo como como historiador y como docente soy profesor de un instituto de secundaria yo creo que sí que es reversible es decir hay un hay una deuda que tenemos que es todo el proceso de transmisión intergeneracional les dicen que producir de tal manera que todo ser nuestros padres

Voz 4 18:38 esos de vulneración de derechos humanos eh

Voz 3 18:41 eh analizados a través de ese concepto de memoria crítica transmitidos a las nuevas generaciones yo creo que el la cultura de pagar respeto tolerancia solidaridad que debemos desarrollar en el ámbito educativo yo creo puede paliar muchos de los déficit que en estos momentos en esta sociedad democrática española existen yo creo que el gran reto que existe en estos momentos ya no solamente desde el ámbito de la historiografía o incluso de la recuperación de los testimonios personales sino que creo que el gran reto es la transmisión intergeneracional a través del ámbito de la docencia

Voz 8 19:15 exacto y las nuevas generaciones tienen que contar

Voz 3 19:17 ver lo que pasó el señor tienen que analizarlo y a partir de ahí construir unos valores democráticos desde la ética que garanticen lo que constantemente todos no los todos decimos escenarios de no repetición yo creo elemento fundamental Cristina

Voz 1362 19:33 te felicito por el título honrará a tu padre a tu madre eh bueno es un toma prestada evidentemente de los mandamientos pero pero has conseguido eso honrar a tu abuelo ya tú abuelo

Voz 8 19:45 por supuesto pero no sólo eso cuando cuando

Voz 0313 19:50 que rompemos la memoria

Voz 8 19:53 los a los fusilados de los cuales no hemos guardado memoria los hemos matado dos veces porque nosotros no sólo vivimos a la vez así chicha encarna y voz vivimos permanecemos en la memoria de los nuestros a mi abusos lo fusilaron es lo mataron una vez pero callando su memoria lo matamos por segunda vez entonces una manera de honrar sacarle vida este hombre cuando cuando decía el historiador efectivamente efectivamente es viable porque yo este libro lo escribo por mis hijos no lo escribo por mí ni siquiera por mis padres sino para mirar a la cara Mis hijos es decir no quiero que vosotros seréis vivir silencio ni la podredumbre

Voz 11 20:33 mi obra a subir a sus sí

Voz 12 21:13 y en el limbo Gastón muchísimas gracias por estar en La Ventana gracias a vosotros muchas fuera ahora un abrazo es acentos

Voz 9 21:21 ánimo Cristina fallarán un beso cuya te mucho