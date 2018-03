Anabel Alonso vista el plató de mariola Cubells para hablar de todo su carrera como actriz

Voz 1 00:00 tu ni yo buscábamos puedan nada que no tuviéramos en casa

Voz 2 00:33 la tasa de una televisión con Mariola Cubells

Voz 0313 00:44 yo lo tuve buenas tardes cómo está el fenómeno se derrite hechos de oro por qué me buenas tardes no me vale tú sabrás por qué no diga que cuando iba de azul vinieron color discreto para que nos tienes acostumbrado un azul eléctrico esto

Voz 5 01:00 eso es lo que hay ahí va era para que puntualizar es que nuestra invitada no sabe pero tuvimos es el continuo verse con que metió la pata se Él dijo que iba de rojo y Liga de coral evidentemente decorado

Voz 0313 01:13 madre mía tú no te dedicarte al diseño

Voz 5 01:17 pero igual pero como tenía ínfulas de intelectual pues acabe dedicando

Voz 0313 01:21 periodo lo la verdad que es la vida esto hacer planes sirve para lo que sirve no pero tampoco está mal disponer de alternativas no de un de un plan B por lo que pueda pasar nuestro invitado por ejemplo estudió Turismo Rama por si acaso es una rama de estudios estudio esto por si acaso también tenía por ahí para elegir magistral

Voz 6 01:44 Mario enfermería pero uno lo saludas el el turismo eso sí lo lo que le gustaba de verdad acabado haciendo sigue haciendo durante mucho tiempo y muy bien ser actriz y claro cuando uno es actor o actriz después de todo por ejemplo una comedia siete vidas

Voz 7 01:58 en exclusiva tiene el nuevo éxito del verano la canción que le hará olvidar su artrosis a golpe de cadera

Voz 8 02:10 sí

Voz 9 02:16 se puede caer un papel de

Voz 0313 02:19 de mala malísima en por ejemplo el Amar es para siempre

Voz 0139 02:23 tienen que contar lo que ha pasado porque porque mire cómo está todo empezó con máximo Pedrosa Elías iba a ayudarme vengar Medel sólo queremos desplomarse nada más ya pero me entendía la inquina que yo sentía hacia máximo así que tuve que contarle todo lo que me había hecho junto a su venida no debió eso lo sea ahora pero consiguió convencerme Pepa contando me uno

Voz 10 02:51 sus historias caso es que las cosas se nos fueron de las manos

Voz 0139 03:00 máximo acabó muerto ha coba lo cero

Voz 0313 03:09 lo maté yo sólo quiero de plumaje pero bueno luego en el trabajo hay que tienen una cualidad muy importante que llaman versatilidad contrastes Dale Voz a un pez

Voz 7 03:21 amiguita

Voz 11 03:25 yo soy un amiguito

Voz 0152 03:27 a mí no me parece un amiguito

Voz 13 03:32 sí

Voz 0139 03:33 vale

Voz 15 03:39 lector va

Voz 14 03:42 sí sí

Voz 1 03:44 seguro que eso

Voz 9 03:49 pues ya lo creo que es hablar bien claro en la vida de una actriz Aida

Voz 0313 03:53 todo lo último lo último recién del viernes pasado en Televisión Española

Voz 1 03:58 un nuevo programa de humor y ocho no se piensen que esto es el discurso de la reina bueno de la reina de esta casa así porque aquí se hace lo que yo digo este es un programa de humor donde seis cómicos

Voz 16 04:13 se enfrentan cada semana a una serie de pruebas ingeniosas divertidas geniales espectaculares en nevera leche buenas tardes

Voz 17 04:22 bueno lo primero todos los plagios

Voz 5 04:26 es lo que llamamos un tiempo de detrás de tipo Apolo pero tienes una agenda endiablada afortunadamente es siempre entre la se DJ

Voz 0152 04:37 el programa ahí Casillas por ahí sí sí y conciertos de Disney que también estaba haciendo pues pues sí bastante liada pero encantada hacer este hueco ya estará aquí para colmo dado cómo estás

Voz 0313 04:47 aparte de liada cómo estás estás bien

Voz 0152 04:49 muy bien muy bien la verdad es que que estoy pues eso como tú decías antes no cuando un hace por si acaso hace turismo tener esa cosa de papá toma el título ahora me voy yo por mi fuero y tener la agenda tan apretada pues no se puede estar

Voz 0313 05:02 tú el año ochenta y siete caes en la bola de cristal y desde entonces nos parando así que yo recuerde teatro cine televisión

Voz 0152 05:09 afortunadamente sí la verdad es que Vine vine desde desde Bilbao aquí para trabajar tres meses así en la bola de cristal haciéndonos sketch cómicos Illa me quedé Madrid me recibió con los brazos abiertos si aquí me quedé me fondo saliendo cosillas ya venía muy dispuesta a servir copas y eso me habían contado todos mis amigos servir copas dormir en el metro cosas estas aledañas pero afortunadamente bueno pues hoy hilando una cosa que no traiga aquí estoy vale cuando descubres tú que resulta que tienes gracia cuando abro yo cuando escucha me pregunta de pequeña a ver yo ya venía payasa de series sí un poco sí porque yo me acuerdo que mi madre me contó un día edad de los primeros días del del cole no yo tenía como cuatro años de repente va a recogerme ve que avión corro de niñas muertas de la risa y entonces bueno sí estaba yo enmedio yo tenía no sé si os acordáis pondremos pequeños se llamaba que son como unos pasamontañas

Voz 5 06:04 sea montantes ver somos bueno pues esto nunca entendí por llaman verdugos que llevaba pero no no era igual es por eso era necesario pero esto lo sabían los ojos vuestra discretito Alberto Mariola eran color coral ella colocó amiga poniendo peli Castells tú llevabas

Voz 0152 06:33 eso y luego ya bueno eso yo llevaba eso total que de repente mi madre aparte de las niñas iba a su hija saltando encima del verdugo en medio un charco

Voz 5 06:40 estaba te Reese pues mi madre lo que hizo fue coger Massiel brazos es como si si si iba o coger gracias en casa ante se llevaba llevada es que no me veis pero pero pero si estás del gesto se fue el primer día de colegio empecé a ciento alto

Voz 0152 06:57 sí eso ya sí vale entonces a remontar

Voz 5 06:59 cuatro años erró monta las cuatro años sí sí sí

Voz 0152 07:02 la hoy lo que está muy bien saberlo canalizado porque yo pienso digo tú imagínate una directora de hotel con este carácter no estoy yo sí es duraría mucho

Voz 18 07:11 no o una usted

Voz 0313 07:13 en un hotel distintos Baena si eso sí

Voz 0152 07:16 a veces pienso yo un trabajo convencional que de repente bueno pues digo cosas absurdas hago cosas absurdas porque mi madre me sigue diciendo hija cuando te va a entrar el fundamento

Voz 0313 07:24 el positivo pero que animadora en el hotel por ejemplo ha dicho y hecho de que el viernes con casi un millón de espectadores con una prueba que yo no había visto nunca hay que los cómicos se sometan de buen rollo a una especie de examen y tal no es frecuente eso cómo cómo cómo surgió la idea como las habéis convencido y cómo se vive sobre todo

Voz 0152 07:45 bueno esto el programa vivido formato inglés de un formato ingleses e que lo hemos lo hemos trasladado aquí y entonces bueno pues pues es un una idea original que es seis cómicos se les pone la misma prueba pero nadie sabe lo que va a hacer el otro entonces tú les pongo yo digamos teóricamente yo soy la jefa pues las órdenes tienes que deshacer este bloque de hielo en el menor tiempo posible billetes cada uno allá se las ingenia entonces lo bonito y lo bueno que tiene es ver a cada uno esta gente eso ingeniosa rápida hay tal cómo sin saber lo que hace que se le ocurre no que se le ocurre hacer para para superar estas pruebas y ves que cada uno tira por unos derroteros distintos y ese sorteo

Voz 0313 08:24 el formato nuevo si el formato le el perfil parecerían máster cómic pero no es exactamente eso no no es eso porque hacen cosas que no es lo suyo

Voz 0244 08:32 oye pero hay otra cosa es verdad que no es muy habitual ver a una cómica presenta

Voz 18 08:35 dando un programa de humor en la tele en un programa digamos

Voz 0244 08:39 o sea que decir transversal en hora hay demás si hay yo no sé si eso tú lo tienes claro que no abundan las mujeres cómicas que no abundan las mujeres en Prime Time

Voz 0152 08:50 sí no no apuntan además es que en algún tres de me dijeron porque bueno yo he hecho también concurso si tal ya lo sabéis y de repente algunas veces que se ha planteado digo digo mi nombre porque es un caso que conozco no no voy a hablar de de tal dice de repente en vino me dicen no no queremos su nombre dices es que si me dijeran queremos a este hombre pues si lo entendería diga bueno pues quieren a este tío por lo que sea pero tengan un hombre en general a mí es algo que siempre me me me ha chocado me ha pasado más de una vez es decir no no es que queremos un hombre digo que son por ejemplo que yo puedes contar nos deja

Voz 0313 09:24 arma nadie simplemente por qué tipo de proyectos

Voz 0152 09:26 no tengo más viene más bien concursos con lo cual dice no es que sea una cosa porque además yo también incluso presenta programas de citas como sí

Voz 5 09:34 pero estoy porque si si yo recuerdo rechazo sentirse muy bien

Voz 0152 09:38 tal para cual o o concursos sin más y te que que es que es un tipo de formato en el que el género no tiene tampoco porque ser tan determinante ni tan así

Voz 0313 09:49 parece no eso os digo que sí

Voz 0152 09:51 si me hubieran dicho queremos a este presentador o a este acto iba a vale bien es una opción pero un nombre así como genérico que cuando

Voz 0313 09:59 el repasaba bueno todas las cosas que es imposible acordar sin todos los tres programas de de citas que presenta este un turismo no pero agencia matrimonial

Voz 5 10:07 es verdad que tampoco pues y si además que me lo pasaba muy bien por qué

Voz 0152 10:14 qué es eso que a mi la gente me gusta mucho yo me divierto mucho con la gente intento como pasa también en las galas sobre las cosas es que presenta improvisar mucho con con el público que me encuentro no intentar sacarlo mejor

Voz 0244 10:26 maneras una empatía es evidente

Voz 0152 10:29 confianza sea es porque porque así la gente todos nos beneficiamos tanto mi interlocutor como yo no eso yo los programas que hecho así con gente digamos anónima Loewe lo he intentado explotar mucho no esa cosa de de de sacar lo mejor de cada uno y que se sienta se sienta a gusto en un medio que normalmente no es el suyo

Voz 0244 10:47 tú estarías aquí sin siete vidas

Voz 0152 10:50 hombre siete vidas es un bien bueno estaría sobre este punto de tu carrera que me parece que fue como fundamental a ver es que yo creo que hay para todos vosotros ha hecho he hecho mucha mucha series afortunadamente hablar de mi carrera yo creo que hay dos fundamentales que son Los ladrones van a la oficina para fue el gran gran gran espaldarazo la la puesta de largo no lo siguiente porque ahí eso para muchos de los que lo oiga es que bueno habíais nacido bueno pues empecé

Voz 0313 11:18 has dicho Los ladrones van a la oficina

Voz 13 11:21 podemos otros tiene monedas de cinco duros que llevamos aquí media hora hay todavía no lo como bueno ahora las iba a todos los alborotadores Kiss kiss Talca el premio gordo de la maquinita pues aquí no cae una moneda hasta que no me pongas café Tito cortado eso ya mi un botellín nosotros dos vasos tal bueno pero la delito e hizo Fandos cuartos que aquí los hacía o hija pero queman ya tanto con la maquinita si de repente no para tanto

Voz 0139 11:49 me tienen te pedida nada más

Voz 13 11:52 ahí metidos hay por lo menos cinco mil dos el premio gordo esta a punto de salir ahí está la maquinita la trae Si sólo rojo lava maquinita

Voz 0313 12:14 ahí está el premio acuerdos no

Voz 5 12:18 si es algo es eh que habían traído hasta dos siempre has has sin darte cuenta eh nos ha salido así a Sara la foco así Hidalgo

Voz 0152 12:29 pues ese fue el gran espaldarazo porque empecé con los más grandes con buena habéis ahí de la voz de Manolito de Jandro ahí estaba López que Fernán Gómez Agustín González por ahí Paco Rabal Fernando Rey que era era un elenco impresionó yo era menos Carme todas las mañanas osea Illa estando en este mundo este ambiente yo me sorprendo como me elegirían a mí para para ser coprotagonista quitarle la réplica a todos ellos quiero decir que que que no apostaran por un rostro más conocido por una actriz más consagrada no entonces yo estuve tres años en esa en esa serie que era como estar además cuál cuando comíamos era estar como en el Caja en el Café Gijón no aconsejar de tertulia yo aprendí muchísimo a todo a nivel profesional personal todo estuve tres años de ahí me empezó a surgir el cine ya evidentemente luego está siete vidas que ahí coincide también con los mejores de mi generación Blanca Portillo Javier Cámara

Voz 20 13:20 Paz Vega Amparo Baró

Voz 0152 13:23 paso por ahí Florentino Florentino Fernández que a veces obliga a Toledo es que Gonzalo de Castro Carmen Machi es que es que es una barbaridad nombres

Voz 0244 13:34 Cano por eso sí repasa has ese elenco donde estáis todos que tenéis habéis tenido una trayectoria profesional no sólo dilatada sino muy interesantes no porque no ha dejado de hacer cosas bueno que

Voz 0313 13:46 a tantas que tiene que dejar otras porque el el único del teatro tuviste que dejarlo en la SER por las sedes de la tribu de los culo inquieto que no paran nunca no sí

Voz 0152 13:56 es lo que lo bueno no poder poder compaginar que que que que te llamen para teatro tele cine

Voz 0313 14:02 oye hacer de lo de Gerde co productora teatral que en eso también te has metido qué tal la experiencia como como hace uno para saltar al otro lado de la barrera hombre yo creo que no nos tanto al otro lado es soy un poco al otro lado pero no del todo

Voz 0152 14:15 es estar en los en los dos largas no yo creo que está muy bien porque llega un momento sobre todo cuando eres un rostro conocido así como en cine y televisión sí que tienes que esperar más a que te llamen ni son proyectos de más envergadura y un gran el capital que eso es muy difícil abordarlo uno o dos compañeros en teatro sí que uno puede generar sus propios proyectos llegado un momento no que que que tú rostros conocido y que y que sabes que puedes generar cierta expectación entonces sí que yo creo que llega el momento de de de arriesgar dices y arriesgan otros por mí porque no yo misma no apostar por algo en lo que creo entonces Samir las las tres veces que me he puesto también a producir mis propios proyectos la verdad que me dé muy bien porque aunque aunque te equivoque es por lo menos estás apostando por algo en lo que quiere sabes no no no te quedas con con esa frustración puedes apostar por ello y encima bueno pues si sale bien bien voy a repetir voy a repetir todas las veces que pueda

Voz 0313 15:11 ya como productor además ya no lo aguantas ninguna tontería los actores no

Voz 21 15:15 a ver si escúchame sé si yo lo hemos hoy como la portavoz lo peor para España es la peor no quiero ya bávaros ya para tal

Voz 0152 15:25 quiere ver parece que estás ahí digo si que poco yo la portavoz sindical no te creas todo eso hay un una productora atípica

Voz 0313 15:31 más cuenta de lo de la gala de fotógrafo no yo le decía antes

Voz 0244 15:33 lo decía y hilo decía que era una presentación completamente atípica yo estuve en la gala me reí un montón me pareció algo distendido fresco diferente una cosa desengrasan esa ha puesto para que Anabel presente más galas él de decir por qué

Voz 0152 15:50 tenemos un problema con las malas

Voz 0313 15:52 de los Goya porque es una especie de maldición para casi todo

Voz 0152 15:55 es mi mira no lo veis somos así chador claro yo no diría que no pero lo que pasa con con los Goya es yo no digo ya que no yo no diría que no pero tengo muy claro que que lo hagas bien se te supone lo haces mal van a degüello es decir hay mucho que perder y poco que ganar eso es claro lo que pasa que también es un reto vi pasar por ahí también está bien es decir lo bueno que tiene este trabajo chico nadie se juega la vida

Voz 5 16:20 no pues nada malo pues te van a meter contigo en Twitter te has unos cuantos días que toma

Voz 0244 16:27 saco otra cosa que tiene Anabel es que ya responde a los a los haters de mayor si ella sí

Voz 5 16:33 a lo pierdes responde Antonio resto haters que ellos me encanta porque además es combativa hay que pasarlo voy a pasar a veces les Cayo y todo les convences hay perdón perdón que sí sí sí creen enmudece en sí estén tasas

Voz 0244 16:49 como aquel día uno que se metió que dijo que estaba gorda en definitiva si sí si tú entras te a degüello es aún así sí

Voz 0152 16:56 que perdóname perdón no puedes opinar pero insultar yo creo que un gran sobre todo ese ese anonimato sabes esa impunidad dices que evidentemente estamos en un escaparate para aceptar todo tipo de críticas pero tanto como insulto

Voz 0313 17:08 pero tampoco me porque te tiren tomates no pero algo pero no todo el día una curiosidad y que te ves tú que Tele que televisión ves qué tipo de Tele ves hoy yo de series documentales de animales

Voz 5 17:22 veo de todo hombre es que haya la gacela Leo ya me los conozco que siempre ha son los reyes emperadores nadie pero vuelven a mí tiren La2 esto del hombre y la tierra no está claro si esta semana empieza otra vez sí

Voz 0244 17:33 hay un imprescindibles en lados y luego durante toda la semana de lunes a viernes el hombre en la tierra que todo

Voz 0313 17:38 os recordamos que nos lo sabemos

Voz 0152 17:41 hombre es para tanto ahora los animales

Voz 5 17:43 claro pero reconozco que darle igual me da

Voz 0244 17:46 han igual quiero decir no soy una gran especialista

Voz 0152 17:48 hay que defender la biodiversidad

Voz 0244 17:51 si alguien es verano de especialistas

Voz 18 17:53 no no no no

Voz 5 17:56 el perdón no es bueno que insulta al poder

Voz 0152 18:01 que si Irán está muy bien verlo porque la naturaleza tal y como la conocemos ya no es como nos la retrato él quiere decir en estos treinta años que habrán pasado ya tranquilamente desde el hombre y la Tierra hemos perdido mucha biodiversidad es pies encima

Voz 0313 18:17 enseñar mejor tu nota pero hemos perdido bastante de lo que había más recursos y más medios para enseñarla documentales cantábrico es una maravilla pero es verdad que hay menos cosas

Voz 0152 18:26 totalmente yo al hilo de esto es que estamos hablando todo bien yo el domingo voy de la manifestación a favor del logo de visto en sí sí sí sí este próximo domingo dieciocho oye te aparta de Dios

Voz 0244 18:36 lo que más ves en la tele a ver no yo soy

Voz 0152 18:39 muy ecléctica lo veo todo primero pues de los seis mil Yemen para yo muy yo no vale no no yo a mí misma no porque siempre me criticó mucho ya que lo que me ponen verde diga yo lo he hecho yo

Voz 0313 18:51 no nos vamos a responder qué razón a buenas horas

Voz 22 18:58 Israel aquí tu canción

Voz 23 19:03 con el Cristo persona Volandri cuando tengo que vengan más flojo viento mientras que guardaron guardan la fiesta ha sido un placer de verdad lo digno a Diego Costa antes a Icomos compañero del metal Roberto