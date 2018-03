Monchi y Pepe Castro se felicitan en 'El Larguero' por la clasificación del Sevilla y de la Roma

Voz 1375 00:00 Pepe Castro que ya te sale presidente Pepe buenas noches

Voz 1 00:03 buenas noches ha sido gorda eh pues sí lo de hoy ha sido muy muy importante no ya lo hablábamos anoche no podemos disfrutarlo creo que hemos hecho un magnífico partido en un estadio mítico ante ante un rival muy duro muy fuerte plagado de estrella pero hoy hemos sido muy superior y yo creo que en el conjunto de la eliminatoria los dos partidos hemos sido superiores al Manchester United

Voz 1375 00:25 tirazo oye muy serio haciéndole mucho daño a ellos en la salida de balón presionando bien en el centro del campo un Sevilla muy serio en Europa eh

Voz 1 00:32 sin duda sin duda el Sevilla en en Europa se transforma aquí hoy lo ha demostrado de nuevo yo creo que hoy ha sido un partido repito muy muy serio como usted bien ha dicho un el equipo ha hecho todo lo que tenía que hacer en los momentos que tenía que hacerlo quizá la primera parte hemos tenido poca llegada pero yo creo que siempre hemos sido dueño del partido repito que hemos dominado en su estadio a un equipo tan importante como el Hay plagado de estrellas pero bueno hay que hay que hay que disfrutar de esto cómo han disfrutado los dos mil Se que han estado bueno bueno y que han estado animando como está mínimamente a nuestro clima

Voz 2 01:08 has empezado Pepe El Larguero con los dos mil y pico sevillista saliendo con el micrófono de Álvaro de Grado celebrándolo hoy festejando Livan cantando que no te imaginas hemos comenzó también con Sevilla donde estaban algunos en los bares en la calle tele dices a todos los sevillistas ahora mismo presento mi mi

Voz 1 01:21 yo lo que tengo que decir a los sevillista eh tengo que siendo sevillista que sigan disfrutando que sigan animando a su equipo así porque no sólo van a disfrutar después de sesenta años de unos cuartos de final de Champions sino también sueñan con ganar la Copa del Rey el veintiuno de abril XXXVIII equipos XXXVIII equipo quisieran estar en la final y no pueden ETA sólo está en el Sevilla Barcelona por lo tanto lo afinarse vía sólo pueden estar Felice

Voz 2 01:47 encima algunos te da y te critican eh

Voz 1 01:49 Juan al final trabado siempre CB y al final los resultados ponen a cada uno

Voz 2 01:55 eso sí tiene a quién no quieres para el sorteo o a quién quieres solo pienso en que el Sevilla está entre los ocho mejores equipos de Europa el que nos toquen les da igual te gustaría la Roma de Monchi me da igual estamos entre los ocho mejores equipos de Europa usted sabe lo que es por favor claro que los presidentes imagínese te dejo que sí que tienes un montón de compromiso íntegramente por desgracia déjame un segundito PP un segundo sólo que voy a saludar a Monchi pero déjame que te felicite Monchi muy buenas por aquel gran escucha Pepe Castro Monchi siete felicidades enhorabuena muchísimas gracias Ramón

Voz 1 02:28 sé que desde donde estés estás enormemente feliz igual que estamos nosotros

Voz 1795 02:33 pero estoy los hoyos enhorabuena y bueno me alegro mucho por todo conseguir seguir tuvimos que ir al museo disfrutar tiene al Sevilla

Voz 2 02:41 cuartos mucho no

Voz 1795 02:43 yo la respuesta que ha dicho ante el presidente yo digo experto con quedarnos joder después mucho años y en cuartos de final yo particularmente nunca había estado si así que contento y ahora quiero que pueda intentar hacer hacerlo hijo que una eliminatoria

Voz 2 02:59 fíjate aquí sois todos bueno se porque te has ido del Sevilla hay ahí está el Sevilla finalista de Copa y en cuartos de la Champions ha sido toda la Roma y la Roma se mete en cuartos

Voz 1795 03:07 sí han sido bueno pues ha dicho ante el presidente de trabajo siempre tiene su premio no incluye trabajar mucho de aquí en Roma porque estamos intentando de de construir un proyecto una base que ya había importante oí bueno hoy ha sido una una alegría muy grande para reforzar el estamos haciendo oí aquí meter a la Roma donde yo creo que se merece no lo más alto de lo sé

Voz 2 03:31 me quedo contigo Monchi despide al presidente PP le has dicho a los jugadores que en El Vestuario que le has dicho

Voz 1 03:35 bueno sólo felicitarlo y a continuar en esta línea ascendente no sólo los jugadores también a director deportivo últimamente recibe mucha crítica y que también es justo darle su merecimiento En días como hoy porque yo supongo que de todas estas cosas buena que estamos haciendo alguna culpa alguna culpa también tendrá algo

Voz 2 03:53 nuestro director deportivo seguro que se mira escucha solamente para irte Álvaro diré cómo están los sevillistas fuera del estadio a Pepe Castro pues mira estamos llegando ahora mismo al centro del Manchester

Voz 3 04:11 aquí estoy hablando con Alberto aquí hoy para cuartos bueno a mí personalmente española pero cualquier equipo puede tener un físico en el Sevilla

Voz 2 04:21 ETA venir al Trafford con esta prisión cualquier equipo que choque importante ya Monica Juanito veía otra ya choca con una oportunidad de echa demasiado tiempo hemos tardado ahora a unos cuartos de final de la Champions si están los sevillistas Pepe Castro a disfrutar el momento y un abrazo que lo no es buena no

Voz 1375 04:38 tres en directo el presidente del Sevilla con los aficionados del Sevilla Monchi que es la otra cara también que seguro que muchos se vista están alegrado de Istán alegrando sede del éxito de la Roma habéis sufrido hasta el final Monchi

Voz 1795 04:51 sí sabemos sufrido porque enfrente no un equipo técnico que que difícil quitan el balón con lo cual en el último minuto miedo a ganar que a veces aparece ellos que practicamente a ya al decidido meter mucha gente por delante del balón y nos han hecho algún que otro la ocasión de peligro pero realmente si analizar el partido no hemos recibido ningún el portero no ha tenido que actuar y por lo tanto pues creo que mucho el partido serio el partido que que reclamaba anoche oí porque a nivel personal y nivel

Voz 1375 05:29 lo que no puede ser mejor la primera temporada Monchi cuando véase cuando ves en el en el bombo Real Madrid Sevilla Liverpool Manchester City Juventus Bayern de Munich que lo tiene hecho Barça o Chelsea Roma que te viene a la cabeza hubiera firmado al empezar la temporada

Voz 1795 05:47 sí es seguro que si no es bueno pues el tiempo vivo aquí los once meses que llevo ya aquí en Roma donde bueno no todo ha sido fácil de tenemos que estar fuera de mi casa pero me he dejado mi familia donde tiene que trabajar mucho en un ambiente desconocido y bueno pues hoy esta noche no más porque no hay nada que hay que pensar en la Liga pues disfrutando oí recogiendo esos productos no hay orgulloso por mi equipo orgullosos con la Roma contento por lo que no ha apoyado y de manera especial contento por el presidente de las a contento por los jugadores por todo lo que bueno hemos cree creemos en este proyecto y estamos trabajando para

Voz 1375 06:31 para mantenerlo Madrid posible lo que te costó retener hace Coe que hoy ha marcado golito la victoria

Voz 1795 06:36 sí bueno una oferta importante de derecho lo tenía

Voz 1375 06:39 el siete de enero

Voz 1795 06:42 bueno no te damos convención ninguno ni nosotros ni ellos para todos se ha quedado oí nada con su club

Voz 1375 06:50 Monchi que nos alegramos mucho que diez años después vuelve a estar en en en la Roma con la Roma que no hace ya una década larga que no estaba en los cuartos de final de la Champions Nos alegramos de que te vaya muy bien y que en el Sevilla triunfante y en la Roma pues tiene pinta de que de que no están yendo mal las cosas

Voz 1795 07:05 agradezco que nadie ni un abrazo muy grande tiene alguna todo