¿Es Mourinho el culpable de la eliminación del Manchester United?

Voz 1375 00:00 hola Antonio Romero muy buenas qué tal muy buenas a todo hola Jesús Gallego qué tal buenas noches esto ha dicho Mourinho en la rueda de prensa cuando le comentaron periodistas y entiende que esto es un fracaso o no Mou

Voz 1 00:13 se está fuera de la casa de la lucha por el título de la temporada pase lo que pase con la

Voz 2 00:23 un fracaso CT íntegra seis horas

Voz 15 02:50 no

Voz 16 03:04 las doce y cuarto hora menos en Canarias en un ratito estamos con la previa de ese Barça Chelsea y luego en Moscú que mañana pasado mañana juega el Atlético pero ya está y el Atlético de Madrid parecía tener un problemilla Gil Marín con el pasaporte a pasar la noche allí porque estaba previsto que volviese ya para Madrid luego lo contamos pero ahora con Romero con Gallego y con Bruno ya habéis escuchado lo que ha dicho Mourinho en un día en el que ha vuelto a dar una exhibición de anti fútbol

Voz 17 03:29 esta edición ahora mismo la prensa en Inglaterra sobre cargan las tintas contra Mourinho en Inglaterra ya han empezado de hecho tras esta eliminación en octavos por ejemplo dice The Guardian se vuelve a quedar fuera un NIE United de Mourinho sin respuesta por ejemplo a quién Design desastre para Mou eliminada de Europa una lección desastrosa dice también de San las redes sociales cargan contra el entrenador del Manchester United Daily Shan un nuevo fracaso en la Champions Mourinho y compañía eliminados por ejemplo Leor también por aquí más serio The Times un Manchester United cohibido por las tácticas temerosas de Mourinho se queda fuera

Voz 12 04:07 Romero Gallego Etelvina a la cabeza lo primero después de la eliminación de Junio

Voz 0239 04:10 bueno que yo ya ayudó a Mourinho con a contestar la pregunta que era súper agresivo ya ves compañero ir muy sencillos es es un fracaso con mayúsculas yo yo creo que hoy es fácil darle palos a Mourinho me parece que era más difícil cuando ganaba de vez en cuando mucho menos de lo que se ha vendido y como yo lo da palos cuando ganaba de vez en cuando mucho menos de lo que vendía creo que estoy absolutamente liberado para decir que es un entrenador sobrevalorado que sólo tiene un mínimo pase cuando le contratan bajo el escudo de que ganaba títulos lo digo han pasado ganó a títulos y ahora ya no tiene ningún pase hoy que además miente en rueda de prensa no sólo diciendo eso sino que dice que en Sevilla el Manchester United dominó la situación no sé qué partido no sé qué partido vio Mourinho el Sevilla ha sido durante ciento ochenta minutos superior no muy superior al Manchester United y el Manchester United aseo reflejo de un entrenador cajón amarra Tegui que sólo repito justificar subcontratación cuando ganaba llegara a cada vez gana menos

Voz 18 05:13 bueno yo primero enhorabuena Sevilla me parece que ha sido mejor en la vuelta es segundo cuando Diego el sorteo yo dije que le daba muchas opciones al Sevilla porque yo no creo que el el gana títulos que por cierto el año pasado ganador Romero no hace tanto

Voz 12 05:33 fue en Inglaterra pueda ganar diez pero hay dos que tiene que ganar que son la Champions

Voz 18 05:37 no creo que haya planteado un partido defensivo porque

Voz 19 05:40 y tú sales a jugar con Rafa el Isco Lacko Icon le

Voz 18 05:50 dar no creo que planteó un partido defensivo lo que pasa es que el partido está mal planteado porque el equipo no tiene cubiertos porque como yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo cuando tú tienes un equipo que pone en el centro del campo a gente como Mati a gente como Fellaini sale ponga que no se sabe a lo que juega

Voz 12 06:07 por eso Gallego a eso que no pone aquí dice que los ficha no claro que no creo que no fichará termina

Voz 18 06:15 tú pones a ese a ese equipo al equipo no juega de la juegas todo a que los tres de arriba porque juegas con repito Ras por Lukaku y Alexis el equipo no tiene fútbol no tiene dentro del campo yo ya Sevilla ha pegado un baño porque juega conceptos buenos con Banega con con el Mudo Vázquez con él y con Sarabia hoy han visto en la segunda parte en Old Trafford un equipo jugar al fútbol de un equipo jugar al pelotazo que es a lo que ha jugado Mourinho

Voz 12 06:39 cuando hace esos suerte pero otras muchas veces no sale

Voz 19 06:43 repito es un para mi edad

Voz 18 06:47 el fifty fifty tenía serias posibilidades ya ha demostrado que el equipo que más fútbol tiene es el Sevilla porque yo que ya hablamos de Mourinho llevamos hablando toda la temporada la última vez dije decirme qué jugadores de los que viene Mourinho juegan en el Barça en el Madrid en el Bayern de Munich

Voz 12 07:07 a Gallego no esos pasos atrás porque Mourinho mira por ejemplo es no dar ejemplo anhela una está castigado

Voz 18 07:14 ceros

Voz 12 07:15 yo por ejemplo una perdona o Romero Bruna

Voz 0239 07:20 yo se lo digo no yo se lo digo ya digo que en el término en el que en el cómputo general de la eliminatoria aunque ponga tres delanteros ha metido a un cuarto es un error defensivo sigue lo digo digo que ha planteaba el partido que tenía que repito que ganar lo hablando de una manera defensiva lo digo yo te quiero decir otra cosa que una estadística que leído me Bruno que sigue mucho más Emery controla mucho más que yo eh podrá confirmarlo sólo hay un futbolista con el que Mourinho poniéndole de titular sólo ha perdido un partido a la temporada ese futbolista que por cierto tiene fútbol mucho más que todos los centrocampistas que ha sacado hoy Mourinho al campo al terreno de juego Samad mata lo ha dejado en el banquillo Chagas que Mourinho sigue sigue teniendo los tics defensivos y evidentemente pone tres delanteros porque tiene que ganar pero es una coartada Mourinho

Voz 12 08:02 jugado hoy sí sí pero pero pero bueno pero es otra cosa que poner lo vamos a llevar un poquito más allá vamos a tu equipo que le quita fútbol Bruno

Voz 0301 08:13 vamos a vamos a ir en el debate un poquito más allá más allá de ese ha sido defensivo ofensivo es que ha atacado mal defendido mal sea es que me me da igual si el planteamiento era estar un poquito más atraso o ir a que su equipo marcaron gol desde el principio Bailly con todos los respetos ha corregido bien muchos momentos pero ha tirado mal la línea el fuera de juego igual ocho veces en todo el partido y eso también es de entrenador ha entrenado mal defensivamente Mourinho a su equipo porque ha hecho muchas cosas mal defensivamente los centrocampistas va hecho un partidazo no me canso de decirlo

Voz 20 08:47 eh Fellaini aquí Lingua no les han presionado en ningún momento no pero quedan muchas cosas es que la inquilina

Voz 12 08:56 a los jugadores felices Mourinho para ponerle de titular

Voz 18 08:59 es que decir es que son dos paquetes tremendos que sí que lo saben ellos si bien el mercado lleva la penitencia pero vamos a decirlo claramente el Manchester poco de que juega a jugar ha salido en la segunda parte Pogba ha perdido cinco balones en el centro del campo no se sabe si juega Canarias ha tenido un jugador inútil completamente es vendido como si fuera la panacea

Voz 12 09:19 no no yo no sé qué no ha venido yo sólo sé que que el Manchester United con Mourinho ha gastado más de cien millones de euros afirmara mira casi ciento medio centro firmada por casi ciento veinte casi cincuenta en quitarían que se ha ido a cambio de Alexis que tampoco está mal el intercambio Bailey casi cuarenta Lukaku casi noventa Matic casi cuarenta y cinco

Voz 21 09:37 para los que bien a quienes más Ling de los tres bueno pero coño cuando pero llegó cuando ficha pero tienen Matti cuando fichan a Matic que diga que diga Mourinho oye cuando pero cuando fichan a Mati que diga Mourinho meteoro

Voz 12 09:48 y he ahí que yo no lo puedo decir porque no es cuando fichan en este caso se ha equivocado Mourinho puedo decir no quiero a Mati pero Mourinho lo quiere jugadores de nivel

Voz 18 09:58 el medio no bajo jugadores de nivel bajo pero todo el equipo bueno pero a lo mejor estaremos allí en Valencia Matic es mailing Luca

Voz 12 10:07 anda el Sevilla tengo que no creo que vaya seguro en la prensa por esa

Voz 0239 10:14 no no estamos hablando de que va segundo en la en la en la Premier que para mí le pasa como a Mourinho una competición sobrevalorada lo que estamos hablando que el quinto el quinto de la Liga española le ha metido un río el paso en la ida y en la vuelta no es una cuestión de que sea sea el debate no es que sea una cuestión de que es un milagro que sea segundo tirando la Liga hace un montón de jornadas a una distancia sideral el Manchester City City no no el debate es que el quinto de la Liga española que no se va a meter por la vía de natural en la Liga de Campeones del próximo año en la competición porque repito va a quedar quinto le ha pegado un repaso de la P al Papa al segundo de la pre

Voz 12 10:53 Mier que curiosamente es el Manchester United pero enseguida batió mira no que no podrá competir los días que no ha competido con el quinto de la Liga España

Voz 18 11:00 sí lo repito y los dos mejores centrocampistas que tiene el Manchester United son Ander Herrera y Juan Mata

Voz 12 11:07 que son jugadores que han sido internas torear no lo pones en el fútbol español

Voz 0239 11:16 Mata que es el mejor centrocampista que tiene porque Herrera no podía jugar

Voz 12 11:19 dio partido a partido y el hay ni claro Makos entonces

Voz 0239 11:26 evidentemente pues evidentemente lo que pasa que eso a veces te sale bien últimamente le está saliendo muy mal que le real la gracias están descubriendo lo que él Mourinho que es repito un entrenador sobrevalorado que además cuando deja un equipo que nunca crecía nunca el tiene la culpa hay deja un club reventa

Voz 12 11:44 es que además tú pones a Matic pero lo ponen a lo mejor al lado y Ander Herrera por dices oye bueno pues Matilla más defensivo como el Madrid tiene Casemiro como yo que sé cada una tiene su nivel pero esa Matic y al lado por esa Fellaini contra saca sacado valor hay que te Ander Herrera que está lesionado Bruno aún sin estar lesionado este año desaparecido del equipo

Voz 0301 12:01 sí y además a mí me ha sorprendido que el año pasado

Voz 12 12:04 por del equipo el año pasado fue en Mi pie en la final

Voz 0301 12:06 no yo estuve viendo el partido en en aquel partido contra el Ajax fue claramente el mejor durante el año fue el de los mejores seguramente de la temporada de del Manchester United y luego a ver a mí me da la sensación estamos comparando a la plantilla de del United con la del Barcelona con la del Madrid nadie ha dicho gallego que el que esté United tenga que ganar la Champions ahí estoy de acuerdo contigo no tiene una de las tres cuatro mejores plantillas de Europa estoy de acuerdo dicho lo

Voz 22 12:31 hay que decirle a la plantilla era ganador porque hacerlas que con la que yo pienso que hemos que comparado con la que la tenemos que comprar escuela del Sevilla y el Sevilla la un repaso en ciento ochenta minutos pero

Voz 0239 12:42 una cosa es Sevilla tiene la plantilla que tiene porque no tiene un presupuesto para hacer una plantilla mejor el Manchester United tiene la plantilla que tiene porque su entrenador quiere ese perfil de futbolistas que es una cosa muy diferente está diciendo una cosa muy diferente es no tener la plantilla que te que qué quieres porque no tienes pasta que es lo que le pasa al Sevilla tiene lo mejor que puede a lo que puede aspirar con el presupuesto que tiene y otra cosa es dilapidar

Voz 12 13:05 la pasta el jugador de Mourinho los dos presupuestos más altos

Voz 1375 13:09 este año en Europa Barça Real Madrid sabéis quiénes el tercero United Manchester United con seiscientos cincuenta

Voz 12 13:16 con guión de euros para llegar poner a Fellaini en el partido del año vetas Parra Gareth Bale Mourinho que le ha fichado y gastado una pasta como usted

Voz 18 13:25 Alexis hubiera sido candidato al Balón de Oro en los últimos diez años y es un jugador que se fue del Barça y que ya no sabemos qué hacían el Arsenal ni ni nada eso y la fichado a un precio inimaginable para la calidad que tiene hoy se le ha visto es que solo

Voz 12 13:39 pero quién es el responsable gallego que en lo que quiero que me quién es el reposo

Voz 18 13:43 el centro está hecho siete veces que se ha equivocado en los fichajes