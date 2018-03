Marcos Alonso padre, sobre las opciones de su hijo a ir con España: "Tiene que estar tranquilo y seguir apretando"

Voz 1 00:00 hola qué tal buenas noches como éstas hombre muy bien aquí en Barcelona ya esperando

Voz 0930 00:05 para el que mañana viendo viendo me imagino que él

Voz 2 00:08 el de esta noche que te parecido la del Sevilla lo detecte

Voz 0930 00:11 bueno pues la verdad que el Sevilla es muy bien pues yo creo que más conservador no pero creo que es una alegría grandísima para para el Sevilla Hay me alegra muchísimo Prendes

Voz 2 00:23 pues ahí está metido el Sevilla ya está eliminado el United decíamos que iba a ser el año de los equipos ingleses pero de momento dos y dos no a ver qué pasa mañana con el Chelsea no cincuenta por ciento por ahora

Voz 0930 00:32 sí bueno saber el resultado de allí de de Londres es muy bueno para el Barcelona pero los partidos hay que jugarlos lógicamente no más mañana al estadio no estás ahí en Barcelona a que mañana sí sí sí sí sí se contempla es mañana bueno está claro estaré con mi hijo no tengo ninguna duda pero es de esos partidos que te gustaría que ganaron claro claro no sé si me tengo en el Barça pero no te alegras el partido no luego luego no sé pero mi partido no

Voz 2 01:01 oye te te pone nervioso viendo a tu hijo ya son muchos años daba nada no

Voz 0930 01:05 no yo creo que es un partido para disfrutar no jugara eso lo he dicho he jugado mucho en en el en ese campo hoy son partidos para disfrutarlo todo lo que yo pienso

Voz 2 01:16 exactamente no has estado con él las visto esta noche

Voz 0930 01:19 sí sí sí está un relato que tiene que haber unas entradas Si

Voz 2 01:22 está bien haber muy bien pues nada qué opciones les has al Chelsea

Voz 0930 01:27 bueno opciones el fútbol hay que jugar no que el resultado es muy bueno para para el Barcelona todo cuando marcas un gol fuera de casa pues monísimo Champions pero no es verdad que el Chelsea tiene muy buenos jugadores a jugadores de una calidad tremenda bueno pues vamos a ver a ver qué es lo que pasa

Voz 2 01:49 oye al Barça como lo ves Marcos a este Barça de de Valverde que ha cambiado no diferente con respecto al Barça de Luis Enrique que que te está apareciendo este primer año

Voz 0930 01:58 bien no veo el Barcelona ya desde la época de crisis pues una forma de juego puede haber una variante no les Enrico hizo alguna ha hecho otra pero al final el la forma de jugar es es la misma desde hace mucho tiempo tiene jugadores con una calidad tremenda ideológicamente es uno de los favoritos no para

Voz 2 02:17 para darla dijo el otro día Guardiola cualquier equipo que tenga Messi es favorito está claro no dijo no no lo dijo tanto por el Barça no que dijo no lo digo tanto por el Barça si no cualquiera equipo que tenga Messi hoy por hoy es el favorito

Voz 0930 02:29 bueno eso está claro no Messi es un jugador impresionante pero pero el Barcelona no es no es sólo Messi no tiene una plantilla buenísima en cantidad de jugadores de un nivel excepcional y lógicamente es uno de los favoritos para ganar la Champions ahora mismo

Voz 2 02:44 alguno por encima de otro por ejemplo ves al Barça por encima al Madrid o al City tipo al nivel ya de ellos dos

Voz 0930 02:51 bueno yo veo lo por encima vamos sobre el papel por encima Madrid Barcelona no por encima del City no se actualmente se desde luego está claro que es un equipazo y te puede ganar también no quedara pero creo que actualmente Barcelona Madrid Madrid Barcelona son son los favoritos

Voz 2 03:12 sí luego está el Bayern ahí no a ver qué pasa con el Bayern

Voz 0930 03:14 sí la ella me lo que tiene que empezar a también a buscar jugadores nuevos no llevara lleva mucho tiempo con los jugadores jugadores ya que ella me tiene una edad no entonces creo que es un equipo que toca renovación sí sí también que su equipo pero lo que es superior es un Barcelona Madrid

Voz 2 03:33 oye el Chelsea que lo pues allí todas las semanas y que estás muy pendiente por tu hijo evidentemente que qué tal porque no acaba de dar fíjate vienen de ganar la Premier el año pasado pero que ha pasado este año con Conthe no acababa de dar con la tecla no

Voz 0930 03:45 bueno sí euro que ella de pretemporada se jugando jugando un un torneo más importante como era la Champions no pues lógicamente no puedes dejar escapar a Acosta y no puede dejar escapar escapara ya yo creo que fueron dos jugadores muy importantes en la consecución del título de Liga el año pasado y este año con el hacha pero pues me parece perfecto que fiche jugadores pero siempre manteniendo manteniendo el equipo hay dos jugadores que eran importantísimas en el esquema de de contener

Voz 2 04:15 sí lo que le vino bien a tu hijo va Marcos Alonso fue el cambio de sistema no que en un momento dado con te dice venga cambiamos a la defensa de cinco dos carriles aunque él ha jugado exactamente igual de bien con defensa de cuatro con defensa de cinco pero yo creo que todavía mejoró con ese con esa defensa de tres y él como carrilero izquierdo bueno a un nivel altísimo no igual que el año pasado bien

Voz 0930 04:36 eso depende de los entrenadores no allí en Florencia con con el sistema el sistema era cuatro cuatro cuatro cuatro cuatro dos que ya conté bueno pues cuando llegó jugado cuatro cuatro dos pero pero cambió a jugar con tres centrales si los carrileros más largos como hermosa si pero no donde está claro que Marcos han jugado de extremo cuando empezaba a jugar al fútbol y cuando va para arriba pues pues crearon peligro tremendo entonces bueno yo creo que los futbolistas buenos juegan bien en cualquier sistema lo que pasa es que depende del entrenador que tengas en ese momento y que bueno juego una manera juego

Voz 2 05:10 los pegó padre lo extremo no

Voz 0930 05:13 bueno él empezó empezó jugando sin más más atacante el Madrid pues en un momento dado pusieron de lateral y ahí está claro que cuando va para arriba pues pues tiene una llegada tremenda no

Voz 2 05:25 crees que está tu dijo a nivel de selección

Voz 0930 05:28 hombre no es el más indicado para decirlo tan claro que en España es difícil

Voz 2 05:33 el objetivo no ser ser el padre ser objetivo no

Voz 0930 05:36 no no no el objetivo no es un objetivo no al final es el entrenador Gemma los que cree que son mejores para Eli pues hay que aceptarlo no me dijo lo que trabaja es para intentar ir iba pues encantado de sino pues seguirá luchando para intentarlo

Voz 2 05:51 aquí hemos dicho más de una vez y lo digo una vez más vamos no es que lo diga yo es que lo hemos dicho muchas porque lo vemos no yo creo que Marcos Alonso está a nivel de selección luego es verdad lo que tu dices pues hace una lista de veintitrés oye chico pues puede entrar he aquí allí y el otro el de aquí hay mucha gente muy buena afortunadamente y muy buen nivel pero yo creo que Marcos Alonso está para jugar en la selección española para estar en el grupo de la selección española para ir al Mundial pero es una decisión del seleccionador en este caso

Voz 0930 06:14 Julen Lopetegui que hay que respetar faltaría más que nos gusta

Voz 2 06:17 todo ser mucho entrenadores pero no te ha llamado la atención que por lo menos una vez no haya ido a la selección

Voz 0930 06:26 yo te digo que es que no es que te llame la atención no te llama la atención no hay seleccionador del equipo no le llamado esa es la realidad entonces pues tampoco puede estar todo el día

Voz 2 06:37 sí claro pero si al final de soy yo me dedico a jugar ya está

Voz 0930 06:40 pero debido a la selección muchas mentes Si y está claro que el deseo de cualquier futbolista es jugar con con a repetir y lo importante es que España tiene un equipazo lo que es una de las favoritas para para ganar el Mundial ahí yo creo que eso es lo que lo importante

Voz 2 06:57 y cuando ya no has entraba en las listas anteriores ya lo de ir al Mundial ni se lo plantea o hasta que haya posibilidades hay que seguir apretando ahí por si acaso

Voz 0930 07:06 hombre está claro que él va a seguir apretando no pero es que son que repetir no es uno es una cuestión de Marcos ni de nadie no ganador Nara veintitrés y elegirá a lo que él cree

Voz 1 07:18 y y bueno pues hay que estar hay que estar de acuerdo no hay no hay más nueva estrella

Voz 2 07:22 oye volver a España que cómo está ahí está ahí fenomenal no en el fútbol inglés triunfando pero de momento eso sin plantea no

Voz 0930 07:29 bueno yo creo que el eligió creo que de manera de manera listas no al final Mi padre juega al fútbol aquí yo aquí las comparaciones detrás llegó uno que él desde el primer momento le encantaba ir a Inglaterra cuando se fue al voto que el que el que lo decidió luego pues la quisieron en el club el italiano estuvo hay encantado en la sentina hasta en Inglaterra ahí la verdad que está fenomenal Londres es una ciudad impresionante con todo la ingleses muy muy bonito es la verdad la Premier en la que te gusta más la Premier que en la Liga a ver al principio no me gustaba pero hoy en día si IPE llega si es que aquí no para la pelota nada que no pero pero luego alguien

Voz 2 08:13 la baje un poco no creo que ha ido

Voz 0930 08:16 estos mucho futbolista extranjero que han dado muchísima más calidad ahí la verdad que es precioso ver un partido de la Premier el día es una cosa muy bonita no lo demás

Voz 2 08:26 el enganchados a todos los que me gusta el fútbol hemos partido de Premier casi tantos como de la Liga española te gustaría verle en la Liga española en algún equipo algún día

Voz 0930 08:36 no te puedo decir la verdad que es una cosa al final cada uno a su carrera no yo creo que si alguien fue el que optó por ese fue el momento tenía claro que le gustaba Inglaterra con que era un equipo que bueno pues muy poco conocido ir oye pues hoy en día están hecho en sí la verdad que en casa estamos todos encantados

Voz 2 08:55 que te cuenta Marcos del resto de españoles Azpilicueta de Fábregas de Pedro Morata Le está costando más también no

Voz 0930 09:02 bueno yo creo que la verdad que al principio empezó muy bien no lo han ido ahí lesiones el ampara un poco el ritmo pero pero joder lleva primer año y ha metido piensa doce goles no yo creo que lo está haciendo lo está haciendo bien que la gente es complicado llega a ese primer año nuevo todo desconocido oí no es fácil adaptarse más un delantero allí que que en Inglaterra arriba pues salta no te quitan una en España salta si pitan todas no en el aire allí en el aire vale todo entonces no es fácil no es fácil aclimatarse y yo creo que lo ha hecho bien lo que pasa que he tenido suerte de que ha tenido un par de lesiones y quizá ahí ha perdido un poco el ritmo no

Voz 2 09:39 pues nada veremos a ver cuántos españoles son mañana titulares en ese Chelsea contra el Barça mañana ya sabes que nosotros vamos con el Barça aunque tenemos nuestro corazoncito a España los españoles del Chelsea veremos cuántos un titulares pero seguro que Marcos Alonso va a ser titular en esa línea de temporada aunque está haciendo ídem las temporadas que está haciendo en el en el fútbol inglés de lo cual nos alegramos un montón así que nada Marcos Alonso padre que gracias por estar en