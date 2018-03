El Larguero: La clasificación histórica del Sevilla para cuartos, las felicitaciones mutuas de Mochi y Pepe Castro y la previa del Barça-Chelsea (13/03/2018)

Voz 1 00:00 mira

Voz 2 00:12 la Cadena SER

Voz 1375 00:49 enhorabuena al Sevilla sesenta años después se ha metido en los cuartos de final de la Liga de Cannes peones uno dos ha ganado en Oltra a favor en el Teatro de los sueños y muchos de los sueños sevillistas esta noche se han hecho realidad la victoria de los de monte en la que habían empatado en el partido de ida a cero en el Sánchez Pizjuán y que esta noche han sacado el billete para cuartos eliminando con dos goles de Benger que ya había en ti dado por Muriel un balón que toca venir el gol otro balón que toca Benger gol en los últimos quince minutos de partido el todo poderoso noche Manchester United de Mourinho qué ha dicho adiós en otro fracaso estrepitoso del portugués que ya va sumando unos cuantos en su dilatada carrera como entrenador están por ahí en ese Trafford Santi Ortega Ifrán tranquillo claro está aguantando en el Carrusel deportivo Dani Garrido hola a Santi Ortega hola Rocky muy buenas olas

Voz 3 01:42 hola muy buenas atados sesenta sesenta años

Voz 1375 01:46 pues Santi Ortega sesenta años claro no había Ona

Voz 1284 01:48 ha nacido donde estábamos todavía nosotros la cabeza de Palma

Voz 1795 01:53 en mí eso pero yo os digo buenas noches en El Larguero El loco

Voz 4 01:58 vivir aquí es pura historia allí un paso más en la escalada que exhibe Sevilla está lentamente lentamente intentando encontrar un Sito mayor en el panorama europeo yo de hoy ha sido realmente histórico muy importante muy complicado muy pocos pero pienso yo creo que no es que venir han derrotados pero que realmente sabían las dificultades ha aguantado cuando tocaba pasarlo mal y ha tenido la capacidad sobre todo Benger Delle de es de hacer un buen partido escasísimos datos ha sido espectacular cuatro Molés y ahora empezara a ser protagonista por aquí porque tengo entendido que la fiesta en el vestuario y la celebración el clubes despierto

Voz 1375 02:30 no me extrañaría os mováis de ahí Rocky Santi que enseguida estoy con vosotros pero fuera de Old Trafford estaba otro micrófono de la Cadena Ser Álvaro de Grado con los aficionados del Sevilla

Voz 5 02:38 hola Álvaro bueno vaya la mano ahora mismo Tranvía de Manchester ahí pues de los tres mil que han venido debe haber dos mil quinientos aquí dentro están un montón cantando se está callando por favor cantará la Liga claro casa la en Manchester enseguida volvemos con Álvaro de Grado

Voz 1375 03:12 esto es una avería andando si hace falta una dando un relato no hay problema para volver a Sevilla vaya alegría de la afición sevillista también de los muchos sólo han estado viendo siguiendo por la radio viéndolo por la tele el triunfo del Sevilla en un partidazo histórico de los de eh monté el ahí está por ahí Dani Espartero otro micrófonos de la Cadena Ser en Sevilla hola Dani que dicen ellos sevillista muy buenas hola Manu buena noche pues si esto

Voz 7 03:34 aquí en el en un bar del centro de Sevilla con aficionados sevillistas que están celebrando una noche histórica porque el Sevilla ha pasado a cuartos sesenta años después íbamos a hablar con alguno de ello que como a David sobre esta eliminatoria

Voz 8 03:46 el maravilloso pasar a cuartos curioso ya pasamos momentos muy eh e hay historia pero hoy por hoy nuestro Sevilla estaba merecido que quién quería para cuartos

Voz 5 03:58 yo quiero que sea la que venga bueno

Voz 7 04:02 a la entrada deben llevé la clave como ha visto el partido el Sevilla esa entrada

Voz 9 04:07 que ha sido clave el partido el equipo estaba muy bien encantado tanto a la ida con la vuelta

Voz 7 04:13 bueno y hará disfrutar me imagino que tendré ganas de hacer algún viaje

Voz 5 04:17 para Cuarto o profesora reserva para la final de la Copa esperaremos te la final porque seguro que llegamos

Voz 7 04:23 bueno Malú sabes hoy la afición sevillista lo cerebro aquí no celebraron por todo lo alto así que que el fruto en los porque es una noche nada

Voz 1375 04:35 gracias ahí dejamos el micrófono inalámbrico de Dani Espartero con la gente en Sevilla algunos en los bares otro echándose a la calle no sea ganado nada

Voz 1296 04:42 pero es que hacía sesenta años sesenta años

Voz 1375 04:45 que el Sevilla no estaba en los cuartos de final de la máxima competición europea En seguida tiempo para los protagonistas que van a estar aquí todos enseguida el Sanedrín vamos a analizar el partido vamos a hablar también con Gallego Romero de Mourinho con el repaso la pegado al United de Mourinho el Sevilla de Montera pero fijaros nada más terminar el partido el gran héroe de la noche Benger ha dicho está bien Sport después de esos dos goles que ha marcado por último mirando a la cámara que mensajes

Voz 10 05:14 demandas Tucker solemne del partido al sevillismo en un día histórico en Old Trafford que mensaje

Voz 7 05:22 nunca se rinde nunca se rinde como lema si nunca ser sevillistas para muerte la ha subido orgullos de las eses pie jugar vi hace vi a Sevilla a quién está contigo Sevilla

Voz 1795 05:48 así cantaba Benger mesa

Voz 1375 05:50 entrevista el himno del Sevilla bueno la fiesta como incesante Ortega banquillo sigue ahí dentro del vestuario y enseguida van a empezar a salir jugadores de el Sevilla en el otro partido de Champions de hoy le ha ganado la Roma uno cero al Shakhtar Donetsk así que como el de seco e habían perdido dos uno en la ida con este uno cero La Roma de Monchi quién sabe si habrá un Sevilla o vete a saber que en cuartos de final pero la Roma de Monchi se mete también en los cuartos de final de la Liga de Campeones así que a falta de los de mañana Real Madrid y Sevilla dos españoles ya están en el bombo de cuartos Liverpool Manchester City ya están en el bombo de cuartos dos inglés pues Juventus Roma dos italianos ya están en el bombo de cuartos íbamos a ver qué pasa mañana el Bayern de Munich lo tiene hecho y a ver qué ocurre en ese Barça Chelsea del que también vamos a hablar en este en este Larguero eh mañana partidazo eh en el Camp Nou desde las ocho y cuarto en Carrusel deportivo con Dani Garrido con todo el equipo para ver ese partidazo también de de la Liga de Campeones y además de la Champions mañana se juega también el Besiktas Bayern de Munich para completar los cuartos en palabras del padre de Neymar tras la reunión que mantuvo con su hijo era el que ha dicho que mi hijo tiene un futuro en el París Anne Germaine luego hablaremos de lo que ha dicho de la repercusión que han tenido las palabras de Andre Gomes a eso esa revista Panenka la entrevista a la revista Panenka en la previa del partido de mañana en el Camp Nou el Atlético de Madrid ya está en Moscú juega pasado mañana contra el Lokomotiv ya sabes que no han viajado ni Diego Costa por un golpe en el tobillo ni Gameiro por una lesión muscular con todo practicamente sentenciado ha habido Judy Barça dos Atlético de Madrid cero el Barça a la final a la Final Four perdón y mañana Real Madrid Chelsea pero ya tenemos al Barça en la final four mañana a ver qué pasa entre el equipo de Guti el Real Madrid y el Chelsea hoy el presidente el dueño del pago de Salónica Savvidis ha pedido disculpas por saltar al campo con esa pistón hola dice que lo hizo para proteger son palabras textuales a decenas de miles de aficionados del PAU de las provocaciones enfrentamientos o posibles víctimas humanas en baloncesto Armani Milán setenta y siete Real Madrid ochenta y ocho en jornada de la Euroliga en un día en el que se ha rendido homenaje en la sede del Comité Olímpico Español a los componentes de Delors noventa y dos con la presencia además del Rey Felipe VI once y treinta y ocho una hora menos en Canarias también en Manchester donde nos lleva a este cochazo para empezar el Larguero con el Sevilla metido en cuartos

Voz 11 08:13 madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas botas vas a subirse al telesilla

Voz 1372 08:18 al menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus solo sobre nieve polvo hay cosas

Voz 11 08:24 hay que hacer para saber por qué las has hecho tanto en Taiwan para que con el mejor equipamiento para que desde veintidós mil cien euros

Voz 1375 08:36 once y treinta y ocho esta es la música de la Champions que va a seguir sonando en el Sánchez Pizjuán porque estará en el sorteo del viernes pero los cuartos de final Fran Roquillos pide paso para Ifrán

Voz 12 08:46 aquí estoy en zona mixta con un hombre que ha ganado tres Copas de la UEFA que ha metido al Sevilla en dos finales de Copa que esta noche lo ha metido entre los ocho mejores de Europa yo creo que tiene motivos como para ser hoy el que abra el larguero en esa pasarela de protagonistas en el día de la alegría de la historia para el Sevilla Pepe Castro cállate

Voz 1375 09:03 sale presidente Pepe buenas noches las buenas noches la ha sido gorda eh

Voz 12 09:07 pues sí lo de hoy ha es muy muy importante no ya lo hablábamos anoche no podemos disfrutarlo creo que hemos hecho un magnífico partido en un estadio mítico ante ante un rival muy duro muy fuerte plagado de estrella pero habíamos sido muy superior y yo creo que en el conjunto de la eliminatoria los dos partido hemos sido superiores al manchego eh

Voz 1375 09:27 partidazo hoy es muy serio haciéndole mucho daño a ellos en la salida de balón presionando bien en el centro del campo un Sevilla muy serio en Europa eh

Voz 12 09:34 sin duda sin duda el Sevilla en en Europa se transforma

Voz 1375 09:38 sí sí hoy no ha demostrado de nuevo

Voz 12 09:41 yo creo que hoy ha sido un partido repito muy muy serio como usted bien ha dicho une

Voz 1375 09:47 el equipo ha hecho todo lo que tenía que hacer en los momentos que te

Voz 12 09:49 había que hacerlo quizás la primera parte hemos tenido poca llegada pero yo creo que siempre hemos sido dueño del partido repito que hemos dominado en en su estadio a un equipo tan importante como el Unite plagado de estrellas pero bueno hay que hay que hay que disfrutar de él esto cómo han disfrutado los dos mil sevillista que han estado bueno bueno que han estado animando como está aquí nuevamente a meter

Voz 1375 10:10 hemos empezado Pepe El Larguero con los dos mil y pico sevillista saliendo con el micrófono de Álvaro de Grado celebrándolo hoy festejando les van cantando que no te imaginas hemos comenzó también con Sevilla donde estaba en algunos en los bares en la calle tiene dices a todos los sevillistas ahora mismo pues se lo vi miren lo que tengo que decir

Voz 12 10:24 los sevillista eh tengo que si sevillista que sigan disfrutando que sigan animando a su equipo así porque no sólo van a disfrutar después de sesenta años de unos cuartos de final de Champions sino también sueñan con ganar la Copa del Rey el veintiuno de abril treinta y ocho equipos XXXVIII equipo quisieran estar en la final y no pueden estar solo ejerce y el Barcelona por lo tanto lo finales de veía sólo pueden estar Felice

Voz 1375 10:49 y encima algunos te da critican todavía eh

Voz 12 10:52 bueno al final trabado siempre se ve y al final los resultados ponen a cada uno

Voz 1375 10:57 en su sitio a quién no quieres para el sorteo a quién quieres más

Voz 12 11:01 sólo pienso en que el Sevilla está entre los ocho mejores

Voz 1375 11:04 equipos de Europa el que nos toquen les da igual te gustaría la Roma de Monchi da igual estamos entre los ocho mejores equipos de Europa usted sabe lo que es lo para poner por favor claro que lo sé presidente imagínense te dejo que sí que tienes un montón de compromisos te agradezco gracias a un segundito Pepe un segundo sólo que voy a saludar a Monchi pero déjame que te felicite Monchi muy buena las te escucha Pepe Castro Monchi felicidades enhorabuena muchísimas gracias Ramón

Voz 12 11:30 sé que desde donde estés estás enormemente feliz igual que estamos nosotros

Voz 1795 11:36 soy yo soy yo CDI enhorabuena ahí bueno me alegro mucho por todo va a seguir te te voy a disfrutar tienes al Sevilla

Voz 1375 11:43 debían en cuartos Monchi o no

Voz 1795 11:45 yo la respuesta que ha dicho ante el presidente yo estoy contento con que La Roja después de muchos años de el final yo particularmente nunca había estado aquí así que contento y ahora que pueda intentar hacerlo y una eliminatoria ahora

Voz 1375 12:01 fíjate aquí sois todos bueno se porque te has ido del Sevilla y ahí está el Sevilla finalista de Copa y en cuartos de la Champions has ido toda la Roma y la Roma se mete en cuartos

Voz 1795 12:09 sí ha sido bueno ha dicho ante el presidente trabajos siempre pienso premio no he dicho y es trabajar mucho y aquí en Roma porque estamos intentando de de construir un proyecto sólo una base que ya había importante oí bueno hoy es una una alegría muy grande para reforzar el entrar estamos haciendo oí y meter a la Roma donde yo creo que se merece no lo mal que lo sé

Voz 1375 12:34 me quedo contigo Monchi despide al presidente PP le has dicho a lo jugado es que en El Vestuario gruesas dicho bueno sólo feliz

Voz 12 12:39 quitarlo y a continuar en esta línea ascendente no sólo los jugadores también abiertos deportivo últimamente recibe mucha crítica y que también es justo darle su merecimiento En días como hoy porque yo supongo que de todas estas cosas buena que estamos haciendo alguna Corpas alguna culpa también tendrá área nuestro director deportivo

Voz 1375 12:56 seguro que sí mira escucha solamente para irte Álvaro dile cómo están los sevillistas fuera del estadio a Pepe Castro

Voz 5 13:03 pues mira estamos llegando ahora mismo dentro del Manchester ya vine aquí que para cuartos bueno a mí personalmente mucho daño pero cualquier equipo puede traducirse con el Sevilla bonito venir al trapo con esta prisión cualquier equipo que notó que importante ya Mónica Oltra ya nos tocaba una oportunidad de echar demasiado tiempo hemos tardado

Voz 1375 13:32 ahora cada cuarto de final de la así están los sevillistas Pepe Castro a disfrutar el momento y un abrazo que residió buena es buena no ustedes en directo el presidente del Sevilla con los aficionados del Sevilla con Monchi que es la otra cara también que seguro que muchos sevillista están alegrado de Istán alegrando sede del éxito de la Roma habéis sufrido hasta el final Monchi

Voz 1795 13:53 sí sabemos sufrido porque enfrente un equipo técnico que quiere finiquitar

Voz 13 13:59 el balón con lo cual el último minuto miedo a ganar que a veces aparece ellos que prácticamente ya han querido meter mucha gente por delante del balón y nos han hecho algún que otro

Voz 1795 14:13 el peligro pero realmente analiza el partido no hemos recibido ningún tiro a puerta

Voz 1375 14:20 el portero no ha tenido que actuar

Voz 1795 14:23 y por lo tanto pues creo que hemos hecho un partido serio el partido que que reclamaba la noche de hoy no porque a nivel personal

Voz 1375 14:32 es que no puede ser mejor la primera temporada Monchi hubo cuando véase cuando ves en el en el bombo Real Madrid Sevilla Liverpool Manchester City Juventus Bayern de Munich que lo tiene hecho Barça o Chelsea Roma que te viene a la cabeza hubiera firmado al empezar la temporada

Voz 1795 14:50 sí es seguro que si no no me viene a la cabeza bueno

Voz 14 14:53 eh

Voz 1795 14:55 el tiempo que llevo aquí los once meses que llevo ya aquí en Roma donde bueno no todo ha sido fácil de tenido que estar fuera de mi casa pero he dejado mi familia no tienen que trabajar mucho en ambiente desconocido y bueno pues hoy esta noche no mal porque mañana que hay que pensar en la Liga pues disfrutando oí recogiendo sus frutos no orgulloso por por mi equipo orgullosos con la Roma contento por la presionado que no ha apoyado hoy de manera especial contento todo el presidente de la contento valore por todo lo que bueno emo que creemos en este proyecto estamos trabajando para para meterlo María posible lo que te costó retener

Voz 1375 15:35 la seco e que oiga marca el golito la victoria eh

Voz 1795 15:39 sí bueno ha habido una oferta importante desde el hecho

Voz 3 15:42 sí que de enero

Voz 1795 15:44 bueno no estábamos cometido ninguno ni nosotros ni ella al final afortunadamente para todos

Voz 1654 15:49 se ha quedado eliminado no suelo ir truco

Voz 1375 15:53 noche que nos alegramos mucho que diez años después vuelve a estar en en en la Roma con la Roma que no hace ya una década larga que no estaba en los cuartos de final de la Champions Nos alegramos de que te vaya muy bien y que en el Sevilla triunfante y en la Roma pues tiene pinta de que de que no están yendo mal las cosas

Voz 1795 16:07 os agradezco que nadie ni un abrazo muy grande y es todo

Voz 1375 16:10 otro gracias enhorabuena el director deportivo de la Roja la ex director deportivo del Sevilla en esta portada Larguero felicitando en directo al presidente del Sevilla Pepe Castro Pepe Castro felicitando también al que fue su director deportivo Monchi pero la alegría está en los sevillistas y por sí quien Santi Ortega Ifrán banquillo trabajando esa zona mixta de Old Trafford donde de momento Rocky Santi no sale

Voz 15 16:32 jugadores no están sacado al presidente que ha estado aquí en El Larguero abriendo el el programa como decía ahora esperamos la presencia del capitán también que por supuesto de que va a estar también en unos minutos aquí

Voz 1375 16:43 nada enseguida nos pedís paso los dos Rocky Isanta sí están por ahí Pablo Alfaro o la Pablo

Voz 1284 16:48 tal entrenador muy buenas

Voz 3 16:51 hola Pablo hola hola habita ahora te oigo

Voz 1375 16:54 ya está Miguel Ángel hola Miguel Ángel muy buenas noches Manu y también Bruno Alemany también está comentando el partido en Carrusel hola Bruno hola mano buenas noches a todos pues yo creo que es que no hay ni un pero que poner no hay nada que objetar ha sido el Sevilla superior el United ha decepcionado una decepción más de Mourinho a los suyos que luego hablaremos pero yo me quedo con la buena imagen del Sevilla en un partido serio en un escenario serio poniéndole en muchos aprietos a a United durante el partido Chavarri Alfaro

Voz 16 17:20 sí sí yo creo que el Sevilla ha sido mejor en esta eliminatoria no nadie puede decir que todo se lo haya llevado el Sevilla de suerte

Voz 0301 17:25 porque la caído un ahí de la breva no no no ha sido un Sevilla muy poco

Voz 16 17:29 entre tanto en la ida como como como

Voz 0301 17:31 hoy no hoy al final para sacar adelante este tipo

Voz 16 17:34 la eliminatoria tiene que sacar una nota muy alta en todo no en defender en saber sufrir en que te aparezca el gol que había costado ha habido tramos del partido que parecía que el gol no iba a llegar y eso está bien quitando un poquito al equipo por qué no decirlo que tener ese puntito de suerte y también el Sevilla la tienen este tipo de partido en definitiva ha sido mejor en todo aun frente al uno ahí que ha estado muy lastrado por el planteamiento de de Mourinho no el Sevilla creído y la verdad es que llegaba en un momento muy dubitativo después de la derrota ante el Valencia se ha llevado la eliminatoria con todo merecimiento

Voz 1375 18:02 lo espectacular Pablo eh

Voz 1654 18:04 sí sí es justicia vencedor no de de de vamos ya ya posiblemente debería de haber tenido cierta ventaja en el partido de Pijuán pero también hoy también en un en un escenario pues eso imponente uno de los templos del fútbol europeo pero ha sabido jugar bastante el único estábamos durante el partido decir tú de esa falta de pegada no nos estaba costando sobre todo el último tercio pero al final lo que no ha pasado prácticamente en partido y medie lo lo ha hecho Benger en quince minutos no ha sido uno de los nombres propios ya para la historia del club

Voz 1375 18:36 sí sí primero aunque ha tocado para dentro y segunda Copa dentro y luego qué bien el Sevilla no aprovechando ahora me pregunto a Bruno pero trazar y aprovechando que claro que estaban mata Dick y que estaba que estaba Fellaini que no son que no son Xavi Hernández e Iniesta verdad porque estaba Mata en el banquillo en el banquillo en el partido más importante del año de United Pogba en el banquillo Ander Herrera les no abre últimamente en y lo está poniendo claro luego al final cuando ve las orejas al lobo empieza a meter a los bueno pues va pa dentro mata Pedro pero es que el Sevilla le ha hecho mucho daño presionando lea el centro como ya han tenido muchos problemas ellos pasa el balón

Voz 16 19:07 a mí a mí el planteamiento del Hyundai no me ha sorprendido porque Mourinho no

Voz 1375 19:10 ya hemos dicho aquí en España y lo vemos en la previa

Voz 16 19:13 no se pone a jugar al cero cero y cuando ya llevaba un cero cero en el partido de de ida pues mucho más y el espera espera espera que caiga Ségol como tiene mucha calidad efectivamente pues le puede caer y luego se ponen defender no pero realmente no quiere que ocurra nada en lo partido no y eso es lo que ha hecho es al la eliminatoria ha hecho el Manchester United no y eso a él le ha salido bien mucho pero en otras ocasiones no no y hoy ha pinchado en Hoy luego en el centro del campo es que vamos a ver ahí el Sevilla si tiene nivel Elite es que cuando Banega Solari

Voz 1375 19:40 a la pelota Har puede muy bien enfrente Zara

Voz 16 19:43 Matti Fellaini e incluso bomba pero hay N'Zonzi bajo son muy

Voz 1375 19:46 esta es canela no se olvide pasó ronquido creo otro protagonista Rocky

Voz 12 19:51 con el director deportivo habéis hablado antes con Monchi habéis hablado con el presidente ha destacado también la labor de Oscar Arias pues Estado en El Larguero con nosotros

Voz 1375 19:58 señor Óscar Arias hola hola

Voz 17 20:01 Ana enhorabuena eh muchas gracias robar acaban de estar

Voz 1375 20:03 aquí en El Larguero junto a Pepe Castro y Monchi felicitándose los dos ir tú que has cogido el testigo de Monchi pues pues me imagino que te alegras por Monchi pero pero vaya noche vaya petardazo que ha despegado hoy en Old Trafford

Voz 11 20:14 sí

Voz 17 20:14 sí sí la verdad es que bueno ha sido una noche soñada en el teatro de los sueños nunca mejor dicho la verdad es que veníamos de hacer un partido en el Sevilla muy bueno

Voz 18 20:27 en el cual creo que merecimos

Voz 17 20:30 cuando menos haber conseguido la victoria Hay creo que ese partido no no dio la confianza de de que de que podíamos pasa de esta ronda dejar en la cuneta todo Manchester no soy bueno yo creo que bien

Voz 1375 20:43 estaba diciendo a Alfaro y Chavarri que estamos comentando ahora con ellos y antes lo comentaban en Carrusel y Bruno Alemany que que ha sido justo vencedor ha sido superior claramente el Sevilla en la eliminatoria no

Voz 17 20:52 sí sí yo creo que fuimos superiores allí creo que aquí en un partido pues también por momentos igualado y demás pero creo que el Sevilla ha sabido marcar la diferencia Hay bueno hemos conseguido no sólo el pase sino la victoria en el partido oí y bueno se me antoja un poco corto el marcador

Voz 1375 21:11 si habéis tenido alguna más si habéis tenido dos o tres muy claras sólo a solas delante de De Gea esa última de Benger que está apunto de hacer el hat actriz yo creo que también Oscar se hace justicia con con respecto a lo que pasa en los últimos años que habéis estado ahí apuntó os habéis quedado siempre antes de tiempo pero yo creo que ya estar entre los ocho mejores de Europa ellas son palabras mayores

Voz 12 21:29 sí

Voz 17 21:29 sí eso creo que que debemos todos de darle la la importancia de ponerlo en valor no que el Sevilla consiga consiga el pase a unos cuartos de la Champions unas situación excepcional no es algo habitual no es normal por lo tanto creo que hay que darle valor que que que esta hazaña tiene no

Voz 1375 21:53 vamos a ver qué pasa en el en el sorteo que eso ya es otra cosa ya veremos el rival que toca pero fíjate quién iba a decir en enero que ibais a estar finalistas de la Copa del Rey cuarto finalistas de Champions eso es una temporada que puede acabar muy bonita Óscar

Voz 17 22:06 sí bueno yo creo que la situación en la que estamos ahora mismo en una situación en el inicio de temporada pues bueno que todos hubiésemos firmado no tener a a tu alcance disputar la final de Copa ahí tienen la posibilidad de vivir unos cuarto de Deschamps lo por primera vez en la historia del club pues bueno creo que ningún logro importante y bueno

Voz 1375 22:29 yo creo que vale la pena disfrutarlo como estáis El Vestuario

Voz 12 22:32 bueno revuelto y ahora cuando salieron ya desde imagínate lo gana

Voz 1375 22:35 sacar a hombros sacar a

Voz 1284 22:38 no no yo creo que el miércoles santos

Voz 1375 22:40 por la campana en Carrera Oficial espectacular Óscar no ese ese vestuario sí sí muy bien

Voz 17 22:45 muy bien la gente estaba muy contenta muy muy satisfecha han hecho un esfuerzo enorme los chicos oí y bueno han sido justo vencedor si el pase más que más que justo con lo tanto bueno con ellos lo están festejando no lo han festejado con bastante entusiasmo porque porque bueno ellos son conscientes de la situación que estamos viviendo un poquito en todo el entorno de cierto revuelo oí iba resultado y un partido como este escenario como es tanto un rival como este pues bueno creo que que sirve para para de alguna manera justificar hay darle validez a todo lo que estamos haciendo

Voz 1375 23:19 no has podido hablar con Monchi como el presidente de hablar en directo pero si quieres si quieres decirle lo que así

Voz 17 23:24 se ha hablado he hablado con con él ha hablado con él y que le has dicho has dicho nada nos hemos felicitado mutuamente y bueno él como como como es habitual en él siempre dentro de su pesimismo pues no me comentaba que no tengo una posibilidad que no nos tocara en el sorteo pero bueno espero que se equivoque porque bueno me gustaría que hablásemos porque cada uno por nuestro camino y

Voz 1375 23:47 sin cruzar no sí bueno la final sería sexo imagínate

Voz 17 23:52 pero eso son palabras mayores un abrazo Oscar a disfrutar

Voz 1375 23:54 como medida de muchísimas luego os Canarias el director deportivo del Sevilla sí

Voz 12 23:58 llevan porque estás ante ya convenio del hombre que que comparece ante los medios dando a ver si llegamos vamos a tirarnos ahí intentar buscar esto se ha puesto ya sea convertir una profesión de riesgo casi

Voz 1375 24:12 espérate que me quedo corto pero es de los buenos siempre llegas ahí está esa derrota y Santi Ortega vamos a ir está compareciendo el autor de los dos goles del Sevilla

Voz 18 24:29 bueno esa noche hemos para nosotros el primero primera final pero pero no vamos a afrontar todo todo el equipo que será tenía un cuarto final para para para que es que que es difícil en la Champions pero

Voz 19 24:49 pero no es imposible he leído decir que bueno pues si te hace tiempo que hay que tener paciencia que va todo según lo previsto no me imagino que la

Voz 0107 24:59 la mejor manera de reivindicar TI y esa es la realidad es haciendo goles y ahí está lo número

Voz 12 25:04 sí

Voz 18 25:04 yo creo que me dice la paciencia no pases en su gran fuerza la vida pacenses pues no podemos hacer todo ahí hace una entrada que hay cambiar a en concreto del fútbol y la vida se va mucho ahora pido como mucho abajo la concordancia del equipo hay mucho pero pero me voy a afrontar todo cual cosa no no tengo miedo me voy a voy a todo es máximo ya sabe que yo puedo hacer muchas cosas ahora vamos a ver

Voz 12 25:46 bueno pues ahí ahí Se marcha se lo llevan practicamente una una nube de gente que se lo lleva hay enseguida vamos a tener la posibilidad de yo creo de de todavía escucharse alguna voz más porque hoy se abre la mano salvo que Marta con los mete a todos en el autobús por ser el día que por ser el momento tan histórico que estamos contando por la desbordaba alegría que tiene toda la este acción de todas formas lo ponemos en cuarentena porque ya revueltos con la hora de montar en el autobús

Voz 1375 26:17 nada en seguida preparando ya el viaje de vuelta pero antes seguro que escucharemos algo protagonista más en ese micrófono de ronquido de Santiago te dan tres minutos para las doce vaya alegría para el fútbol español yp para el Sevilla que estará entre los ocho mejores seguimos con Alfaro para cerrar el sanedrín con Bruno Le Maire que hay que hablar de United Icon gallego y Romero para hablar el fracaso estrepitoso de Mourinho hay que decirlo así con este presupuesto no puede ir así Europa es un ridículo uno más de Mou The Special One en el fútbol europeo será pegado en la Liga está a dieciséis puntos del Manchester City ha sido eliminado en octavos de final de la Champions por el Sevilla me imagino cómo está hoy la afición del Manchester viendo que encima su vecino lo está arrasando en la máxima competición enseguida con Romero gallego y con más opiniones sobre el éxito del Sevilla y el fracaso rotundo uno más yo creo que lleva ya más fracasos que éxitos en su carrera José Mourinho en el larguero

Voz 11 27:17 vas a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas botas vas a subirse al telesilla

Voz 1372 27:22 al menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus solo sobre el nieve polvo hay cosas

Voz 11 27:29 qué hay que hacer para saber porque las has hecho tanto Falls Valenti One para que con el mejor equipamiento para que desde veintidós mil cien euros

Voz 21 27:50 de esos es porque no conoces la tecnología híbrida bi fuel GLP más gasolina de Opel con la Opel GLP tienes hasta cinco mil euros de ahorro y cuatrocientos euros de regalo en carburante Repsol Auto Gas más kilómetros más ahorro hicieron restricciones de tráfico acércate ahora tu concesionario Opel bien pieza con

Voz 22 28:06 en verde reto útil la Comunidad de Madrid el mayor espectáculo del fútbol sala llega a Madrid del quince al dieciocho de marzo Copa de España de Futsal en el Whiting cter cuatro día

Voz 1375 28:18 siete partidos los ocho mejores equipos de la Liga

Voz 22 28:20 no es sólo puede ganar uno venta de entradas desde doce euros en Marca entradas punto com Copa de España de fútbol sala con el patrocinio de Kelme y la Liga por Sports al pocos placeres en esta vida que puedes disfrutar gratis en Bingo Copacabana Casino queremos premiar su fidelidad por eso si vienes a jugar con nosotros te invitamos a comer merendar y cenar gratis y los Domecq los menú especial arroz con bogavante el Cid Campeador cinco Móstoles recuerda juega con responsabilidad Bingo Copacabana Casino Park

Voz 1375 28:48 en el espacio de juego del futuro

Voz 22 28:50 no es la misma un cielo que el hombre

Voz 23 28:53 un submarino submarino amarillo y una luz que una luz verde

Voz 22 29:00 sobre todo no es lo mismo el color negro que un Audi Black Laine división Audi Q5 Black Edition por trescientos cincuenta euros al mes con mantenimiento y seguro a todo riesgo incluidos aunque controlar más información en tu concesionario oficial Audi Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 0985 29:16 sí

Voz 1948 29:16 sí es que provocó las pérgolas empírico de encontrarás todos los productos para tu jardín Viena tu tienda descubre los ahora más jardines EPO

Voz 2 29:26 Billy Elliot el musical es el gran éxito de la temporada en Madrid con una puesta en escena deslumbrante y una historia llena de emoción Billy Elliot es la obra maestra que conquistará tu corazón el mejor regalo para el Nuevo Teatro Alcalá entramos duda come fuerte inglés el punto com punto es

Voz 1375 30:08 en seguida en un ratito vamos a estar con Lluís Flaqué con Jordi Martí con Marcos López analizando la previa del partidazo de mañana entre el Barça y el Chelsea icono protagonista de ese partido eh aquí en el pero antes hay que saborear esta victoria el Sevilla esperarse algo en protagonista más cerrar el sanedrín estaban ando y Alfaro estábamos hablando creo de él el daño que le había hecho el Sevilla Bruno Alemany con ese planteamiento rácano de salida de

Voz 1187 30:32 de de Mourinho y Ica con el perdón de la hora buenas son las doce ya no hay niños menos pero que que claro

Voz 1375 30:40 ya no solamente es que pierda sino la manera de jugar no esta manera tan rácano de jugar sevillana ha hecho mucho daño Bruno

Voz 0301 30:46 es que el United no puede caer eliminado así en Europa puede te puede eliminar el Sevilla se pero no te puede eliminar no sé sí sin que sirva para menospreciar lo que ha hecho el el Sevilla para mí es la decepción más grande te lo pondré incluso por encima de lo del París Saint Germaine de lo que llevamos de de Champions este este año a fútbol se pueda jugar de muchas maneras tú puede ser un entrenador al que te gusta es un fútbol más defensivo pero es que el United durante la eliminatoria es que ha hecho casi todo mal ha metido mucha gente atrás de repente metía bastante gente arriba para jugar muy directo hacia Lukaku y ganar segundas

Voz 0200 31:16 jugadas pero es que el equipo no tenía mecanismos en

Voz 0301 31:18 en ataque en defensa se metían atrás pero no presionaban por ejemplo Banega hay N'Zonzi sin quitarle ningún mérito a lo que ha hecho insisto en el Sevilla jugaban durante muchos momentos bastante libres no no ha presionado a pesar de meter a los dos interiores ha ha jugado ahí Lin Gary y Fellaini cerca de de esos jugadores de del Sevilla en ningún momento han estado presionados de verdad de verdad me pareció durante tendría ciento ochenta minutos de la eliminatoria muy pobre

Voz 1375 31:43 que tú te bueno e ahora voy con Roberto Gallego también pero está aquí José Antonio Duro que no la mano hola está muy pendiente de lo que dice la prensa en Manchester ahora lo vamos a repasar todo pero no me interesa lo que apostó Franco porque me estabas diciendo si el palo de Le metida después el pique que llevan estos días el palo que le acaba de meter a sí

Voz 12 32:00 sí en In Sport después del partido ha respondido una

Voz 25 32:04 la esposa muy esperada yo creo Mourinho puede decir que soy el peor entrenador de la historia de la Premier pero esta noche el es un entrenador que se ha gastado más de mil millones de euros durante su carrera para que al final sus equipos juegan así es

Voz 1375 32:16 ahora estamos con más titulares y con más reacciones porque hay gente que está esperando claro es que Fran de Bush dijo el otro día que es el peor entrenador de la Premier ha dicho el entrenador de la premio pero lo que estás haciendo con mil millones en el bolsillo jugando como joyas otros equipos pues lo pero por no quitarle ni un un tono de brillo al al la victoria del Sevilla eh a algún apunte más que creáis añadir de de esto Victoria de lo que es verdad que Muriel no ha estado bien que ha desentona arriba luego entraba en y fíjate la que ha liado pero en general Montella ha sabido dar con la tecla de este equipo

Voz 16 32:48 yo creo que Montella se ha orientado vienen llegó

Voz 1375 32:51 no llegó al Sevilla cuando el equipo estaba muy descompuesto no

Voz 16 32:53 mal colocado porque nada había perdido pero sí si un equipo que daba unas sensaciones penosa poco pocos ha ido orientando el la Liga le ha faltado le ha faltado porque yo creo que ya el cuarto puesto del Valencia porque hombre también echa competiciones dejan no produce deja hacer la plantilla evidente no y el Sevilla está en la final de Copa ha colocado los cuartos de final de de la Champions no logró muy importante y yo lo he dicho yo lo visto astuto en el planteamiento de esta eliminatoria se cargó el Atlético de Madrid en la Copa del Rey y ahora también el lavado un bañito al Manchester Unites así que es un entrenador que ha llegado aquí que hombre estaba algo discutido después del triunfo ante el Valencia pero creo que hoy pega un golpe para creer en él indiscutiblemente no

Voz 1375 33:29 yo iba gira Alfaro eh cómo empezó la temporada como estaba esto en enero y fíjate como está ahora eh

Voz 1654 33:34 sí sí Si bueno bueno fíjate cómo estaba esto hace cuatro días que es que el valentía de llegar simplemente a matarla cero dos maneras solvente imagínese generan dudas no ha habido dos partidos claves que han sido posiblemente en la eliminatoria de Copa contra D de Madrid el partido en el Wanda Metropolitano y sobre todo también hoy hoy es un espaldarazo a apretó toda la labor obviamente a que a que dé después de muchísimos años el Sevilla es pues va su nombre va sonar junto con los otros siete mejores de este año de la competición y hablamos de la Champions League no cabe duda que además hoy con el trabajo del bloque del equipo yo destacaría tres cuatro nombres propios no que creo que hoy hay unos cuantos cheques al portador de mayor valor que hace que hace unas horas no podríamos hablar de la inglés podemos hablar de la iglesia

Voz 1375 34:20 a lo que cuesta lo que cuesta encontrar un central zurdo de calidad que te sale el balón como lo saca este es un es una mina eh

Voz 1654 34:27 sí sí no cabe duda hoy Sergio que también ha tenido momentos clave que también hay que hay que saber lo hizo fundamentalmente después Benger salir quince minutos en Old Trafford meter dos goles el balón pasase casi casi si meter el último eso es pues oye pues es para los elegidos no hay muy pocas oportunidades en tu carrera deportiva ahí hoy pues las han aprovechado

Voz 1375 34:46 en dejarle que sale de otro sevillista hombre que además tú seguro que conoces Pablo Alfaro hola Joaquín muy buenas bueno de cómo estás Mister aquí se juntan los misterios amistoso entrenador ese claro

Voz 1795 34:56 ya ya pero Pablo Pablo tiene mucho recorrido

Voz 3 35:02 es una magnífica temporada

Voz 1795 35:04 seguro que va a ascender con el Mirandés un género bueno estoy tengo emite un abrazo muy bueno para el día bueno e igual fue disfrutando aquí aquí ha sido tremendo que partido desde el primer momento la dado un baño todos los conceptos Sevilla ha salido muy convertido ha preparado el partido bien bueno ha tenido la pelota no han pasado ningún tipo de de peligro ha dominado todas las fases de los Juegos y por lo tanto bueno iba a más no

Voz 3 35:29 sin duda el aspecto físico

Voz 1795 35:32 puede el partido con el Valencia podría quedar pero que va anímicamente enseguida observada

Voz 1375 35:36 sí sí arriba y la verdad que bueno pues

Voz 1795 35:39 no ha sido una alegría Hay bueno se veían cuarto hoy un juego porque en la historia de la de la Champions siempre te hice cayó un equipo sorpresa

Voz 1375 35:47 sí sí sí vamos a ver vamos a ver

Voz 1654 35:49 ha roto esa barrera ya sesenta años

Voz 1795 35:52 yo ya puede ser como no esta selección española cuando pasó

Voz 1654 35:56 la paz

Voz 1375 35:59 de los cuartos en dos mil ocho se Eurocopa dos mil ocho Beñat hemos hablado hemos hablado Joaquín con con Pepe Castro y con iconos Canarias y nos decían incluso que que si es que podía haber sido más y es que ha sido uno dos pero podía haber sido más tú que has estado ahí en el campo la sensación era que que el Sevilla estaba siendo superior claramente desde el primero desde el minuto uno hasta el final no

Voz 1795 36:19 si es así es era muy superior no pero era superior hasta hasta en los no había transmitirse Lille sevillista yo es que estaba en el campo había un silencio total un silencio total y lo único el oye y eso era señal porque el Sevilla era muy superior no era muy superior todo inclusive hasta en el juego aéreo en el juego aéreo

Voz 1375 36:39 si donde bueno había duda

Voz 1795 36:42 poderosísimo por la envergadura que tres de sus jugadores sin embargo el Sevilla ha defendido ve ha salido bien y ahí ha estado también pues por eso la preparación pero que aquí se partió donde se ha preparado y hay que darles también mucho mérito mucho mucho al técnico

Voz 1375 37:00 has visto que sea metió también en la Roma de de de Monchi así que imagínate

Voz 3 37:05 partido imagínate si te gustaría ese hombre se va a ser

Voz 1375 37:10 eh tío qué tío Caparrós oye ve te escuchan los sevillistas en Sevilla tú que estás ahí en Old Trafford has estado con los casi tres mil que había en el campo que le dices a los sevillistas que están en Sevilla

Voz 1795 37:20 Nara disfrutar el Sevilla está en el bombo hoy está entre los grandes grandes del fútbol que hoy ha sido el centro del fútbol mundial y que bueno hay muchísimo trabajo de muchísima gente y que el Sevilla tiene futuro

Voz 3 37:35 muy largo recorrido muy largo cuando tenemos eh

Voz 1375 37:38 en banquillo

Voz 1795 37:39 bueno estoy deseando vamos a esperar ya está ya esta temporada

Voz 3 37:43 sí pero bueno vamos a ver

Voz 1375 37:45 me gustaría

Voz 3 37:48 pero que

Voz 1795 37:51 si Iker ahí ahí nada ahí eso está eso está

Voz 3 37:54 no va viento en popa con Pablo Alfaro si está además está muy contento con eh

Voz 1375 38:00 ya lo creo pues Joaquín gracias por estar en el larguero

Voz 3 38:02 buen viaje de vuelta hay un abrazo chao

Voz 1795 38:05 sí al aquí no lo hacemos

Voz 1375 38:08 la luego Joaquín Caparrós pues nada Alfaro eh mister a seguir cómo estás viendo con tu equipo oí que es un placer escucharte cada día en en la Ser en Carrusel bien bien que tú te tienes que hacer un sudoku con tu con tus horarios no ahora tengo para ahora tengo entrenamiento mañana a partir de mañana a la Ser pasados pues sé que

Voz 1654 38:22 bueno pues es una es una gozada que cuando cuando nuestra

Voz 1795 38:25 pues sí la verdad que no cuesta nada no insista como

Voz 1654 38:27 ya que para mí también es un placer enorme

Voz 1375 38:30 he dicho lo mismo digo un abrazo y enhorabuena muy bien un abrazo hasta luego Miguel Ángel ahora

Voz 0841 38:34 te cierro en Sevilla cierra con Santi Ortega y con Fran banquillo

Voz 1375 38:40 seguida con los dos pero antes déjame Álvaro de Grado ya están camino de Sevilla también los aficionados del el equipo

Voz 0107 38:47 sí mira ya nos hemos metido ahora mismo en un pub con aficionados del Sevilla hay tengo aquí una historia tres sevillistas que han venido esta mañana desde Sevilla hasta Birmingham que para quien no lo sepa está a unas dos horas en Manchester hayan pedido un taxi o un conocido que tenían han estado tres horas y pico en coche con un atasco han llegado Media hora antes del partido y me decían arrepentidos de que casi se pierde en la previa que ellos venían a Old Trafford y mañana la previa en Yago justos Jan celebra los goles de Belbeder aquí tengo a Jesús que has hecho

Voz 1375 39:16 Paul segundo

Voz 0841 39:17 en la verdad que lo único que he dicho de acordarme de danza hoy en día con nosotros sobre todo el padre de mi mejor amigo

Voz 12 39:25 y la verdad es que es una satisfacción porque ella

Voz 0841 39:27 con la sonada de que íbamos a pasado a los cuartos de Champions la área que estado muy contento como puede comprobar sin Boya

Voz 1375 39:34 sí la verdad es que deseando de que

Voz 0841 39:37 que se va muy bien derribando no echó de los cuartos de Champions quién te gustaría tener en los cuartos de final la verdad que Deutsche ya te de aunque siempre se dice que de los equipos españoles pero quiero que sea Real Madrid que podamos eliminar al Real Madrid

Voz 1375 39:50 exacto de Champions Cristina que está aquí Pereda

Voz 0107 39:52 Ana es también una veterana en Manchester ya estuvo aquí hace varios años me ha dicho cuando jugaron contra el Manchester City en Old Trafford mejor que el Etihad

Voz 0200 40:00 lo peor

Voz 26 40:01 Old Trafford eh un

Voz 27 40:04 un estadio que eso no se va a olvidar la vida Imaz dato equipo jugó aquí gana como Mohannad hemos hecho algo histórico hecho lo mejor que le ha podido pasar Sevilla como una final más

Voz 0107 40:13 por último ya te digo que en el tranvía Nos hemos cruzado con un padre de familia que nos gritaba mañana a mis hijos no van al cole a que imagínate por aficionados del Sevilla muy contenta ya se mete ahora mismo en los pubs para cerrar una noche para ellos muy feliz

Voz 1375 40:27 nada va a cerrar una noche feliz iban a cerrar los paz me parece muy bien un abrazo Álvaro que vaya bien la Nochebuena los sevillistas hasta luego cerramos como decíamos en Old Trafford Santi Ron que ya no queda nadie hay que volver a casarse

Voz 12 40:40 se marchó el equipo evidentemente volamos mañana por la mañana tempranito hay evidentemente las carreras de satisfacción de felicidad Benger y Jenson se abrazaban a todo lo que veían había mucha gente aquí esperándole sólo recordar que para los cuartos de final partido de ida está sancionado Banega que dio

Voz 1375 40:55 qué pena apercibidos el único que dio carteles amarillo

Voz 12 40:58 se perdería el partido y sí señor pues nada rock

Voz 1375 41:00 si habéis cantado Santi días dos goles históricos sesenta años que no se metiera

Voz 12 41:05 realmente yo no pensaba ir las caras que yo veía aquí antes del partido no era precisamente de de seguridad de confianza pero ha jugado en Sevilla con tanta solvencia que si hemos asistido lo hemos contado en el carrusel de las era un momento histórico parece que yo quiero Roma eh yo lo más tú también tiene claro yo sí yo estaba esta Navidad viendo a Monchi en Turín porque jugaba allí hice lo dice precisamente Ramón vendré a verte a a la activista eterna porque no va a tocar

Voz 1375 41:31 el trabajo chavales abrazo viaja de vuelta hasta luego Santi Ortega Fran rojillo doce y once hola Antonio Romero muy buenas qué tal Manu muy buenas a todo hola Jesús Gallego qué tal

Voz 3 41:41 buenas noches esto ha dicho Mourinho en la rueda de pro

Voz 1375 41:44 o sea cuando le ha comentado en periodistas y entiende que esto es un fracaso o no Mou

Voz 18 41:50 no está fuera de la casa de la lucha por el título pase lo que pase con la

Voz 28 41:58 y es un fracaso CT integra seis horas

Voz 1375 42:09 pues si nos interesa en España claro los interesa cuando ganas Nos interesa cuando pierdes no interesan las dos cosas doce y doce la pausa estamos con José Antonio Duro contando cómo están titulado ahora a los periódicos en Manchev el batacazo de Mou debía preguntar a Armero gallego y a Bruno que les ha parecido lo del United de hoy

Voz 1296 42:26 tenemos que cambiar este grifo y arreglar ese montar la estantería colgar las cortinas