¿Saben qué significa libertad de expresión?

buenos días Pepa Si ya no ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una vulneración pura y dura de la libertad de expresión multar a unos jóvenes por quemar retratos de los Reyes que no urbana decir por meter en la cárcel a raperos malencarado salvo que rotos pero cantantes al fin sólo por sus letras sin duda brutales la fuerza de la libertad qué pedazo palabra libertad parece que todavía no ha conseguido taladrar la duda cabeza de algunos políticos y jueces empeñados y la censura ayer oscurantismo de tiempos pasados sorprendente por cierto que de nuevo una portavoz del PSOE en el Congreso Margarita Robles juez en excedencia volviera a meter la pierna estar Hong como ya hiciera con arco con su renuncia a defender derechos tan fundamentales como la libertad de expresión y alinearse con PP y Ciudadanos porque sentencia de los jueces de Estrasburgo aquella quemado de fotografías de dos mil siete esa es otra la delirante lentitud de la justicia formaba parte de una crítica política más que personal contra la institución monárquica en general y en particular contra la Monarquía española afirman que el acto no constituía incitación al odio o la violencia y remachan que la sentencia de cárcel no fue ni proporcional ni necesaria en una sociedad democrática verdad que se entiende con claridad lo de sociedad democrática