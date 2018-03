Rosa María, desde Carolina del Norte: "En el velero que nos compramos apareció una nota de los anteriores dueños"

Voz 1860 00:00 desde Carolina del Norte desde

Voz 1 00:02 los Estados Unidos de América nos llama Rosa María buenas noches

Voz 1860 00:06 buenas noches Macarena muchísimas gracias por la llamada

Voz 0411 00:10 hola a todos los que escuchan igual que yo

Voz 2 00:14 él quería decir que Adriano me parece que si ya sabes

Voz 0411 00:21 sabes me parece que pillamos

Voz 1 00:24 a que sí llamó o cree usted que si se lo han notado en la voz Rosa María Salom notado la voz no

Voz 2 00:34 bueno de todas las formas muchas gracias por todo lo que me enseñan los oyentes que participan con ustedes muchas veces como la señora que acaba de terminar dándole la oportunidad

Voz 0411 00:47 dad al al señor que perdió la vista

Voz 2 00:50 de seguir un ejemplo muy loable gracias bueno mira Macarena yo todo a contar que es una oportunidad yo vivía en Sudamérica y con mi esposo compramos un barco velero

Voz 0411 01:05 sí

Voz 2 01:07 no compramos por medio de otra persona y cuando lo hicieron unas llaves hicimos al velero nos encontramos una tarjeta en la que decía que esperaba

Voz 0411 01:19 eh

Voz 2 01:19 los dueños que no lo habían vendido por medio de otra tercera persona los dueños anteriores nos decían que esperaban que el tuviésemos tantos tiempos tantos momentos felices en el barco como ellos lo sabían que negras

Voz 1 01:36 qué bonito

Voz 2 01:37 por supuesto eso llegó pero bueno más tarde después hace unos años cuando ya ya ya no ya no teníamos el barco compramos una casa en un balneario estoy hablando de Sudamérica que vivía entonces compramos una casa en un balneario y a cierta distancia en el jardín teníamos un tipo barbacoa y churras que era que le llama allá vienen cerca de la casa

Voz 0411 02:06 cuadritos en un jardín que mantenía conexiones para llegar a esa otra parte de ver el otro lado de jardín

Voz 2 02:18 viento relativamente cerca de la casa entonces a mi se me ocurrió una vez que estábamos manipulando esas cosas meter un fresquito besos de mermelada que que a veces ponen en los hoteles es nuevo ayuno un fresquito de sus vacíos y una notita dentro y casi casi que lo que me habían deseado en el barco

Voz 1 02:41 qué bonito

Voz 0411 02:43 simplemente puse

Voz 2 02:45 ojalá que sean tan felices en esta casa como lo hemos sido nosotros entonces lo guardé en una cajita esa de de conexiones en el jardín que yo supongo que los que compraron una casa después tuvieron que abrir dando un día porque hace poco que hace poco hace tres años que la ni la venir me quedé viuda bueno vendimos la casa si yo sé que las encontraron así que me imagino que han recibido el halago que yo sentí cuando recibí la tarjeta en el barco y quería compartirlo con ustedes porque sí es curioso a veces uno se encuentra con sorpresas desde el hipo

Voz 1 03:36 un hito Rosa María generoso que manera de celebrar la vida que manera de de pensar en que tras tendemos

Voz 2 03:45 para mí fue tan extraordinario eso de que la persona que se desprende de un barco velero eh para venderlo a menos de que sea para comprar uno mejor sabe porque duele duele porque cuando yo cuando nosotros nos tuvimos que desprender del barco porque ya éramos mayores si ya no podíamos manejar las velas como antes ni el timón ni nada bueno

Voz 0411 04:12 pues resulta que que

Voz 2 04:15 duele perder el barco Iker Senna uno que terminas momentos felices como ellos lo habrían tenido me parece así a veces cuando uno se encuentra un tipo de de de nota de ese tipo de cosas y tan resulta que aún no lo alimenta el espíritu a mi me gusta que la gente tenga ese bueno eso era todo lo que quería compartir pero además dar las gracias por todo lo que me enseñan los oyentes que contribuyen a que a que otros oyente hecho sienta

Voz 0411 04:55 menos afligido

Voz 2 04:57 toda

Voz 1 04:59 Rosa María qué bonito le he visto a usted navegando

Voz 2 05:04 desplazando cada vez estoy más regular pues ustedes no se puede vivir con él adivino porque eso de estar en medio de un lago inmenso inmenso inmenso dónde o en un río Indo ir Borges mío y nada nosotros pasábamos los fines de semana dormíamos encargados de llevábamos el ancla y la poníamos en un sitio donde había una cierta profundidad

Voz 1860 05:32 dábamos toda la noche

Voz 2 05:35 igual no levanta vamos al día siguiente Nos Moby amo

Voz 0411 05:39 volvíamos a casa a la hora del almuerzo

Voz 2 05:42 muy lindo

Voz 1 05:44 José María cuénteme una cosa como usted con con esta emisora con la Cadena SER con Hablar por hablar

Voz 2 05:54 es que yo me acuerdo que cuando chiquita misma Mao y a la Cadena Ser yo entonces como acá hay una diferencia horaria bastante importante ahora son cinco horas pero ya vamos a ser otra vez seis partidos que van a cambiar el horario también pues resulta que me quedaba muy bien porque antes ahora es de ahora desde las nueve a la al las nueve a las doce y creo que si antes era de las ocho a las diez

Voz 1 06:31 ah sí

Voz 2 06:33 para mí entonces me quedan pero perfectos para oírles

Voz 1 06:38 entonces justo cuando quieren que cambiemos el horario como decía la anterior oyente no

Voz 1860 06:43 pero igual

Voz 1 06:46 Rosa María pero entonces vivió usted en España

Voz 0411 06:50 yo soy española

Voz 3 06:54 de dónde Rosa María E

Voz 2 06:56 yo estoy en Miranda de Ebro Burgos y he vivido en España por varios lugares porque mi mi padre era trabajaba en la Renfe después me fui de España a los veintitrés años aunque no lo no se lo vida Se lo digo yo tengo setenta y casi setenta siete

Voz 1 07:24 suena usted muy joven lo es pero suena todo haría más joven

Voz 2 07:29 eso lo vi pero no no no no a veces se lo pedimos setenta y siete

Voz 1 07:37 está usted bien de salud algo como

Voz 2 07:39 a esta usted bien de si no teme una cantidad es la sobre llego muy tengo párkinson tengo osteoporosis tengo artrosis artritis todo pero manejo muy alto y eso que debido quedaran examen hace dos años que me vine a vivir a Carolina del Norte hable con mi auto ahora con el aparatito él se todo el mundo puede llevar llegar a donde quiere no

Voz 1 08:16 tanto y tanto que sí

Voz 2 08:18 claro sí sabe inglés y no lo sabe inglés no

Voz 1 08:23 Rosa María eran falsos

Voz 1860 08:25 el habitada hoy es claro

Voz 1 08:28 pensaba yo además Rosa María que le quiten lo navegado verdad como quién dice hay

Voz 0411 08:33 así es la cosa más bella

Voz 2 08:36 yo voy música cuando estás cuando estás anclado en alguna parte y estás descansando

Voz 0411 08:44 tomando algo mirando la luna es la cosa más bella

Voz 2 08:53 se siente se siente yo no sé si tiene Si qué tipo de creencias tenga pero yo las tengo y creo en Dios y la verdad es la forma más linda de ver a Dios te voy alrededor alrededor Macarena dígale Adriana que por favor que dijo

Voz 1860 09:13 tengo era Adriana escucha lo que

Voz 1 09:16 esta diciendo Rosa María que te confieso

Voz 1860 09:19 que no nos dejes así

Voz 2 09:21 me que nos cuenten cómo era

Voz 1 09:24 esta durísima está durísima

Voz 2 09:26 que nos lo cuente es decir te lo cuenta por favor a escondidas contarnos

Voz 1 09:31 descuide que lo haré por supuesto no voy a tardar nada ella lo sabe y ella lo sabe que que no me puede confiar ese secreta AIA ya ya ya momento Adriana pasa pasa tienes que contar eso tú en directo no puedo yo reproducir tus palabras Rosa Maria gracias a que usted ha llamado desde tan lejos Adriana sea a pie ha dado nos va a contar la segunda parte está entrando en el estudio

Voz 1860 09:54 porque claro estaba atendiendo el teléfono

Voz 4 09:58 con un joven era viejos pregunta

Voz 1 10:01 pregunta Rosa María sí era joven si era viejo como era ver cuenta

Voz 3 10:05 hola Rosa María Olmos

Voz 1481 10:10 a ver le voy a contar he tratado de darle emoción pero es verdad que al final me puede la sinceridad es que cuando abre el cajón y me encontré esa nota

Voz 3 10:20 no estaba sola la mesa

Voz 4 10:26 es más

Voz 1860 10:29 era joven que a mi hijo que estaba en el cajón de la mesa de la mesa era mediano como dice mi abuela

Voz 4 10:38 era era era como que común justo acompañante pero no yo estoy autorizado más del teléfono

Voz 1481 10:45 pues es que claro no llame porque me dio un poco de apuro

Voz 1860 10:48 me parecía que tenía en ese momento

Voz 1481 10:53 me lleve el teléfono por si acaso el de la mesa no me pillado

Voz 4 10:58 a ti como sabios ir candidatos no podía ser tal

Voz 1481 11:02 claro claro es verdad pues al final me quede con el de la mesa allá

Voz 1 11:07 nunca un momento Rosa María estamos pasando por alto lo descarada que fue cogió y se guardó la nota delante de la acompañante no lo hizo

Voz 1860 11:15 bueno es mucho peor hizo una foto la nota

Voz 2 11:19 decía una tía mía lo siguiente la mujer que tiene dos no es tonta que es advertir

Voz 4 11:26 el paro ha sido tranquilo

Voz 1860 11:34 Rosa María es usted de verdad una diosa desde Carolina del Norte hablando de la nota que se encontró Adriana Mourelos en el barrio de Lavapiés en Madrid

Voz 4 11:47 más hombres

Voz 2 11:50 el cantante me encantan las dos me encantan todo el mundo y me encanta sobre todo las aportaciones de los otros oyentes muchísimas gracias por haberme apéndices