Las pensiones y el austericidio

Voz 1727

00:00

muy buenos días hoy toma posesión el nuevo gobierno alemán fruto de la gran coalición entre conservadores y socialdemócratas socialdemócrata es el nuevo ministro de Finanzas se llama Olaf sol mi sustituye en el cargo al todo poderoso soy bleu que dirigió con puño de hierro los destinos económicos de la zona euro durante ocho años los peores de la crisis el halcón del austericidio que ha dejado un sur de Europa con economías creciendo sí pero al mismo ritmo que crece la desigualdad con gravísimos costes sociales y daños en la fe europeísta de muchos ciudadanos que se puede esperar de nuevo ministro alemán pertenece al sector más centrista del SPD por lo que ha declarado hasta el momento no tiene intención de abandonar la senda de la austeridad a todo trance Alemania no tiene intención de mutualización Lizarra la deuda lo que significaría repartir entre todos los costes de una crisis agravada por las políticas que ellos mismos tomaron porros temas aunque en sus primeras declaraciones públicas también asegura que no se dictarán adelante a los demás lo que tienen que hacer y admite errores en el pasado veremos en Alemania toma posesión el Gobierno que va a liderar esta fase esencial de la salida de la crisis mientras en el Congreso de los Diputados el Gobierno español y todos los partidos lidian esta mañana con una de sus consecuencias las pensiones y el recorte de las políticas públicas para atenerse al límite de déficit que marcaban los halcones de la austeridad ha dejado tiritando al Estado del bienestar también en España y sumado a la presión demográfica nos enfrenta al problema a corto plazo del empobrecimiento de los jubilados ya largo sobre la viabilidad del sistema Rajoy acude hoy arrastrando los pies presionado por las movilizaciones de un sector muy sensible de su electorado hizo equipo rebaja las expectativas sobre la sesión no sacará conejos de la chistera dicen a partir de las nueve edición especial de Hoy por hoy en directo en la SER para seguir ese pleno en streaming a través de cadena ser punto com Pepa Bueno