Joaquín Almunia: “La socialdemocracia ha sido la víctima política número uno de la crisis”

Voz 1727 00:00 hoy toma posesión el nuevo Gobierno de Alemania el nuevo Gobierno de Merkel incluido

Voz 1 00:05 el ministro de Finanzas que son socialdemócrata fruto de la gran coalición se llama Olaf Scholz

Voz 1727 00:12 es socialdemócrata pero promete mantener políticas similares a las de su antecesor soy el hombre que dictó las recetas de la austeridad durante los últimos ocho años durante la época peor de la gran

Voz 1 00:25 crisis Joaquín Almunia muy buenos días buenos días

Voz 1727 00:27 qué podemos esperar del nuevo ministro de Finanzas alemán del nuevo Gobierno alemán

Voz 0955 00:32 bueno del Gobierno alemán en lo que nos importa más al resto de los europeos es que sea un gobierno proeuropeo que lidere junto con otros países pero sin Alemania no se puede liderar nada en Europa que lidere la construcción europea los avances en la construcción europea en lo económico en lo social en relación con la inmigración con los refugiados relación con la seguridad de los europeos y con una Unión Europea más fuerte más sólida sin la la inestabilidad que ha pasado durante la crisis yo confío en que eso suceda con este Gobierno de tiene un apoyo parlamentario fuerte es una gran coalición con una declaración programática que empieza hablando de Europa y que es una declaración claramente pro europea

Voz 1727 01:18 eso es una buena noticia pero en la austeridad parece que va a seguir en la hoja de ruta ya ya

Voz 0955 01:23 estamos en los tiempos de lo más profundo de la crisis ahora es verdad que los alemanes no les gusta tener déficit público lo han conseguido reducen su deuda pública quieren que los demás países sigan su ejemplo no todos pueden pero yo creo que ya no estamos en ni mucho menos ni siquiera en la mente del Gobierno alemán actual en la época de la austeridad de los recortes estamos en otra fase

Voz 1727 01:47 hay dos crisis que en estos años hemos vivido paralelamente la de Europa atravesada por el resurgir del nacionalismo que pone en duda los cimientos mismos de la Unión Europea Illa de la socialdemocracia que elección tras elección ha perdido apoyos en todo el continente sale debilitada del periodo crítico de la Gran Recesión de todo esto hablamos con Joaquín Almunia va porque acaba de publicar un libro que se titula ganar el futuro como Europa y la socialdemocracia puede salir juntas de sus crisis lo publica Taurus un libro que quiere ser optimista es un libro que quiere ese optimista a pesar de que el panorama que nos rodea no permite grandes alegrías por ejemplo el libro reconoce por por explicar de dónde venimos reconoce que ese erró en recetar dosis excesiva de austeridad fiscal ante la situación de Grecia e no reconoce muy al principio las dificultades en el mercado de la deuda de otros países de la eurozona un error que incrementó las consecuencias sociales que todavía se padecen muchos países del sur cuánto vamos a tardar en cerrar esa herida la herida de las consecuencias sociales

Voz 0955 02:51 hay que cerrar las consecuencias sociales eso significa restablecer la capacidad del Estado de las políticas públicas de las políticas del Estado de bienestar para reducir desigualdades para ofrecer empleos empleos de calidad para que así los salarios puedan ser salarios dignos para que quién tiene necesidades sino las puede resolver por sí mismos encuentre en las políticas públicas una red que le proteja respecto de la pobreza respecto de la exclusión para que los jóvenes las mujeres los inmigrantes que vienen a Europa tengan una esperanza en el futuro idean que desde el Estado desde las políticas públicas Se les ayuda a avanzar hacia un futuro mejor pero

Voz 1727 03:35 por eso Álvarez hemos ácido la idea la idea

Voz 0955 03:38 Copa ha sido una idea de democracia y de progreso no sólo económico sino social la crisis Europa sufrido mucho los europeos hemos sufrido mucho y ahora Europa tiene que volver a recomponer esa esperanza en el futuro y poner los medios para que ese futuro no sólo sea imaginables sino posible

Voz 1727 03:57 dónde están los líderes que hagan eso

Voz 0955 04:00 pues mire tenemos que contar con los líderes actuales no las podemos inventar democracias tenemos los líderes que han votado a los ciudadanos yo creo que Macron elegido en Francia el año pasado tiene una visión europea incontestable ojalá sea capaz de Isla llevando a la práctica durante su mandato ahora tienen un nuevo gobierno alemán de nuevo con la señora Merkel una coalición socialdemócrata con un programa como lo acaba de decir proeuropeo tienen que establecer una buena sintonía si la sintonía entre Francia Alemania no funciona o es simplemente defensiva el resto de Europa no va a avanzar ahora sólo franceses y alemanes no pueden hacer todo tenemos que estar los demás tenemos que contribuir a ello Italia tenido un resultado electoral dificilísimo por no decir horrible en el domingo pasado España tenemos una situación difícil políticamente no estamos demasiado presentes fuera no estamos demasiado presentes como para ser invitados inmediatamente a la mesa de las discusiones de la toma euro alemanes entre el Gobierno alemán y Francia la Comisión Europea está en su último año afronta su último periodo antes de las elecciones europeas del año que viene por lo tanto hay que ver las posibilidades reales que existen en este momento la posibilidad real más al alcance de la mano de ese eje francoalemán empieza a funcionar con visión de futuro que los demás países nos integramos a ese eje en vez de poner palos en las ruedas

Voz 1727 05:33 la entrevista que estamos haciendo en el señor Almunia la pueden seguir si quieren también en streaming en Cadena Ser punto com les invito a que busque en el momento en elige España a a al describir la situación política española El libro critica critica que los méritos de la recuperación económica se presenten como logros nacionales en fin tuvimos viento de cola lo hemos contado muchas veces no el precio del petróleo o la política monetaria en la zona euro y que luego los problemas achacan a una cosa indefinida que se llama Bruselas e incluso más

Voz 0955 06:02 estructuración del sistema financiero

Voz 1727 06:05 como consecuencia de la burbuja

Voz 0955 06:07 la inmobiliaria de la crisis tuvimos unos problemas en el sistema bancario tremendos en las cajas en particular Si no hubiese sido por la Unión Europea si no hubiese sido por el rescate bancario no estaríamos donde estamos

Voz 1727 06:19 en unos minutos Rajoy comparece en el Congreso para hablar de las pensiones fuentes del entorno del Gobierno y el PP insinúan que el factor de sostenibilidad la introducido en la reforma de las pensiones del año dos mil trece fue la prenda que dimos a Bruselas a cambio del rescate bancario a usted le parece verosímil de consta esto

Voz 0955 06:39 pues mire yo estaba en Bruselas entonces en la comisión yo creo cuando se aprobó esa ley de pensiones no recuerdo que allí había llamado a la puerta pedir permiso desde la Unión Europea desde el Eurogrupo desde el Consejo Europeo desde cualquiera de las plataformas donde se analiza la situación de los países les da recomendaciones les pone condiciones a cambio del apoyo financiero se establecen unas líneas de actuación porqué Si quieres que te apoyen no puedes hacer lo que te da la gana pero yo no recuerdo que en una reforma de pensiones española ni ahora ni antes en Bruselas haya alguien en un despacho escribiendo el proyecto de ley aquí aquí se ha hecho ese proyecto de ley y aquí hubo una comisión de estudio el sistema de pensiones y el Gobierno utilizó lo que quiso de aquella comisión del sistema de pensiones y por lo tanto echar las culpas a Bruselas a ese magma que se define como Bruselas de lo que no se quiere explicar que son decisiones impopulares son injustas tomadas aquí me parece que es lo más antieuropeo que pueda existir en el en definitiva es tomar por tontos a los ciudadanos

Voz 1727 07:47 Bruselas autorizaría o no pondría objeciones por ejemplo con una subida de las pensiones en España ligada al IPC

Voz 0955 07:54 mire en la Unión Europea y en particular en la Unión en la zona euro en la unión económica y monetaria se mira la evolución de la deuda pública en España porque si un país de la zona euro importante como España tiene problemas con su acceso a los mercados para refinanciar su deuda eso afecta a toda la zona euro se mira el déficit público que es el origen de una buena parte del endeudamiento público no del todo no al cien por cien pero casi y por lo tanto si en España se desequilibra las finanzas públicas y todavía no hemos bajado del tres por ciento del público tenemos casi el cien por cien de deuda sobre el PIB pues entonces se llama la atención oiga tengan cuidado con lo que hacen ahora decidir que se rebajen las cotizaciones sociales para dar ventajas a no sé qué colectivo o decidir un factor de sostenibilidad que lleva a que los pensionistas reciban cartas una vez al año diciéndoles han aumentado unos céntimos la pensión eso no está escrito en Bruselas eso está escrito aquí

Voz 1727 08:54 ha sido la socialdemocracia otra víctima de de la austeridad no no ha sabido ofrecer alternativas a las políticas que planteaba el centro derecha y la paradoja en la que está ahora la socialdemocracia es que salimos de la crisis con países que votan a la derecha en toda Europa y que castiga las propuestas socialistas

Voz 0955 09:15 yo digo en el libro que la socialdemocracia ha sido la víctima política número uno de la crisis lo cual no se explica fácilmente porque la crisis ha aumentado las desigualdades ha generado desempleo ha afectado a la eficacia de los Estados de bienestar teóricamente esas son los las cuestiones que han marcado la personalidad y la identidad de la socialdemocracia la socialdemocracia debe tener más credibilidad que la derecha sobre todo que la derecha populista para resolver esos problemas para hacerles frente pero es verdad que la socialdemocracia está siendo la víctima política de la crisis acabamos de ver ahora en Italia es la última vez que hemos visto no es la única porqué pues yo creo que porque la credibilidad de la socialdemocracia en general sobre una política económica acaba de superar los problemas que tenemos ha sufrido mucho a veces la socialdemocracia ha prometido cosas que cuando llegó al Gobierno no podía realizar ha hecho lo contrario de lo que había prometido otras veces la socialdemocracia no es capaz de convencer a los sectores que han sido su electorado tradicional de la necesidad de integrar a los inmigrantes ido organizar una sociedad cohesionada socialmente no sólo para los nacidos en su país sino también para los que vienen de fuera la socialdemocracia nació capaz de ofrecer propuestas creíbles y eficaces para luchar contra la injusticia en materia de impuestos contra los paraísos fiscales hay muchas grandes cuestiones pendientes que el antiguo electoral socialdemócrata mira a sus partidos dice Si usted no me está dando lo que yo quiero que este MD porque le voy a votar

Voz 1727 11:01 sin embargo ya digo que es un libro optimista que dice que se liga el futuro de Europa al futuro de la socialdemocracia señor Joaquín Almunia no sabe por qué se llena de repente el estudio de gente yo se lo explico tenemos programación especial Toni Garrido bueno

Voz 2 11:13 los días muy buenos días somos de la casa

Voz 1727 11:17 no no había puesto mala cara de sorpresa pero además no viene solo

Voz 2 11:22 no no no tengo presentaros a tres mujeres muy fuerte estas mujeres que ya ha visto cómo esta edición en este programa tienen carácter voy a decir algo he hablado con esa no es la realidad María Lola y María Isabel están escuchándonos en este momento y nos van a ayudar a entender a comprender realmente el calado de las palabras que a partir de las nueve de la mañana va a pronunciar Mariano Rajoy en el Congreso así que muy rápidamente Lola desde Radio Barcelona muy buenos días pero desde Radio Sevilla Lola muy buenos días

Voz 1727 11:51 hola Lola te escuchamos muy lejos muy lejos pero estás ahí verdad

Voz 3 11:56 a escuchar al presidente del Gobierno de lo que nos dice con expectación pero bueno a ver qué pasa tuvimos María muy buenos días María

Voz 4 12:05 muy buenos días se soy María yo estoy con expectación Icon ansiedad con muchísima angustia

Voz 2 12:12 María Isabel ahora sí en Radio Barcelona muy buenos días hola buenos días placer saludar a las tres ya les digo que gracias a sus voces gracias a sus reflexiones también las de especialistas a la Cadena Ser vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando esta mañana en ese pleno donde no se va a votar nada donde no sabemos si va a haber algún tipo anuncio pero desde luego está todo el foco de nuestro interés

Voz 1727 12:32 María Isabel María Lola Toni a vosotros os veo enseguida seguimos hablando Joaquín Almunia un beso a su nieto Andrés al que dedica este libro pensando que el futuro esté a la altura de su esperanza