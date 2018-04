"Cuando te meten miedo es cuando te están dominando"

Voz 1 00:00 hoy por hoy

Voz 2 00:06 con Toni Garrido Agustín Fernández Mallo ha muerto Stephen Hawking vaya día vaya hola Tony bueno mala suerte es que ha muerto una de las mentes más brillantes de la historia y la buena suerte es que justo hoy hemos quedado con un señor muy listo que escribe libros que eres tú

Voz 3 00:25 no digo que el uno coma veintisiete horas menos nos permite hablar de este tema

Voz 1220 00:30 bueno gracias por ese elogio que no no es no se corresponde obviamente claro

Voz 3 00:36 pero en cualquier caso falsa modestia

Voz 2 00:39 te impresiona más Stephen Hawking como científico como personaje como crees que le vamos a recordar cómo ambas cosas como científico ha sido un científico brillo

Voz 5 00:49 eh no hace pues bueno no lo hace falta que lo diga yo está está escrito y está demostrado

Voz 6 00:55 si bien últimamente desde hace algunos años y también la lances lanzaba una serie de de de

Voz 4 01:01 las un tanto controvertida Si indiscutibles también para la comunidad científica ir por otra parte como eso que se llama humano que yo no lo puedo separar de lo científico como tú sabes porque los científicos también son humanos si la ciencia está en lo propiamente humano pero bueno toda esa parte digamos no científica

Voz 5 01:20 pues lo recordará como una persona que ha luchado con una contra una enfermedad

Voz 6 01:25 hay bleu que SL la que ha luchado como un valiente

Voz 4 01:29 bueno ahí está no y sobre todo que con esa fe tan grande en el cerebro no esa idea de que aunque la carne se vaya yendo el cerebro está intacto oí aún se puede construir todo un mundo con un cerebro

Voz 3 01:42 de esa sea la última frontera la última novela de Agustín Fernández Mallo trilogía de La guerra acaba de ganar uno de los premios literarios más importantes de la literatura en español Biblioteca Breve un premio que han ganado grandes autores como Vargas Llosa Juan Marsé Agustín también es un referente es el referente de una generación de escritores a los que engloban que esto no sé si te gusta mucho bajo el título de generación Nocilla esto es así ya te guste o no extensas y aparte de todo eso Agustina

Voz 2 02:10 es licenciado en Ciencias Físicas hombre no sé si decir sí decirlo seis correctamente pero hoy si os ha muerto el patrón

Voz 7 02:18 bueno de algún modo uno sea uno de los patrones no porque también hay que tener en cuenta

Voz 4 02:23 eh Stephen Hawking eh porque bueno mediáticamente de efectivamente tiene una dimensión y científicamente pero bueno hay otros científicos que no nos dan no han tenido una dimensión mediática hay que han sido y son igualmente brillantes eh no hay que no hay sólo caiga no sólo atribuírselo a él pero bueno el tuvo una un hallazgo brillante que fue darse cuenta de que los agujeros negros también expulsa radiación osea no son tan negros como decía él yo soy una un hallazgo brillante vamos no

Voz 2 02:51 ya había mucha poética vamos a escuchar por ejemplo las grandes preguntas dejó quiénes por qué existe algo en lugar de nada

Voz 2 03:05 es una pregunta muy poética una mente científica brillante también encierra cierta poesía

Voz 4 03:12 bueno claro efectivamente es una es una idea que además yo para frase en un uno de mis de mis poemas ahora que me estoy acordando ahora a la inversa es porque hay nada porque la nada Hinault algo un tanto nihilista que escribí hace mucha sal

Voz 2 03:29 no pero de todo se sale Agustín perdón de todo se sale sales no

Voz 3 03:38 Stephen Hawking se preguntó a menudo tanto por la supervivencia de la vida humana en este planeta como es la existencia de otras civilizaciones

Voz 2 03:44 las galaxias daba respuestas poco edulcorada

Voz 10 03:48 ABC en que el juez sitúa eh eh yo no pueden ser roja

Voz 2 03:54 sí dice creo que lo más probable es que seamos la única civilización en un radio de varios centenares de años luz sino hubiéramos oído radio frecuencias la alternativas que las civilizaciones no duran mucho

Voz 11 04:05 sino que se auto destruyen sino

Voz 2 04:08 si esto confirmando el pleno extraordinario en pleno

Voz 3 04:11 monográfico esta mañana en el Congreso confirma la idea de Hawkins verano de Mariano Rajoy esta mañana de las pensiones confirma esta teoría de Hawking vamos hacia la autodestrucción

Voz 4 04:22 sí bueno bueno a ver vamos hacia y yo no estoy de acuerdo con la el general los mensajes apocalípticos en cuestión de ciencia hay de Play it de Planeta

Voz 1220 04:33 etc no yo creo que bueno Hawking

Voz 4 04:35 en su opinión pero bueno es la opinión de una persona no a veces que también tenemos que tener en cuenta que la que lo que importa en ciencia no es lo que importe una sola persona lo que importa cada vez más en un mundo globalizado es lo que la comunidad científica consensuar como cierto entonces bueno esto que dice Jo Hawking es una idea que comparte mucha gente pero eh no es lo que está consensuado en la comunidad científica entonces esas cosas yo la las tomo pues concierto bueno es cierto distancia por otra parte eh tal como es mi cara mi carácter es una cuestión personal de ahí de carácter eh no yo no soy apocalíptico oí que además rehuye de las personas que me quieren vender el apocalipsis porque lo que quieren es meterme miedo cuando te mete miedo eh es cuando te están dominando no yo no quiero que me metan en sus mundos de

Voz 2 05:28 de posibles futuribles es destrucción es usted mucho Agustín esa posición personal sobre el fin del mundo

Voz 3 05:36 yo me gusta me acuerdo

Voz 2 05:39 a Phoebe en Friends tenía un discurso fantásticos y bueno yo personalmente no creo en la gravedad personas

Voz 4 05:45 no está claro es que hay este personaje de Friends ahí sí que eso no no estaba muy claro porque la comunidad científica lo decía ante la comunidad científica consensuado que la gravedad al existe la comunidad científica no ha consensuado que el fin del mundo vaya a existir no de de hecho el fin del mundo está ya pergeñado en el en la Biblia llevamos siglos y siglos que era cada poco tiempo nos anuncian el fin del mundo pero es que el fin del mundo nunca llegas no

Voz 2 06:15 bueno espérate once y once minutos una hora menos en Canarias solamente acabamos de despertar el nuevo día es cierto aunque no te haya saludado puede decir que juntos sí señor compartir tantas horas de radio después de tanta se puede ser que yo hoy Antonio Garrido no haya saludó

Voz 3 06:33 estoy Selene que es cómo te llamas deberá pero es impronunciable en castellano parece te llamamos Karen esto puede eso

Voz 12 06:38 estás revelando secretos hoy es es verdad pero yo estoy aquí encantado escucharte a ser esas referencias al pensamiento pesimista de la civilización occidental como los Friends como como Stephen Hawkins no bueno pero sí es verdad es que hoy en la prensa acabo de verlo Agustín la prensa británica nombran los cincos motivos los cinco maneras que que Stephen que él pensaba que el mundo bajaba

Voz 13 07:03 pero robots yo sé luego lo de Bono

Voz 12 07:06 de fuego yo personalmente como hacer

Voz 2 07:08 pido Agustín que el fin del mundo no me pille comprando Ikea

Voz 4 07:12 eh bueno pero a lo mejor te encuentras una una cama muy cómoda para el fin del mundo que no quede Apocalipsis está de toda civilización vamos a decirlo así a ha visualizado ha pergeñado ha soñado con su propia de destruir destrucción no sólo a la civilización occidental que es que por cierto es lo que estamos hablando porque ahora te vas a un lugar donde la civilización no está en la civilización occidental

Voz 1220 07:39 parece que estamos hablando de un cuento chino por decirlo de algún

Voz 4 07:41 manera entonces toda civilización ha pergeñado su apocalipsis pero es que eso está en el propio ser un ser humano idealizar ficción pero son ficciones evidentemente bueno no se les decía que todo es cíclico las la sub

Voz 2 07:54 no acaba no sé qué dejadme hacer una pregunta que en Mallorca se va a entender muy bien me redunda puramente científica una pregunta desde la mente elaboradas

Voz 14 08:04 ahora las Agustín Bas por Palma va por Pal no pues no

Voz 2 08:11 hay que decir que vamos me he encontrado muchas veces Agustín yendo y viniendo porque nos encontramos en Mallorca nos encontramos oyendo en el aeropuerto o viniendo

Voz 4 08:21 bueno de hecho ahora te hablo desde Coruña podrían oye presenté mi libro en Coruña hay hoy mismo me eres Coruña más yo soy de Coruña esto es ahora mismo

Voz 7 08:30 cómo me voy a Bilbao a presentar hoy en Bilbao y la próxima semana me voy a mí

Voz 4 08:34 México bueno en fin estas la vida absurda de los escritores hoy dijo no de de de un lado para otro tiene es hablando

Voz 2 08:41 tiempo y espacio tienes la Iberia Plus ten

Voz 3 08:45 la Iberia Plus ya la tengo quemada porqué de tantos de tantos viajes y bueno vamos a seguir hablando en unos segundos con Agustín Fernández Mallo

Voz 2 08:55 es que además de ser físico insiste no es decir lo que lo que tiene la pareja de Agustín en casas un buen físico

Voz 3 09:03 que el libro que acaba de editar en seis valerse llama Trilogía de la guerra y enseguida hablamos

Voz 3 09:26 claro que eso no no retorno que Agustín Fernández Mallo ganado el Premio Biblioteca Breve con su novela Trilogía de la guerra en la que nos propone un viaje intelectual

Voz 2 09:36 en cuatrocientas noventa páginas de Dios Agustín ganas el Biblioteca Breve

Voz 1220 09:46 bueno nosotros Complutense sea nada pero sí que le muy muy bien es un libro cristalino vamos a decir así sólo que bueno maneja un poco la complejidad de hay muchas muchos asuntos pero es complejo pero no complicado por eso

Voz 2 10:00 no es es que como se que que que pico tiene que que ladrón como tú

Voz 3 10:04 el escritor que nosotros te proponemos un viaje sonoro a través de tus propias palabras así que primero comenzamos como como en Madame Bovary empezamos lentamente y luego iremos más deprisa vamos al libro primero isla de San Simon combustibles fósiles no te digo yo que no me guste pero que hacemos en la isla de San Simón en la ría de Vigo me lo me lo estás preguntando a no bueno era tan puede ser retórica también piensan que hacemos donde vamos

Voz 1220 10:38 bueno me gusta cuatro las cuatro preguntas fundamentales del ser humano sabes cuáles son no tiene somos de dónde venimos a dónde vamos y qué hace usted en la cama con mi señora ahí bueno es que en realidad la la novela surge aparece con él se me aparece en la cabeza cuando viajó esta isla de San Simon en la ría de Vigo que fue un campo de concentración de la Guerra Civil española están los pabellones no estuvieron los presos etc bueno aparecen toda una serie de de sensaciones de cuestiones eh que la poética que ya había desarrollado hasta entonces es decir mi propia vida no podía dar respuesta entonces para dar respuesta a todas estas preguntas a intentarlo coloca un personaje solitario en esta isla hoy día

Voz 4 11:20 a ver qué le ocurre entonces cuando empiezan a aparecer todo empieza a dialogar con este mundo de muertos vivos no digamos lo sé echas de menos divas en mucho tiempo

Voz 2 11:30 por qué en las Baleares echas de menos Galicia

Voz 7 11:33 no francamente eh

Voz 1220 11:36 bueno eche de menos a la gente no pero como lo que no me gusta de Galicia es el clima pues dice ahora mismo está lloviendo mucho precisamente pero bueno a ver si que echa de menos en en Galicia hay toda una tradición maravillosa de de contar historias por ejemplo que son no no veo que no ocurre tanto en el lugar en el que vivo ahora entonces esta historia que viene de Álvaro Cunqueiro y que se desarrollaban en muchos otros escritores contemporáneos es algo que sí que va a lo mejor hecho un poco

Voz 2 12:01 menos libros II de Estados Unidos de América Mickey Mouse ha crecido y ahora eso

Voz 16 12:07 la vaca aquí

Voz 17 12:17 ahora el narrador

Voz 3 12:19 en la novela ha multado ya no es Agustín Fernández Mallo ha en parecidos Court Kurt un viejo astronauta polizón que no sabemos si en algún momento cruza el Rubicón como el otro corto

Voz 1220 12:32 lo que hace este cuarto destrozos que cruza muchos Robinson Rubi cojones porque lo que nos di dices que ha estado en el en la Luna en el primer viaje a la Luna sólo que él no salía no son ninguna fotografía porque no él era el que hacía las fotografías es que ahora dentro introduce la la idea de que en una época donde el selfie no existía porque por decirlo de algún modo gráfico eh bueno la pregunta de quién nos ha transmitido la la historia en general sea a través de imágenes y de escribir etc bueno está dentro de la historia o estás fuera subjetiva o es objetiva himnos narra la historia Un poco de los Estados Unidos a lo largo del siglo veinte y sus guerras no igual es un personaje al que yo quiero quiero mucho porque este subtítulo que tú has dicho Mickey Mouse ha crecido yo era una vaca que es un verso de David Bowie The Life on Mars en realidad describe perfectamente la evolución que ha seguido en los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy desde algo naíf e un mundo idílico de Mickey Mouse ha ido transformando metamorfosee ando como si fuera de David Lynch eh una personaje David Lynch

Voz 14 13:37 la vaca que podías el Donald Trump perfectamente

Voz 1220 13:41 a última metamorfosis y hallazgo siempre de monstruos son estas metamorfosis eh crear por otra parte domina un poco el planeta Tierra fíjate denominaciones

Voz 2 13:51 entran ayer creo en mí una imagen bella en mi cabeza cuando habla de esos inmigrantes especialistas en exaltar imaginaba un espectáculo del Circo del Sol con inmigrantes mexicanos saltando el muro de Donald Trump como poesía como bello no claro claro

Voz 1220 14:08 esto es probablemente también pero claro este Atom ahí lo has dicho está en su cabeza tiene ese mundo infantil en el que cree que eso es verdad vamos a decirlo así que no lo interpreta como lo lo lo lo has hecho tuvo yo no en este caso

Voz 2 14:21 y Agustín nada estás te estás haciendo mayor te estás aquí

Voz 3 14:27 no mayor porque claro Kurt carta abandona su refugio en Miami para visitar Brooklyn donde denuncia la impostura hipster una señal de que nos hacemos mayores es la antipatía que nos despierta en los jóvenes los que somos modernos de toda la vida Agustinos llevamos mal con los que ustedes esos muchachos que ahora visten como si los Ramones hubiesen viajado la Indian una excursión organizada por mots nos estamos haciendo mayores afirma que no pregunto

Voz 18 14:53 sí claro que nos estamos haciendo mayores no yo bueno pero bueno yo creo que de en edad IPI luego hombres sí en modo de ver las las cosas pero eh cuidado

Voz 1220 15:05 claro es que todas su cultura en este caso la hipster que es claro es que en realidad la subcultura esta su cultura llamada hipster empezó tiene ya casi veinte años eh o quince quince seguro entonces cuando como toda su cultura hay un momento en que sea manera Sacyr rococó ese hace hace un manierismo hace un amaneramiento de sí misma no

Voz 4 15:23 Iban es lo que lo que le ocurre

Voz 1220 15:26 ya no creo que sea tanto de hacernos mayores sino como ver la propia Real realiza realidad

Voz 12 15:31 es Agustín que tenía algún esencia

Voz 1220 15:34 bueno yo creo que sí tenía una esencia como toda su cultura de bueno de ir en contra de algo de un mainstream Hay cuando tú ibas

Voz 7 15:42 la Williams Gur ha eh es la

Voz 1220 15:46 es lo que yo he conocido a otros lugares del Estado lo lógicamente pues yo veía que había algo unas unas ganas de hacer algo realmente nuevo que luego eso se configura del modo que sea como les ha pasado a todas las culturas porque la no pueden programar son algo orgánico que va creciendo como las propias novelas no pero bueno había algo había algo bueno hoy día pues parece que Sergi hipster ese es sencillamente tener una barba muy larga ahí de investir de un modo totalmente programa programado como les ha pasado a todas las culturas eh porque el pan tenía el pantalón roto y las chapas y eso luego quince años más más tarde lo absorbe por ejemplo Armani o Chanel para hacer su su moda es el momento en el que una subcultura muere

Voz 3 16:29 lo sé libro terceras Normandía los amos de la noche si te estás dando cuenta Agustín que después de esta entrevista casi no es necesario leer si tu libro porque estamos en una perfecto vamos cada uno de los libros de temática contenido no sé si te viene bien esta entrevista

Voz 18 16:52 no no me bueno me me vienen bien me me me vine

Voz 1220 16:55 fatal si alguien lo interpreta como tú lo has dicho porque libros Un libro caleidoscopio de lo que hemos de lo que estamos hablando es una ínfima parte no sea que hay que les

Voz 3 17:04 bueno hay que en la que has quedar las cuatrocientas noventa páginas y además era feliz ya ya ya verás en la actualidad hay más de cuarenta conflictos armados en el mundo casi un veinte por ciento del mundo Estanguet

Voz 2 17:16 Serra contará ahora mismo contra malos contra otra parte como tú dices el mundo está poblado de fantasmas también las guerras sigan vivas bueno claro que siguen di di vivas la

Voz 1220 17:30 la protagonista de esta tercera parte que es una mujer que recorre la costa normanda como tú has dicho la recorrió hoy porque quiere ver quieren saber qué se siente al pisar las playas donde murieron casi cien mil hombres y ella recalca es tu cien mil varones no cien mil mujeres que es una bueno entonces eh a ella empieza todo hace una reflexión acerca de qué significa que el varón también haya ejercido históricamente una violencia sobre el propio barón no eh si hace toda esta reflexión también a colación de todos los inmigrantes que están llegando auguró a Europa e para la calle para pensar que a veces no nos damos cuenta de que Europa es una anomalía terrestre Europa ese lugar es una especie de Disneylandia o de vergel eh en el cual por ejemplo puede salir a la calle sin armas esto en la en la mayoría del planeta Tierra hay que salir a la calle con con armas y entonces por qué demonios estamos intentando cargar no Europa no entonces ella es que hace toda una reflexión acerca de los nacionalismos que que están asaltando Europa véase el Brexit te veas en Austria no en Holanda

Voz 4 18:34 Ivonne quizá lo mejor es porque todos los que hemos vivido

Voz 1220 18:38 las generaciones de europeos hemos de hemos crecido sin saber lo que es una una guerra hay sin saber lo que ha costado construir la Unión una Unión Europea sin sin sangre que es lo que ha ocurrido fue afortunada entonces bueno es una reflexión que se plantean todo el libro que es la violencia hoy sí sí

Voz 3 18:54 trasladado la guerra a la guerra a las guerras económicas yardas no cruentas Agustín Fernández Mallo es uno de los mejores escritores de este país y la buena noticia es el nuevo libro trilogía la guerra no sé si tiene aeropuerto no se sin mayor que no sé si me Acoruña pero vamos a coincidir será siempre un placer amigo cuya te mucho

Voz 7 19:13 cuidamos mucho ambos Tony Todd