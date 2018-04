“Stephen tenía muchos celos de sus amigos y los elige con mucho cuidado”

Voz 1995 00:00 ya conocen ustedes una de las noticias el día muerto Stephen Hawking el hombre que más sabía del universo en el que vivimos uno de los grandes cerebros de la historia de la humanidad bien el que pues no hace ningún tipo de falta a la prudencia a los elogios porque es tipo quién era el más grande y no hay ninguna ninguna duda sobre eso seguramente a partir de hoy Nos iremos dando cuenta poco a poco del extraordinario legado nos deja está con nosotros esta mañana jefe de la sección de Ciencia de la Cadena Ser Javier Gregori buenos días hola buenos días además tú tuviste hace muy poco la oportunidad estar Pepe

Voz 0882 00:38 sí eh con él en su despacho de la Universidad de Cambridge hablando con él se permitió incluso bromear y la verdad que fue una una auténtica oportunidad porque recibió uno de los grandes premios Si el último que que ha recibido que es el de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y me permitieron ir hay una entrevista exclusiva a estar con él en su tu en su salsa no rodeado de de pizarras llenas de números con sus estudiantes con sus alumnos con sus compañeros tomando un café y la verdad es que ya se veía un poco que es el estaba haciendo un homenaje porque ya sus setenta y cuatro años entonces jazz su salud estaba bastante deteriorada aunque va ha batido un récord ha sido el enfermo de la que más allá de hecho se lidiaron dos años de vida ha durado más de cincuenta y cuatro no yo le pregunté si me permites Toni le le pregunté por qué le gustaría ser recordado no está fue su contestación si me permites que contribución por qué idea fundamental le gustaría ser recordado por las generaciones futuras

Voz 0882 01:45 por su descubrimiento de la radiación de los agujeros negros hasta él se pensaba que un agujero negro en la era tan enorme que no dejaba escapar nada pues él descubrió teóricamente que los agujeros negros dejan escapar energía que pierde en materia esto se le llama radiación de Hawking no hay deberá sí habérsele dado el Premio Nobel por este descubrimiento pero al final como el premio Nobel son aplicaciones prácticas y no a descubrimientos teóricos pues es una auténtica pena

Voz 1995 02:10 déjeme preguntas de cómo está en su despacho generalmente es una curiosidad solamente generalmente sabemos pensar en estas nuevas compañías de grandes genios que avanza la sociedad como espacios de trabajo donde hay una mesa de billar para que los trabajadores tengan oportunidad de dispersar a esos pensamientos una decoración excelsa que permite además relajarnos seguro que el despacho de Stephen Hawking no era así

Voz 0882 02:35 pues no la verdad es que realmente no me dejo hacer fotos en el interior estoy despacho porque estaba lleno de fotografías de su familia no de sus hijos de actividades cotidianas de muy vivo muy vivo muy muy alegre luego se había también portadas en las que se veía su figura de de revistas muy importantes y era muy celoso de su intimidad y ya te digo que no me deja hacer fotos del despacho para que no se hubiera de de fondo pues a sus hijos no tuvimos que hacer la entrevista en donde toman ellos el café donde se reúnen los científicos en este centro donde intercambian ideas el hizo claro para mí hockey no sólo es uno de los más grandes científicos de la Historia y desde luego el mayor científico del siglo XXI sino que es un icono social porque para mí es un ejemplo yo de hecho si me permites también le pregunté por esto no qué mensaje le daría a las personas que como él han estado siguen sufriendo una enfermedad tan dura como como el ELA y este es el mensaje que mandaba lleno de optimismo usted son científicos a todo el mundo lo sabe pero también es un símbolo para muchísima gente en el mundo para esas miles de personas que sufran enfermedades incurables o que tienen dificultades físicas o mentales que mensaje les daría qué mensaje de esperanza si es posible

Voz 0882 03:53 me expuesta es que hay que concentrarse en lo que uno puede hacer o dejar de lado lo que uno no puede hacer yo creo que esa puede ser la receta de la felicidad

Voz 1995 04:02 tenemos al teléfono desde Suiza a carica israelíes astrofísico es miembro del equipo que descubrió el primer planeta extrasolar en mil novecientos noventa y cinco y amigo personal de Stephen Hawking Gary muy buenos días

Voz 1995 04:17 la mente a Stephen Hawking había mucha diferencia entre lo que suponía un un un hombre de esa talla a nivel internacional a nivel mundial lo que suponía la cercanía de la familia de los amigos

Voz 4 04:30 ah bueno sí yo creo que para conocer a Hawking todo hay que pasar mucho tiempo con él yo tuve la suerte pasar horas horas muchas horas meses con erige

Voz 3 04:46 quién veis porque se quedó tres veces en Tenerife es Iván para atender en el para estar en el festival estábamos fue miembro del Consejo Asesor de del festival los pues yo tuve esa suerte conocer a el como persona me decían que Steven es muy muy celoso con sus amigos eligen con mucho cuidado hay muy poca Henze que tenían acceso a su casa yo estuve muchas veces en su casa estuve en su cumpleaños la suerte que tengo el que él estuvo dos veces en mi cumpleaños fue pues debía que si yo tuve esa suerte conoces estiman en una yo creo que con quién no ha cambiado mucho su filosofía sus ser humano desde que tenía veinte años fue la misma persona con mismo sentido de humor que que observando mucho la gente escuchando pero sin hacer comentarios hasta un momento oportuno sabían muy bien qué es lo que tiene que decir podría preparar horas y horas una frase Dean es muy difícil sabe cómo que estaba comunicando a través de la ordenador muy lento y a veces pasaba que empezaba a escribir la frase parando porque estaba cansado deberías esperar una hora más para que el continua la frase es muy muy difícil estar a su lado esperas como el está escribiendo todo el sufrimiento todo lo que tú vas al pensando en ese momento porque qué no nunca ocurre con personas así que Nerea nosotros estamos hablando muy rápido yo pregunto ustedes contestan pero Hawkins era totalmente diferente historia habría que esperar mucho tiempo lo que tú pensabas en ese momento mirando a él sí hubo él está intentando sufriendo escribir cada cada carácter muy muy muy

Voz 1995 07:05 es interesante poder hacer a esa cotidianidad que desconocemos porque el fondos dijo Gill para la mayor parte de nosotros es algo así Gary como una estrella del rock

Voz 3 07:16 sí sí le gustaba mucho se es una estrella de rock que Esteban le gustaba mucho los hace estar en el centro de atención es el yo siempre en en Tenerife sentía muy bien porque yo le daba mucho mucho libertad pues cualquier cosa que quería él el que hay que después quiero ir ahí pues vamos eso no lo tenía en Londres estaba mucho debajo de control de su familia sus médicos y todo no tenía libertad pero una vez en Tenerife encontró pues una atmósfera yo soy igual hace cerezos entonces yo estaba arreglando un baile privado flamenco para en su habitación del hotel una cosa que por ejemplo estaba un poco mal no quiere ir flamenco yo le dije en ningún problema ayer ya muy vienen a qué hacemos aquí llegue el yo encantado en todo momento pues cosas así montaron un helicóptero hito Steven era hace una persona muy muy muy de Pina le encantaba música estar en conciertos y una de las cosas que le gustó mucho mucho en prime estábamos cuando yo eligió una música de rock muy fuerte pero muy los rock AC para acompañar cuando él salía al escenario le gustó mucho es como definió dice puedes enviar vez te quiero siempre y cuando el escenario es el suelo Eliane dice

Voz 1995 08:59 en nuestro país cimentó nuestro país un evento extraordinario yo creo que no hemos todavía salido bueno no lo hemos sabido valorar seguro pero no hemos dado dimensión de lo que hizo Gary inventándose estás más que tenía sede en Tenerife ya no es una pena pero Grec que es un tipo que finalmente el tiempo va a poner en su sitio es un placer hablar contigo Gary que salen a nuestro físico ha sido gracias por atender Nos vamos a ir muy rápidamente a Londres donde nos espera nuestra corresponsal Begoña Arce hoy se expresaban los británicos con una muy mala noticia Stephen Hawking era una verdadera estrella en el Reino Unido

Voz 0273 09:33 es una absoluta estrella alguien de la familia diría yo a alguien que ha entrado en todos los hogares y desde luego su muerte domina la actualidad en el Reino Unido en un día pendiente de una actualidad muy beligerante entre Londres y Moscú era Aki persona que era un símbolo de la lucha de la tenacidad mucha gente no entendía realmente sus teorías de la relatividad Quantum pero sí era alguien que llegaba al corazón que era un gran divulgador y desde luego su desaparición está causando bueno una conmoción hoy en todos los aspectos una mente brillante extraordinaria ha dicho la primera ministra imaginaros toda clase de comentarios de homenajes de la comunidad científica de la gente de la calle también

Voz 1995 10:14 sí era un personaje traspasó como como pocos en el umbral es cierto lo que dice Begoña quizá no no entendemos lo que dice pero de una forma otra sabemos Javier que es importante lo que dice

Voz 0882 10:24 pues sí allí por ejemplo en Cambridge yo creo que era más conocido y apreciado que Messi o que Ronaldo no yo recuerdo hablar con estudiantes pero no de de física sino de cualquier especialidad y todos me decía si yo lo vi el otro día en el en el PAP si yo conseguí un verlo unos minutos será como como realmente una estrella de rock no del o del fútbol pero también hay que reivindicar yo lo reivindico desde aquí su importancia como como científico Illa lástima que se haya ido sin un premio Nobel que quede sin duda merecía

Voz 1995 10:54 Begoña es un poco pronto pero sabemos si por parte del Gobierno de algún tipo de homenaje a Stephen Hawking

Voz 0273 10:59 no lo sabemos dentro de aproximadamente una hora la primera ministra tiene que intervenir en el turno habitual de los miércoles de Enel en la Cámara de los Comunes es muy posible que ahí anuncia algún tipo de homenaje también es posible que haya alguno acto oficial de momento su familia ha mantenido todo esto en la en la intimidad y no se ha dado ningún tipo de detalles sobre funerales aquí de todas formas los funerales tardan bastante tiempo ABC semanas en celebrarse no es igual que que en España o en otros países mediterráneos

Voz 1995 11:28 pues muchísimas gracias Begoña Arce corresponsal de la Cadena SER en Londres placer como siempre gracias Javier Gregori profesor de Ciencia de seas ha muerto Stephen Hawking a los setenta y seis años generando

