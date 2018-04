La Vida Moderna es que Cortana no te responda en una semana porque la has llamado Siri

Voz 1 00:00 monólogo El vino de la gente que dice lo que piensa y qué piensa lo que dice te ofrece la vida moderna

Voz 1284 00:20 vamos son maltratados y cuando nadie se lo peras parcial porque hoy es jueves cerraba el jueves estamos muy contentos porque queda una semana para la gran vacación para la gran fiesta de la alegría y la ilusión que es la Semana Santa el Halloween de la gente la Semana Santa a la fiesta que celebramos con mucho orgullo porque fue en la fiesta que celebramos Jesucristo fue el primer comercial de

Voz 4 00:43 vino del mundo

Voz 1284 00:47 bueno que celebre lo que quiera nosotros celebramos eso con Elvira Geert Dopa que queda el mundo

Voz 4 01:00 la Semana Santa me la tomo así a la gran fiesta la vendimia en los dos

Voz 0470 01:06 en un monólogo si han aguantado ya creo que esta es la tercera semana en la que patrocinan el programa

Voz 5 01:10 no se han retirado fíjate que dijimos que dijimos llevar

Voz 0470 01:13 momentos diciendo a ver si algún patrocinador del programa aquí para el principio estuve contamos y no había colado todavía el truco los vino monólogo eh aceptaron recoger un ese guante tres semana

Voz 1194 01:24 los tres semanas llevan los medios o por mí porque yo muchas veces meto la pata adelantarme ahí que yo siempre estudiando porque conveniente

Voz 0470 01:33 claro la semana la semana que viene vamos a hacer la cata porque tú el que te no te gustaba los vino monólogo sólo a ojo

Voz 1194 01:39 y es decir es se hombre enfocando llamar a un acuerdo que combinó que se puede tomar en muchas circunstancias hombre vino para hacer punto no pasa el ganchillo muy no monólogo

Voz 5 01:54 Sanchís no para crearlos va sola

Voz 0470 01:56 para colegas al GTA con la declaración de Hacienda por su parte vino te sale siempre a devolver bueno la semana que viene haremos una cata ya ya veremos eh

Voz 5 02:06 va a devolver pero no por el vino por Montoro por favor

Voz 0470 02:12 bueno vamos a ver

Voz 5 02:14 Nos Amanda de Burgos una Caja Burgos in a Box pero no quiero

Voz 1194 02:19 la gente cogiera era costumbre de mandarlos las concesiones de suciedad

Voz 0470 02:24 claro pero no queréis que os presentan de hacer esto

Voz 1194 02:26 por porque estaba era muy bonito

Voz 0470 02:29 pero estoy pensando esto de que enseñamos cosas que nos han enviado que hacemos a veces los jueves posa del o como anónimos y luego ya para empezar con la pijos acabo presentó

Voz 1194 02:37 sí sí esto rápida perfectamente porque una cartilla de Atapuerca claro dominador de Atapuerca Burgos que tiene Burgos

Voz 5 02:48 puerta venga otra cosa papel de el papel de burbujas de Burgos

Voz 0470 02:53 he cargado de violetas esto me encanta mirándonos no lo tienes que lo quiero cardenales violetas Colate de Burgos de Burgos chocolate negro queso azul que vaya mezcla de loco

Voz 5 03:02 esto es esto esas chocolate azul esto no sé lo que es

Voz 1194 03:06 esto es una algo una morcilla morcilla morcilla eso está Berizzo nunca una morcilla que parecía una pelota una mini morcilla morcilla Urkullu buque Cuqui lo Murci

Voz 5 03:17 venimos el mínimo chilla mínimo mínimo chilla

Voz 1194 03:22 se espera que eso es muy más el túnel os lo prometo un momento momento un momento pero la morcilla aquí desde Burgos auténtica de este tamaños cierres que nunca ha visto una corazón

Voz 5 03:35 es como un corresponde vaca eh

Voz 1194 03:38 esto no se puede abortar hecho por sí

Voz 6 03:45 cuidado cuidado cuidado

Voz 1194 03:48 tres cuartos en homenaje a España de rugby Costa

Voz 5 03:50 la verdad donde ganó a Alemania pero una cosa es que pone ciego de morcilla que creo que es el ciego está en el en el es una aparto de destino en lo mollar claro el ciego te Gordon pero el ciego los donde se acumula ojo eh

Voz 1194 04:06 cometí yo te monja de nata Pablo enfoque aquí

Voz 5 04:08 a favor el porque esto claro lo lo han dicho ellos eh te tiras de monja de monjas Nathan dulce típico de sexy monja eh pero momento me encuentro como Ávila

Voz 1194 04:19 tiene a Santa Teresa no no no no no no no no no

Voz 5 04:21 su chupete que tome defensiva eh porque estamos en época no aguanta muchísimo

Voz 1194 04:26 para sí

Voz 5 04:28 a ver ocho Un Miquel de esquí

Voz 0470 04:32 los darte esto para las relaciones y tal va cuando nadie quiere que el súper

Voz 5 04:34 Pancho pasa esto monja no pero no así no así no poniendo las paredes de los hechos no

Voz 4 04:44 a ver usted es verdad que es una es decir

Voz 1194 04:50 una Berzosa que igualmente totalmente solo así repara

Voz 0470 04:53 de olas

Voz 1194 04:54 no no que además de con los pantalones negros la camiseta negra de pareja un proxeneta da buena pero hace masa además

Voz 5 05:07 a ti te la comes entero cuesta hablar por la radio

Voz 1194 05:10 más de la radio viene máxime si esto lo que había de Burgos esto es gracia agentes

Voz 5 05:17 pues esto en un extraterrestre ahí es que es increíble

Voz 0470 05:19 sino no estoy viendo eh el tronco de morcilla acojonado es es eso claro si es como un corazón de Becerro no como un como una cagada de de The New

Voz 1194 05:30 con eso puede más chamán con eso

Voz 0470 05:32 cerebro disecado de de de esto que encuentra en la en el hielo de de OCI salís la te los pero sabes que encontraron hace unos años a un en Austria Engracia un muerto que estaba momificado por el frío y tal y que de hace veinte mil años no juegas y está perfecto salve la cara y todo

Voz 5 05:53 la Acosta ha conservado José Gaos superior

Voz 0470 05:56 de hace cuánto creo que veinte a treinta mil años no dice nada

Voz 1194 06:01 podía ser neandertal

Voz 0470 06:02 yo creo que no me lo tenía tatuajes y de todo descubrieron que que la habían matado de un de un con una lanza era el primer

Voz 1194 06:10 Dexter de si llevaba

Voz 0470 06:12 así tengo un tatuaje Bola de Dragón

Voz 1194 06:16 sí pero bueno da igual de alguna forma sí porque estaba

Voz 5 06:20 en el valle de la casualidad soledad

Voz 1194 06:23 bueno empezamos el programa

Voz 5 06:26 con la Venus de Will el débil en dos mil dos

Voz 0470 06:29 bueno a programas vale la gente está acatando la tengo

Voz 5 06:33 mí también aquí la gente que he hecho un libro sobre David Bowie comentando todas las canciones de David Bowie libro vale que sea la historia mía de David Bowie no si no la primera es que yo me entra un tío así para ellos porque están poniendo la canción Let's dance eh pagará el pago de Arabia El Arabi ya no existe en el Médano Tenerife a doscientos metros de vía la historia pero cuenta

Voz 1194 06:59 qué saben no la conozco digo venga p'alante me lo estaba al otro lado de la discoteca

Voz 5 07:13 y me acuerdo todavía que luego pusieron Kiss de Prince

Voz 1194 07:16 la tarjeta en lo está pidiendo era lo de la época pero tú te acercaste a él al ritmo de la canción Let's Dance de venga p'alante p'alante el mes rehuyó claro salió de la discoteca

Voz 0470 07:36 sí escucho la historia grande a Pinto detalles

Voz 1194 07:40 no hombre es que en aquella época yo me preparaba para salir de marcha abuela se quedaba en casa yo vivía con mi abuela de gas yo me voy a eh sí me voy a Avia ten cuidado me decía desde a tu tal cuidado de ella yo como Olmo no me yo era muy jovencito yo tenía catorce años como no

Voz 5 08:07 me podía quedar acomodo que tenía catorce años cuando dijiste venga p'alante menos falle tienes Catorde sí

Voz 1194 08:13 pero porque era mayor de edad no me quedaba esta tarde el tiempo que tenía

Voz 5 08:19 lo tenía que aprovechar cada me surge una duda porque vamos con catorce años dice venga p'alante menos follón y luego hay un salto temporal hasta los veintinueve

Voz 1194 08:28 relaciones sexuales eso quince pero era era era postureo quiero decir era amigo su edad yo era moderno yo era moderno o por lo menos esa era moderno yo jugaba a eso a a imitar a Mis héroes

Voz 0470 08:42 mis Bowie Prince lo andrógino lo andrógino sabes que el otro día cuando contaste que peligre la virginidad con veintinueve años si luego hubo gente que nos dijo eh yo yo también lo contrario que no lo contó es que que no peso que yo conté que yo he con dieciséis claro hubo gente dijo dijo que igual la perdimos el mismo verano

Voz 1194 09:02 por qué pudo coincidir no

Voz 5 09:11 cómo es posible posible si es posible perfectamente ostias pues pudo cuál es saber cuántos tienes tú cuánto tiene cuarenta y cuatro huy pues por ahí hay dos dieciséis años fue hace dieciséis más de doce a trece en lo sacamos por lo que no sacamos equipos pre pues pues no puede haber sido así con la misma

Voz 1194 09:29 de Grandes

Voz 0470 09:35 pero pero no me digas que no es precioso y estoy yo que estamos somos generación en distintas que no conocíamos que entramos quiero decir tramos entramos en la madurez entramos en la estamos a la madurez éramos en la masculinidad adulta en la vida adulta conocimos el sexo el mejor se habló de Jesucristo el vino bien los vino monólogo entramos a la venta a mano

Voz 1194 09:58 qué bonito si es verdad o no lo había pensado perdisteis la honra el mismo día dame un abrazo Honey por favor

Voz 1284 10:12 poder

Voz 1194 10:13 Athetic los ritos de iniciación a la vida masculina

Voz 0470 10:19 vale ahora sí esto la vida moderna pido un aplauso para sí que

Voz 1284 10:25 no me gustan las aventuras

Voz 0470 10:30 pero te ha clavado eh totalmente vale vamos a empezar programa como hacemos los los jueves vamos mezclando brillo con la pijos acá hoy vamos a ver a Picos aquí

Voz 7 10:42 a pijos sacado Dunga eh

Voz 4 11:03 te comentamos comentamos noticias que salen de la aplicación de las eh

Voz 1194 11:07 la rabo la pluma que

Voz 0470 11:10 qué pasa que hay vale la primera ahora mismo

Voz 1194 11:12 Efecto mariposa de la muerte de Stephen Hawking saca claro a ver qué pasaba claro porque ese hombre provoca otra muerte muerte digamos es como sino la humanidad si hubiera disparado al pie porque la humanidad imagínate que estás tipo de gente que eran un poco los que mantenían el nivel

Voz 0470 11:32 a mí me gustaba más tanto lo hemos hablado me gusta más su colega Hawking tiene un colega con el que está más

Voz 5 11:39 pero la gente era más fresco

Voz 0470 11:41 Premio Nobel no se hable porque

Voz 5 11:43 se murió siempre me ha Nobel no además no hombre yo de un premio Nobel estrenan Joaquín joder no yo creo que yo creo que sí que su colega que será menos osea es matrícula yo creo que sí igual no pero los científicos también hay digamos el más mainstream preclasificado en un ranking de hombre

Voz 0470 12:00 Joaquín es el físico más entre todos no tienes no no tiene no tienen el Nobel ni el Goya ni nada en Holanda nada

Voz 6 12:08 el PP no lo tiene tiene premio tiene premio en no a la carita les dieron Premio Infanta Elena

Voz 0470 12:22 en no tiene mucha me tiene la medalla de en la Houston ya veréis de Wolf que muy bueno noveles como el top de los premio si pues no no no se lo dieron eh yo estaba pensando que si por lo que hizo vascosante agujeros negros que dice que tenían pelo

Voz 6 12:36 que el tenían pelón él él distinguió entre dando un poco

Voz 1194 12:39 Moro los setenta no pueden literalmente con los setenta setenta tenían melena parece que Joaquín Joaquín era un cachondo que es verdad lo decía

Voz 5 12:52 lo decía el de Albal

Voz 0470 12:56 él lo decía bueno eso había muerto país que tenían pero como una teoría hay hay una forma cachondo de explicarlo teoría porque hubo una época en la que hablaban de que los agujeros negros cuando a solidario con lo que emite una radiación entonces esa radiación eh como que tenían pelo o no tenían pelo si tenían radiación algo así recuerdo memoria Brown yo pensaba que la habiendo Premio Nobel portó aquella mierda de los agujeros negros

Voz 1194 13:17 Suecia no el año que viene el año que ya final si es que

Voz 0470 13:20 hecho la radio es muy obvio dárselo dársela a la radiación que emiten los agujeros negros en ese caso muertos en la radiación Hawking se mal pero pero no tiene Nobel sin embargo sin embargo su colega que a mi me gusta más sí que tenía que recordar igualmente golpeando

Voz 1194 13:34 sí sí mira puede ser que estemos ante el último científico individual que se les recuerda como persona policial pie mi teoría es que la avanzado tanto que ya es una labor de equipo cantos de ya ha pasado a la historia ya la gente como Einstein Hawking personas individuales a las que es en las

Voz 0470 13:51 no lleva ese creaciones me dice con ese a S

Voz 1194 13:55 que haya pasado a la historia el los lo científico a partir de ahora serán equipos la la diversidad de Stanford la mejor cero ya no hay un maestro

Voz 0470 14:04 cree que no se personaliza porque claro que en sus casas

Voz 1194 14:07 ahora equipos quién sustituiría que no hay un científico que sea el hombre de negro no no es que negro estoy muy a Hawking como como estrella como estrella del pop tenga ajenas que como se llama el cosmos el que sustituyera Sagan no saca

Voz 0470 14:23 el de antes el de ahora como manda ahora de nuevo de Cosmos eh como Tyson de gris Tyson de Grace Tyson se hasta dos mil de Grass el hombre que claro

Voz 5 14:33 la verdad que es dijo es no es tan bueno es divulgador no pueden físico pero no es tan bueno que estoy Postigo hay una vacante químicas

Voz 0470 14:42 te lo diré

Voz 5 14:44 es verdad que no hay ahora se ha perdido porque siempre ha habido grandes físicos muy famosos claro claro además eso la gente pregunta por la calle y la gente los conocía igual no sabe muy bien lo que ha dicho pero pero suponíamos Boris sale lo en Los Simpson

Voz 1194 14:58 para allá no no pero ni es bueno ni es malo pasa como con la Edad Media quién construyó la catedral de Burgos no se sabe tipo un equipo lo bueno pero hombre claro ante el concepto de autoría no es una cosa que ha existido siempre entonces el el mundo en un momento dado derivó a destacar figuras pues en la pintura Picasso pues en la ciencia Einstein pero porque se trataba de mierda pero ahora vamos a la civilización está involucrando

Voz 5 15:30 no

Voz 1194 15:30 y volvemos a lo que fue en la Edad Media volvemos a una época de oscurantismo y medievalismo no lo digo si si lo digo convencido y entonces cada vez va a haber menos personas que destaquen sino es una cosa comunitaria ahí como a bulto la catedral de Burgos

Voz 0470 15:47 qué tal de Burgos caro es que tardaron siglos dice que claro hubo muchos eh arquitectos escultores ahí

Voz 1194 15:52 tiene usted un ejemplo de GTA de GTA no hay un autor

Voz 0470 15:56 sí hombre sí te GTA eh había sí

Voz 1194 15:58 bueno no es un equivale van House es un equipo de de negros esclavos

Voz 5 16:06 tramando ahí ahora pero mandó mientras DRM Motta pero

Voz 1194 16:10 igual te lo que no es patético no vaya si hay un hombre muy te diré si consigue cruzar el Estrecho

Voz 6 16:22 pero qué ternura también ayer el precioso he venido desde Argelia me Kiko de niños llegando decir hace hombre no hay que darle una oportunidad hay que aún hay que darle caza

Voz 0470 16:37 eh

Voz 6 16:37 bueno vamos a ver si vengo

Voz 1194 16:40 déjenme saltar la reja la mesa del Rocío del Rocío dejarla del Rocío no es la verja Rocío la verja o la región de la reja las rejas Barredo no sí sí sí verdad como la madre un amigo mío que dijo pero por favor a los pueblo de Melilla pero por favor si ellos no tienen la culpa de ser negro no no digo negro sea algo bueno

Voz 5 17:13 lo que hablaba pues un poco lo que hablaba sería lo lo lo

Voz 1194 17:17 Jones que lo intenta pero es muy tierno ya yo como diciendo venga esto ya la última intenten innobles

Voz 0470 17:26 eh ex Extremadura adelante con esto

Voz 1194 17:29 ahora el Silicon Valley español Extremadura

Voz 0470 17:34 típica jinetes y amazonas de España Portugal Brasil China se dan cita en Badajoz bajo flipa eh jinetes y amazonas

Voz 1194 17:43 allí no hay peatones hasta ahí lo normal es ir a caballo

Voz 0470 17:48 todo Gineta en un animal sangre todo jinetes y amazonas creo gente Amazonas son como como duendes

Voz 5 17:54 sí verdad son gente muy muy bajito muy gracioso muy gracioso lo que si se bajan del caballo me ha llegado ahí luego se baja es muy graciosas un palo

Voz 1194 18:02 claro es que van cantando eso

Voz 5 18:05 avanzar en Extremadura

Voz 9 18:07 a un país a otro paseaba ganado algún de Murcia de

Voz 1194 18:22 joder pues tiene fama de ser mujer Ona saques amazona la gente la Infanta bueno se pero a la infanta no en falta

Voz 0470 18:31 se enfrenta Elena y la infanta Elena la Sena de la familia

Voz 1194 18:34 eso es porque el Arsenal

Voz 0470 18:37 que Sener una cena la guerrera que luso les

Voz 1194 18:42 qué tal si en fin tener mucho tirón entre el cierto público

Voz 0470 18:49 alguien ha hecho sigue estando muy bien cada penique que fue un caballo

Voz 5 18:53 como ella es un icono es un es un icono sí

Voz 0470 18:55 eh pero han ido sesenta jinetes y amazonas de España Portugal Brasil y China a Badajoz a una carrera eh me refiero claro su es Carrera Carrera Carrera un Rally Raid Hípico pero no no no sé exactamente qué es

Voz 5 19:11 Murray así sí sí sí ciento veinte kilómetros cuyo

Voz 1194 19:14 a caballo pero se salen de Extremadura entonces

Voz 0470 19:18 hombre Extremadura yo yo no sabía que había o sea yo sabía que había IPIC y luego carreras en el Hipódromo pero no carreras hay campo a través

Voz 5 19:24 que son ciento veinte kilómetros a un circuito o estilo no a otro Chandon pobre caballo cuatro echando por el monte en cuatro en cuatro pases de cuarenta cuarenta evidentemente no puede hacer una carrera de velocidad tú que has bien tú que como un señor que deja un jinete elegante con estilo

Voz 1194 19:42 hasta que caiga el caballo muerto eso tan se parece al Rocío

Voz 0470 19:47 de de Mérida habrán dicho de Mérida ya

Voz 5 19:50 Asencio volvéis volvéis Cal caballos y las campo lo los recorre caber es un animal que no conoce

Voz 1194 19:58 el caballo dentro los animales es tonto

Voz 0470 20:00 sí

Voz 5 20:02 yo yo yo no tengo claro eh yo tampoco es que fuera listo guapo guapo

Voz 1194 20:07 la verdad es que muy guay es el Brad Pitt de las mismas de siempre claro lo normal es verdad

Voz 0470 20:20 pero a veces se dice que son pero yo creo que no yo

Voz 5 20:22 que son son muy foto saque son seis son fáciles de someter sí muy bien domesticados pero pero listo yo no diría un delito

Voz 1194 20:28 no la elegancia impone porque es un animal bello sí claro pero es tonto

Voz 0470 20:33 es muy tonto no punto caballos

Voz 1194 20:36 es la la mítica de de caballo del Caballo de Troya redonda

Voz 5 20:42 la lo tiene mucha mística no explica el caballo

Voz 1194 20:44 con camiones llevaba yo como algo épico pero luego

Voz 5 20:47 estas eh no es bonito yo solo montó una vez y que lo pasé dos veces la segunda dije Pakea montó otra vez que ya tengo el recuerdo que la primera desagradable va mal con un dolor de huevos ahí sí que me imagino que te has acostumbrado a a las tardes pero no no le veo yo la gracias a supo hoy cuando cuando cuando

Voz 0470 21:07 te saldrá que te hace callo el Pirineo

Voz 5 21:09 no tienen no hay un poquito como los ciclistas no claro

Voz 0470 21:12 este tema endureciendo el frontón como animal como animal tú con tu perdiz sin embargo que eh vosotros qué animal es como el más tonto y el más tonto

Voz 1194 21:24 perra sin duda de pasa

Voz 0470 21:27 guapa venteño un perro parecida que un verano fuimos a era muy tanto muy bonito era de raza era de esa estirpe de campeones de

Voz 5 21:39 el papel con Paco papeles tenía pedigrí daba gusto verlo su padre campeón del mundo es que también hay una cosa cuanto más puro y más pediría más tonto claro como Pay como pasan muchas gracias

Voz 1194 21:49 sí porque Caixa mezcla mucha

Voz 5 21:51 no no pueblo con el padre campeón del mundo con él

Voz 1194 21:54 mi hijo suyo como con los Borbones es la monarquía del Reino Unido

Voz 0470 22:02 un día fuimos estaba en mi casa teníamos Un una la Ventana así que daba al patio hasta que es una una ventana corredera

Voz 5 22:09 a buenísimo se tiró años que ese chocaba cada día es un clásico llamé irá aprendiendo

Voz 0470 22:14 cada día se metió una hostia contra el apuntamiento esto con perro joder claro

Voz 5 22:17 te quiero que otra cristal lo días más tarde Brin

Voz 0470 22:20 precioso a mi perra

Voz 1194 22:22 convivía también con una Agatha sin entrar en mi perra muy tonta no la Gata odiada pero bueno pues todos los días de su puta vida

Voz 5 22:32 lo hace lo mismo hay un momento en que la perra intenta jugar con las

Voz 1194 22:35 que no quieres que te vas a sacar un día no aprende a Punta grande es tonto pensé salgo de casa se me queda mirando todo con una mirada como que tú como diciendo y me conocimiento no es tonto claro no sé yo a estos algo vete tú a tú caerme conocimientos maître de mil eso sí como como lo típico de los españoles de que inventen los otros regatas igual de Gato salvo en casa pero ahora cómo huele el exterior es NK mirando me todo lo que todos los conocimientos que ya allí

Voz 5 23:17 fuera los es decir que el gato siempre se pone como ejemplo

Voz 1194 23:20 de de animal muy listo y yo creo que no es que yo creo que hasta porque te fijes te das cuenta de que las personas somos más inteligente que lo animal yo creo que sí defiende las personas tenemos a la prensa poco que te fijes

Voz 5 23:35 más todo lo más tonto las personas igual mal es el mal educados gay coge caballo no el de la personas coge una horca un que igual en las a los animales hay hay fin no el delfín pero la orca más todavía Echenique control Echenique listo pueden lo que yo te digo

Voz 1194 23:56 decir lo mismo si si es que coges a digamos a la persona que en apariencia y llevando te por los prejuicios pueda aparecer más vulnerable a tres mil a la horca ya no sé pero cuál es el animal más listo hay que se de que el

Voz 5 24:14 el cuerpo en proporción al tamaño del cerebro que tiene podría ser el más listo de la por cuerdos Corbacho fórmula Urraca no me paro bajó en vez de en proporción al tamaño cerebro habrá que habrá que esquilmar los cuervos que dio contra él es una lo votó

Voz 0470 24:31 no quiero decir no matarlos hombre

Voz 5 24:34 hay que a los a las amenazas a nosotros claro

Voz 0470 24:37 se basa en que el cuerpo de la gente que no termina

Voz 5 24:39 lo imagino Hitchcock esto una Pedro León de

Voz 0470 24:42 sí yo yo como seres humanos podíamos

Voz 5 24:45 la la la que salta al Ayuntamiento de Madrid que segregan al acuerdo que utilicen lo mismo que era utilizado para las carpas acuerdo en bici

Voz 0470 24:52 caso tenemos que estar ahí Holocausto cuerpo tenemos que estar muy pendientes de cualquier animal que despunte

Voz 1194 24:58 que no puede hacer la competencia

Voz 5 25:00 vamos no sé es verdad me verde

Voz 1194 25:03 que supone una amenaza los osos de Palencia claro no amenaza Álvaro Ojeda son animales empiezan a despuntar

Voz 6 25:18 no tengo tengo

Voz 5 25:23 no te llama

Voz 0470 25:26 cada comunidad autónoma vasca vertido río vaya el origen del vertido en el río Deba estuvo en la depuradora de

Voz 10 25:34 Price Price o a Price

Voz 5 25:37 cómo estáis Apraiz Apraiz acepta

Voz 10 25:39 la vasca sí

Voz 0470 25:42 volviendo la noticia es que hemos todo salga lo que salga lo que salga pero claro poco Arjona no porque aquí tiene que ver con Industria

Voz 5 25:49 la típica una depuradora depuradora

Voz 0470 25:52 es que ellos tienen tanta industria que ese tono en Euskadi a tope la noticia que te contamina una depuradora echado mierda haya un río al deba en España que cosa pero tampoco lo que ves que tampoco pasa mucho porque dice que no causó mortandad en la fauna

Voz 1194 26:07 Nos Euskadi se vive también sin que éstas sola noticia de mismo caro fíjate del el coche bomba es que claro mira es una calma es un adelanto hace vive tan calidad hubiera acojonado ante de verdad y ahora la noticia es que mira un poquito de petróleo que soy un poco jabón yo bueno pues tienen que crearse drama tiene que crearse

Voz 0470 26:35 tenemos que inventar toda clase drama ahora

Voz 1194 26:37 el más Valeta el más vale tarde de la TB de allí

Voz 5 26:40 pues a una reporte era sean diversos

Voz 1194 26:43 por lo tanto no descanses que ya ha hecho tanto el mal han hecho tanto loco ya que ahora casi cualquier mierda la misma ley del péndulo aquello aparece su es un oasis

Voz 0470 26:57 hola está descolgado un una farola vamos a poco polvo ahí en el monte

Voz 5 27:02 el periódico el portada en portada cinco columna

Voz 1194 27:06 de ida que tranquilidad

Voz 5 27:09 Teruel es una balsa

Voz 0470 27:11 vale tengo otra salud ojo interesa eh eh Juan Ignacio sea el pueblo el corazón si salud cardiovascular

Voz 5 27:17 hombre lo mío tu tema la mitad de

Voz 0470 27:20 pacientes de cardiopatía hipertrofia muere antes de los cuarenta y cinco años eh

Voz 1194 27:27 un año M M enteramente a serios pero es falso por lo que tú has hecho otra noticia no que no valen era pero cuidado eh no lo dice pero que está por ahí por ahí dice

Voz 0470 27:41 a mitad de Pacientes Cardiovasculares desconocen la influencia del colesterol malo permite a los pacientes que ha tenido evento vasculares desconoce que el colesterol ejercen supla en su patología

Voz 5 27:51 los de riesgo está claro yo no lo desconocía eso tú sabías que hay

Voz 1194 27:55 los pacientes que sufren de lo que ella sufre del Bosque

Voz 5 27:57 por ejemplo de Del Bosque envites sí

Voz 0470 28:01 otro lado cientos salieron olieron el Dana no los había pensado

Voz 1194 28:04 feliz viaje fue una enfermedad cardiovascular como la que yo sufro que me dijeron en su época me dijeron en su época que es lo que le suele dar a los deportistas que mueren de muerte súbita si no haga deporte ya sabes pero es que hay colesterol bueno que los toros malos igual que goles

Voz 5 28:20 así igual

Voz 1194 28:22 que me expliquen a mí dónde está el bueno yo sé que el colesterol perjudica pero también sé que hay un colesterol bueno el aguacate pues yo de aguacate me harto elongación colesterol bueno sí y cuando las nubes se los arándanos la no sé hay hay y el aceite aguacate también duda es mi duda

Voz 0470 28:45 el aceite de oliva dejan es

Voz 1194 28:48 colesterol bueno es malo como dices el vamos a ver muy atenta

Voz 5 28:53 Nico Terol bueno

Voz 1194 28:56 bien me perjudica a mí la claro fingiendo a lo mejor hay algún medio

Voz 5 29:01 aquí entre el público que va algo

Voz 1194 29:05 mira sí

Voz 5 29:08 no no es buenísimo es bueno

Voz 0470 29:10 la porque bueno para la cosa cardiovascular porque dice que que selló Eva al al colesterol malo se lo lleva al abogado

Voz 5 29:16 algo empuja si como lo pongo las es en baloncesto cómo sería es un bloqueo las que no lo que hace un pick and roll sí me voy a hartar aguacate

Voz 0470 29:26 pero tú nosotros sabe como los cabestro no con los toros claro

Voz 5 29:29 estudiamos con los toros bravos que eso es el cabestro te

Voz 0470 29:32 la llevando el colesterol malo aquí el otro mono te lleva al malo y lo echa

Voz 5 29:35 muy bien pero tú sabes porque claro pero tiene

Voz 0470 29:37 tiene el corazón mal soy yo no sé qué cuánto colesterol tengo tú lo sabes

Voz 5 29:40 yo sí porque hace un par de años son tres

Voz 1194 29:43 cuando hace tres años

Voz 5 29:45 como un demonio ha ido a peor seguros por eso pero ya en ese momento estaba mal cuánto cuánto era más de doscientos que soy mucho más el anuncio

Voz 0470 29:55 que que yo lo pasé fatal no os acordáis que Del Bosque

Voz 5 29:57 el anuncio que sí que dijo tengo de doscientos poca broma poca broma

Voz 1194 30:02 hostia pero eso era Tricicle el yo creo el desbocado

Voz 5 30:05 lo más pero también lo es el eslogan poca abroncado te da una rabia con la gente dice eso yo creo que Del Bosque dijo poca broma eh yo lo tenía identifica con Tricicle probar puede ser pues Del Bosque decía tengo empezaron a más doscientos poca broma escabroso que Tomás Totana coles

Voz 1194 30:22 poca broma eh

Voz 5 30:24 la poca broma todo el rato en gana el Mundial de fútbol poca broma

Voz 1194 30:28 en la les dijeron tú improvisadas gente poca broma malo toman paga cincuenta por esto poca broma debería Alvarito conmigo a la grabación de la luz

Voz 5 30:43 poca broma con

Voz 4 30:45 vale a ver voy a hacer

Voz 1194 30:48 además tengo ahora ahora la verdad tengo que me me recomendaron que me operara del el corazón no de de de

Voz 5 30:56 de las de las varices del tema Cardo

Voz 1194 30:58 vascular porque tengo insuficiencia poca broma pocas bromas pero es que tengo que operarme en invierno se tiene que aprovechar el frío porque con el frío sale mejor la operación por el calor no calor como hay más dilatación de la Vera aquello fue cualquier mierda y ahora el fallo es que se está pasando el invierno entonces y ahora tendría que esperar al invierno que viene

Voz 5 31:21 igual hacer es operar del subprime no creo que haya más lejano pues ir a Sudamérica

Voz 1194 31:26 por otra parte Nueva Zelanda

Voz 5 31:28 el jugador no me puedo operar en cualquier sitio el hemisferio sur donde sea invierno ahora cara a Ecuador por ejemplo cuando ésta le eliminó hace más abajo hay en Chile Argentina en Argentina en coches pues después de Neuquén bueno vale una una tribu de Australia a Papúa Nueva Guinea que te quiten

Voz 1194 31:49 te voy a sacrificar que que no sea un médico pero que sea invierno así que prefiere esperar arte en verano y que sea un médico o que sea un caníbal

Voz 6 32:04 pero la operación de variado voy a jugar la pretende

Voz 0470 32:06 dice por lo que he visto no debe ser técnicamente muy difícil te hacen como un corte arriba otro abajo

Voz 1194 32:10 como la operación de carnicería tal como cuando sacas te quitan la venda no hables con

Voz 5 32:20 es con anestesia general o no te creo que no creo que no

Voz 1194 32:23 que yo no veo Osetia hace Grávalos te hace no esconden

Voz 0470 32:27 la ingle otro en el tobillo is sacan ahí la avena por debajo

Voz 1194 32:31 hostia te tienes que marchar al doctor Cavadas

Voz 0470 32:33 has así te puedo operar si me puedo operar que te ponga

Voz 1194 32:36 otra cosa algo claro que hay algo pero una frívola en el hueco que deja la sí claro que te Mena o un brazo de Shiva sí va esto que lo mete un pie

Voz 5 32:47 que te ponga algo o que o qué

Voz 1194 32:49 eh o qué cosa algo claro que alguna pequeña inicial donde con media donde estaba la si bastaba una dibujito

Voz 0470 32:58 pero cuando te sacan la vena luego eso te lo dan

Voz 1194 33:02 claro que lo pongas en la estantería

Voz 5 33:05 la otra galleta

Voz 1194 33:08 no se prepara da lo de Cavadas

Voz 0470 33:10 tenemos al teléfono eh Alex tenemos el refrán acabadas

Voz 1194 33:16 mira no es yo no no no no para tanto sobre

Voz 0470 33:20 la del lunes llamamos pasarelas eh vale hacemos una última noticia ya empezamos a programa queréis que queréis que busque una jugosa

Voz 5 33:30 o lo sigo haciendo lo que pero jugosa a qué te refieres la tu campo de la ciencia no no no quede para broma no no no no me tengo la norma lo que salga o un gran donde que vas paseando y alguien dice basta vale si este chaval que dices Pontiac

Voz 0470 33:44 cuando tú digas es Pontiac lo paro salvo que sea una noticia de muerte de de de alguien

Voz 4 33:51 los niños no pero

Voz 0470 33:55 qué de que decirlo con más decir que hacer así con el puños Pontiac

Voz 5 34:00 vale cuando tú quieras

Voz 1194 34:03 no hombre no

Voz 11 34:06 que ser un gritó descontento

Voz 5 34:08 cómo te llamas Alejandro este momento me operé Alejandro un espontáneo buen ojo en la espalda va cuando tú quieras

Voz 0470 34:14 para que se anime cuando digas Pontiac un aplauso para

Voz 5 34:17 Andrés Vega espera pero pero lo Alejandro

Voz 6 34:20 poder Jandro sangre hombre vale vale venga Alejandro J espero que todavía

Voz 1194 34:36 necesita algo Javi aquí Baker

Voz 6 34:42 a qué te dedicas Alejandro soy dentista eh venga Alejandro vale vale Alejandro malo para Alejandro como tú me digas vea

Voz 0470 35:00 además Alejandro más la última ya no ya no te aportamos más

Voz 1194 35:03 tú lo que puedes hacer un spot como sí

Voz 0470 35:05 tuviese poniendo la vírgenes recaigan apunta Alejandro ganando el picor sito Alejandro como si tuviese cobrando un puente

Voz 1194 35:18 una funda el dentista que os maten

Voz 6 35:30 tampoco muy fácil

Voz 1194 35:33 el pasito consulta

Voz 1284 35:43 va corriendo

Voz 0470 35:46 venga cuando digas ha ido alejando Kabul apunta

Voz 1194 35:52 la Teresa Charlín

Voz 6 35:55 no joder al hoy por la antología Puta orgánicos Sacaluga cuando quieras Alejandro Baba

Voz 1284 36:08 esos el Tristán

Voz 6 36:13 sí ya no perder la cabeza

Voz 0470 36:17 eh pues ha salido ha salido GAL

Voz 6 36:23 tal vuelven eh

Voz 5 36:25 si el poder judicial

Voz 0470 36:27 cincuenta y ocho órdenes judiciales órganos judiciales uno Gallego han poco han pedido ayuda al CGPJ que es el Consejo General Poder Judicial no he contra la corrupción

Voz 1194 36:38 en Galicia OPI de la mira qué ha pasado igual han visto la serie de Antena tres claro no han dicho a joder estábamos locos por la cocaína licor café esto coño eso me daba

Voz 0470 37:01 pues sí ahora dice que que las las donde más ayudas se ha pedido contra la corrupción en la Comunidad Valenciana con dieciocho prisiones

Voz 5 37:09 vaya luego Andalucía con tres de

Voz 0470 37:11 con diez esto es como los

Voz 1194 37:14 la gente lo que mi yo mismo para entregarse a la gente que tiene brotes de locura a José Quiles Jesucristo Él dice no no que va voy a una comisaría lo mismo que a la Comunidad Valenciana con los gallegos igual me han dicho mira que se nos ha ido la mano entonces qué bonito

Voz 5 37:29 bueno bonito no si si esa gente recoja Calder pasos reconoce me vas a conocer

Voz 1194 37:34 vale pues ya está

Voz 5 37:35 os vamos empezar el programa no si te parece que ha quedado Palma sección canónica de ha quedado un poco de todo momentazo de Alejandro Alejandro que por fin ha sacado un poco lo que yo hago ahí dentro

Voz 0470 37:47 novia de venga Alejando joder echarle un poco de venga va alejando y tampoco tiene cosas

Voz 1194 37:51 era Alejandro no

Voz 1284 37:56 pero ella lo ha negado

Voz 1194 37:59 que el sueño de de que mejor novio dentista también queréis que sea también una bestia

Voz 0470 38:08 Alejandro ya que demuestre la parte profesional tiene todo lo que se quiere pero quedaron luego

Voz 1194 38:13 claro ellos también quieren tener aún no sólo en la cama sí

Voz 0470 38:16 hay que tener un oso de Palencia

Voz 5 38:20 ah vale pues

Voz 0470 38:22 ella para Alejandro me para innato

Voz 12 39:39 qué

Voz 4 39:43 estamos escuchando heavy metal The Sun y Haggard que Jorge te mato

Voz 0470 39:47 a la reunión porque se llama es un tema de heavy metal que

Voz 4 39:49 se llama La casualidad tema heavy metal si como cuando los Ramones hacen rock'n'roll claro entonces que lo he pues sometió por honestidad de antes da lo que promete claro si en ese sentido no engaña no es no sabía mal La rumba del demonio no heavy meta acerca de qué tal un cien por cien por la coherencia por ir de caras el saber estar por no engañar

Voz 1194 40:14 es verdad que hay rock'n'roll y te lo cuela juegos taburetes Calero que se precie eso eso es alguien tonto pero noble

Voz 4 40:27 pero tampoco es heavy metal esto pero bueno va a dar Roya cincuenta el setenta y picos en los albores de Fepemta ochenta supongo que presentará el género heavy me voy a evolucionó y tal esto tú cien cien cien cien por cien también doble siempre sobre algo que es verdad que como siendo somos malos aquí me tienen pero mira aquí estoy claro hasta una rumba normales

Voz 1194 40:52 la vida es que dijera mira qué buena está Mi rumba pues ya son dobleces como bailar de la vía

Voz 0470 41:01 la moderna es que cortan another responda en una semana porque la has llamado Siri

Voz 4 41:06 al final el hito tecnológico e año siete tecnológico de Guille exiliado muchas gracias vamos el ramo en en una semana que acabó en la tranquilidad pues sí porque lo vamos

Voz 1194 41:18 donde nadie ha quedado tranquilísima

Voz 0470 41:20 atentado muchísimos atentado han mantenido aquí en el de Money con su tentación de mayo chic

Voz 5 41:25 normalmente todo lo hemos definido tranquilo si no llega una oferta de la COPE con esto no no no queda una semana

Voz 0470 41:33 todavía de tranquilidad y lo vamos a disfrutar mucho así que esto ha sido la vida moderna no vemos el lunes un aplauso ante para sí que queden

Voz 1284 41:38 eh un plazo para el espinazo a eso así lo hará bien

Voz 5 41:59 ya lo has escuchado en este programa todos somos muy monólogos