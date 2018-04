La Vida Moderna es creer que Boko Haram es un nuevo grupo de Afrotrap

Voz 1 00:00 monólogo el vino de la gente que dice lo que piensa y qué piensa lo que dice te ofrece

Voz 4 00:30 Rita Mother Dorian sobre todo pero no yo todo todo estado mental para conseguirlo así que recordando los dos David Broncano

casi estoy muy poquito espacio hay que recordar que los vinos monólogo lo recomiendan

Voz 1194 01:13 eso me alcohol con responsabilidad moderación responsabilidad o no sí sí sí sí

Voz 1194 01:20 bueno tengo poco espacio porque tengo que saludarla ente enfermos pisar claro

Voz 0470 01:25 el cubismo en poco tiempo ya que hacer enfervorizada miento populismo la promoción de los vinos monólogo lo mejor vino de presentarme

Voz 1194 01:33 sí me si toma espacio para la publicidad de vinos

Voz 0470 01:36 los vino monólogos vino los vino vino vinos

Voz 1194 01:39 los vinos con ella

llegado gente el otro día nos enviaron gente fotos viendo la vida moderna en la tele conectado ahí como sea sobrehumano T un chaval el mando con un mantel de Doña los vinos monólogo mira que ya era el full pack completo sí sí el pack pro eh bueno muchas veces a todo apruebe hoy estamos a miércoles en miércoles hoy no oírme el catorce de marzo

Voz 0460 02:07 yo hablo en plan vino

Voz 1194 02:08 en plan Mino monólogo todos los vino monólogo extienden la el desfase entre plurales singular pero los arándanos son buenas tardes señor cómo estáis buenas tardes pues monólogo

Voz 0470 02:23 eh ante el programa tal cual y hoy no hay hay vi los viene monólogo pero no hay los monólogos

Voz 1194 02:28 porque tenemos que mover papeles

Voz 0470 02:32 que hoy también

Voz 6 02:37 moviendo papeles

Voz 0470 02:39 en la finca rústica mira me estas libre

Voz 1194 02:52 quiere que menos impuestos pagan los impuestos allá

Voz 0470 02:58 en el otro día he ido ya lo conté no que tenía quiera pagar multas e aquí me lleva unos auriculares estos que llevan lo de la NBA Gordon Moore lo que es lo que todo graves Hoy es una puta mierda todos son con él yo iba a pagar la fruta

Voz 4 03:15 el Ayuntamiento Ayuntamiento

Voz 1194 03:24 y lo que sobrepasara Rita

Voz 0460 03:29 sobre de bueno vamos a ver antes de nada

Voz 0470 03:33 estamos ya hemos hecho en la tercera semana de nueva ofensa y he pensado que entonces con gran éxito ayer vino Raúl gay el diputado de Podemos disfuncional concluyó Echenique funcional

Voz 1194 03:44 el ochenta y ocho ochenta y ocho

Voz 0470 03:46 si no les vendimos en todo el show no no se ofendió así que de nuevo

Voz 1194 03:50 enhorabuena Juan Ignacio también el te vaciló yo creo que lo puso a prueba en el programa si es que es una ahí te dijo sube me al

Voz 0470 03:59 la silla que subir como un fardo de cocaína

Voz 1194 04:02 claro eh Kamel sudor se que yo era Quito cero

Voz 0470 04:08 además no no Pirro ropa lo que el mandara

Voz 0460 04:12 m era muy bonito cuando una persona sin problema ayuda una personal se verdad yo sin problema claro

Voz 0470 04:21 y lo que he pensado es que les Pontiac que vamos a ver lo vamos a hacer ofensas he pensaba dejarlo para después de Semana Santa como quedan diez días muy bien muy pensaban avanzan la semana que viene a ofender otra vez

Voz 1194 04:29 pero es que ya está ahí los santos claro claro yo

Voz 0470 04:32 esperaría la toda la como menaje a Cristo como un homenaje a Cristo mantenernos entre los arbustos que homenaje Cristo in cuando cabe la Semana Santa salimos del barranco

Voz 1194 04:40 o bien pensada para Semana Santa más eh

Voz 0470 04:45 buen comportamiento durante las malas ya cada uno en su casa donde vayáis ahí buen comportamiento eh

Voz 0460 04:51 no voy a decir perdona que también nadie con Raúl me lo bueno lo pone coqueto totales sólo eso lo manda Dios a sólo pone la vida cuando ha muerto alguien de la caja de la noche de la actual y la casualidad que ayer serbio el tema porque dijimos ayer que Raúl Gai tenía un ochenta yo esto no lo dijo él dijo que tenía ocho años

Voz 0470 05:24 hay hay que decir claro que Stephen Hawking hoy ya ha pasado al cien por cien

Voz 1194 05:28 qué

Voz 0460 05:29 es lo que la muerte e mail más discapacidad que la muerte con Rita Barberá vale

Voz 0470 05:38 para Koke pues ya no se el

Voz 1194 05:41 la muerte es el máximo de capacidad

Voz 4 05:44 de allí fue a hablar ayer de Time

Voz 0470 05:48 que no habíamos hablado de siempre tienen en meses

Voz 1194 05:51 que era buenos temas sobre él iba guardando

Voz 0460 05:53 Nos iba guardando yo tenía a quién que el Kevin Spacey ha dicho dice Mi primo científico vivo David V

Voz 1194 06:07 he abierto la caja la moche Belén contando es otra fue a Tenerife

Voz 0460 06:10 con un congreso luego se fue disputar pero muy a lo loco porque cuenta española es decir agujero negro

Voz 1194 06:25 porque si cuenta toda la que ya no se puede defender tampoco pero bueno

Voz 0460 06:30 imagino antes

Voz 1194 06:35 estaba pensando que Hawkins

Voz 0460 06:38 sé lo importante que era un pervertido y un acosador pero vamos que tenga poco claros poco éxito acoso

Voz 0470 06:51 Stephen Hawking te acosan el mundo de las ideas en el mundo platónico pero un momento que yo pensaba Alex yo pensaba que la en las papeletas secretas camino puesto de la temporada yo pensaba que había puesto a Stephen Hawking lo ecos tú que yo lo puse yo creo que tú te has pensado

Voz 1194 07:05 lo pusiste porque era un candidato yo están

Voz 0470 07:07 cabeza lo había puesto puse puse que os acordáis que puse a la señora más vieja del mundo que murió en la siguiente Stephen Hawking asegurar la sea yo meter metido tarjetas aquí quieran un tiro a tablero de dos lo sea de bajo la canasta tablero dentro y joder

Voz 1194 07:23 de qué murió por cierto

Voz 0470 07:25 de conocimiento de murió descensos

Voz 1194 07:28 de de calcular el número PIN claro

Voz 0470 07:33 de joder pues yo pensaba qué voy a meter voy a hacer una tarjeta para porque has acercarán

Voz 1194 07:38 no no voy a hacer trampa todavía hacer el simbólico voy a poner

Voz 0470 07:40 aquí Stephen Hawking Stephen Hawking lo meto pero claro hay que me esa meter a otro tenía algún candidato lo meto en la caja otro científico lo saco

Voz 0460 07:55 es que te estás perdiendo ya la gente lo vas a hacer la Review comparada otra a veces clase de santería

Voz 1194 08:16 no porque mi corazón lo había metido ya entonces quiero que esto no se quede no no si yo te diga a quién metemos paso te hubieras tienen Joaquín otro tiene nunca lo pues el voto de la noche secreto

Voz 0470 08:27 entonces tenéis alguna público que que hay meteórico

Voz 1194 08:30 tan ahí ya empieza apuestas están ahí hay una muy arriesgada pero sí he visto un par de ellos arraigadas en vale pues es doctor como irás como era de Valencia el doctor Cavadas Cavadas quieres que la meta que que yo fuera asimismo sin no querer esté operándose les revele que cree una especie de Frankenstein claro

Voz 0470 08:50 qué le pongo un cerebro más grande que cree una especie

Voz 1194 08:53 revele

Voz 0460 08:55 a la vez

Voz 1194 08:58 meter en claro el doctor Kamov

Voz 0460 09:02 el doctor Cavadas o El Moderno Prometeo

Voz 0470 09:05 ah vale pues lo meto aquí muy bien doctor Cabadas doctor Cabadas muerto por su propia obra exacto

Voz 1194 09:11 que se revele la obra ahí en contra

Voz 0470 09:13 Blesa

Voz 0470 09:19 ya tenemos algún papel máximo el abono hay mucho

Voz 1194 09:22 alguien los hijos el revele que no les salga manso como el de Bárcena

Voz 0460 09:27 el de Taburete Manson

Voz 0470 09:31 hay un chaval de Murcia que nos ha dicho que en que no que que el geógrafo y nos ha hecho una mapas la cartografía de la cartografía siéntate en el regazo de Ignacio pues ya para finalizar de papeles Ike que nos envían un email con con unos mapas de Moder Doña Alex pero al es el muy zorro los ha perdido

Voz 1194 09:46 ahorro jugador Los Manolos tienes sólo se encontraban bajo soterrado no guardamos lo guardamos para mañana

Voz 0470 09:55 vale vale hola ya esta mañana la ahí esta mañana hasta una plaza para Carlos toda la vida moderna

Voz 6 11:00 Jon Santacana Miguel Galindo consiguen la medalla de plata en la súper combinada en los Juegos Paralímpicos de invierno

Voz 8 11:16 ahí Héctor de Miguel Martín de funcionar Salamanca mil novecientos setenta y siete

Voz 0470 11:40 esto es la vida moderna un saludo Jon Santacana Galindo que han ganado la plata ha sido no Bravo de la planta el pabellón

Voz 1194 11:47 de la disfuncional española bien a tope

Voz 0470 11:50 quién creo que creo que ellos compiten

Voz 9 11:52 en en invidentes en baja visibilidad

Voz 0470 11:55 y entonces él tienes que quiere hay uno que otro cuadrante el el ayudante

Voz 1194 12:01 el que ven delante el que bien

Voz 0460 12:05 al revés ha cuidado cuidado cuidado que te evita porque más emociones

Voz 1194 12:14 por si

Voz 0460 12:16 es un palo dándole

Voz 0470 12:20 es un crack leve ayer y caras que bajen increíbles una máquina eh bueno esto es la vida moderna están un día más en la vida moderna en la puta ser no olvidéis amigos esto nosotros no somos youtubers esto es la sed ya quisiera esto es la puta ser y dos miembros destacados de la puta ser son Ignatius

Voz 4 12:39 hoy con arándanos Sahel Grananda no ha querido un arándanos claro

Voz 0470 12:44 has visto el tamaño de estos arándanos Éstos no son mutantes e gordo gordo e instó

Voz 1194 12:50 transgénico arándanos Store Demirel Lalanda Norris el arándanos rico gordo

Voz 0460 12:56 uno de los Trail

Voz 1194 12:59 lo gordo eh Aranda que que el lunes no hubo ahora número gordo peruano

Voz 0470 13:06 se notó sobre todo porque programa porque el Aranda no que es lo que lleva cuál es su principal

Voz 1194 13:10 pero es sobre todo la técnica y la tranquilidad de Puig es una combinación ideal para hacer como

Voz 0470 13:17 espero pero que que que vitamina tendrá doce La Fe Fedeto andan tiene

Voz 1194 13:25 alguien sabe que llevarlos hablando de vitamina

Voz 0470 13:27 no ningún que van a saber cómo aceleración se están aquí miércoles por la mañana la gente está hemos hablado tema ahora antes de empezar que es que aparte de Carlos el chaval de Murcia que hizo una tesis doctoral sobre la el abandono la Vuelta a Murcia no sé qué mierda

Voz 1194 13:42 a ellos les vamos a tener ahí una sección si si mañana mañana hablamos mañana mañana

Voz 0470 13:57 Ello que le pusieron cum laude denota eh y luego otro chaval que es ingeniero químico que hizo otra e ir también

Voz 1194 14:02 si lanzamos el el debate desde aquí hay alguna puta tesis que se haya presentado en España que no haya sacado la Audiencia olas que oídos como la ahí con Loud pero ha vuelto a que el de Murcia lo sabe todo porque el de Murcia que lo sabe

Voz 0470 14:16 la son cum laude no no

Voz 1194 14:17 bueno vale ya de bueno aquí no las pasándola pasaste hay ahí

Voz 0470 14:23 para qué es lo que va antes de Law sobresaliente no sobresaliente pero se puede suspender una tesis teóricamente sí pero si vas a hablar acerca de aquí pero ha pasado teóricamente una de Sí Se Puede suspender pero hay que ser yo ese caso no lo he visto lo que sí que evito eh la nota anterior al cum laude que sería sobresalían sobresaliente notable

Voz 1194 14:41 pero no lo has visto nota caso pero saliente sí o no

Voz 0470 14:47 así es que como tú pensando en un caso que además amigo mio prefiero no tan tarde pero todas las dos son una sobresaliente cum laude en la práctica suele ser así El Corte qué tipo de cuando tú ya presenta la tesis que muy sexy Carlos no

Voz 0460 15:04 sé que alguien tenga ofreciendo la merienda eso ahora

Voz 0470 15:10 ya de cartografiar ten cuidado Carlos quedarme

Voz 4 15:26 la sección de carne

Voz 1194 15:30 sí sí ahora cada vez que te acerca el micro viene súper sí sí sí sí sí yo los vale listo que vamos a hablar del baloncesto hombre el asunto de baloncesto

Voz 0470 15:43 sí

Voz 1194 15:43 what the fuck que pasó el tenemos una cosa no que tenemos para hablar del baloncesto habrá tenemos un atrezzo tenemos a trece que nos han traído que nos Amanda

Voz 0460 15:52 a un amigo manda nos manda él mismo el dibujo demanda que pena que no llegó a tiempo para el partido nos manda e impone

Voz 10 15:58 nos han mandado un cartel como el que con dibujos que se va a pensionistas de colgados de las pues ya apuntadas en comedia hombre de nuestro equipo nacional de basket claro tu tía

Voz 0470 16:09 es una carrera es una caricatura nuestra muy guay que ponen voz Dream muy muy guay el dream team idónea

Voz 1194 16:14 yo creo que te sale un huevo por debajo de el Ignacio Bosque verdad pues yo ya contó que una vez que esto me pasa es verdad no lo he contado aquí no de aire en la primera sesión de fotos que yo hice como conmigo en Paramount Comedy fueron espantar es muy corto ya no cedió en la sesión de fotos y hubo todavía no sé quién es esa persona hubo alguien de Cop de Paramount Comedy en aquella época que se dedicó a píxeles que no saliera en la foto no ya vale no llevaba casi dos días era no no creo que yo yo yo es que me dio por con unos pantalones vaqueros que tenía el recorte al máximo si me quedaban supe de forma similar a la pierna

Voz 0470 17:00 lo de cada cartel letal en la vía pública está claro

Voz 1194 17:03 a algún directivo de Páramo dijo un stop de comer manda eso normanda atención

Voz 0470 17:11 los aspectos otra persona de una gente que tiene una marca camisetas que son

Voz 1194 17:15 sí qué pena que no no llegaron para ya el partido Carlos

Voz 0470 17:18 tal vive damos fe de que he mandado una camisetas toma Nacho contra tuya con la camiseta de la selección nacional de moderó no sé si a ver a poner madre nos ponemos las camisetas para hablar del partido baloncesto diremos cómo quedó pero no sé nada

Voz 0460 17:40 que no era una excepción

Voz 11 17:47 Javi Senyora

Voz 0470 17:50 ponte ponte Nacho Nacha la foto porque vosotros pusisteis antes que yo venga venga venga venga que espera por aquí no ir por esta camiseta se trata parcial no ponemos así llevamos yo el XXIII sesenta y nueve a lo cachondo tú el ochenta y ocho

Voz 1194 18:31 el si Pachachi Irán sí pero no solo no

Voz 0470 18:34 pero que te quitan puesto el nazi no se siente ochenta y ocho es el número nazi

Voz 1194 18:39 por qué por qué se ocho ocho es el número

Voz 0470 18:42 cardinal de la letra H doble achiques Heil Hitler

Voz 1194 18:45 ah vale pero eso será lo que explicamos una vez en la sección que yo dije que nazi venía de Ignacio en alemán Angela explicó un día estimó lógicamente a los nazis era les como los Patxi es verdad es verdad Patxi de Dave vendrá no como el Patxi como el paleto el tonto si si tengo digo que los Pakistán eso pero es como una manera no se Ignatius Ignacio era el nombre austriaco de de ocho porque se había muchos Ignatius van a de todo esto cuenta de dos minutos de juego

Voz 0470 19:18 vamos a vamos a Fassi vamos a hacer la base de Review del partido de el viernes hicimos a lo Zarra por si perdíamos aquí no sabemos si perdimos anunciamos no no lo cuenta

Voz 12 19:28 hay que decir que tú que tú tuvo doble formato el encuentro por un lado hubo partido digamos normal ha tenido tres para tres sí y luego unos contra uno lo que es algo hubo

Voz 1194 19:42 hubo free Style uno contra uno malo barrio exacta galo Harlem aunque el orden fue al revés si quiere lo vemos los primeros uno contra uno enseguida alardeó Bach la la hostia que por tu parte mi hijo todavía dijo estaba el pacto de todavía me lo recuerda que el río mucho con eso sí sí pero Chacón ah pues me dice porque vino lo que vino un señor mayor la canasta hay casi lo mata sin ningún pues Gianni de taponar porque Nemanja tirara pueda desequilibrar le que cayera mal bien empezamos por los duelos uno contra uno no sé cuál es el primero que tenemos al primero

Voz 0470 20:15 ese dos canastas si al Pablo vale estaba así un contrato que contra Cobas mira qué fuerte empecé que Valle canasta Matheson individual FC fortísimo evidentemente y estaba muy bien tope echamos

Voz 1194 20:32 la top este señor no no no daba margen para

Voz 0470 20:34 medias tú aquí yo ya tenía que ibas Amauri los aquí Jack hoy aquí temía el ictus bueno ya ya estaba ya todo el rato hacerla jugada del tractor

Voz 13 20:42 yo es que estos después del partido sangrando ahí bueno ahí entonces ya ya veré yo creo que cuando ya me te la canasta definitiva

Voz 0470 20:51 el te hace civilistas buena canasta suya es que él sabe jugar gracias Pablo

Voz 1194 20:56 este fue el primero de los duelos individuales luego vino el duelo Ignatius si contra perdón el título espera espera porque quiero vamos a ver sí señora canasta a un medalla de plata olímpica sí sí lo vamos a poner a los avales por qué no han dejado la sorpresa pero Colo lo por lo hemos comentado pico esto lo de que Ignatius es fue el envío pide el partido totalmente con diferencia vale la primera

Voz 0470 21:25 si la primera suya marcando luego tú defiendes defienden la que totalmente en contra de las normas de defensa de la llevo menos Ignatius tira a Iturriaga al suelo atención de lo que se trata vino extradita

Voz 4 21:43 a la hora de la verdad

Voz 0460 21:47 así ganas a hacer la misma huelgas en las mismas compramos anchos Oñate plenamente en el que después de haberle metido una braga yo me asomé al abismo

Voz 0470 21:58 te juegas también uno de media distancia todos claro es que no lo había visto ahí Iturriaga hace una defensa claramente sí

Voz 1194 22:05 de varias ocasiones de ganar pero como lo desaprovechó

Voz 0470 22:08 y luego a tableta lo que corre Iturriaga tirando tablero

Voz 1194 22:14 que se bueno vamos a ver el último duelo que fue el que me pudo la presión el que enfrentó a los dos los perdimos perdimos perdió Nacho perdí pero David se enfrentó a Daimiel y pasó esto

Voz 0470 22:25 mira Daimiel Juan muy Le muy buenas si hay o no hay falla eh yo con camiseta de Mc Grady hombre porque eres tan bueno ahí bueno este duelo hubo la verdad es que tensiones porque los dos teníamos ansia además tal que dirimía mira hacia un reverso con un Face

Voz 1194 22:44 de alejándose cuidado eh yo me la juego I got

Voz 0470 22:46 ver si todo el mito muy dentro uno uno aquí hay mucha tensión porque no jugamos el poder combinar ya habíamos jugado el partido tenía que ganar los tres casas

Voz 1194 23:00 la decisiva también ahí un poco

Voz 0470 23:02 no lo sé si la decisiva Hall la doble finta eh buf

Voz 13 23:08 cuando la falta con lo cual esto tocaron los uno a contra unos jugaron después del partido y ellos tenían que ganar los tres contra uno para empatar diga eso porque vamos a ver ya así que pasó durante el partido las peores porque creo que no hay hay una combinación adelante

Voz 14 23:25 ahí ya uno vea a los tres tres contra tres jugando

Voz 0470 23:28 cuando bueno no hay que decir que tengamos jugadas ensayadas y joder que algunas luego salió este Ojo Allenby Ping fallando tiros como lucha debajo del tablero

Voz 14 23:39 es fallo mucho bueno pero porque hay mucho deseo claro

Voz 0470 23:44 la bici pagándolo bueno yo me Filipe bastante el hijo de Miquel Iceta que vino al que vino a darme descansos como te animas Miguel estuvo muy bien eh tú pase hueco rebote que aprovecha para tomar aire buena canasta este delito David Broncano buen tiro ya eh

Voz 1194 24:16 a que te pasas todo el partido en el escudo pero es que me juega al límite ahí cinta

Voz 0470 24:21 Cobas vaya aquí

Voz 0460 24:29 falta antideportiva pero como quitaban los que defendía pues no pintamos nada

Voz 1194 24:40 porque llegamos al momento

Voz 0470 24:42 la clave aquí vamos llegamos empatados el que metió

Voz 1194 24:45 Ana estábamos diez diez íbamos a once

Voz 0470 24:49 digamos nosotros tenido parejas ensayadas

Voz 1194 24:52 las intentamos dar partidos no salió ninguna

Voz 0470 24:54 cuatro es la que lleva el balón y ellos hacían doscientos ganar tapadillo dices una salió ya ven sorpresas no

Voz 1194 25:01 además edad de la veinte Rand pero a mitad de camino vi que no podía novela más físico y cambia la salida la cuatro y Latre a otra si bien que que es que las clases y además hay que decir que hasta este momento el partido ya digo ya el final yo había jugado un rato a viejo a cinco minutos a Luis absoluta de fundamos podía haber en las mejores jugadas que Tunis sale lease creo que no te noto que el balance eso le le pedí mi mi puesto al hijo de Juanma a Mikel que lo hizo bastante bien también te de un poco de refresco en otro momento que estábamos y si Agadir Simon sí pero no había hecho nada malo

Voz 0460 25:38 que que estar con tu hijo ir estar ponernos de la gota de energía que te quedabas aguardando para tu último te vamos a ver

Voz 0470 25:44 bueno es que teníamos una jugada que era la tres la trece lo hicimos para Löw para los momentos de tensión que que yo entro a canasta dual lo zorro Trapa atrás yo te la hechada tú con tu tirito de media distancia de ricos

Voz 1194 25:54 vamos a ver la última jugada

Voz 0470 25:57 con ética e este salió hombre mira yo pensando que va a perder la tres la vida el balón balón la A tres tú metes un bloqueo te quedas fuera reverso velador usted acabada

Voz 4 26:29 Juan

Voz 0470 26:33 me emociono viendo a Juana venga a ver esa medalla que yo veo Reis revancha no y todo eh Daimiel no un smoking ahora puede ser más en bloque de verdad eh es sensacional

Voz 1194 26:47 en todo el partido

Voz 0460 26:49 eh sí Winnie iremos ya no hay público nosotros los tres viendo nuestro medios

Voz 1194 26:57 hay que decir que está esta derrota les escoció muchísimo porque la semana antes habían juega contra un equipo formado por Manuel Burque Arturo Valls Raúl Cimas para calentar a preparar también

Voz 0470 27:11 eh vamos a estar estará el vídeo completo en Youtube vital pondremos por ahí y lo que sí es que hemos acordado una revancha a final de temporada en el desempate

Voz 1194 27:19 el desempate a ese partido igual ya lo jugamos ya

Voz 0470 27:22 Pepe planeando en el Palau Sant Jordi

Voz 1194 27:24 sí a ver si luego en la cena pasó algo amante que es que salió en la conversación coño yo tenía mío cardiopatía hipertrofia lo que le diagnosticó la que le diagnostican a los deportistas que mueren de muerte súbita lo dijo caí después del partido ya estaba muy al límite

Voz 0470 27:42 estaba sudando con Serbia pero si te lo juro

Voz 1194 27:44 hubiera sido bonito moribundo y jaleando Juan

Voz 0470 27:48 ya hemos puesto que hay que decir también que aparte

Voz 1194 27:51 ya lo hemos el otro día Nacho acabó encantado si hay que hay que hacer mención a juego sucio de son gente que por el baloncesto celeste

Voz 0470 28:00 es una victoria les hemos puesto en su sitio así que muchas veces

Voz 1194 28:05 a los dos por vuestro desempeño siete que ellos nos miramos estos dijimos joder nos dejó secuelas el parte ya hasta el lunes tenía si hay algo en mi cabeza que no está ahí hay algo que no yo no le llegó a ir partido momento aire no ha llegado todavía menos es lo que tengo algo que está como en burbuja

Voz 0470 28:29 el campo del conocimiento perdiéndose

Voz 1194 28:32 algo desplazado que porque claro hay sitio para todo no hay claro

Voz 0470 28:35 el se te ha olvidado algo entonces

Voz 1194 28:38 sé que la gente me observe vamos a ver si esa es hablando italiano

Voz 15 28:43 no sé si os italiana de nostra vita bien bien bien si si le sigue sabiendo recital aspira

Voz 1194 28:55 no consta pueden acostumbrar añade lo vamos vamos a decir algo me falta algo te para el algún momento de la temporada la a que se sientas más como Shaquille O'Neal y para el ministro de Deportes de la ahí

Voz 4 29:10 el equipo del todo ni Granadilla de Abona con novecientos setenta y tres Granadilla

Voz 0460 29:24 la verdad a mi hija

Voz 4 29:27 Ricky Roca su barraca sí voy voy a Riad

Voz 1194 29:30 claro tiene que acabar perdona son rojos

Voz 0460 29:34 bueno dame unos días

Voz 1194 29:39 nace hablar de videojuego perfecto eh pues muy millennials partido te vas que te cagas no me voy a Diego es verdad pero tengo me he propuesto meter a que nunca ha a videojuegos es que sí muy malo lo el único juego de videojuegos y me enganché en su día fue el Galaxy en Turbo el marciano y ahí hay un paréntesis y el otro día intentamos vale dejaron los reyes a mi hijo la peste cuatro sí ya he pasado de Alex Actur Algete así

Voz 0470 30:05 hay que decir que un día jugar al Tetris ni nada está cosas

Voz 1194 30:09 ah bueno alguna vez para impresionar a una chica

Voz 0460 30:13 la acumulan Caja

Voz 11 30:16 y a la generales

Voz 0460 30:19 el campeón del mundo de la semana

Voz 0470 30:21 basada ese español español hay que decir que un día jugamos tuyo al GTA en el la FIDE tutorial que hay en el que te enseñan cómo hacer las cosas e hice todo lo que

Voz 1194 30:29 notable lo que hay que hacer es matar a los rehenes yo dije a usted no esto no se le puede dar un claro entonces que no se pueda

Voz 0470 30:36 el caos al caos claro yo yo es que

Voz 1194 30:39 otro lado creo que da una ventaja ser un ignorante te da la ventaja de intentar cosas que no son convencionales porque como tú lo tienes digamos o como se dice en el cerebro no estás contaminado de una manera de hacer las cosas no no tienes ese vicio intentas cosas que a lo mejor alguien que tiene más práctica ni se le pasa por la cabeza porque es ridículo alguien pero te da te da la ventaja de intentar cosas que no son normales entonces yo quiero antes de comentar la sección agradecer a todo el mundo en Twitter que respondió a mis preguntas que yo hice durante este fin de semana eh el GTA sobre sobre el GT ahí sobre los videojuegos en general gracias a todo el mundo voy a comentar además alguna respuesta que me dieron la la la primera duda que me surgió es

Voz 0470 31:27 estuve jugando en casa tú solo no con mi hijo

Voz 1194 31:30 la atajó que no es recomendable Harlan chárter muy bueno es muy guapo hay en buenísimo sí y luego ya me quedé yo bueno ya que mientras él jugaba yo reflexionar

Voz 0460 31:40 pero sobre lo que sucedía

Voz 1194 31:43 este me miro la pregunta siguiente existe alguna expresión en el mundo de videojuegos para referirse a cuando no te dedicas a seguir la acción lo África del relato sino que te dedicas a deambular au simplemente quedar sentado mirando el paisaje saque juegos Davide que son no es que Son Sant Boi Sant sólo Juana

Voz 0470 32:09 los equipos de lo que quieras crean un universo tan completo

Voz 1194 32:11 esto que que que tú puedes caminar pues entorno sin dedicarte a a seguir la acción

Voz 0470 32:16 la propiamente hay mucho luego yo me yo me enteré

Voz 1194 32:19 el fin de semana de eso hay otro que debutaría que como el GTA

Voz 0470 32:21 es justo eso es como pasa lo que quieras pero en el oeste

Voz 1194 32:25 sí me dijeron que el que más lejos lleva este tema es de están ley para Vol uno que tú te mueves que sí bueno es uno que tú te decir era un oficinista te despiertas un día o te das cuenta un día de que en todo edificios de oficinas sólo estás tú vale entonces te dedicas a caminar por todos los pasillos para buscar tu jefe es muy existencialista ese es el temor ahora oral hablaron lo explico entonces digo hay alguna palabra hay una expresión que se refiera a no si es la acción propia del relato sino que te dedicas a estar ahí con Trastorno por Twitter si se llama hacer un Benzema

Voz 0470 33:02 mala idea

Voz 1194 33:06 era muy gracioso que la gente me decía ese mayor esas

Voz 0460 33:09 señor mayor ahí jugando esperando la muerte yo les decía que yo no sigo me decían padre el relato padre laxo un par de buenas cosas yo me quedaba ahí esperando la muerte deambulando

Voz 1194 33:25 videojuegos pero aún así puedes estar horas no claro porque la muerte no te llega hay gente que se que se divierte esta forma siempre de seguir es un poco otro LEAR el propio juego es que para mí es un universo abierto y empecé a investigar la gente me respondía por Twitter empecé a preguntar quiero decir

Voz 0470 33:43 oye disculpa yo tengo un tiempo que jugué intenté que mi madre jugase al GTA se paraba en los semáforos

Voz 0460 33:49 sí es serio claro es que otro me decía eso podría haber llamado Tea comportarme bien

Voz 1194 33:56 me dijeron que hay una palabra

Voz 0460 33:58 viene desde la época de Baudelaire

Voz 1194 34:00 la palabra Flash Flash neo Flor de hacer el FLA un heroísmo el que va por la vida paseando pero no se dedica a visitar algo no va la emulando paseando fijándose en las cosas pero sin en cosas que no son reseñables ni siquiera sí no hay Carla Royo semilla

Voz 0460 34:20 lo Luismi les da como un glamour pero en realidad es como estar amosal

Voz 1194 34:28 me dijeron que existe una disonancia Lugo narrativa como cual cuando cuando hay algo en el juego que no encaja con el propio Juan se llamas disonancia Lugo narrativa que por poner un ejemplo sería como cuando estás viendo porno en el ordenador pero de repente se va la imagen y te quedas tú mirando a tu propio reflejada

Voz 0460 34:47 qué bonito

Voz 1194 34:50 en ese momento el maravilloso cuando te en la pantalla en negro

Voz 0460 34:52 si todo va bien hasta que te pasa eso

Voz 1194 34:57 el señor serio

Voz 0460 35:00 con la cara con la cara de masturbarse yo me pongo triste demanda esta guerra de cintura para abajo muy entusiasmada claro pero de cintura parrilla ahí como d'Esquerra qué raro masturbarse mal no a mí no me sale donde sólo yo me he dicho ni siquiera media sonrisilla no no estás ahí como cuando hablar

Voz 0470 35:29 lejos la maduración riéndose la basura Pachachi psicópata que he visto

Voz 0460 35:34 sí claro realmente

Voz 1194 35:43 de mucha soledad y la soledad puede uno se comporta de esa forma eso sería un adiós sea el luto narrativa que es por Antígona es a lo que sería una inmersión total que también es una expresión de videojuegos en inversión total es cuando estás enchufadísimo al juego que ya está haciendo por no por ejemplo pero ni siquiera tienes que mirar a los genitales sino mira aún codo a una maceta que hay por detrás estás tan metido que hasta una maceta que está por detrás de la acción los los ellos tienen mucha disonancia luz narrativa en la venta los ya ellos intentan meterse en la jugada de la modernidad y no les sale entonces tienen esa disonancia lo narrativa por ejemplo ya ellos que dicen la comida de gana puede estar igual de buena que la de verdad

Voz 0460 36:34 lo intentan pero no les sale hay una disonancia hora en la verdad lo demás

Voz 1194 36:41 a que va al gimnasio donde se mete en la sauna y nos cuenta cosas de su pueblo

Voz 0470 36:45 tú estás mucho tiempo en la sauna jacuzzi cuanto aquí

Voz 1194 36:47 yo estoy en concreto yo siempre intento no meterme en la conversación porque sé que tenía bien puede pasábamos mucha hambre allí las auna tiene aún mucha hambre pero que tenía una huerta que es cuarto en la sauna esta una de

Voz 0470 37:01 en total no dignó una gimnasia

Voz 1194 37:04 vamos con los bañadores pero hay mucho gay hay muchos señor cuando sale el gay Nos quedamos me dice cuidado

Voz 0460 37:16 cuidado que

Voz 1194 37:17 se empieza por ser gay acaba por ser trans

Voz 0460 37:22 claro

Voz 1194 37:24 en su mentalidad los empieza fumando porros

Voz 0470 37:27 de

Voz 1194 37:28 hice acaba en la puta heroína luego hay otro término jugabilidad emergente jugabilidad emergente es cuando algo no está en el propio videojuego como aquí John estándar que tú tienes que acometer sino que existe esa posibilidad Tula descubres en sí misma es entretenida estar ahí Juve la jugabilidad emergente por ejemplo las chicas cuando utilizan el teléfono de la ducha en posición chorro buena masturbarse no no está hecho para eso eso espero pero hay una Juba jugabilidad emergente ahí E3 queda muy bien ese hecho reposición chorro potente chorro eh pues son gente ahí cuando ves películas pasas de la acción propia de la película te dedicas a buscar quién es el gay y quiénes loco a mi novia siempre a ver si a ver si de adivinar quién es el gays y quién es quién es lo común y no pasa más y las película hay una jugabilidad emergente en la de la de Kevin Spacey coinciden

Voz 0460 38:36 hay una jugabilidad

Voz 1194 38:38 si tú ves cada película pero en clave de tiene Sergei y quién es el loco es que no estaba hecha para eso la peli pero no te lo pasas mejor incluso

Voz 0470 38:48 en paralelo igual que con lo de grifo

Voz 1194 38:51 sí quiero decir hay una jugabilidad emergente hay más saldan en todos los videojuegos pero queda cuando nada terminó todos juego

Voz 0470 38:57 tres minutos tienen la pasarle cuentas sólo te queda nada porque no pues nada lo dejamos

Voz 0460 39:03 no no no no lo dejo ahí no hombre

Voz 1194 39:05 no es como la videojuegos sacar cerrarnos así no no pero no

Voz 0470 39:11 no era un amigo

Voz 1194 39:13 era un videojuego que pongan en duda esta premisa

Voz 0470 39:16 pero me te cuento no no pero ya te miran

Voz 1194 39:18 no pero la última reflexión hay alguna tenía más cosas si pero no las digo sí que no sé si lo lo bonito es cuando para si quieres decir es decir la rápido la última flexión es que es que hay videojuego digo hay algo en juego porque toda la premisa parece que se basa en hacer cosas para seguir adelante carece que cualquier ella de la trama hay que hacer cosas para continuar adelante claro hay algún videojuego que ponga en duda esto esta premisa hay algún videojuego existencialista el videojuego Epic y que si la acción vale la pena hay algún videojuego que no caiga en la tentación de existir pues deberíamos inventarlo y me conteste uno si el FIFA

Voz 0460 40:02 pegas con el Pontevedra yo para poco GTA pero jugar con el jugador negro y comporta intachable veinte durante toda la partida y luego por la noche IRTA fue la ciudad a mirarla alude como Joyce se está en este pantallas ocho me voy con el puto negro a las afueras ciudad mirar la luna ya reflexionar muy siendo anda anda ahí Good enough for You Now bailó como no es frenado en los semáforos violado nueve arrimado

Voz 0470 42:37 lo que parece Review no puedo distintos estival era es que como es que así pero como que no es muy bueno

Voz 0460 42:44 muy de arena al es decir se puede dar he revivido yo hubiera ahora mira no no subidito electrónico Chari ya no lo el otro sito en ente se escucha sólo copyleft

Voz 0470 43:14 labor de puedo Larry Wayne hay un momento un arreglo electrónico Hunter

Voz 1194 43:42 se vuelve a sonar y sólo por eso

Voz 0460 43:45 sólo por eso yo les decía en porque es muy además se presta mucho al Canel y hoy es día

Voz 0470 43:59 un doble cien una versión porque permite que en Canarias

Voz 0460 44:02 de Gareth Bale cuando ofrecen para oscuro

Voz 0470 44:07 la vida moderna es creer que Boko Haram es un grupo de afrontará hombre la verdad el tuit de arma todos locos tres uno cuatro mucho enviando ropa policía porque ha sido él muchas veces por seguir dando buena mierda muchas gracias de nuevo a Ignatius

Voz 4 44:28 no

