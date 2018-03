100 Yardas - Corre, corre, que te fichan (Programa 111)

Voz 0171 00:00 sí

Voz 1025 00:36 en el fútbol americano de la NFL toda la

Voz 3 00:39 Actualidad que estamos es como todas las demás

Voz 1025 00:41 Ana hacen la cita con el podcast la cita con toda la tropa que la voy a presentar los riendo de llevo porque él está mostrando las imágenes de lo bonito que es el sur ojalá que algún día pueda compartir imágenes porque Andrea no daba crédito pero lo dicho qué tal estás y bienvenido

Voz 1374 01:02 ven este gesto

Voz 0171 01:05 momento que estamos viviendo

Voz 4 01:08 en Blade Runner

Voz 1374 01:10 Bale que están pasando Nono el tiempo con quién hay que quejarse por el tiempo sí porque en Donostia estamos ha dicho Luis aquí esto ya no es Frears que esquís como

Voz 1025 01:25 es todos Aubry a mí me encantaba bienvenido no da cien yardas antes que nada Iker y San Sebastián buenos bienvenidos Díaz

Voz 0522 01:33 buenas será Madrid ahora Blade Runner pero Donosti que suele ser de Killing ahora en cambio está fenomenal así

Voz 3 01:38 no vamos a llegar señor Louis Jones Barcelona todo bien

Voz 5 01:41 de exactamente igual que llevamos tres días de un calor impresionante

Voz 1025 01:46 nada nada que dure ni los para eh varias cosas la primera estamos preparando estamos en un estudio en el que normalmente grabamos el vídeo luego Andrea Bello que estamos preparando las cámaras porque en nos vamos a juntar y vamos a poder hacer el programa en Youtube posea que nos vais a poder ver juntar dos los cuatro y no hoy no eh cuyas aunque ha dicho Andrea hoy pero pero pero está a las puertas ya tenemos en las cámaras casi preparadas y tendréis alguien cien yardas punto com el programa de una hora también hecho a cámara con imágenes con toda a ver cómo salimos de esa la segunda es cien yardas cada día va a más cada día claramente jamás me diréis ahí esto lo dices tú porque la fiesta no os voy a contar lo que me ha pasado este fin de semana en Carrusel deportivo este fin de semana en Carrusel Deportivo todos los oyentes sabes que durante todo el fin de semana en los distintos partidos voz van mandando y grabaciones de voz con lo que van pensando lo que opinan de Si tú de dice la verdad que si el Barcelona podía haber ganado vetan toques sin el Madrid podía haber echado sé que que si en Sevilla no sé cuando que el Betis que se Atlético de Madrid bueno pues en mitad de todos esos mensajes de pronto este fin de semana secuela este

Voz 6 03:01 hola Ponseti se Alfonso era nada otra vez hoy había sido mía primeros me levanto con la noticia de que tras por una cuarta ausente Narros vamos yo me he quedado loco loco ir tú qué opinas sobre el traspaso de la Andrea lo pronto

Voz 1025 03:23 bueno este es el segundo mensaje que me mandó esa misma tarde porque me mandó Udo diciéndome que era fan de los dos y la segunda cuando se da cuenta de que Landry a los Brown en pleno carrusel deportivo a nivel nacional todos nos reímos muchísimo es más le prometimos que vamos a hacer los deberes con con Andrea que les vamos a mandar algo de los dos fins a este crack a partir de aquí empiezo el programa de hoy porque claro

Voz 5 03:48 la este que nos envía el Espanyol dio por You Tube porque vamos a ver

Voz 1025 03:52 ya tenemos cantera la pregunta es que pensamos de de de esta porque hoy los Brawn van a ser protagonista sin ninguna duda parte de verdad

Voz 5 04:02 parece que bueno

Voz 1025 04:04 pero me voy a callar pero pero lo están haciendo bien o mal

Voz 5 04:08 si bien sinceramente muy bien para el detrimento Miño porque noticias de última hora que estábamos contrastando ahora con mis compañeros y quería y Andrea

Voz 8 04:17 eh bueno parece que Carlos cae muy

Voz 5 04:20 hora de mente recaía por ahí también

Voz 9 04:22 vamos ya hay detalles bueno hoy es que a partir

Voz 1374 04:25 de las cuatro de ahí de esta tarde libre se empieza exacto si te iba a decir Se va a formalizar todo lo que ha pasado hasta ahora

Voz 5 04:36 que iban a ver un normalizado semana te dan más paro

Voz 1374 04:39 por cierto los Patriots han hecho una oferta a mezclar

Voz 1025 04:44 por cierto dentro dentro de las buenas noticias para para este fan de los dos fins a eso sí sin ton Breivik pero Dalí se viene para los que les hemos quitado el ochenta y dos a los Patriots algo salgo ya veremos le ponemos un poquito

Voz 1374 05:00 se ordena esto si no lo primero

Voz 1025 05:02 veamos deberíamos contestarle al chaval lo primero que pensé qué pensáis vosotros de esa Itzik merecen la famosa y con los Brawn nos parece bien venga venga vamos a por ello venga Iker que tú lo orden si va

Voz 0522 05:14 hemos al al detalle precisamente del del traspaso Jarvis Landry para ponerle un poco de contexto Jarvis Landry Se une a Tyra Taylor Marius Randall ahora a Carlos High además de Shelton que llega para la línea los brazos han hecho en una semana más traspasos que en los últimos cuatro años

Voz 7 05:33 dos es increíble así

Voz 0522 05:36 que para los Brahms desde luego yo una nota muy alta al menos por el intento han han Great el la la subida de nivel es muy clara por parte de los dos FIRS aunque luego entraremos en en detalle a mí ahora mismo me cuesta ver el bosque entre los árboles me cuesta ver el plan

Voz 0171 05:53 pero bueno de lo de los Dolz yo yo no veo

Voz 0522 05:56 me cuesta mucho ver si estoy de acuerdo contigo

Voz 0171 05:58 no lo digo mes y medio

Voz 1374 06:02 sólo digo que no

Voz 0171 06:03 yo me voy yo me quito de periodista y me pongo de fan no no veo la

Voz 1374 06:07 no sé cuál es la idea Rice titulación gano ahora a largo ya pero pero que reestructuración en base a que a largo no hay otra no vamos donde no tienen la capacidad no

Voz 5 06:22 tiene una capacidad económica como para fichar a montar un equipo de garantías y a base nombres no la tienen esa capacidad económica librando sea ahora

Voz 1025 06:33 pero pero pero Luis se supone que estén medio equipo funcionaba hace dos años que fuimos capaces de llegar a Pelé yo no tengo que ganemos la Super Bowl pero si somos capaces de de llegar a playoff porque se supone que el equipo más o menos pero hay que basado hicimos un de esa empezamos más o menos bien pero luego hondos deshinchándose como uno

Voz 0522 06:50 como si coges a Quincy coges olas así yo creo que ellos todavía creen que este año pueden hacer algo lo que pasa es que tenemos que vender que desemboca todo esto

Voz 10 06:58 porque a su se lo cargan eh porque había perdido

Voz 1374 07:03 hombre es que no se hemos empezado con los Brawn Zidane estamos con los dos

Voz 0171 07:07 no lo vemos

Voz 3 07:09 no no no no mira por el tema Landry claro

Voz 1374 07:14 claro que se aprovecha que me dices yo creo que los dos es básicamente están haciendo un poco de limpieza también porque mi empezaron con Jay el año pasado más UU también es un tema entre otras cosas de capas arresto si el pero también yo creo que es un poco un tema también

Voz 7 07:34 de nuevo

Voz 1374 07:37 el pensar en el en en el equipo de qué tipo de personal quieres y qué tipo de gente que nos están quitando mucho

Voz 7 07:45 personajes que sea personaje

Voz 1374 07:48 te has de allá hay ahí no encajaba ese sabe que allá por mucho que se diga no han descartado machacarán ahí no rendía no no era un problema interno

Voz 5 07:59 no era un peso pesado del vestuario sushi

Voz 1374 08:02 bueno lo mejor es un peso pesado en negativo Champions me veo como ya sabemos pero no sabría por eso Nájera puede ser uno con mucho carácter y mucha personalidad pero que sea uno que te influyen positivo en El Vestuario difícilmente está ir oye tampoco no lo sé yo tampoco tampoco estado allí hablar con ellos para que me explique bueno si esto es desde fuera yo creo que

Voz 7 08:26 eh

Voz 1374 08:28 fuera estructuras lo cual no es que quiere decir que tienes toda la basura ya pero lo que pasa que de hecho fichas pues esa estancia ya ya hombre la sensación queda dame

Voz 1025 08:42 pero la sensación puede ser equivocada e insisto yo en eso estaba con lo que comentaba antes y que la sensación es que están desmontando el juguete para intentar remontar lo pero no sabemos si nos falta un brazo o nos falta un pie ocho

Voz 1374 08:55 pero te quiero decir yo no es que no cambia de tema porque ya que hemos llegado a los dos seguimos hablando a los dos cosas no sé

Voz 7 09:05 eso es como

Voz 1374 09:08 si uno se deja de los titular en la primeras páginas así el gol perfecto de has dieciséis cero dieciséis Jauja Caja los Brawn se si llega un momento en que si quieren Rey reestructurar o lo haces bien os sino te arrastra siempre en ese limbo que no eres ni un equipo bueno ni un equipo malo estas AIP es como si tu tienes una casa supera antigua Ivars haciendo chapuzas y un parche para quien pase por ahí o llega un momento que las horas entera os sino siempre te va a salir Un un estropicio Por otro lado

Voz 7 09:47 nos han hecho dos te hablo de la última gestión otra

Voz 1374 09:51 sé que llevaban ya muchos años pero efectivamente

Voz 7 09:53 antes de que empezara la penúltima gestión no sea la de esa si Brown era un equipo que no tenía una personalidad ya no se sabía si Si bueno lo que querían donde donde llegaban llega un momento que la gente se ríe de esa exhibiera un pues mira que si hoy por hoy los los Brawn hoy a fecha de hoy todas las posibilidades que tiene es en gran medida gracias a esas

Voz 1374 10:19 no le ha dejado a Ador se una herencia extraordinaria es un gran la mañana ya se encuentra en una situación que probablemente no se producía en un equipo probablemente nunca sea brota de la vida estamos hablando de esos fichajes que han hecho en estos días los Brawn sigue siendo el segundo equipo con más espa

Voz 7 10:40 la sala Arica in on top

Voz 1374 10:42 dado una ronda de las primeras no no no no las primeras dos siguen teniendo cinco era rondas la más alta entre sesenta y cinco es si en la tercera candado Puerta el Otello

Voz 0171 10:52 claro se llevan al Andry por una cuarta

Voz 1374 10:55 y una séptima el año que viene chat es decir

Voz 0171 10:58 que para ellos es nada nada que era lo que decía el niño que estaba horrorizado absoluta

Voz 1374 11:03 sí sí los los veranos tiene la oportunidad este año de dar la vuelta completamente a la tortilla claro porque están en una situación en donde Ban se le antoja uno dice pues mira yo tengo claro ya está

Voz 0171 11:17 no voy a Pernía

Voz 0522 11:20 el como Luisa ahora vamos por pasos yo primero con lo que está

Voz 0171 11:24 dicen que hay es que sí está claro

Voz 11 11:31 venga va a tiene aludía el truco

Voz 0522 11:35 a respecto con respecto a lo que venía diciendo Andrea que que además yo estoy muy de acuerdo si está haciendo las cosas muy bien se ha puesto las pilas pero es cierto que tiene la herencia que le ha dejado es así Brown que le permite tener un margen gigantes

Voz 1374 11:49 ya está bélico

Voz 0522 11:52 ha hecho todo esto a acaba de configurar un juego de pase Un cuerpo de receptores que para sí lo quisieran muchísimos equipos top porque ahora estamos hablando de Jarvis Landry de James Brown que le han extendido el perdón de Dios Gordon que el que el que le han extendido el contrato es de Cory Coleman que que ya viene demostrando las dos temporadas que está la Fele cuando está sano que es muy bueno iré de Biden Yoko que es un muy buen también a partir de ahí tienes a Carlos Hyde que ha demostrado ser no creo que sea súper pero sí Elite de la Liga como Randy Mc Taylor que el año pasado llevó a los Mills ha

Voz 1374 12:29 a playoff sea quiero decir como ya como punto

Voz 0522 12:32 partida está muy bien y esto todavía sin saber lo que va a nacer en un draft en el que tienen elecciones como champiñones

Voz 1374 12:37 pero después del draft es cuando vamos a ver

Voz 0522 12:40 la verdadera dimensión de estos brazos lo que pasa

Voz 1374 12:42 eh ahí entiendo Luis Jones la sensación a día de hoy

Voz 1025 12:47 dentro de diez minutos ahora lo estamos hablando vale diez minutos a lo mejor cuando los estáis escuchando el programa ya ha cambiado a día seguro que los Brawn pueden tener mi Edipo un pedazo de equipo ahora a ver si son capaces de juntar todas las piezas del puzzle Abertis han capaces de poner pero claro sobre el papel

Voz 1374 13:08 sobre el papel dices jueves pero que que

Voz 7 13:10 para pero obvio es que hasta

Voz 1374 13:13 el dato de memoria no lo recuerdo pero no la temporada pasada al anterior los Brahms tenia yo no recuerdo si era como diecinueve rookie veintiuno de primer año sea una cosa

Voz 7 13:24 así sí si algo así es eso pero la cifras Santa sí pero claro es decir que

Voz 1374 13:30 el el la cuestión y entiendo lo que es decir me parece muy bien saber

Voz 12 13:35 ahora como como como como todo todo hoy como

Voz 1374 13:38 también se trabaja desde la va selló Jackson ahora en una situación donde teóricamente todo va mejor realmente llega su a lo que supone mía se impone yo creía en él la verdad que creo que han hecho bien a mantener en mantener una continuidad cómo puede trabajar han tenido mejores claro si sí se puede decir es que yo criticaría mucho si la gestión del cuarto yo le daría margen exacto exacto pero no te quiero decir que gracias siempre al famoso trabajo del que estábamos hablando de decir lo he dicho la semana pasada lo vuelvo a decir esta no es no sale de mí yo Thomas ha defendido durante toda la temporada pasada y luego ya en una extensa entrevista donde ha dicho vamos a ver sabíamos que íbamos a sufrir que íbamos a pasar un par de temporadas de verdadero sufrimiento pero estábamos esperando en eso yo creo que ahora habilidades segunda fase no parece empieza una segunda fase no estoy diciendo ha garantizado que no se no lo que hago ahora empieza la segunda fase del plan ahora vamos a ver si funciona esto eh

Voz 5 14:51 Mente para mí con los movimientos que están haciendo osea estos Brown lo que les faltaba es lo que están incorporando ahora que era digamos experiencia vale había calidad tenían calidad yo creo que es lo que les pasó factura la falta de experiencia

Voz 1374 15:05 hay muchos partidos

Voz 5 15:07 ahora estos fichajes aporta en esa es

Voz 1374 15:10 claro cuando era ordenado el dato de Haro hace dos años era precisamente porque quedé llegar hasta ahí a ahora al orquestas los que estas fichando

Voz 7 15:18 pero

Voz 1374 15:20 la gente que estaba que se ha quedado que que ha pasado digamos el el corte natural hasta hoy pues también es gente con más experiencia el otro día a pesar de tener tanto espacios salarial son no no me acuerdo si es el primero o el segundo equipo con jugadores ya CIC ya firmados sea tienen como setenta ya firmados no sé si me explico sí sí sí sí sí pero

Voz 13 15:47 siguiendo esta idea

Voz 0522 15:49 esto es la luz al final del túnel no es que estén ya fuera de la Unión

Voz 1374 15:52 claro claro eso espero pero la luz se ve

Voz 0522 15:56 todos estos movimientos hacen que se vea esto no quiere decir como ya discutimos en la en la si son pasada que el año que viene vayan a jugar playoffs son candidatos a empleo no no lo son tienen que demostrar muchas cosas

Voz 0171 16:09 la pieza mira mira mira lo Jaguar se el ejemplo

Voz 1025 16:14 qué tan brutal que es esta historia el tenían un equipazo hace dos años y fueron incapaces de hacer nada

Voz 0171 16:20 sin embargo este año construyendo claro

Voz 1374 16:22 en eso además para para para compararlo con nombres propios en común sea a pesar de los chips cuando llegó D'Ors eh

Voz 0171 16:30 claro claro entonces venían de que había que que venía

Voz 1374 16:32 Don Don dos de un cuatro doce

Voz 0171 16:35 sí sí sí

Voz 1374 16:37 siguiente sea llegó D'Ors no digo que ha venido que llegó tóxico con la varita mágica para merecieron que haciéndolo bien se se llevó el equipo a play off el año siguiente desde inminente asestado él se han ido ganando la división luego allá pero bueno

Voz 0522 16:55 yo creo que el equipo sea

Voz 1374 16:58 Camps ha cambiado radicalmente

Voz 0522 17:01 yo creo que a los que ahora sí que hay que exigirles una cosa es que ilusiones que compitan no claro eso sí que tienen que hacerlo ya el año que viene ideando un paso más han yo ahora no tengo tan claro ni siquiera que vayan a usar el número

Voz 1374 17:15 bueno ya fíjate que los cables

Voz 0171 17:17 esto no voy y qué crees que vas

Voz 0522 17:20 tras pasen por un precio justo ellos tienen el cuatro creo que saben que van creo que saben no no sé cuál es pero creo que ellos saben porque si no a Kaiser no lo mandan entonces ellos manera vale para para formarlos darle ese tiempo teniendo a Taylor de titular no quemarlo pero bueno igual en el uno a por un apretón Cortes

Voz 1374 17:38 sí la verdad

Voz 0171 17:40 es que ahora me extraña a todo esto

Voz 1374 17:44 sonando porque probablemente

Voz 0171 17:46 pero esto ya será otra cosa

Voz 1374 17:48 si toda la Liga todo la idea del draft pero los veranos en concreto este año tendrán tanto que pensar porque claro ya puede mirar de un millón de manera no es verdad lo estamos de acuerdo en todo pero también claro no les haya Caixa a mí me gustaba lo hemos hablado él los últimos dos programas también bueno para mí que se quedaran con Kaiser porque hoy me la toalla tal sí pero ahora te quiero decir eh

Voz 14 18:17 eh

Voz 1374 18:19 Kaiser practicamente traduciendo toda la operación Randall le ha costado un pick cincuenta y dos Ch Kaiser con el cincuenta y dos y luego les dan Kaiser se llevan a a además Randall además mejoran su es estos son detallito pero bueno siempre están ahí mejoran su cuarta ronda del año pasado

Voz 7 18:43 sí sí

Voz 1374 18:44 perdona del año que viene porque la intercambian y se quedan con una mejor cuarta se que ya se hace en la cuarta y la quinta en la quinta peor en la quiniela pero de la cuarta mejor e ir realmente hombre a mí me otra cosa no que se vaya pero te digo ganadora probablemente Kaiser ahora me tacharon de loco o sea yo digo solamente cosa pues cosas que podría viene Jiménez a pasar sin que por eso yo vengo aquí a pontificar que pasará porque no tengo la menor idea de cristal dicho esto probablemente para Kaiser es una situación más positiva el estar en Green Bay detrás de Roger si quiere quedar se ha inclinado por contuviera y probablemente bueno tienes hasta el hotel al que vamos a ver qué tal lo hace porque igual nos no muy bueno o al revés San no nos teníamos no nos tendríamos que extrañar si de repente Tauro Taylor se convirtieran en su cuarta franquicia ahora muchos estarán escuchando es estarán partiendo Jaén pero que alguien me cuente cómo estaban aquí no el año pasado en agosto osea la opinión jóvenes obreros Falls hipódromos seguir hablando mucho tiempo no alguno se ha reído a esto hoja con tanta historia bueno Miramón Tyrone Taylor es un tío que después de que no él solito estas claro porque porque para ganar y perder secándose pierde en equipo pero no él solito de toda edad después de quince años ha llevado los Virsa play off sí se haga lo tanto tanto que no creímos osea

Voz 0171 20:23 un equipo que nadie decía nada del que ha sido como si

Voz 1374 20:29 el año dos mil quince cuando ha empezado a ser titular ha lanzado cincuenta y un touchdown dieciséis es que es una cifra que en ese espacio de tiempo solamente

Voz 7 20:40 eh

Voz 1374 20:41 la tienen mejor Bread y Aaron Rodgers

Voz 0171 20:44 qué le dice rápido rápido

Voz 1374 20:46 el manco no es ajeno al Kaiser se queda ahí con este que no sabe con los los Brahms que probablemente equivocarme pero que probablemente de toda manera en en el draft villano Un cuarto de los sí se encuentra en una posición que se tiene que luchar muchísimo oye y vete tú a saber si éste Kaiser yo yo lo lo lo he dicho mil veces no es que lo digo yo sea simplemente es un recordatorio porque esto hubo momentos antes del draft del año pasado que Caixa eh

Voz 7 21:22 era en muchos Poulsen muchos

Voz 1374 21:25 tras era el primer cuarto hermano no es uno que ha salido de repente donar chistera vamos a ver qué es lo que a lo mejor hoy ese pueden ahí detrás de de de de Rogers vete tú a saber con el tiempo a lo jugar a lo mejor él el remata diciendo que años los de mañana te el puesto pero pero a lo mejor podría ser en un futuro cuando a lo mejor no muy cercano por podría camino sí remata muy fácil remata que voy

Voz 0522 21:55 yo pienso que es es esa precisamente es una situación en la que ganan todos de Madrid Randall tenía que salir de ahí porque había tenido un mal gesto que se había alargado un partido antes de que acabara estaba claro que iba a salir va a las donde además va a jugar de safety que ya lo han dicho que creo que le viene fenomenal Kaiser sin abundar en lo que dice Andrea aprender de Rogers y no tener presión y oye quién sabe acabaría revelándose puesto es una muy buena situación para El Cairo Taylor no tiene nada que perder en el sentido de que si hay una una foto muy famosa de todos los cortes más que lo han hecho mal quiero decir sólo sería uno más en una lista si no lo hace bien pero tiene la posibilidad de hacerlo bien y no me extrañaría nada en cualquier caso van a fichar a un cuarto el rookie bueno ITA ido Teilor va a ejercer como mínimo de transición y si lo hace bien como decía Andrea pues igual tiene más tiempo

Voz 0171 22:41 estamos en fin yardas señores que os habéis a

Voz 1025 22:44 a mucho en esta arranqué

Voz 15 22:46 el fútbol americano Is This Is It Is this is the

Voz 16 23:07 Is This is

Voz 0171 23:19 venga un ratito

Voz 1025 23:19 quarterback que también apetece hombre que qué pasa

Voz 0171 23:22 aunque no más broncos Ekin Bris que se quedan los Saints que

Voz 1025 23:27 pero también tenemos que hablar bueno lo que ha pasado esto

Voz 0522 23:29 que ya el el baile se ha celebrado no Jaro estábamos esperando a que alguien tomara una decisión estamos en ese en ese impasse de repente todo ha sido como un efecto dominó en el que uno elige luego el siguiente todos los puestos sean cubierto de una manera o de otra

Voz 1374 23:42 la rápidamente a los Broncos se va Aquino a los

Voz 0522 23:48 que espera rápidamente no

Voz 1025 23:51 decís sorpresa hondo sorpresa porque a mí no no pero a mí me ha me al final me cuesta entender cuál es el proyecto de Broncos porque llevamos cambiando cuota

Voz 0171 24:02 desde que se en el tío de la pala

Voz 1025 24:04 a la huelga ahí

Voz 5 24:06 hay en Holanda al proyecto de Branco será conseguir

Voz 0522 24:09 fuertes solventes que permitiera que un equipo que tiene una muy buena defensa como para competir también funciona en ataque

Voz 1374 24:14 que no lo de encontrar

Voz 0522 24:17 han apostado por quienes veremos si eso no ese juego

Voz 1374 24:20 cómo lo vais vosotros veis que puede ser ese jugador o no perfectamente hombre a mí me gusta a mí también pero pero no sé si va a encajar

Voz 0171 24:31 tengo

Voz 0522 24:31 dudas de quién broncos que por ejemplo

Voz 1374 24:34 pero bueno ya te digo a decir lo mismo o sea yo si partimos de la raíz de ese tema

Voz 7 24:40 lo que no me convence y es que este es lo que han hecho los bailarines francamente sacarse de encima

Voz 0171 24:48 no no no momento sea vamos a hablar una cosa

Voz 1374 24:51 sí ya lo hemos dicho a aquí no es que se ha sacado de encima a nadie

Voz 1025 24:54 no quedan todos fría sí

Voz 0171 24:56 no tanto permitía al han permitido que se vaya lo podía haber intentar retener estando no por ello vamos a déjame déjame que te diga algo a los oyentes ahora mismo

Voz 1025 25:10 no sé qué ha hecho Andrea dan donde pero acaba cargarse la silla

Voz 0522 25:12 no está diez centímetros más por debajo

Voz 0171 25:15 todo lo que estaba una foto Dios eso es mentira para hacerse el gracioso

Voz 3 25:23 mentiras reconoce que se ha ido la arcilla precisa

Voz 7 25:26 pero si las sí pero estaba baja

Voz 3 25:29 ahora ahora ahora es grande como no tenemos temas hoy para hablar por hablar

Voz 1374 25:38 pero claro luego dicen que me rollo yo esto es saca el tema era falso además falso es verdad es verdad eh

Voz 1025 25:44 la tendría que dar

Voz 1374 25:46 la pérdida no

Voz 0171 25:49 qué ahí vamos a ver

Voz 7 25:51 el el ellos la única la única opción que tenían en sus manos para retenerle sin negociar nada es decir sin tener que hacer una oferta como si viniera de otro equipo era el France francamente me parece que de momento mientras no

Voz 1374 26:11 no no te muestra algo más

Voz 7 26:14 hoy por hoy pagarle creo que este año

Voz 1374 26:17 pero no lo recuerdo pero son veintiocho veintiocho millones para los quarterback España en el primer tan lo voy a mira me parecía demasiado mucha pasta

Voz 7 26:28 entonces lo ahora cambiar Kinnon que probablemente se bueno te diría yo que seguramente le hace una oferta que lo han hecho los Broncos que es muy razonable porque son dos años a dieciocho millones al año y encima ni siquiera una estructura de contrato que practicamente el año viene se puede se puede ir ahí hay los Broncos pierde

Voz 1374 26:53 muy poco dinero

Voz 7 26:55 seguramente hubiese quedado a mí francamente el contrato de cosa me parece una barbaridad

Voz 1374 27:04 no pero bueno

Voz 0171 27:07 no estoy entendiendo como tal

Voz 1374 27:12 al día le Falcó es un muy buen corte sí pero para mí no ha demostrado todavía de merecer aquí estamos hablando no tanto de lo que percibe al año que además de eso Hay

Voz 7 27:26 son treinta y tres millones no sé es qué es lo habíamos dicho antes no por porque se rumoreaba que iba a poder pasar hablando de los jets y luego al final lo han hecho los blog los eh la oferta los Valle pero es que son

Voz 1374 27:46 garantizados todos

Voz 7 27:48 ya te claro o sea yo francamente me puedo equivocar no pero hay pero es cuarto

Voz 1374 27:56 a la élite pero bueno que se les

Voz 7 28:02 España

Voz 1374 28:03 pero vamos a ver yo no estoy no queremos si estamos yo tampoco lo que es una sensación luego evidentemente las razones y las causas vienen de algún lado no claro pero yo tengo esa sensación que también este amigo un momento en que se ha empezado a hablar tanto tanto tanto de que iba a hacer un montón de Cuarte Bucks fría Jens bueno tanta tanta tanta que en realidad para mí el único verdadero crack

Voz 7 28:29 los Friedrich que había este Friedman que había este año era también el único que sabía perfectamente que no siguen ningún lado que ahora te lo perdáis

Voz 1374 28:37 R A estos son muy buenos muy buenos cuarto estoy diciendo muy buenos cuarto

Voz 7 28:42 al Free se han quedado Frye ellas pero que no son ni Rogers niveles sacro así Rogers ha demostrado que con una saques que que que es absolutamente la élite aparte de la élite sino el número uno

Voz 1374 28:59 yo no he administrado que

Voz 7 29:01 con una plantilla a regular de GREIM B porque vamos a ser sinceros es que él mientras ha estado te podía meter al equipo arriba siempre

Voz 1374 29:12 claro él proprio Watson

Voz 7 29:15 con un ataque que

Voz 1374 29:18 en el momento de la demostrado

Voz 7 29:20 que les mantenía a flote el sol para mí esto son los que merecen treinta millones al año porque realmente son

Voz 1374 29:29 sí es superior

Voz 7 29:32 a los buenos pero que es entretener aquí en dieciocho millones

Voz 1374 29:37 o hipotecar el futuro con con todo garantizado lo que tengo pero porque además no es un apaño es que este hombre Mallet edad me hallo

Voz 7 29:49 bado

Voz 1374 29:50 igual que decía la verdad más pero esta herencia dado el Congreso aún paso su pase a una final de conferencia en donde todo el mundo encima te daba por favorito que luego no ha sido así pero te da por favorito precisamente porque en este gran conjunto había también una una de las piezas llegan a su cuarto Alba que lo está haciendo fenomenal entonces cambiar para ir a gastar temas todo de hecho yo te digo ahora otra bueno algunos seguramente alguno estarán de acuerdo conmigo pero muchos no yo creo que en todo el baile de cuarto de la que ha habido este año

Voz 7 30:28 hay insisto sin por eso despreciar a acoger a los que han lo que han dado lo que han mejorado han sido quienes con Alex Smith

Voz 0522 30:40 bueno es es opinable pero me pilla unos claro

Voz 1374 30:43 ha opinado faltaría era mi opinión es si mi opinión es que estoy de acuerdo

Voz 0522 30:48 os digo una cosa Andrea lo estaba dejando caer pero yo voy a ir al

Voz 1374 30:54 el el claro

Voz 0522 30:55 el precio siempre lo lo marca la oferta y la demanda este años salvo Bris que ha sido sólo teóricamente disponible ya lo hemos visto no había ningún corte Bach de la absoluta élite sea quiero decir puedes elegir entre los mejores disponibles pero ni Brain Rogers Sotheby's Verger Wilson

Voz 1374 31:17 el Prat for

Voz 0522 31:18 eso es Bris no estaban disponibles entonces tú necesitas son quarterback ibas a por lo mejor que tiene es el mercado marcado un precio hice lo pagas yo creo que es ochenta y cuatro millones garantizados es sobrepasar

Voz 0171 31:30 claro remate cardiaco no

Voz 5 31:33 perdona el tema estaría garantizado claramente deshacer un contrato perfectamente si no sale bien bien pero sin con unas cláusulas que sabíamos que que se estilan y mucho ahí lo que estoy un poco raro es esto lo que chirría es la verdad

Voz 0171 31:51 pero no volvamos con el chico de ahí es bien nos vamos a indica no sé si estará muy o poco enloquecido con todos los cambios que se están produciendo en la NFL en las últimas horas señor Kenneth Garay qué tal está usted feliz mañana eh

Voz 18 32:23 sí yo creo que soy un poco negaban José dormían aquí

Voz 0171 32:27 a mi lado aquí salud por favor señor aquí

Voz 1374 32:29 eso sí no te preocupes eh no te pongas nervioso lo estoy

Voz 1025 32:33 el chiquillo está yo algo de respeto infinito que no te escucho que si él no estás yendo hablo

Voz 1374 32:41 ya haces bien

Voz 18 32:44 esto lo esperes Milito y me alegra mucho los triunfos de tu hijo

Voz 1374 32:48 ahí estamos ahí estamos hay mucha es de la que vamos

Voz 3 32:52 a vivir de la que se taekwondo en el resto no vamos a comer de Nava hazme caso

Voz 18 32:57 apunte ahí apuntó que no Garay representante en Norteamérica Suramérica y Centroamérica

Voz 19 33:04 ah vale

Voz 18 33:07 su hija Andrea no pasa Car deportes ofertados que dice

Voz 1374 33:12 soy desde fuera igual al Golfo al tenis pero

Voz 18 33:17 no pagaremos Parker nunca más yo contento tanto con la cola y muy contento por ahí con lo de Wilson para lo más de lo que más me sorprendió de todo esto sinceramente no sé ustedes son blanco afirmando con los Arizona Cárdenas yo creo que están votando la plata Iker para que está llamado a lesionarse al no tener una temporada consistente por qué emotivo lo de Cosin con los y hombre aquel si lo tenía como el más codiciado yo pensé que ya pensar en ese momento no sé ustedes que se la iguana jugando ahora que le iban a dar la oportunidad ahora que se recuperó

Voz 1374 33:57 también no

Voz 18 33:58 pero no te va a ser el titular ojalá le vaya bien

Voz 1374 34:01 pues sí

Voz 18 34:02 por por esa esa pasión de plata el contrato de cocina aquellos hilo otro los llega a Nueva York que gana a macabro como titular y quieres la televisora como que como suplente yo me imagino que sí tienen otros está mejor que debe ser el titular de los llegue a Nueva York ayer inclusive en el área donde vivimos en el noreste inmediatamente se dijo que lo reyes iban a oficializar que yo iba a ser el titular le fueron muchos los que murió en una en el Twitter temporada perdedora La que se avecina lo que sí hemos vivido una locura agencia libre y lo que se viene lo que falta todavía de aquel hará lo que falta en los próximos días hacia sencillamente espectacular

Voz 1374 34:48 yo creo que sí

Voz 7 34:50 lo de Bridgewater ha sido

Voz 1374 34:53 es una cosa inteligente pero con un con un objetivo claro sabes

Voz 7 34:57 decir ellos siempre sigue

Voz 5 35:00 de ellos

Voz 1374 35:02 que de todas maneras es uno que le hace el trabajo y lo y lo lo hemos dicho siempre

Voz 20 35:08 para el más grande del año pasado

Voz 1374 35:11 complica sí pero les sigue haciendo el trabajo in luego apuestan por que seguramente bueno vamos a ver igual me equivoco pero no creo así para que les saldrá barato

Voz 7 35:23 por qué nadie sea fear

Voz 1374 35:26 el después de una lesión como la suya es muy difícil año y entonces tú dice oye mira yo me lleva a veo cómo funciona siempre Bridge Water vuelva a su potencial me ha costado muy barato yo cobro con con el trabajo me lo hace lo hace muy bien porque oye el año pasado pero esa no es no es que a la élite pero es uno que te lleve al equipo adelante no inquilino de la lo lo hacen Demme otra que me sorprendió cuenta que me sorprendió

Voz 18 35:55 me sorprendió pero me parece que te la estás jugando demasiado y que de pronto por ahí no es es la China e independientemente del trabajo del año anterior porque muchas veces somos grandilocuentes vamos con la pinta del momento yo no veo Hakkinen como un equipo que lleve de la mano a nadie al Super Bowl no cómo va aquello de la mano Super Bowl así como creo que se fueron con la pintan Jacksonville de lo que se hizo de lo que pudo hacer su mariscal de campo en las últimas de la temporada regular les dieron la millonada tampoco creo que tenga la consistencia y aquí es más como para cumplir con una buena tarea o sea una buena tarea tal vez sí pero no para llevarlos a la tierra prometida que para todos es llegar al Super Tazón es un hombre que he hecho las cosas bien pero no por esa millonada y la otra no me has mentido ustedes bien se le fue dejado en libertad pues lo Philadelphia Eagles es muy seguramente tendrán espacio que necesitan en el tope salarial y además pero que bueno destacara que jugó once temporadas con Philadelphia que al final se fue con título de Super Bowl

Voz 0522 36:59 esto es como Puyol saliendo al Barça sí

Voz 1374 37:02 tal hombre absolutamente muy bien tras estamos hablando los Bravo ha fichado a dar

Voz 0522 37:09 kilos y Night Nurse está Gerry Mc

Voz 0171 37:11 jo de verdad y seguirán cayendo jugadores que yo queden te dejamos tú sigues con tu programa en América

Voz 18 37:20 seguimos aquí con mucho gusto ya cambiamos de hora Jose Antonio un abrazo cuando puedo

Voz 0171 37:25 ah pero espérate no corras estáis entonces con cinco sea o no

Voz 18 37:30 no no no estamos estamos aquí son las nueve de la mañana cuatro minutos pero llevábamos al al otro lado por por la misma diferencia horaria hacemos una hora más de televisión mientras no te empatan porque aquí cambiamos la hora dos semanas antes osea es una ecuación de aquella que el álgebra de baldosa eh pero nada un abrazo pasen la bien Andrea a mí pero que menos

Voz 0171 37:54 vale vale vale que yo te digo bueno hablamos un año lo

Voz 18 38:02 los medios buen depositen

Voz 21 38:06 eso eso sobra agregó

Voz 18 38:10 bueno porque ya firme

Voz 3 38:13 que orbe cuya te quedes Garay Chuck

Voz 0171 38:20 con todos los fichajes que están cayendo en directo mientras estamos grabando a estas horas del programa es como la bolsa a bolsa

Voz 2 38:29 así en yardas

Voz 22 38:35 ya ya ya

Voz 23 38:41 vale vale

Voz 3 38:52 nos vamos hasta México ahí está Alfredo dame hola Alfredo qué tal estás hermano

Voz 24 38:57 somos los hermanos primos un fuerte abrazo y como siempre complacer con ella con usted esto es muy interesante lo se ha dado esta temporada baja con grandes movimientos es sin duda la llegada de suelo Francisco

Voz 25 39:10 llama mucho la presión sobre todo después de todo el tema

Voz 24 39:12 personal que había tenido suerte pero el circo viendo los humillado en múltiples ocasiones pero el movimiento extremista esto para lo que necesitan lo hace extraordinario me encanta ver lo que están siendo San Francisco para las próximas temporadas lo de Miami con Lar es verdad que no lo entiendo no entiendo qué fue lo que pasó dejan Ida uno lo mejor de la Liga de lo poco que tienen Miami lo deja ir llega un equipo Cleveland también pues yo lo entiendo porque esto es cierto que puede venir en una reconstrucción si finalmente escribió con todas las una desde que tiene y con todo lo que puede hacer con un tope salarial altísimo pero la verdad es que se me hace complicado para el equipo y mañana entender qué pasos por ahí bueno pues ahora que se habla

Voz 1025 40:01 sí sobre todo y sobre todo perdona que te interrumpa y sobre todo el futuro de Miami porque yo no estoy entendiendo por dónde viene la reconstrucción si es que viene por algún lado

Voz 24 40:12 no no se ve no hay por dónde sois yo me haciéndolos creo que si los dueños están tanto al equipo cada vez están haciendo peor te lo poco menos de temporadas pasadas que pasó con Jean contiene una Jay lo deja ir ahora es jóvenes que el futuro de la franquicia llevando un lapso de un año entonces no lo entiendo de verdad no lo entiendo pero bueno pues me dan cierto que estaba caros que Cypress ya que el recorte tuvo más opciones en una temporada algo algo tiene que tener se quedan con Dorantes parques que habrá que ver cómo funciona pero no no lo entiendo yo como aficionado y cada vez es una decepción mayor cada vez es mayor como analista pues la verdad que yo cuando me toca analizar a Miami mejor de lo alto porque no entiendo qué está pasando

Voz 1025 41:04 bueno pues hoy la noticia

Voz 24 41:07 no estoy llegando a venda

Voz 1025 41:11 y qué hacemos con eso es una buena o una mala noticia tú qué crees

Voz 25 41:14 creo que he hecho extraordinarias para los dos sabíamos

Voz 24 41:17 perfecto que Cristina no se iba a quedar en Minnesota después de que regresase cual proteste temporal va a regresar también sabíamos perfecto que no se iba a quedar que equino ir hasta que es pero necesita in me encanta lo que puede llegar a hacer con el equipo de la Conferencia Americana

Voz 1025 41:34 pues son buenas noticias mira por lo menos le sumamos un buen punto a este cien yardas vuelve la semana que viene con más historias

Voz 24 41:43 claro que sí me encanta como siempre compartir con ustedes pasó a la audiencia

Voz 1025 41:47 igualmente cuida te mucho por México un abrazo enorme

Voz 20 41:51 gracias seguimos con más cosas

Voz 1374 41:54 quien cien yardas

Voz 2 41:56 mucha cien yardas

Voz 0171 42:17 seguimos con más cosas aquí en fin ya eran dos porque parece que que hay como prisa por recolocar jugadores tío Sense han lanzado todos no Iker Luis parece que todo el mundo quiere Rami rápido corre corre que te queda es ese sacaba el Panchi acaban

Voz 0522 42:32 está siendo una locura pero es que ese es el momento y Baby yendo a los Florin I Nurse que todavía ni los hemos nombrado más que Luis con sus lamentos

Voz 0171 42:41 el hombre yo estaba contento viendo cómo lo sabíamos cargado la Legión del eterno rival de Jean poco subidito oí pero Luis

Voz 0522 42:51 no te lo voy a decir ahora porque esto va a ser la primera vez que pase en fin yardas iba a pasar durante todo el año que viene por una vez vamos a estar de acuerdo voy a estar contigo un equipo yo Germán

Voz 5 43:01 ella tú eres de jugadores sí sí ya hay hermanas

Voz 0522 43:03 pero mucho ya dije que donde él vaya donde vaya más yo a esos equipos los Goya los voy a animar no los voy a animar y me alegraría de que lo haga bien esto es casi casi como cambiarse de Madrid al Barça

Voz 5 43:15 bueno totalmente destrozada por eso venía subidito pero que no he podido no he podido hacer mi entrada que era era literalmente un chao Chaves no porque paralelamente me está enterando de lo de Dios sabe si fichado ayer

Voz 1374 43:32 ha derrumbado al equipo no pero yo sí

Voz 5 43:34 yo tenía un cierto cariño a Xavi también la posición esta Dani poco sí claro a veces hecha ayer imagino que es un Mac pero

Voz 0522 43:42 no me extrañaría que en el draft

Voz 5 43:45 la e iremos a poder eso que intenten yo veo por ahí algo importante Xala Jan viene bueno es que se tiene que digo Lichis

Voz 0522 43:57 de que intentaran subir para conseguir Clinton no me extrañaría nada

Voz 5 44:00 no lo tengo clarísimo esquema hay que poder claro a ver a ver que ofrecen bueno vamos a ver

Voz 1374 44:05 a ver qué

Voz 7 44:08 eh

Voz 1374 44:09 mira pues bueno creí tienes que tener un número uno o número dos

Voz 7 44:15 sí

Voz 1374 44:16 bueno sí podemos hablar con del tres no va a pasar con los no porque el bueno ese es el una o el cuatro que los brazos bayana por el uno y el cuatro es algo que podría pasar perfectamente no te digo que no sé claro antes cuando hablábamos de los brazos de lo de lo divertido que es pensar en todo sí sí sí ah así en caliente porque no me ha dado tiempo todavía reflexionar porque estábamos hablando con la noticia y a la vez conversando sobre otros temas se ahora tú dices

Voz 7 44:51 los Brawn se habían cortado cruel lo cual bueno te te dice que está pensando en reconstruir

Voz 1374 45:01 va

Voz 7 45:02 ahora te te fichan a Hyde realmente si antes yo Payne

Voz 1374 45:07 estaba bueno y me hubiese gustado la verdad porque ahora me los creo menos que con el hubo uno iban a coger a esa con Barkley y luego esperarse al cuatro para cogieron quarterback

Voz 7 45:19 sí

Voz 1374 45:19 que es de toda manera pues la teoría que hemos dicho la semana pasada como no hay nada asegurado aquí ya hay cuatro por lo menos que que bueno hay hay disparidad de opiniones sí podría ser el mejor estadísticamente sabemos que alguno de esos cuatro más

Voz 7 45:35 sí porque porque siempre es así esa ahora yo no sé qué decir igual

Voz 1374 45:44 igual con el único te puedes empezar a pensar que que alguien como como chat charla es simplemente te haces una una una defensa que también a los niños a Seat juntas dicha sea toda esta gente

Voz 0171 46:02 a los no tan niños

Voz 12 46:05 esto no es una formidable ya ya ya

Voz 1374 46:08 pero y luego con el cuatro puede ser

Voz 1025 46:11 claro porque Fitz Patrick por cierto que déjame que salta un poco porque antes Savic pasó de puntillas que se queden los sets es muy buenas noticias para los Shane

Voz 0171 46:20 probablemente para nosotros padre espectáculo yo no sé si serán capaces

Voz 1025 46:24 lo de intentar llegar a la Super Bowl

Voz 0171 46:26 no hubo duda no salga no

Voz 1374 46:29 sumamente descontadas la duda comento que como no llegaban al acuerdo fue cuestión de horas de estar negociando lo cierra además las cifras que se habían barajado antes de que acabara la temporada cincuenta millones dos años

Voz 1025 46:44 pero vamos yo no y sobre todo porque porque

Voz 5 46:47 el equipo está exacto reafirma

Voz 1025 46:49 es una construcción de equipo que está que que este año no ha demostrado

Voz 0522 46:53 quería que deben estar en la Super Bowl

Voz 1374 46:55 además los se hincha ahora está en una situación de temporal del año pasado está claro que el objetivo de este año no puede siempre que ganar una Super Bowl alquiler cosa que no sea para ellos

Voz 0171 47:08 para vale con prisa

Voz 1374 47:11 a pesar de efectismos

Voz 0171 47:13 Boris otro pesar pero no quiero ir

Voz 0522 47:18 que a que además de la figura deportiva que es en Nueva Orleans es una figura en todos los sentidos por todo lo que aportó con el Katrina por el

Voz 0171 47:26 Del Bosque y usa la figura de la Liga sin ninguna aducir perdió Nueva Orleans

Voz 1374 47:32 Dios Dios además te digo una cosa es mutuo eh yo es decir los seis tienen que tener como objetivo ganar la Super Bowl saben que lo pueden perfectamente hacer porque tienen todo el potencial para poderlo conseguir

Voz 7 47:47 Isidro miramos

Voz 1374 47:49 desde el otro punto de vista sea Bris

Voz 7 47:52 creo que sepa perfectamente que siquiera una oportunidad de ganar otra Super Bowl tiene que ser ahí

Voz 1374 48:00 es porque no tiene veintisiete años claro eso digo

Voz 7 48:06 sería dice estás solo

Voz 0171 48:10 como en su momento los Broncos con Airways su último a entre comillas oportunidad dos últimas que le salió bien ojalá sale me parece un buen ejemplo

Voz 1374 48:23 qué sentido hubiese podido tener que Berisha hubiesen

Voz 0171 48:26 no ninguno ni eso que lo intentó dar sesenta millones

Voz 1374 48:32 sí pero cada hombre yo yo lo Twitter la gente muchas veces tú que esto es una simplemente

Voz 7 48:38 y digamos como se dice

Voz 1374 48:41 difunde una noticia

Voz 7 48:44 parece que tú estás diciendo que no

Voz 1374 48:46 bueno yo solamente dije los Mike James está han contactado con la gente de los es

Voz 0171 48:52 bueno es que cuando se lo que alguien escriba o los que alguien dice lo veía venir

Voz 1374 48:59 tomamos ahí sí que me hubiese apostado la casa ningún momento de pensaba que abrirse podía yo hubiera podido a ningún lado para dicho esto sitúa Chad antes de hacer la IMS normal que lleve a las flautas yo sé que no se va a ir a la gente les digo estoy sesenta millones igual

Voz 9 49:20 se les da un raro

Voz 1374 49:23 te estoy hablando de unas mejores de la historia intentarlo exacto sí sí sí os digo me encajaba mucho por

Voz 5 49:33 a ese cambio

Voz 0171 49:35 en ningún momento bien hecho

Voz 1374 49:38 de que haya llegado al acuerdo ayer es solamente porque lo tenían tan claro que tampoco se han preocupado de de ir deprisa iba hombre lógica es verdad que vamos a una cosa que tú y tu corazón y tu cerebro te lleve quédate otra cosa que te quedes por el dinero que está claro claro ella ella

Voz 0522 49:58 sí se entonces bueno vamos

Voz 1374 50:00 a ver qué están pagando arresto Il yo le ha salido un poco así en oferta y dentro de la locura muchos veinticinco años iba muy bien muy bien además es un contra el que también en el caso de brisa parece que es un contrato que les da cierta elasticidad sea que sí sí claro son prácticamente garantizado tiene un poquito más

Voz 0522 50:24 sí me vais a permitir porque hemos venido hemos pasado por ello de puntillas y no quiero dejar

Voz 0171 50:29 no hay que rematar porque dentro de nada se acabó

Voz 0522 50:32 pues yo quiero hacerlo porque no quiero que pasa de puntillas sin hacer una pequeña reflexión sobre sobre las dos cosas sobre el tema Sherman yo creo que San Francisco acierta de pleno absolutamente del pleno no sólo lo deportivo

Voz 1374 50:45 sí es cierto además perdóname es sólo un paréntesis si es que además San Francisco se lo lleva a esa vamos a precio de saldo

Voz 0171 50:56 a Hong muchísimos incentivos

Voz 0522 50:58 que a poco que este sano los va a cumplir

Voz 0171 51:01 porque bueno algunos algunos

Voz 1374 51:05 no terminado pero luego no comentaron venga antes de que empezáramos a grabarlo estaba hablando Luis ha siempre iba yo voy al general

Voz 0522 51:13 hoy se conservan primero consigan uno bueno el mejor corte el mejor de la liga de la última década creo que estamos todos de acuerdo que además es una personalidad que para los jugadores el área de San Francisco jóvenes e inexpertos les va a venir muy bien creo que además de un jugador que aporta en el campo puede ser un maestro yo creo que eso lo están pensando con el sistema defensivo porque sale trabajó con él en en en los Seahawks durante tiempo el va a conocer el tipo de sistema que además le encaja muy bien así que San Francisco sale ganando yo creo que absolutamente en todo

Voz 5 51:48 además ir además se lo lleva del del rival

Voz 0522 51:51 esto y aquí es donde donde remató me da muchísima pena pero creo que hay ahora deberíamos quitarnos el sombrero y hacer un un homenaje a lo que ha sido la leyó Nos boom a toda la defensa de los de los Seattle Seahawks creo que cuando pasen los años vamos a mirar a esa defensa como una histórica

Voz 1025 52:08 yo creo que a la mira ya como historia Iker sí sí sí sí sí

Voz 1374 52:12 llegó con los años para para la playa

Voz 0522 52:14 pero precisamente Richards

Voz 1374 52:16 José dice

Voz 0171 52:19 sí pero vale vale pues no es así