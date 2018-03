Voz 1 00:00 cadena

Voz 0458 00:02 S

Voz 2 00:08 estamos recordando a Félix Rodríguez de la Fuente en este día que hace veinticinco años como de forma tan expresiva en los recordaba Miguel Molina perdió la vida

Voz 0789 00:17 en Alaska un hombre un fenómeno social un maestro digamos un hombre que además con su trabajo logró muchas cosas a la vez primero incorporar la alta calidad a la comunicación después atrapar de una forma indiscutible a un enorme número de ciudadanos y sobre todo de chicos y de niños para el aprendizaje de la naturaleza abrir los ojos a una nueva realidad hoy decimos que se convierte en noticia la Fundación al cumplirse los veinticinco años y queremos que

Voz 3 00:56 que no nos hable de eso subida Marcela hola buenos días buenos días bueno empezó

Voz 0789 01:03 a mí también me hace muchísima ilusión escucharte bueno hace veinticinco años recordar el drama es inevitable pero han pasado muchas cosas ya Joy lo que queremos es mirar hacia adelante ver cómo se puede ya a través de esta fundación dar vigor a lo que significó Félix verdad

Voz 4 01:20 sí sí

Voz 5 01:21 pues pida yo creo que es el mejor homenaje que podemos hacer a la memoria que la Fundación nací con volutas Vice vicio sin ánimo de lucro ir con rigor hay continuidad Felice da un referente no solamente en el tema medioambiental sino en el tema comunicación entonces en cierto modo tenemos que dar continuidad al espíritu difícil a través de la fundación

Voz 3 01:51 si va a ser pase lo Eril nos también también tres de jugar

Voz 5 01:55 el legado de Félix para evitar la manipulación esto

Voz 3 01:59 si nos va a ser Odile no la que vuestra hija a la que se ocupe de ponerse al frente no ya con ella no he hablado con ellos

Voz 5 02:06 deberías hacerlo porque ella sí contaría todos los proyectos que van a hacer mañana hay una rueda de prensa si allí se va explica en dos mil cinco si yo creo que si seguimos como te digo con todo la energía con todo la voluntad de la el espíritu que tenía Félix para ya que estamos en la era de la comunicación para transmitido mensajes que a su vez nosotros nosotros digo la Fundación recibiría de del mundo científico hacia el receptor que es la sociedad civil pues yo creo que el papel más importante es el transmisor hizo hizo

Voz 3 02:51 hace un rato diga te estábamos recordando una responsabilidad increíble

Voz 0789 02:55 estamos recordando justamente a Félix y al oírle pues se señala eso que estás diciendo que hace un rato están diciendo también algunos otros invitados no su absoluta capacidad para atrapar Félix

Voz 6 03:08 no cabe duda queridos amigos de que el aullido del lobo es uno de los sonidos más impresionantes que ha producido criatura viviente algunas lodo debido dominar en las noches de los días durante milenios en toda la región ártica es decir en Eurasia Norteamérica el aullido el lomo ponía el temor en el corazón de todas las presas de este gran Carmelo hoy apenas si te escucha ya el canto de hoy no se conoce la voz de lobo más que en algunas grabaciones obtenidas por los científicos nosotros hemos tenido la fortuna de oir aullidos de lobos casi cotidianamente durante los tres años largos que hemos dedicado a la filmación de estas

Voz 0789 04:00 Carlos de Ita también nos ha traído aquí aullidos de lobos

Voz 7 04:03 te te hace tan poco escuchábamos ídolos parece lodos que lloran

Voz 0789 04:07 por Félix que fuerza de comunicación eh

Voz 5 04:10 fantástico pero no muchas veces pensamos sobre este tema yo creo que en feliz de ejercía un fenómeno de transmutación es decir cuando buenas paradas de lobo francamente y sinceramente si sentía loco el lobo hablando a lo hemos inocuos había hecho toda la vida el hombre que mira a su altura y sumó su conocimiento hacia el mundo animal

Voz 0458 04:35 pero además Marcel todo lo sabe

Voz 5 04:38 las montaba dentro del otro mundo del que quiere hablar

Voz 0458 04:41 además será el nuevo líder de su de su manada de lobos la que tenía y vosotros y él era el jefe en esa manada

Voz 5 04:48 básicamente pero pero yo creo que que esto viene de la infancia de infancia que he tenido feliz estuvo en contacto permanente de sol a sol con la naturaleza sabes porque también coincidía con la Guerra Civil yo creo que esto es fundamental también y eso es un mensaje que hay que dejar a la juventud que es la época de impregnación dicen los hombres de ciencia no yo creo que ahí sí estimuló su sentido de la percepción es decir cuál que coló de pájaro o cota de Rosillo en en una tela de araña pues le hacía vibrar por otro lado tenía tú sabes que los jóvenes pues tienen una curiosidad infinita hacia final que hago es lo que eso hecho progresar la humanidad no que tenemos Ipod por último recuerdo un escrito que algo que leí hace ya tiempo que la felicidad las sumas felicidad que tenías cuando se tumbaba a la bartola como decía en mirando al cielo viendo las colonias de evolucionando hice sencillas totalmente impera yo sentía que pertenece ya a este consorcio Vitali inmenso qué es eso de que está sobre el planeta Tierra que somos el resultado de millones y millones de años de evolución de adaptación mutua sí formamos una sutil urdimbre entre todos los seres vivos toda la biodiversidad pero tan fácil de destruir y claro la el Homo sapiens que parece ser que la es hasta a esta prueba de lo contrario no ha sido la especie elegida para contarse asimismo para mi edad me da la vida y contarla pues sería una desgracia inmensa por falta de información por falta de formación pues que destruyera todo este conjunto increíbles

Voz 0458 06:41 qué razón tiene Marcel muchas gracias a Mathieu veo que no solamente Félix sino también ella misma pasión supongo que las conversaciones de ambos debían tener electricidad en torno a la naturaleza porque hay que ver también con qué fuerza comunica Marcel grandísima yo mira el otro día antes ayer concretamente paseaba con ella por la casa que ellos tenían en la provincia de Guadalajara una finquita donde Feli volaba sus halcones no injustamente apreciaba eso no pero ella también me decía Luis y yo tuve que tuve es sacar adelante a mis hijas precisamente porque Félix y yo pactamos un tipo de vida en la que él andaba siempre fuera de casa no pero quizá porque los dos ambos tenían la fuerza suficiente como para tía

Voz 0789 07:23 arde la manada el lobo alfa la loba alfa también pues seguro vamos a saludar también a Javier Castroviejo y lo Jesús Garzón Javier Castroviejo es presidente del Comité español del programa El Hombre y la Biosfera y la red Iberostar de la Unesco Javier Castroviejo muy buenos días

Voz 8 07:38 muy buenos días reivindicar veinticinco años

Voz 0789 07:41 es el nombre de Félix Rodríguez de la Fuente que significa

Voz 4 07:45 Ellos dio un acto de justicia la labor de fue tan colosal que no yo creo que no hay no hay peligro de que se desvanezca lo que sí creo es que hay capacidad de que la gente entienda que es a las doce del hongo a un hombre solo un muchacho que se creció un pueblo de Burgos aislado y que tuvo el coraje de colgar los títulos de Medicina patología para dedicarse una algo nuevo y abrió un camino que luego resultó sorprendente

Voz 0458 08:14 hay un antes y un después de Félix Rodríguez de la Fuente en la Historia medioambiental de España

Voz 4 08:19 clarísimo claro muy evidente de España de España yo diría del mundo que hable español incluso del mundo porque el mensaje el transmitió a la gran mayoría de los de la sociedad fue muy innovador física

Voz 3 08:40 mi opinión sobre esto sí puede ser

Voz 4 08:43 en primer lugar divulgó una serie de conceptos básicos de la biología la ecología la la lo que es un predador presa pirámide trófica ecosistema y otros muchos en metodología por lo que es dominada hacia lo que la agresividad IS hizo mucho más que todas las cátedras de Juntas Si todos los científicos fútbol es más yo creo que la revolución de la la universidad española creando enorme cantidad de Facultades de Biológicas se debe en buena medida de la embarcación una divulgador de lo más moderno una teorías ecológicas científicas

Voz 0789 09:25 pues ya ven ustedes es una observación la de Javier Castroviejo que le otorga un valor enorme a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente Jesús Garzón naturalista presidente el consejo de la Mesa responsable de las vías pecuarias y Trashumancia fue amigo de este este pequeño Carlos de Ita antes empezar esta reunión me decía Jesús Garzón es no sé exactamente cómo has dicho tú

Voz 0458 09:47 no no tiene la misma pasta que Feli desde luego sexo Jesús como se suele llamar todo el mundo qué tal cómo estás muy buenos días pues es un narrador es un apasionado es un incombustible luchador por la naturaleza y yo tengo que decir que estoy en esto por Félix por su supuesto sí sí yo no yo me apunto si me lo pasa muy cerca

Voz 0789 10:06 bueno pues Jesús uso podemos también veinticinco años después recordar de nuevo con esta emoción que significa el recuerdo cada día de este hombre pero nos gustaría que nos lo presentarlas digamos lo conocemos lo hemos conocido como figura pública lo hemos conocido pero tú lo has podido conocer de otra manera distinta como lo han podido conocer otros conocido como amigo lo has conocido pues yo qué sé

Voz 3 10:28 pero maestro cómo colega de excursión es de cetrería como como You recuerdas Jesús

Voz 8 10:34 no yo como acaba de sí sí

Voz 9 10:37 sí sí

Voz 8 10:38 Carlos conocía feliz muy muy muy pequeños es decir yo tenía quince años sería el año sesenta y uno sesenta y dos no esta gran afición en aquella época pues era la aceptaría yo tuve la inmensa suerte de escaparme de colegio en Madrid al Instituto hoy poderme y con feliz a la Alcarria a Torres Albiñana a todos esos páramos de Torija fantásticos a cazar con él entonces aunque sí a toda su vida fue un hombre absolutamente feliz porque hizo lo que le gustaba disfrutaba como contaba Maiky pues eso de una gota de rocío en una tela de araña viendo el los buitres en lo alto el aroma de de los Tomillo canto de una perdido pero evidentemente su gran pasión era la gente si a ello tuve durante muchísimos años la gran fortuna de pues poder compartir con él muchísimos días de de cacería con Duran Dahl a que el halcón peregrino famoso que además se nos perdió además en aquellos páramos

Voz 0458 11:33 el viernes

Voz 8 11:35 implica nevando tienen caiga el agua por los codos abajo chorreando y era un compañero entrañable era inagotable cuando corríamos detrás habidas perdices gravilla del Páramo pues era por aquellos hechos con con aquellos primeros tractores que la allí a a ver te Vera que era que es imposible correr por allí pues era inagotable no a pesar de que me sacaba bastante edad siempre un compañero ideal compartiendo hasta el último detalle contigo en fin yo realmente fui muy feliz y la recuerdo con una no

Voz 0789 12:05 como no tiene suelo ponme sólo por alusiones el halcón peregrino quiere saludar

Voz 10 12:17 les faltan cascabeles porque

Voz 11 12:18 no esto es de verdad esto está libre están Montejo permitirme permitiendo una cosa Suso que yo creo que debe debe saber nuestra audiencia cuando yo te conocí por primera vez Jesús en el año setenta y siete Un Félix Rodríguez de la Fuente que ya era célebre a un hombre conocido

Voz 0458 12:33 se presentaba en una rueda de prensa a decenas de periodistas aún joven naturalista estaba estudiando el uso del veneno en el campo daba cancha repartía juego a ese Jesús Garzón al que yo saludé muy nervioso por cierto cosa que Félix Félix querido Suso verdad repartía repartía juego oí iluminó mucho y que significó

Voz 8 12:56 el maestro de de Ecologistas no llevar por ejemplo Javier a Javier Castroviejo que acaba de hablar en un queridísimo amigo y maestro conocí porel saliendo juntos a cazar ha ido al arbolito que es precisamente un lugar la Cañada Real de Madrid que pasa lo que campamento

Voz 0789 13:11 sí oye y que significó aparte de estos recuerdos Jesús que significó como naturalista que significó para España porque nosotros recordamos lo que significó desde luego para la comunicación televisiva para la comunicación de la naturaleza para la sociedad un fenómeno social pero desde la perspectiva vuestra como una turista que significó

Voz 8 13:28 bueno Javier lo ha dicho perfectamente no es que evolucionó en este pensar la España de los años sesenta y cinco setenta no habla más que de caza de toros de Mingote fantástico expresó todo lo que pensaba el español medio en un chiste que decía pues si alguien fuera a ese planeta azul con una buena escopeta hace hinchado a no sacó a hablar del azul lo único que podía pensar el español medio una matar toda la fauna esa fantástica que aparecían en sus programas hice cambió por completo la mentalidad del español cambió la ley la primera ley del mundo que protegió todas las aves rapaces de presa diurnas y nocturnas en el mundo fue una ley española en la primera ley que conservó al lobo como especie cinegética es decir con sus periodos de debilidad con protección a las camadas protección a las lobos paridas etcétera cosa que no existía ningún lugar porque había protecciones al lobo en países donde novia lobos

Voz 0789 14:22 saque tuvo una dimensión mucho más que nacional digamos en este terreno

Voz 8 14:25 ver pero una pequeña de Bogotá cuando yo hablo por ahí con algún chico cubano chileno o incluso pues de africano etcétera saben que yo era amigo de feliz me piden autógrafos y es decir que es tal la pasión que despertó en todo el mundo por la fauna el por la naturaleza sólo conocer a una persona que conoció hace sí ya es un un un un mérito no

Voz 0789 14:46 sí un segundo uso que nuestro navegante por la última ola de Internet pasear por aquí por páginas que nos están mostrando Félix de todas las formas y con todas las referencias y comentarios

Voz 1031 14:57 es que si algún oyente quiere evocar la figura de Félix Rodríguez de la Fuente lo puede hacer físicamente porque se tiene que desplazar hasta Pelegrina a unos kilómetros de Sigüenza donde por petición popular se construyó un mirador ante un espacio natural que recuerda mucho evoca mucho las filmaciones de Félix Rodríguez de la Fuente porque desde esa zona hizo varias como también se pueden desplazar hacia La Cabrera donde el tuvo una cerca con lobos para filmar su comportamiento y todavía

Voz 0789 15:24 Nuestras bueno que por cierto saludos de Lázaro saludos de Feli perdón de Cristina Pérez saludos de Luisa Vázquez al final es que no anda mandando también aquí mensajes que quieren convertirlos en saludos también a todos los que estáis hablando esta mañana de Félix y la fuente donde estaba subía hace veinticinco años usó

Voz 8 15:41 pues yo estaba en Monfragüe estaba era estábamos en plena pelea por conseguir cae el parque ya Paracuellos había hecho hace un par de años pues su saliera adelante y que creara ese conservara todo el plan de gestión etcétera y me lo contó un pastor de lo lo lo predijo de alguna forma dijo ya pensaba yo que algún pastor te habría informado a un pastor que siempre yo ni al transistor puesto a la hoy al oído pues me comentó era muy amigo del doctor ese de los pájaros pues acaban de decir que un avión

Voz 12 16:12 entonces inmediatamente llamé Adena

Voz 8 16:15 le con con Conchita la secretaría de Adena que estaba emocionadísima no podía casi ni hablar y me contó que había siquiera cierto porque hace muchas veces estas cosas parece son como un bulo como algo impuro

Voz 0789 16:25 oye sabes por dónde hubiera sabes por conversaciones que he tenido con él por lo que veías que que constituyan sus proyectos etcétera por donde tenía previsto continuar su tarea por donde ya estaba o tenía previsto abrir otros otras vías

Voz 8 16:40 totalmente totalmente él precisamente su viaje a Alaska iba a ser la despedida de lo que era la divulgación a nivel puramente así pues cinematográfico de grandes reportajes iba a dedicar algo fundamental que era la gran filosofía de la vida osea Félix pensaba a partir de entonces duramente lo sabe mucho mejor que yo dedicarse a través ahora a nivel mundial en la salvación del medioambiente la gran batalla por por conservar el planeta a nivel filosófico pues esa es la premisa que quieren todas las religiones desde los orígenes de la humanidad no de llamar a la hora de Dios sobre todas las cosas y la calidad de vida de tu prójimo como antiguo mis muy pobre no no ancianas la riqueza no hacía a la destrucción de de el pues eso de los bienes comunes en beneficio propio o no esa era la gran batalla de feliz y en eso estábamos yo creo todos un poco en una enorme Alianza Mundial que casi la tragedia como en tantas otras cosas la su pérdida ha frustrado tantos proyectos maravillosos no

Voz 0458 17:36 pues muchas gracias uso muchas hacerse sus un saludo

Voz 8 17:40 abrazo a todos los amigos como un pequeño recuerdo deciros que ayer pasé por el páramo además al atardecer

Voz 3 17:46 estaba nevado precioso

Voz 8 17:48 oye llegando las primeras rapaces ahora mirador a las Culebras los milano negro las calzadas

Voz 3 17:53 te quiero te quiero ya lo sabe recomenzar en el para varios rollos el lobo y el lodo que

Voz 7 17:58 está permanentemente presente aquí para con su saludo con su lamento tan impresionante volver a recordarnos a él que andas viendo ahora Fernando pues está viendo precisamente Iñaki es que yo creo que la imagen de Philips Rodríguez de la Fuente es una imagen que cautiva a los internautas

Voz 1031 18:17 quién pertenece precisamente a la juventud de esa generación que es la que está construyendo Internet haya hasta recopilaciones de los sellos en los que aparece su rostro yo están publica

Voz 0789 18:24 las en la red constructoras actual muchas gracias Luismi Carlos abrazos ya todos Julio de Benito Jesús Garzón Javier Castroviejo sobre todo Marcel par mantiene su hija Odile presentes en este

Voz 2 18:36 ratito de radio quería solamente recordar a una figura de enormes