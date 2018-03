¿Son suficientes las disculpas del machista?

Voz 0827

00:08

si aún no ha pasado una semana desde el pasado ocho de marzo ya hemos acumulado para la antología un ramillete de zafios comentarios machistas que evidencian algunas de las cosas que se denunciaron en la calle aquel día el obispo de San Sebastián presentando a las feministas como poseídos por el demonio el futbolista Vitolo diciendo que ellos en el vestuario no siembran cizaña como las mujeres el diputado de Esquerra Republicana proponiendo una conversación privada como consellera de Educación a la que tenga las tetas más gordas fue el artículo que hoy hemos conocido del directivo de la televisión pública de Murcia Francisco Martínez Campos refiriéndose a las presentadoras de su canal como Zagales de buen ver de caderas poderosas y mirada pícara una a las que a su perro no le importaría dar un lametón en el capítulo de disculpas hemos escuchado las típicas del arrepentido por la fuerza no sería entendido bien sean sacado mis palabras de contexto o pidiendo perdón por si alguien se ha sentido ofendido como sirviese una mínima posibilidad de que lo dicho no ofendía a nadie también hemos sido testigos junto a contundentes condenas por supuesto de atronadores silencios o de justificaciones amortiguado horas por parte de sus círculos próximos en fin nada que no supiéramos pero la reiteración no nos va a inmunizar ir respecto a quiénes además dicen estas cosas tienen responsabilidades públicas iban diciendo cosas como estas pues sólo cabe preguntarse qué hace un chico como tú en un sitio como este