La Ventana es testigo de una petición de matrimonio entre un físico y una matemática en directo

Voz 1 00:00 no sé decir si me permiten una última no óptima comentario

Voz 2 00:04 perfectamente bien

Voz 1 00:06 ya poco agradecer eh pues el apoyo que me ha dado la ONCE durante todo este tiempo especialmente mal al servicio arbitrio y con Tito el técnico de la ONCE por supuesto a mi familia que me ha apoyado

Voz 3 00:21 sí

Voz 1 00:21 ya creyó en mí siempre ir a una persona muy especial que es pareja al que se había Torres que es una matemática brillante ellas una Fall de la Cadena SER dice ensanchando y quería ella no lo sabe pero que quería pedirle desde aquí pedir el matrimonio la que

Voz 4 00:43 bueno

Voz 0827 00:51 Catalina por favor llama no

Voz 0313 00:54 es justo Javier es lo último que podía imaginar en un diálogo con un científico en mitad de la antena le pidiera matrimonio a su pareja matemática por más señas no los científicos también tienen corazón no tengas ninguna duda de que vamos a seguir el el final bueno el siguiente paso de esta historia no tengas ninguna cuanto antes

Voz 0827 01:14 sí que que demuestra así que te demuestra que un matrimonio entre un matemático y una física puede haber buena química un físico y en la matemática perderán equivocado

Voz 2 01:29 muy bien un abrazo muy grande de verdad

Voz 1 01:33 un fuerte abrazo que tenga suerte la respuesta

Voz 2 01:36 entonces hay que hay que despejar el islamismo

Voz 5 01:40 la verdad os aseguro que es lo último que podía imaginarse está impresionada con que José que justo Javier hacía tangibles las matemáticas cosas

Voz 2 01:48 cosas sólo pasan en la radio pasan en la radio de verdad

Voz 0313 01:51 las parejas el mundo parejas vosotras que es lo conocéis por razones obvias el mundo parejas en la ciencia es también de matemáticos físicos químicas con oceanógrafo

Voz 2 02:01 la teoría de la esponja contándole que si es así ya sí sí

Voz 6 02:06 Alexandre el mismo ahora mismo cosa todo mismo

Voz 2 02:12 tú dices un laboratorio porque un proyecto absolutamente alucinado

Voz 6 02:23 la Ventana con Carles Francino

Voz 7 02:27 no

Voz 2 02:29 así parece una canción dedicada a ellos no es exactamente eso ya lo ven

Voz 8 02:35 que bueno

Voz 2 02:39 sí

Voz 7 02:42 hola

Voz 9 02:45 huy huy huy

Voz 10 02:57 eh eh sí sí

Voz 2 03:51 he dicho que la canción no estaba dedicada a ellos pero va a ser un poquito Catalina buenas tardes buenas tardes hola qué tal

Voz 4 04:00 bueno sí o no perdone lo que hacemos

Voz 2 04:16 me he asustado de verdad sea

Voz 0313 04:19 si nosotros hojear sorprendidos pero por favor nos podrías describir tu reacción cuando le has escuchado a gusto Javier

Voz 1 04:26 bueno hay que también ese día pero bueno no estoy muy contenta americanos mucho y creo mucho en él si no sin

Voz 2 04:36 lo veías venir eso te iba a decir alguna cosa Olías no o no

Voz 0313 04:44 oye una entrevista complicada por supuesto cuánto tiempo lleváis juntos

Voz 1 04:49 bueno llevamos como tres años y un mes

Voz 0313 04:53 y en ningún momento justo Javier había sugerido la posibilidad de oye creo que deberíamos hasta hoy

Voz 1 05:00 no bueno uno habla de eso pero con nos lo nos seriamente entrasen no no me lo evitan

Voz 0313 05:08 no te había advertido especialmente que escucharlas oye vamos a hacer una cosa Catalina mira nosotros nos vamos a callar tiene esa justo Javier al teléfono por favor deciros algo que este momento es inolvidable justo Javier hola de nuevo

Voz 1 05:21 hola buenas tardes que va a ser que sí

Voz 2 05:24 dice

Voz 1 05:25 son muy bien alegra mucho

Voz 2 05:28 sí

Voz 4 05:30 pero pero hablando

Voz 2 05:31 tenemos otro nosotros lo sacamos un poco a ver si te atreves a decírselo a la cara

Voz 1 05:37 la Bota de Oro bien aunque lo que sí que sí que sabes que si que te quiero mucho

Voz 3 05:48 bueno tu vida bueno hay que mejor que aquí en la Cadena Ser que que tanto te gusta pues había pensado que era la la mejor ocasión para para pues para pedirte matrimonio qué es lo que me gustaría casarte con contigo

Voz 1 06:09 sí sí fue fue muy especial para mí me regrese si decir

Voz 2 06:15 vamos a ir concretando Londres será la boda en Colombia

Voz 0827 06:18 en España cuando

Voz 1 06:20 yo creo yo creo que cuanto antes para que

Voz 3 06:23 no me arrepiento

Voz 2 06:25 grabado todo le dice soy muy práctico

Voz 1 06:28 gente

Voz 3 06:30 y bueno habrá que hacerlo aquí en Colombia iba tralla en España

Voz 2 06:39 bueno mejor Cadena SER no hace falta un pasito por aquí saludemos día oye Catalina te te pregunta una cosa pero pero por favor contesta con absoluta sinceridad cuando se hizo por la radio justo Javier que planteaba a los que planteaba bueno que que va a ser que sí que lo acabas de decir no te ronda por la cabeza momento diciendo me lo cargo

Voz 1 07:04 eso no lo bueno pues no no no

Voz 2 07:13 bueno pues eso es maravilloso no no quiero que se gasta te llame a la familia no quiero cosas ya lo sabe y no quiere es que se acabe la familia ya lo sabe si justo Javier no no lo haría va enterando

Voz 5 07:30 están entrando vosotros cuando el saber ahora entra un rato va ahora mismo en una hora

Voz 1 07:36 yo no sé yo voy a ver

Voz 0827 07:43 Catalina aquí ahora a quiebra escuchas tu La Ventana desde Colombia

Voz 1 07:47 bueno yo yo él escucho todas entre diez y doce

Voz 2 07:52 entre diez y seis horas entre cuatro y seis de aquí en España me imagino no

Voz 1 07:57 sí

Voz 2 07:57 sí hora peninsular sea tú escuchas todo por la radio y la primera hora las dos cosas me imagino que si lleva esperando un día otro día contando los días les oiga matrimonio en casi ninguna duda que en todo por la radio a la hora de humor de este programa algunas referencias a esta historia no sé en qué condición alguna referencia será seguro segurísimo a las ocho menos veinte hacemos una

Voz 0827 08:18 la cosa muy bonita también

Voz 4 08:22 lo que comentó que yo desde el día de hoy

Voz 0827 08:25 lo que desde luego va a recoger este momento de radio que es de los que se produce muy de ciento enmienda

Voz 0313 08:30 oye no queremos molestar más hay que ya tendréis

Voz 12 08:33 las de colgara el teléfono hoy a correr

Voz 2 08:38 Catalina puesto Javier era un abrazo muy grande a los dos de verdad amigos suerte bien gracias

Voz 13 08:44 no