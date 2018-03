Los 'perros influencers', el nuevo fenómeno de internet

Voz 1 00:00 viva Balbino amigos a la política en la trae floja

Voz 2 00:09 la me la trae al fresco Wood que miedo de la pregunta es

Voz 0230 00:14 así que yo os propongo que de aquí

Voz 2 00:16 no claro es si nos parece un razonamiento muy brillante no le entendido no

Voz 4 00:42 las pensiones se pagan con las cotizaciones sociales observaba con los Presupuestos Generales del Estado pero es que sólo pagamos todos los españoles no nace perdón por la expresión y por ser tan burda el dinero los árboles

Voz 5 00:55 no

Voz 6 00:56 la verdad

Voz 3 01:00 Toni Martínez Especialistas secundarios

Voz 7 01:03 pero Aznar sí que Alonso hola seis la blanco admita bueno abrimos todo por para radio todavía bajo el influjo del romanticismo la historia de amor con lo bonito palabras no tengo palabras

Voz 0230 01:16 bueno vamos a ver no tengo vamos a ver si nos organizamos íbamos por orden hoy tenemos follón no está previsto que nadie pida matrimonio nadie bueno pero estamos abiertos pero estamos abiertos a lo primero el Sevilla

Voz 8 01:28 es que eh

Voz 0230 01:32 si el Sevilla clasificado para cuartos de final de la Champions Se puede no ser del Sevilla se puede no tener interés por el fútbol se puede ignorar la Champions pero el himno del Sevilla salimos del Sevilla en otro orden de cosas Carles Puigdemont anuncia que va a crear una administración virtual Iker repartirá documentos nacionales de identidad de la República mental catalana

Voz 9 02:00 hola

Voz 0230 02:02 esta vez es una buena noticia que merecería un ruido Francisco o esto es eso es una noticia para decir una noticia también también admite el rancho interior dice repartirá documentos nacionales de identidad de la República imaginaria en Wikipedia hay documentados cuarenta y tres países imaginarios pero que repartan DNI a Ike interacción en con la realidad no hay esto sitúa a los catalanes y por ende a los españoles a la cabeza de la innovación mundial uno de los primeros videojuegos de países imaginarios se llamaba trópico era de un país imaginario de América el jugador era un presidente cuyo objetivo era sobrevivir cómodos dice Mariano Rajoy que si le apoya el proyecto de Presupuestos subirá las pensiones traducido al castellano si le mantiene en el cargo de presidente un año más sube las pensiones suele poner en dificultad

Voz 5 03:03 pese a que es un concepto también eh

Voz 10 03:06 ya les adelanto que en el proyecto

Voz 11 03:08 los presupuestos plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias plantearé también una mejora de las pensiones mínimas de viuda

Voz 10 03:20 edad pero tienen que apoyar porque sino a los espías rusos en Londres

Voz 7 03:27 caña ancha engaña que no diga la verdad

Voz 0230 03:30 Londres ha expulsado a veintiún diplomáticos rusos de Gran Bretaña como en la guerra fría

Voz 12 03:37 no

Voz 0230 03:43 para los niños que nos escuchan hace unos años había una guerra que se llamaba fría en la que Estados Unidos y Rusia se espiaba EEUU y la URSS

Voz 13 03:54 consentida mentes espiaba

Voz 10 03:57 pero cuando se enfadaba algo iban a la embajada de otro de los otros de los como se llaman contrario lo contrario decían que hace toda esta gente aquí yo respondían todos al unísono somos agregado cultural iban todos con

Voz 0230 04:12 libro abierto fingía Ander pero a muchos les pescaban porque tenían el libro del revés ya Sevilla eran espía así que la cultura se les daba una higa pues está pasando ahora el Gobierno británico ha ido a la embajada rusa ya dicho

Voz 10 04:24 estos veintiún agregados culturales a todas Bofill aparte de todo no

Voz 0230 04:28 he conocido la muerte de Stephen Hawking el astrofísico is su fabuloso sentido del humor incluido a veces en la comedia televisiva Big Bang Theory

Voz 14 04:38 no les gusta nuestro artículo articulo me gusta mucho la premisa es intrigante qué nos ataca este pases cuarenta años sentados en una silla también esta haríais

Voz 15 04:56 tengo que colgar he prometido ayudar al hijo del vecino con sus deberes de mí

Voz 16 05:02 David

Voz 17 05:10 twiterías tenga todos los tú tenías con un con chaqué solista infalible que nos da gratis señor Jim bien para sacar el demonio de dentro nada como el café de la máquina Mato criticó hace un tuit de esos que parecen del mundo al revés describe un artículo para mi blog te doy doscientos euros mete pesa pasta donde te quepa yo lo que quiero es visibilidad cine pagamos enserio claro yo os quedéis con mi visibilidad que listo soy

Voz 18 05:39 muchas de nosotros necesitamos algo parecido a lo que demanda Lupe en este

Voz 17 05:42 tuit necesito un taller de cómo discutir con paciencia y humildad cuando ya

Voz 5 05:47 las toda la puta razón

Voz 18 05:50 ahora una revisión de un texto de toda la vida a cargo de Rocío

Voz 17 05:53 quieres a este puntero como legítimo esposo en lo de aquí sufriendo oyen no quiero enamorar en los que me ofende oyen la intensidad hasta que un me os separe FAP Si alguien tiene algún impedimento que no diga nada sólo recluir yo padre abro hilo

Voz 18 06:10 llega bueno etcétera no queremos acabar ascendería sin acordarnos de del ausente Iturriaga allá donde estés y tú este tuit es para aquí Il autor es de pívot mamá

Voz 17 06:20 la puede ver una peli sobre la Revolución rusa cuando termine de estudiar no

Voz 11 06:25 a escuchar un disco de los Beatles ni Lenin ni Lennon

Voz 5 06:30 Aveledo

Voz 19 06:31 eh

Voz 1490 06:34 aparatito

Voz 20 06:47 no iba donde eh eh no

Voz 2 06:53 no

Voz 20 06:57 si no voy en amor

Voz 0230 07:07 el debate de las pensiones en España ya sabéis cuál es la posición oficial del Gobierno lo mejor se va a lo mejor sí a lo mejor se queda igual esta aseveración debido al mal carácter de los españoles en general y el de los pensionistas en particular no ha resultado suficiente garantía del mantenimiento del sistema de pensiones lo que llevó a los partidos de la oposición a los grupos parlamentarios de la oposición que por lo general son malignos a hacer esta petición el pasado veintisiete de F

Voz 21 07:34 Pero Ciudadanos y el PSOE respaldarán también la petición de Podemos para que Rajoy explique en el Congreso qué piensa hacer con las pensiones ante las crecientes movilizaciones sociales

Voz 0230 07:43 en esa misma mañana del veintisiete de febrero el portavoz del grupo popular Rafael Hernando se quejaba de esa petición decía que pensar en Mariano Rajoy en las Cortes hablando de pensiones Heron circo

Voz 22 07:56 mira yo entiendo que se utilicen fórmulas parlamentarias los señores de Podemos ver lo que les gusta es el circo y el espectáculo pues de este tipo y que hará que venda bajó yo mañana que venga no sé quién es

Voz 0230 08:08 fíjate sin embargo dos días después Mariano Rajoy anunció en televisión que había tenido una idea él solo como un campeón la idea era ir a las Cortes hablar de pensiones es esta capacidad que tienen algunos políticos para decir Se me ha ocurrido que voy a hacer lo que me obligan a hacer yo no quería

Voz 23 08:24 de hecho yo voy a pedir ahora hoy lo voy a pedir comparecer en el Congreso de los Diputados para tener un debate sobre las pensiones

Voz 0230 08:33 pues fíjate circo total que esta mañana ha ido Mariano Rajoy a las Cortes y la oposición no le he recibido bien Pablo Iglesias Le pido Señor Presidente un poco de empatía poco de empatía dice Margarita Robles del PSOE

Voz 24 08:45 debería darle vergüenza que con un incremento mensual de dos euros al mes

Voz 1490 08:50 tienen aquí alardear y hacer el discurso

Voz 24 08:52 qué ha hecho

Voz 0230 08:53 no no iba bien hoy Obilla cosa Albert Rivera de C's

Voz 1657 08:56 ciudadanos suyos Rajoy va a ayudar a este Gobierno esta Cámara si ustedes son valientes y hablamos de reformas de futuro hay que ser valientes no

Voz 0230 09:04 abre blandengue hombre blandengue de texto lente

Voz 11 09:07 entonces en dos palabras

Voz 0230 09:14 el hombre valiente propuestas de la oposición para el tema de las pensiones tampoco nos creamos que hay tantas dice Albert Rivera que algunas de sus medidas ya sabe que no son inmediatas por ejemplo el aumento de la natalidad

Voz 5 09:27 segunda medida natalidad vamos a hablar de largo

Voz 25 09:30 sabemos que esto no viene mañana sabemos incrementarla Natalia no inmediato por motivos obvios

Voz 0230 09:35 esto claro bueno es inmediato lo va a ser aún que se publique en el BOE

Voz 26 09:40 era plata

Voz 0230 09:43 inmediato no es Pablo Iglesias propone es sabido un impuesto a la banca les planteamos un impuesto de solidaridad a la banca de la respuesta de Rajoy cabe deducir que el presidente del Gobierno no es partidario está muy bien lo de los bancos nos creo que no lo ve muy bien lo de los banco bueno ya se ve que robó bien y en cuanto a subir impuestos su planteamiento

Voz 11 10:08 con las subidas de impuestos tenemos un nivel de impuestos en España que a lo mejor usted les parece muy bajo pero a otros no le parece tan bajo

Voz 0230 10:16 es como uno piensa que son bajos y otros que no son tan bajos ya se sabe lo que dice el refrán

Voz 10 10:22 cuando gracejo vuela bajo la pensión se va al carajo

Voz 0230 10:34 Albert Rivera tiene una posición en general de ser buena persona

Voz 27 10:37 no no no no no no no no no hagamos

Voz 0230 10:40 alborotos es la posición es bereberes de Valle no no no no no eh le escuchamos porque se va a la ventanilla de Isaías de cabeza cruza varias expresiones cruza la expresión tirarse los tejos a tirarse los platos a la cabeza no hay un poco de hay un poco de lío pero es un lío chula

Voz 1657 10:58 desde luego que cuenten con Ciudadanos para hacer reformas y garantizar las pensiones no cuenten con nosotros para tirarse los tejos por la cabeza para tirarse los platos por la cabeza y acabar en el y tú más

Voz 1704 11:08 claro tirarse los tejos es una

Voz 0230 11:10 expresión que sugiere un intento de seducción de aproximación tirarse los platos no pero también está la expresión tirarse los trastos a la cabeza que originalmente era también agresiva pero a veces se usa también como tirarse los Tejo es decir

Voz 28 11:24 tirarse los trastos trastear caramba el

Voz 3 11:27 gran Isaías

Voz 0230 11:36 esto ya lo aclarará Isaías pero lo que no consta es la expresión tirarse los tejos a la cabeza que quizá podría entenderse como una seducción mutuamente agresiva una seducción entre dos personas muy malhumorado que se dicen la una a la otra qué guapa estás gilipollas o es mira que tú imbécil cómo me pones cretino esto sería tirarse los tejos a la caminando

Voz 29 12:01 eh

Voz 1490 12:04 esta

Voz 0230 12:12 eso te selló tirarse los tejos muy fuerte bueno respecto del impuesto a la banca como decíamos Mariano Rajoy dice que no lo ve

Voz 11 12:18 pero mire el sistema de pensiones no se arregla subiendo los impuestos a los bancos que sé que queda muy bonito y que alguno se lo puede creer pero es que eso

Voz 0230 12:26 nada no lo de Albert Rivera que es como el novio que llega el domingo la casa de los suegros llevando un pastelitos muy bien empaquetado ir bajo en calorías porque no hay que cometer excesos dice que este debate no puede ser cosa de rojos contra azules

Voz 1657 12:39 no podemos caer en el error de llevar este debate de rojos y azules azules y rojos

Voz 0230 12:45 es un señor que se sienta Albert Rivera su señor que se sienta a la mesa de la familia ya están sensato y amable que dan ganas de llamar a la policía

Voz 1490 12:53 aunque mejor rojos y azules

Voz 10 12:55 inspirándose tejos no Margarita Robles del PSOE recuerda Mariano Rajoy que España gastado mucho dinero en rescatar a la banca

Voz 24 13:02 este ha rescatado los bancos con el esfuerzo de todos los spas

Voz 5 13:08 no les setenta y siete millones

Voz 30 13:11 en el rescate a los bancos

Voz 24 13:13 esos que sólo vamos a recuperar

Voz 0230 13:17 por cierto ya sabes que Mariano Rajoy esto no le perturba pero hay alguien que si se siente aludido por esta posición del PSOE que no es otro que Albert Rivera que lamenta el discurso del PSOE como un padre que sufre por la mala cabeza de su dijo haya yo señor PSOE no pueden ser ustedes como Podemos

Voz 1657 13:34 tres era en un partido en el Gobierno han gobernado veinte años y no pueden venir con el mismo discurso de podemos señora Robles

Voz 11 13:40 el discurso de Podemos Pablo Iglesias ustedes dicen básicamente lo siguiente ustedes dicen no hay dinero

Voz 31 13:52 bueno no es cierto que hay un dato indignante ustedes se han gastado dos mil millones de euros de los españoles en rescatar a las autopistas exactamente el dinero que habríamos dado revalorizar este año las pensiones claro que hay

Voz 0230 14:07 oye por esta coincidencia o paralelismo entre el discurso del PSOE y de Podemos por lo que Rivera sufre porque ve que el PSOE tiene un discurso parecido al de Podemos piensa que eso es malo para el propio PSOE a Rivera le gustaría que el PSOE hiciera un discurso más parecido al de ciudadanos así Ciudadanos no subirían las encuestas

Voz 1704 14:23 claro es que esto es algo que pasa esto

Voz 0230 14:25 esto es políticas cuando un político regaña a un rival diciéndole no lo hace usted bien con su discurso usted va a perder que piensas el rival lo hace mal mejor para ti no seas tonto bueno miremos las cosas positivas se ha discutido sobre las pensiones en la política española

Voz 5 14:46 vamos a hablar de animalitos no no te oigo

Voz 18 14:50 Puerta nuestro naturalista del naturalista de la Cadena SER

Voz 7 14:53 Don Antonio grullas aplausos que ha

Voz 10 14:59 qué tal amigo de la naturaleza oye pero hay una cosa que no está ni la la La chica del gato vuestra compañera a los jueves a la chica lo gasta el nombre y apellidos Susana Ruiz vale vale vale

Voz 5 15:10 me mola achican los gatos que llamáis así después a mí es Usón a pensaba que estaría en el otro digamos de tu parte le traía gatos abandonados como a ella le gustan a ver si lo podía ya de regalo quedárselo

Voz 18 15:24 descarte porque ya con el encanto y está muy implicada en esto para gatos abandonados cuántos ha extraído

Voz 33 15:30 setecientos cincuenta

Voz 7 15:32 va de esas grandes la madre

Voz 33 15:35 un vecino mío ya tenido mil seiscientos treinta y cuatro cachorro del tirón claro pobre gata pues no se puede encargar de todos los que le han sobrado me lo ha dado la habérselo coloca pero bueno es igual yo lo dejo en recepción y ves lo que hace y ahora sigue si os parece y nada más que hacer SER abrimos mi consultorio ya tenemos la primera llamada ola nombre lugar de residencia número de cuenta buenas tardes

Voz 34 15:55 pero bueno mi nombre Simón sin el apellido a han Garfunkel eh desde hubiera Duque está bien si obviado número de cuentas no cero cero dos y eso lo decía en broma hambre en cuenta si no el humo bueno a ver a ver si un día de son Lois de de los su influencia es porque aquí lo amiga Pilar Dolado tú por ejemplo no es nada

Voz 33 16:21 mira mira Simón gran tema los perros lo miro los canes cada vez está más cosas como en las redes sociales metido ahí ha

Voz 34 16:28 digo el día Amy pero que es un bulldog inglés

Voz 33 16:32 el Brexit

Voz 34 16:35 sí sí sería lo bueno pues si te explico un poquito el tema no me tiraba el palo pero otra ya posaba siete y ahora se lo tiro yo estoy que se hacen selfies pillado el palo vuelo hasta qué queda bien le por El filtro Valencia la foto cuelguen el instante pues me tiene y esperando con cara de medusa pues media hora o por ejemplo cuando lo estoy bañando ahí en la bañera de los humanos si yo baño a mi perro ahí si hace su selfies guay aquí sufriendo etiquetado no hostias tiene una hostia

Voz 7 17:10 era una opción mira Simón no era el primero que me cuenta una cosa igual la verdad

Voz 34 17:16 es que de verdad estonios que de verdad es que a veces estamos hoy hay paseando vamos al parque Illes suena el móvil me y de la correa me tira para otro parque vale para otro parque para entiende rompiendo el intercambio tan cambia estará mensajitos de una perrita ahí el celo que ir para allá que quiere ir a pues a empujar y esas cosas que hacen esto por no hablar de los vídeos de Youtube bueno yo tuve más que me dice graves como como en su forma a los jugadores del Madrid con el París Saint Germaine tengo dándolos si cuelga los cada gol del Madrid

Voz 35 17:54 de verdad

Voz 7 17:57 Pau Gasol de verdad oye queda tiene tu perro dieciséis dieciséis dejarle

Voz 33 18:06 ya te digo una cosa Simón yo con el mío lo que hago siempre lo siguiente Le digo quieren quiere el móvil te recoge tu caca hay que imponerle un poquito en plena

Voz 28 18:14 pum viene a plena verdad

Voz 36 18:18 que deberían dar el Nobel au desde Londres

Voz 34 18:20 Hawking se se quedan o lo que es sino un Balón de Oro

Voz 36 18:23 o los toros del dar premios están en la radio

Voz 10 18:25 en la radio se iba un Honda por eso está sonando hasta mañana sábado

Voz 34 18:30 pues nada quita quita oye mira yo te estrofas obvió ahí está mira que bueno amigo

Voz 33 18:42 dejamos aquí no sin antes recordar dos mil Milena que en la naturaleza

Voz 7 18:48 Mola y ya está

Voz 3 18:53 adiós adiós La Ventana Carles Francino

Voz 37 19:12 me Jaime cinco y treinta y cinco minutos de la tarde cuatro y treinta y cinco en Canarias aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio investigaciones Alonso

Voz 1704 19:21 así se columna enterrador con un pistolero con un jugador tramposo pero un periodista estoy empezando a creer que todos los periodistas están

Voz 5 19:28 es un poco más estamos muy bien antes es verdad que sí bueno no como acostumbra

Voz 7 19:40 femenina de camionero

Voz 13 19:43 pues imagina para las mañanas menos mal por la tarde beba Jorge Castro oyente fiel de la ventana se ha convertido en el azote de su administración me envía un montón de casos canarios hoy gracias a que es seguidor de todo por la radio no estarán contentos por Canarias hablamos del caso Canódromo de Las Palmas de Gran Canaria dos mil cuatro de nuestra era pero hace ya catorce años pudo saco esta canción en dos mil cuatro dato inquietante por inesperado ese año en dos mil cuatro que comenzó en jueves Oviedo y Torrevieja ser hermanar hondo si me siento muy extraña si suaves y playa en Las Palmas de Gran Canaria que se empezaron a construir dos torres las Torres del Mar en un solar propiedad del Ayuntamiento en el barrio de llaman o chamán dos rascacielos de quince plantas cada uno con sesenta viviendas e ciento veinte viviendas en total los empezó a construir una empresa inmobiliaria privada diréis que hace está aquí son los obra pública pues bien se hace en suelo público si la gestión de nuestros próceres ha hecho que haya consecuencias económicas para los seres público

Voz 38 20:58 es que somos muchos ciudadanos y las ciudadanas en este caso los canarios y las canarias bien vamos que van a pagar que van a Magariños

Voz 3 21:08 estancos

Voz 13 21:09 vidas las viviendas si no te sí pero ya no son viviendas allí hay una empresa de seguros

Voz 7 21:17 hombre bonito pero la

Voz 13 21:24 que que portar el guión para plantear tres opciones la baja a la b no no no no

Voz 5 21:32 tampoco tenía creo que sí porque dicho conflicto

Voz 13 21:35 obra obra privada pues entonces ellos se quedó claro retrocederá hemos entonces están terminadas las torres fijo bueno a ninguna de las dos está construida B una está construida a medias estos bueno dormir pero no terminaba Sisi están estante bueno construidas terminadas no vamos a utilizarlo si la ACS Sisi

Voz 39 21:57 yo creo yo creo un poquito hicieron pocos siga yo así la otra ya empezaba la notita de una vez construido amenaza nada me hace nada la no

Voz 13 22:08 sí sí sí claro no la ve una está construida a mediados señaló que dado por falta cierta o falsa pero ileso porque tratándose de financiación privada ha porque lo han denunciado los vecinos B porque lo ha denunciado el actual equipo de gobierno

Voz 0230 22:27 bueno ahora está el PSOE ya antes estaba él

Voz 13 22:29 P C porque la empresa constructora ha terminado denunciando al Ayuntamiento

Voz 5 22:34 bueno buenísimo pero a veces me apena esta hay motivo porque es hasta hace BCE claramente puntos

Voz 7 22:43 no por qué no

Voz 13 22:45 denunciado los vecinos surco construir euros no

Voz 5 22:48 ahora os lo cuento pero queda claro

Voz 13 22:52 en concreto la asociación de vecinos queda alta ha de alta que lleva catorce años luchando por esto y aquí viene el tomate en tiempos de José Manuel Soria como alcalde cambiaron los planeamientos se llama desde de estos terrenos el suelo pasó a lupanar

Voz 7 23:07 está bien ha

Voz 13 23:09 quién es claro ahora explico por qué esto ha repercutido un montón en los ciudadanos y las ciudadanas ya es que está inclusiva estoy incluso a dejar de utilizarlo adivinación no cuántica de qué color es el futuro

Voz 40 23:24 la negro negro negro negro y negro del hueso gris

Voz 13 23:33 marengo obra

Voz 11 23:35 gris Bichi es obra de color de rosa por fin

Voz 39 23:39 yo Rosa no lo veo yo yo sí yo sigo mira dudo entre negro el gris marengo pero Rosa no lo veo pare

Voz 7 23:45 eso negro rosa marengo no ha dicho

Voz 41 23:52 o sea como me explicaba el concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria Javier Doreste si declaran legales las las Torres y Javier es Javier Doreste es del PSOE y antes estaba el el PP si declaran legales las torres los vecinos pierden las declaran porque claro pierden el terreno tienen de repente unas torres que les impide pero tener vistas Silas declaran ilegales el Ayuntamiento es el responsable tienen que pagar la demolición el lucro cesante algo es decir la indemnización porque fue él el Ayuntamiento aquello permutar los terrenos

Voz 13 24:25 Nos en fin esto es muy complejo porque el caso ya está en el Tribunal Supremo Supremo viento pagando las costas del juicio o sea que imaginen los en fin aún así el concejal me decía que prefiere perder el casco porque se muestra favorable a los vecinos bueno muchas gracias a Desiré Rodríguez de Ser Las Palmas gracias Desirée que me da un montón de Fuentes y que me has buscado este caso tan difícil gracias

Voz 7 24:49 iba a decir es contratada

Voz 1 25:03 claro unas torres seis Canarias

Voz 13 25:08 el cartel de Enrique Iglesias cabeza si cabe

Voz 5 25:12 estamos un poco perdidos notamos que estamos vamos a intentar analizar las metáforas de las canciones avales verdad es que resultan perdón Enrique

Voz 1704 25:19 Iglesias ha vuelto a hacer de las suyas él es muy partidario de las metáforas con esta cara

Voz 21 25:23 el famoso aquellos jerséis de siete tallas más grandes

Voz 1704 25:27 y luego el coger el sigo intentando entender el mundo que me rodea es cierto que el romanticismo musical vivió momentos extraños se ha perdido el cortejo y ya no está ya lo y justos en la en la música

Voz 7 25:37 la gente va a otras cosas vale

Voz 1704 25:40 la última prueba de ello es el último super éxito Enrique Iglesias nuestro hermano pretende enamorar al mundo con esta propuesta no os voy a decir ni el título sólo quiero que vayamos construyendo la historia

Voz 3 25:51 de esta canción Dale

Voz 8 25:55 mis reparó esta pausa le dejo de vale para me aquí

Voz 1704 26:03 esto es dramática cuando yo te vi a mi se me paró el hace para llegar al público latinoamericano porque parar es levantar cuando yo te vi a mi se me paró pero luego hace el Lacko hace no no el corazón el Col

Voz 42 26:15 no

Voz 1704 26:18 Heinrich SL para no quiere decir que algo se levantó pero luego hace el truco de relacionarlo con las horas con el corazón

Voz 7 26:24 ahora que nunca un juez nunca pueda decir

Voz 5 26:26 pero al final lo que se me parecía y era sexo es que total entendemos el en Pinault el corazón tuvo un impacto que salimos

Voz 8 26:35 tenemos sólo Time del club

Voz 1704 26:38 para mí esto aquí a estas alturas de la canción ya nos hemos dado cuenta que el piano tocan gato no quiero que estemos estemos se quiero que estemos solos la ha desaparecido y la cortesía también si alguien que quieres estar a solas con esa persona pero que te descontrolada

Voz 0230 26:52 coño es una invitación un poco extraño

Voz 1704 26:54 no no no da mucha confianza sigue discreto

Voz 8 26:57 anemia

Voz 1704 27:00 vale para me aquí también esto hostias que si ya está diciendo estás pidiendo disculpas por la invitación que viene a que me va a invitar oye perdona que te invité a esto pero que acompañan al urólogo pues no es peor

Voz 5 27:10 sí

Voz 8 27:13 viento

Voz 1704 27:14 ahí está la mandan a vámonos para el baño que nadie no está viendo Humain ya Jose justo qué te ha parecido eso es lo que sí porque si alguien no está viéndote la cosa no si nos está viendo si no quieres que nadie te vea cómo va son baño público con otra persona en los baños de Atocha la gente dice que vayamos al baño que nos están viéndose a prefieren que no se estén viendo no les gusta más que lo vea todo el mundo sigue sigue la canción

Voz 8 27:32 si no me conoce conocían

Voz 1704 27:34 para que esto vámonos pa el baño que nadie no está viendo si no me conocen nos vamos conociendo vale sino me conoce el trabalenguas nos vamos conociendo he aquí el baño Ichi yo ya te el gerundio yo ya te conozco es la clase de tío que me invita al baño

Voz 5 27:47 fíjate si te conozco Fajardo que hará mucho daño sí sí sí

Voz 1704 27:52 sí

Voz 8 27:55 un día más

Voz 1704 27:57 ahora sé que suena loco me gusta tantos te suena loco no me gana coso directamente estar un día sí yo más no lo aguanto pero vamos a ver como que un día así pero cuánto tiempo llevan en este garito sea cuánto tiempo lleva con el corazón arriba y sin ir al baño venga sigue

Voz 8 28:16 nunca Center

Voz 1704 28:18 ahora no intentes arreglarlo con metáfora bonita que tú lo que quería será ir al baño pedir perdón sigue sigue ahí

Voz 8 28:24 inquiere

Voz 1704 28:29 esto me encanta siquiera si somos Panamá como amiga

Voz 13 28:33 el novio somos para esto me encanta para milenios

Voz 1704 28:35 dice él Si quieres algo serio a miles miles días cubano

Voz 5 28:41 bueno lo llevan doscientos años pero es que hasta el final

Voz 1704 28:46 pero escuchando es si quieres algo serio hay que ver mañana claro que sí hombre según lo que se dio quiero ser tu esposa tu novia la madre tu sigo igual no tengáis gemelos yo os pregunten cómo conocisteis pues mira tu padre me empotraron un lavabo

Voz 5 28:58 oye Tito milenios que al final se acaba la canción no os voy a desvelar si accede o no ir al baño con el muchacho sólo os diré que la canción acaba así

Voz 8 29:09 vamos bien

Voz 5 29:16 a su destino a la pana Especialistas secundarios un concurso hitos ha pedido hoy dedicado Donna

Voz 18 29:33 tras si se dice se dice que Donald Trump tiene un discurso fascista vale

Voz 13 29:39 qué dice vamos a comprobar si esto es cierto

Voz 18 29:41 porque lo vamos a comparar con el campeón del fascismo el Messi del nazismo Adolf Hitler el concursante que suena queda concursar es al señor menú venció Garcés menudencias

Voz 7 29:53 tal hola hola vale unos lleva desde otros desde Nueva York nada menos que era peso me bueno pues no pasa nada Soria es preciosa sí claro claro

Voz 18 30:07 porque bueno menudencias voy a leerte tres citas interiores de equipe si son de Donald Trump o de Hitler vale estar que se hace es común si acierta desde las tres esto es importante sea cierto las tres te vas a llevar un fabuloso premio

Voz 7 30:22 sino a nada de nada aquí no estamos para hostias venga vamos

Voz 18 30:24 los con la primera frase debes decirme si ésta la dijo Hitler o Donald Trump

Voz 7 30:29 vale atento

Voz 28 30:37 la verdad es que mire hacia cualquier mira mira Giles Deacon

Voz 7 30:49 el él vamos todos la segunda y es detrás de Gil de venga dale

Voz 28 30:57 hay gente te dice

Voz 7 31:09 a People te venga

Voz 13 31:17 claro que sí

Voz 1704 31:25 Pepe

Voz 5 31:26 bueno vamos con la última frase atento es la última atención

Voz 28 31:31 Frost América América siempre me parece una frase que diría Donald Trump pero hace trampa a ver si se lo piensa mira pensando la razón André Miller cuando perdió la cota de los americanos en un acto autocríticas vale que por cierto creo eso le podría haber dicho que

Voz 34 32:07 me iré Polonia tenían que haber empezado atacando americano en ese contexto America First

Voz 7 32:14 no se debe te mira estás seguro si no es correcta lo digo no sé si si si cada mañana al despertar la di esto se gana se pierde

Voz 18 32:40 que tú has perdido en las acertado todas las frases como pedíamos por tanto no te llevas el premio principal vale de acuerdo sin embargo sin embargo a ver no queremos que te vayas de vacío así que te vas a llevar un premio de vamos que consiste y atención en diez millones no soplan buenos tiempos lo justo es compartir con los oyentes diez millonarios Palatinado no te puedo decir principal si lo tendría que matarte

Voz 7 33:19 esto bueno sí señor

Voz 1704 33:33 pues de alguna forma seguimos con política no pues sí imagínate que con esta música vamos a hablar en alemán también quedaría uno momento para la política de andar por casa política de las torretas política útil política el servicio público en lugares comunes por cierto hay que decir que el Gobierno electoralistas a cumple hoy en sus cien primeros días normalmente se hace un balance de los cien primeros días de gobierno pero no Cesáreo no pasa nada mejor ya lo hago yo lo estamos haciendo cojonudo vale osea ya está todo muy bien y estoy encantado de liderar el movimiento transversal de las rabietas venga seguimos vamos orden del día de hoy contiene un par de asuntos vital importancia señorías creo que podemos acabar con una incomodidad latente que no se habla mucho de ella pero que sin duda está ahí tiene que ver con la gastronomía y la hostelería estamos ante un momento histórico en este Parlamento porque vamos a ejecutar nuestro primer decreto ley a partir de este momento es obligatorio que los restaurantes o cafeterías sirvan una patata además en la guarnición de la persona que pidió su segundo plato con

Voz 5 34:32 en sala hombre vale por fin nos explica el cocinero dependiendo si es un sitio caro

Voz 1704 34:38 normal está obligado a servir una patata además por cada comensal que no haya pedido patatas de guarnición con este decreto ley pondremos fin a esa incómoda tensión que se produce cuando el que ha pedido en sala habita porque está a plan dice la frase

Voz 5 34:52 te cojo una patata

Voz 1704 34:55 por cierto el hecho de que lo digas en diminutivo no le quita el peso estás cogiendo una patita igualmente pero con este de dos patata ya no te importará que te coja una patata frita porque esa parte Tita estará incluida en el conjunto de las patitas iniciales asunto arreglado aquí tienes tu patita todos contentos

Voz 3 35:12 parece me parece lo mejor que hemos hecho en el partido

Voz 1704 35:19 las Terracota dos seis veces por venga vamos al segundo orden del día después de haberle tocado la patata la población vamos a por otro tema importante en nuestros primeros días de gobierno no sé si lo recuerdan señorías tratamos un articulo un artilugio que no funcionaba que era un poco tomadura de pelo

Voz 5 35:36 calor de manos de los lavabos nada defendió que el complemento del pantalón era necesario lo conseguimos no consiguen están por todas partes pongo todo como estamos pero

Voz 1704 35:47 estuvo el Grupo Mixto hay dando por saco como siempre y no lo acabamos de conseguir eh de todas formas vamos a otra historia el wifi gratis de los sitios contengan su rabia es un tema complicado es prácticamente el calienta bragueta El Mundo Internet te dicen sí sí hay wifi no hace falta contraseña es gratis registra por graves eso es todo es mentira no es gratis para ello tienes que registrar te desde tú

Voz 5 36:11 Facebook además digo ante en su página osea te van a dar la Curra bárbara así ya no tienes bastante con Mister wonderful Paulo Coelho a necesitas el hotel Holiday Gym de Toledo diciendo te sus últimas novedades y además ha rellenado todos los campos obligatorios lo que desea asterisco y pone impone que está conectado tienes las rayitas pero no vas señoría nunca bajaba exigimos desde el partido de las rabietas a los bares hoteles trenes y espacios de ocio que ese wifi gratis que dicen que es gratis no mientan y funcione votos a favor que no lo sé no nos engaña maldito consenso venga vamos a votamos la gente vecinos votamos las pensiones ya que estamos todos de acuerdo porque así todo por la radio hablado todas estas resoluciones pasan al BOE el Boletín Oficial de estupideces ya como yo señor

Voz 7 37:11 venga Blanco le queda

Voz 1490 37:13 bueno pues hoy yo estoy muy contenta a ver por qué ese viene una reedición del disco de un grupo que me encanta no parece que que trabajo la discográfica pero no ellos solos los Gabinete Caligari Arrupe al lunes en La Ventana pues mira es que claro Camino Soria fue discazo uno de los considerado uno de los mejores discos del pop español eso sobre no hace un rato con tendencia a veces Oriol exacto saludamos a Soria desde aquí por la nueva no yo pero yo no no quiero hablar de Camino Soria quiero hablar de este otro tema también de Gabinete Caligari mil escuchar

Voz 3 38:03 bueno y calor del amor en un bar

Voz 1490 38:05 que puso de moda aquello de bares qué lugares ojo este detalle no tenían idea pero sabéis que esta canción estuvo a punto de representarnos en el Festival de Eurovisión o sea no sé no lo sé a Córdoba pero tiene ya unos treinta añitos habría que buscarlo no voy a buscar amigos pero precisamente yo que ayer habla estéis Eurovisión yo quería hablar de las comparaciones son odiosas de fijaos este tema el tema que nos va a representar este año vamos a escucharlo un poquito oye y fiestas bueno esto es tu canción que es el título de este dúo de Amaya la ganadora de Hotel de este año y al frenó la canción es muy romántica muy dulce bastante lejos del calor del amor en un bar que nos cantaba Urrutia pero pero bueno como treinta años no son nada ir la voz de Amaya es una delicia IPI porque ha versionado montón de grupos pero no ha cantado todavía nadie los gabinete yo voy a tratar de ponerles esa suavidad Amavisca Urrutia saber cómo saben los juzgue sale fatal

Voz 1 39:21 Akita

Voz 44 39:23 tengo Mc tanda han nuevo arte miro P

Voz 45 39:38 qué tal

Voz 1490 39:51 cuando eres a encontrar en en el anoche no nunca hace diez que sale indie tan Messi ha ido ser hay graves el está dirigiendo era tan gratos para conversar el pret se ha perdido con quién yo no me en qué tal bueno de Kaká le es ir da otra cita tal tal

Voz 3 41:58 pero pone Capello notó el corajudo

Voz 1490 42:03 a un Children Fielding totalmente hagan ganado está más cantar con Alfredo Pérez con Priscilla de bola subidito Talgo monitor que te cuidar al chiquillo piscina de bolas

Voz 5 42:36 sí es verdad que dice que esta canción podría haber sido la canción de España en Eurovisión es del ochenta y seis ese año fuimos con Cadillac alguien lo recuerda Emma Valentino Valentino sí sí es de un año antes cántala Roberto no recuerdo si es que un año antes voy Paloma San Basilio con la fiesta