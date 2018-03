Justo Javier Lopez Sarrión, el Stephen Hawking albaceteño

Voz 0313 00:00 voy a regresar por un momentito a Stephen Hawking porque la verdad que hoy al conocerse la noticia de su muerte las reacciones casi muchas y variadas transitan básicamente por por dos vías fundamentales una lo puramente científica poniendo en valor en como es lógico la ingente cantidad de de teorías descubrimiento Si formulaciones que planteó a lo largo de su vida y otra no menor que es el mérito indiscutible de haberse aferrado a esa vida y haber dado guerra durante tanto tiempo a pesar de su enfermedad de los pronósticos que le otorgaban apenas unos meses de vida no la herencia de Hawking es por lo tanto al menos doble la científica por un lado pero también con ese mensaje de la voluntad y resulta que hoy nos hemos topado con una historia que que guarda algunas similitudes muy interesantes es el caso también de un físico afectado por otra enfermedad en este caso la retina área que le ha acabado dejando bueno practicamente ciego pero que no le ha impedido ser primero en su promoción doctorado cum laude haber creado recientemente un Software precisamente para personas con discapacidad visual hoy es profesor de la Universidad de Colombia en Bogotá y allí iremos localizado para que se asome a la ventana justo Javier López Sarrión buenas tardes buenos días

Voz 1 01:11 buenas tardes buenos días qué tal bienvenido muy bien muchas gracias pero eso es Albacete sí sí soy de Albacete Icomos hasta el año cuenta a su favor

Voz 2 01:24 sí yo estudié Zaragoza en Zaragoza como como ha dicho la la carrera yendo bueno tuve la oportunidad con una beca Fulbright subirme a a seguir mis estudios en los Estados Unidos como poco pensando un poco que sería una buena experiencia e trabajar en el extranjero pensando en volver a España algún momento entonces allá me pilló la la crisis

Voz 0827 01:54 sí

Voz 2 01:55 bueno la vida juego por otros lados estuve de profesor en Chile en la Universidad de Santiago en Chile durante varios años de años ella finalmente bueno conocí a mi actual pareja colombiana hizo piña a trabajar aquí a la Universidad Nacional de Colombia

Voz 0313 02:16 hoy hoy no se el llamado mucho la atención de los subrayaba hace un momentito bueno esta especie de de de de paralelismo de puntos en común con la historia de de de Hawking de toparse con una dificultad notable en su caso extrema a lo largo de la vida Iker eso no sólo no te impida sino que no se funciona como acicate para esforzarse un poquito más a ti que que te ha pasado exactamente cómo cómo has vivido esto justo Javier

Voz 2 02:40 bueno yo muy bueno yo a los dieciocho años cuando empecé la carrera de estética mintiendo explicaron la enfermedad

Voz 1 02:48 se intenta arias

Voz 2 02:49 sí que tengo en mi familia un móvil hay que darle la enfermedad pero no era consciente de lo que me iba a pasar yo para mí la física y sido una pasión desde niño entonces bueno eh tuve que luchar primero contra mis propios prejuicios por supuesto contra las dificultades que que el acceso de las matemáticas pues pone a la gente que no que no ve él bueno precisamente siempre Hawking fue un referente tanto en mi campo

Voz 1 03:28 de física teórica como

Voz 2 03:30 su parte de luchador eso me hizo tirar para delante junto con la pasión que tengo por la forma física Si no dejarle lo al no no ceja en el empeño de seguir progresando seguir indagando en física ni un poco por ahí y me vino esta esta idea de realizar este este Software para que bueno mucha otra gente que se pueda ver el situación por lo menos a llenar de la cantidad de problemas internos en ese tipo de barreras

Voz 3 04:07 claro justo Javier porque traslada de las dificultades que tenías para el acceso a las matemáticas quizá no caemos en la dificultad que tiene para una persona que no ve eh trabajar con una fórmula matemática y eso es lo que tú has inventado ahora que vosotros podáis ver con por ejemplo una fórmula matemática

Voz 2 04:27 sí exacto en las matemáticas tiene todavía dos puntos uno que usaba simbología que digamos los lectores de pantalla que usamos los higos va a poder leer documentos no no lo interpreta ya parte de las fórmulas matemáticas son es un lenguaje muy preciso entonces de diversas herramientas que permiten tener cierto acceso pero la verdad que uno tiene que ser muy preciso entonces eh justamente lo cual he sido el paraíso para poder hacernos iguales la fórmula nuevas fórmulas en él o se imaginan pero o se pueden tocar pero es muy difícil escribir más para quién un invidente pueda tratar la idea esa es la idea del programa

Voz 0313 05:27 hoy para para acceder a este

Voz 1 05:29 a este software veinte exilio que se llama en que hay que hacer con cuánto cuesta bueno es gratuito no te vas a hacer rico con esto quién es decir no no no

Voz 2 05:40 arenal no es precisamente la idea es eso es que eso de código libre digo eso sí gratuito entonces y no es que estén interesados pueden ir a la página al triple doble triple triple doble un punto Blair punto ORC y y ahí pueden bueno informarse y también está estos Monrepós repositorio de código libre para quien también quiera colaborar esto es como la idea es que todo el mundo independientemente de su nivel económico etcétera pueda acceder al al mundo de las matemáticas el punto de la ciudad entonces estaba financiado este proyecto con proyecto de extensión solidaria de la Universidad Nacional de Colombia igual venir aquí que la gente lo ves hay que decir que está en un en una etapa de desarrollo todavía tiene algunos bueno algunas funcionalidades que no están todavía implementadas pero con el impacto de la gente que lo dulce y bueno y un poco la experiencia que nos dé pues podamos mejorar lo que sea realmente una una herramienta útil

Voz 0827 06:57 doctor usted que está acostumbrado a a entender cosas que la mayoría de los mortales no conseguiríamos entender en nuestra vida usted entiende que Stephen Hawking haya recibido el Premio Nobel

Voz 2 07:09 y de ellas

Voz 0827 07:12 buenas tardes

Voz 2 07:14 a ver todo lo bueno en realidad es lógico que tire Joaquín no haya ganado el premio Nobel a pesar de que sus su contribución ha sido muy grande en el ámbito de la física teórica por la simple razón y es que son descubrimientos son muy difíciles de de observar experimentalmente la población de agujeros negros como la fórmula de la entropía de un agujero negro son muy distintas de de medir experimentalmente y por eso creo yo que no se Premio

Voz 0827 07:52 así que es posible que en un futuro se le pueda dar el Premio Nobel en diferido

Voz 1 07:56 cuando podamos llegar en diferido exactamente

Voz 2 08:01 pero bueno contribución va más allá e yo creo que de los propios descubrimientos que delito yo viví real y que es un que el comienzo de quizás una nueva revolución física como como lo pudo haber hecho volver a esta en su en su época

Voz 0313 08:21 yo no pregunto ahora lo pregunto justo Javier y estas de acuerdo comparte su teoría antes lo comentábamos aquí con nuestras invitadas de que la única salida para la raza humana es buscarse la vida por ahí por fuera por el espacio que si no vamos a pringar

Voz 2 08:33 sí hombre yo yo yo estoy de acuerdo con el comentario que ha hecho de alguien de sin mirar si es que yo creo que

Voz 1 08:43 claro porque aquí hay que invertir el mensaje era un poco