¿Podemos dormir tranquilos los consumidores?

bueno ya te lo decía el próximo jueves es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y nos hemos agarrado una de las frases eslogan gancho de este día de los muchos actos que se van a celebrar en nuestro país por ejemplo el que va a encabezar un acto central con expertos de consumo economía bolsa empresas supongo que después de tantos años trampas fraudes vivido si tal nos podemos plantear puede el consumidor de productos financieros dormir tranquilo pues vamos a analizarlo con afectados con expertos con asociaciones de consumidores

Voz 1 00:29 cuya estuvo en silla Patricia Suárez hola muy buenas muy buenas buenos días gracias por estar aquí con nosotros gracias a vosotros

Voz 0927 00:36 la presidenta de a su fin Asociación de Usuarios Financieros lo primero crees que podemos estar dormir tranquilos

Voz 1460 00:42 no yo no duermo tranquila y supongo que la mayoría tampoco eso que tú

Voz 1 00:45 sabes si pero yo creo que cuanto más es saben

Voz 1460 00:47 no se duerme Si bueno mira vamos a

Voz 0927 00:50 a escuchar lo primero porque Sergio Díaz ha hablado estos días con afectados de la banca de las hipotecas conflictivas incluso de telefonía para ver qué es lo que nos cuentan los que lo han vivido en sus propias carnes en su propio bolsillo

Voz 2 01:10 escuchamos a Javier Gastón responsable de la plataforma denuncias colectivas punto com a Lucía Delgado portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona que ha Borja Merino colaborador de la plataforma Stop pagos a terceros estamos seguros los consumidores frente a la banca los grandes poderes económicos con las grandes empresas de telefonía

Voz 1557 01:28 pues la verdad es que yo te diría que no mucho pero no es una cuestión sólo de los poderes económicos ha sido también las altas instituciones del Estado las que han colaborado a que esto sea así que incluso por parte del Gobierno ha habido ministros de Justicia que han puesto tasas judiciales que luego han retirado y que sean declararon ante este pues anticonstitucionales y no contento con ello el ministro de Justicia actual creo los juzgados especializados con la excusa de evitar el colapso de la justicia que lo que que lo que ha conseguido es exactamente lo contrario es decir crear un embudo de Botella dificultando las reclamaciones no podemos decir que que estemos muy seguros no

Voz 3 02:08 pues está claro que se demuestra que no sea llevamos desde que estalló la burbuja inmobiliaria llevamos Arras no arrastrando pues toda esta estafa e hipotecaria que lo que ha demostrado sigue demostrando es que en está en este contrato hipotecario hay una parte muy vulnerable que son las personas que firmaron eso firma la hipoteca Iker tal desprotegidas totalmente frente a un posible impago por causas sobrevenidas

Voz 4 02:42 no han principio deberíamos estar seguros de que es cierto que es una parte que del servicio que a mí me corresponde lo que me afecta acepté como como parte estafada que son los servicios de tarificación adicional la verdad es que yo me siento muy poco seguro

Voz 5 03:00 ya que hay que hacer que aunque el cáncer ciertos servicios hay veces que es suceder

Voz 6 03:06 por eso yo vuelvan a activar cuanto han perdido los consumido

Voz 2 03:08 eres con estos fraudes y engaños un todo

Voz 1557 03:11 desde este tipo de problemas que han afectado al conjunto de los de los hipotecados pues estamos hablando pues de cuarenta mil millones en las cláusulas suelo

Voz 7 03:19 entonces te hace diez más

Voz 1557 03:23 por con los gastos le Topeka son cifras estratosféricas

Voz 8 03:26 el patio

Voz 9 03:29 decía cifras estratosféricas es verdad eh ante lo que se ha movido engaños entonces al consumidor sólo desde el punto de vista bancario ya no hablamos de otro

Voz 1460 03:37 sí bueno dijo el otro lado se les estaba rescatando hoy por el otro lado se lo han dicho muy bien algunos de los que han participado Se han creado mecanismos desde el viernes supuestamente para mejorar la protección del consumidor y la la el acceso a la tutela judicial efectiva y lo que hemos visto han sido imposición de tasas un Real Decreto ley supuestamente para ayudar a los afectados por las cláusulas suelo que no ha ayudado en nada unos juzgados especializados que están absolutamente saturados y ahora en el Congreso se está promoviendo una ley para quitar las costas judiciales es decir yo me tengo que enfrentar a un banco o una eléctrica una a una tele con lo que sea que el desequilibrio la desproporción es evidente y encima tengo yo que acarrear los gastos aunque le gane hombre esto ya es lo último que me me quedaba prohibido

Voz 0927 04:26 si es que se habla de esa bies todo este revés preferentes cláusulas suelo hipotecas IRPH multi divisas es como y un producto que se salve no

Voz 1460 04:34 no en estos diez años de crisis yo la la Asociación a su fin empezó en el dos mil nueve justamente cuando yo descubrí que me habían colocado una de estas grandes maravillas Easy yo pensé que lo mío pues es acabaría dos años después cuando yo arreglase mi problema y la realidad es que fuimos el lanzando efectivamente Avs preferentes cláusulas suelo hipotecas en divisas el IRPH que también es otra que todavía en la tenemos que batallar los gastos de la hipoteca que cuando parecía que estaba claro el criterio el Supremo pues la semana pasada o hace diez días Llanos dijo que no que que una parte importante sustanciosa no la vamos a poder reclamar

Voz 10 05:12 en fin es es tremendo

Voz 0927 05:15 tremendo tremendo sin duda bueno y confían ahora más los afectados de todos estos servicios de las eléctricas de las compañías que tienen que ver con la telefonía con todo lo que tiene que ver con la banca han cambiado algo con las sentencias que hemos conocido en los en los últimos años creen que las administraciones realmente están vigilando bueno pues les escuchamos a los mismos afectados que escuchábamos antes ya enseguida hablamos también con Milene veneciano de OCU

Voz 1557 05:48 no estamos en una situación en la actual bueno pues todavía queda mucho recorrido hay que tener en cuenta que cuando la base de la seguridad jurídica que tenemos en España es tan tan baja bueno pues si suceden estas cosas estaban tan extrañas pues lo normal es que es que bueno pues el camino ya que recorrerlo esperemos que en el futuro de este tipo de circunstancias no sólo nada

Voz 3 06:09 pues realmente Nos encontramos muy sola gracias no da pues pues a jueces también por qué qué es decir dieron sensibilidad a otros colectivos se que que realmente me han dado en Arras Don se ha visto que realmente pues de lo que es la Ley de Enjuiciamiento Civil el tema de los contratos hipotecarios pues está resultando una estafa ahí pues lo mismo

Voz 12 06:36 en ciertos casos no mirarán para otro lado porque esto no creo que los problemas que tenemos con las compañías no y creo que no se les está haciendo una revisión en condiciones a estos a estas empresas

Voz 0927 06:51 el Chano portavoz de OCU buenos días cómo estás

Voz 0442 06:55 buenos días qué tal bueno ya ves que los con

Voz 0927 06:57 es estamos escuchando no confían mucho desde luego en que las cosas estén cambiando aunque ven algún atisbo tú cómo lo ves tú realmente piensas que el consumidor de productos financieros de telefonía de energía puede dormir tranquilo ya o más tranquilo que antes o no

Voz 0442 07:14 pues sinceramente y lamentablemente no tengo que decir que no nos estamos obteniendo cosas a golpe de sentencias judiciales siguen a obligarnos a los consumidores a ir a esta procedimiento judicial a trabajo dinero adelantaron dinero para conseguir una sentencia por ejemplo estima en la que una cláusula sea declarada nula todavía tenemos mucho más lectores con cláusula desequilibrada y que la nulidad la tiene que el interesado pues pero no me gustaría que las empresas aprendan de lo ya recorrido de motu proprio ellos puedan limpiar esos contratos de donde cláusulas agua Cygan creamos además Jesús que el sector bancario empieza otra vez a animar a los consumidores para que se hipotecan estamos viviendo o los anillos otro boom inmobiliario bajo nuestro punto de vista esperemos al menos que el consumidor sí que haya encendido de lo que hemos pasado porque parece ser que las empresas no han aprendido

Voz 0927 08:07 no han aprendido porque seguimos más o menos entonces con los mismos problemas los mismos engaños las mismas picaresca en electricidad en temas de energía en tema de banca en temas de de telefonía en eso no habéis notado vosotros cambio y es lamentable no como decías que tengamos que estar recurriendo continuamente a los tribunales y que nadie tome medidas para evitarlo no

Voz 0442 08:28 sí es muy lamentable excesos porque si algo pudiera limpiar el nombre de muchos lectores que han hecho pasar muy malos momentos a los consumidores ser aprender de los errores rectificar y cambiar de postura sobre políticas y la verdad es que por mucho que buscamos podemos contar con los dedos de la mano algún sector que haya cambiado sus políticas pero hay que seguir muy atento porque Bono sigue habiendo la juez equilibradas y desde luego que la mejor e inversión en comunicación pedía que las empresas cambiaran de política lo anunciara

Voz 0927 08:59 ya y las administraciones realmente no pueden hacer algo más o es que no quieren hacer nada más

Voz 0442 09:05 sí puede hacer lo que puede haber otro otro al creer sin hacer por ejemplo las administraciones de consumo pueden perfectamente identificar cláusula desequilibrada no haría falta acudir a los tribunales ellos mismos podrían poner sanciones que no resarcir al consumidor pero si esas sanciones económicas a las empresas que quieran cambiar les hicieran quitar estos especuladores te equilibradas para el consumidor y las administraciones que lo pueden hacer legalmente de consumo no lo hacen hay que recordarles ese deber y es muy lamentable porque los consumidores pagamos impuestos que parte de los impuestos de consumo que deberían de hacer bueno pues lo que les toca no ejerzan su responsabilidad indultar a los incumplidores

Voz 0927 09:44 vuestra organización como otras organizaciones europeas también está poniendo el foco va a poner el foco en estos días del Día Mundial de los Derechos del Consumidor en las compras por Internet porque no siempre son todos los seguras que nos gustaría no

Voz 0442 09:57 sí también vamos a tener otra línea de actuación efectivamente las compras on line no nos interesa mucho porque ya es una parte gigantes del mercado de transacciones pero también estamos muy preocupados por la obsolescencia prematura como se llama ahora de lo que los aparatos electrodomésticos pesa algo también que hurta está tras ello pero que no acabamos de bueno de este atinar pero es una es una forma de incumplimiento de la garantía cuando un electrodoméstico nuestro poder reparado a tiempo como ya hemos hablado consigo alguna ocasión es o parece ser que les proteja justo en el momento en el que acaba la garantía

Voz 1 10:32 sí sí sí cuántas piedras en el camino Eliana

Voz 0442 10:35 estas seguiremos peleando

Voz 0927 10:38 Iliana Izverniceanu portavoz de OCU como siempre muchísimas gracias un beso

Voz 1 10:42 un abrazo estos días eso Gracia Patricia tú

Voz 0927 10:44 crees que realmente las administraciones podían hacer algo más de lo que hacer

Voz 1460 10:47 sin duda una yo yo estoy yo estoy con ella a las administraciones podrían hacer mucho lo que no tiene ningún sentido es que estemos gastando nuestros impuestos en mantener un sistema judicial para que nos resuelvan el problema las administraciones el Consejo de consumidores usuarios en el que por cierto está OCU deberían trabajar más por eliminar cláusulas abusivas por imponerse porque para es para eso están para proteger al consumidor pero la realidad

Voz 10 11:10 y es que hasta ahora no está sucediendo Xisco Dalmau buenos días

Voz 6 11:15 hola qué tal el director general de Consumo del Gobierno

Voz 13 11:18 Baleares y haberle tanto Patricia la

Voz 0927 11:21 presidenta de la portavoz de OCU estaban poniendo el foco por supuesto no es el principal problema pero también en en las administraciones las administraciones porque están pasando tantos problemas bancarios porque hay tantas reclamaciones de telefonía porque hay tantas reclamaciones de electricidad y nos da la sensación de que siempre es lo mismo y nunca avanzamos para que eso deje de pasar usted qué piensa

Voz 6 11:43 bueno yo creo que es una tarea de todos tenemos esa responsabilidad que debemos hacer frente ideal de los derechos de nuestros contribuyen yo estoy de acuerdo en las afirmaciones que hacían la la compañera ahora no creo que tenemos que ir por esa línea que hay ejemplo los que evidencian que efectivamente sí que haya a mí es que que trabajan por el interés del ciudadano sobre todo por sancionar aquellas prácticas abusivas para que no se vuelvan a cometer ciertamente ocurren muchísimas nosotros en la administración de consumo de Baleares año tras año seguimos incrementando el número de reclamaciones pero eso es importante concienciar al consumidor a que reclame porque sin la fuerza de la aclamación nosotros no podemos actuar frente a abusos que se producen constantemente

Voz 0927 12:31 claro y que por tanto hay que sancionarlo quiénes son nosotros

Voz 6 12:34 en Baleares es lo que estamos tenemos

Voz 0927 12:37 sancione a veces de que cosas que han pasado hace muchos años podrían pasar ahora perfectamente hace muy poquito emitimos un reportaje de nuestro compañero Pedro Jiménez de tribunales de

Voz 1 12:46 cadena SER en el que hablaba en sí

Voz 0927 12:49 Mario precisamente del fraude de los sellos vamos a escuchar simplemente una parte de ese reportaje que emitimos aquí hace no muchos meses

Voz 14 12:57 no hubo ningún ánimo de viene

Voz 15 13:04 pues Fórum Filatélico era una sociedad que compran compraba compraba y vendía sellos a sus clientes

Voz 7 13:13 yo no he visto ningún sello estoy convencido de que la justicia todas las administraciones públicas desde luego el Gobierno va a actuar en esa dirección velar al máximo dentro de nuestro ordenamiento jurídico por los intereses los derechos las expectativas de los pequeños ahorradores negociación con darse ayer se fueron y me parece una buena idea para guardar dinero para el entra en el piso del Gobierno no puede dejar tirado a estos ciudadanos no puede dejar tirado

Voz 16 13:44 lindo

Voz 0867 13:50 para entender el caso Fórum hay que responder primero a una pregunta nada sencilla que es Fórum para unos una grave amenaza para la banca española porque le robaba clientes una banca que urdió un perverso plan para quitarse de enmedio a su competidor presionar al entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que actuara a través de la agencia tributaria y la Fiscalía con el objetivo de retirar a Fórum Filatélico de la circulación una teoría de la conspiración que sostienen muchos de los afectados además de los directivos de la empresa pero que no tiene ningún sustento probatorio para otros era una estafa piramidal de unos ejecutivos corruptos que engañaron durante casi treinta años a doscientos setenta mil ahorradores que invertimos más de tres mil millones de euros en sellos pero puede haber una estafa sin estafados cómo es posible que durante veintisiete años apenas hubiera un puñado de denuncias que se archivaron esta empresa pudiera operar a sus anchas abriendo oficinas en las principales avenidas de las capitales españolas doscientas setenta mil personas con nombres y apellidos en el caso de Fórum muchas de ellas once años después ya han fallecido sin saber qué pasó con sus ahorros

Voz 17 15:04 el tonto

Voz 18 15:09 la banca nos pone en la diana Zapatero dispara Rajoy no remata con la connivencia del Poder Judicial escribiendo renglones torcidos yo creía que estaba protegida

Voz 19 15:23 esta empresa estaba de vista al público no estaba escondida en un sótano tenía un edificio tenía entonces isla empresas interviene alguien sí

Voz 0927 15:32 señor Dalmau da la sensación no señor Zapatero señor Rajoy todos decían no se puede abandonar a todas estas personas a todos se les abandonado que piensa no no digo que juzgue ahora lo que pasó en su momento pero da la sensación de que seguimos un poco

Voz 1460 15:48 en en en en lo mismo no

Voz 6 15:50 sí yo creo que además venimos también de una situación económica en nuestro país que no tienen que ver hecho la fuerza unos consumidores más informados y más conscientes del sector financiero y a veces tengo dudas de que lo de la que realmente lo seamos porque seguimos hemos eh viendo como hay prácticas que se siguen produciendo Ike Ike bueno Iker y que dejan un poco en duda a los los derechos que tenemos los consumidores no la reciente reciente fallo del Supremo respecto de del impuesto de Actos Jurídicos Documentados principalmente tenía que que ser devuelta a los consumidores pero que luego ha fallado contrariamente para que sean los cuando sea que no le devolvieran el dinero en el banco yo creo que no ayuda no ayudan nada a esa a esa cuestión no irá en definitiva yo cogiendo un poco también en el mensaje que queda anteriormente comentaba nosotros las administraciones autonómicas tenemos la ley que autonómica mono que no estamos en nuestro la Comunidad Autónoma podemos tener en vigor pero luego tenemos nos faltan apetencias en muchos temas que son de carácter nacional como el Banco de España o como la Agencia de Seguridad Aérea o la Secretaria de Telecomunicaciones que en la que es muy difícil poder poder entrar y yo vuelvo otra vez al mensaje que en anteriores ediciones de hecho necesitamos a alguien una institución a nivel nacional que vele por eso y que sea potente en materia de consumo de defensa

Voz 0927 17:26 pero Señor dame cuando yo pregunto las administraciones centrales cuando hay problemas de con la sede con las telefonías con las energéticas cuando con la banca dicen no no pero las competencias sancionadoras corresponden a las comunidades autónomas notó un poco la sensación de que todo Sebastián

Voz 1 17:40 a ustedes a la pelota

Voz 6 17:46 pero bueno lo cierto es que podíamos tener un debate bastante interesante sobre este tema competencial

Voz 0927 17:50 otro

Voz 6 17:52 pero tal vez da para mucho programa

Voz 1 17:55 bueno Ólvega de todas formas lo agradecemos mucho

Voz 13 17:57 como siempre el tener su punto de vista que no es el de asociaciones de consumidores el que no es de afectados sino de la otra parte que es precisamente una parte por lo menos de lo que es la Administración Xisco Dalmau director general de Consumo del Gobierno balear muchísimas gracias muchas gracias buenos días

Voz 21 18:27 eh Patricia Suárez

Voz 1 18:29 tú piensas esto también que se están tirando como siempre un poco la pelota hay sí ya

Voz 1460 18:33 hay que reconocer dentro de lo que cabe que las administraciones autonómicas no funciona nada mal tienen estas oficinas municipales de información al consumidor que muchos técnicos desde aquí les felicito de consumo son muy buenos e implica mucho y ayudan a la gente a reclamar pero lo que no puede ser es que desde las administraciones lo que fomente Moses el permanente reclamó tendremos que por acotar tendremos que impedir que el comportamiento en la que la estafa que el fraude que el abuso se produzca no puede ser acción reacción es y no vamos a terminar

Voz 0927 19:05 mucho más vigilantes de lo que están si es que di yo musical desde lo digo a las comunidades a los ayuntamientos pérdida pero ustedes no ven lo que estamos viendo los consumidores pero ustedes no tienen teléfono ven los engaños y ven los tejemanejes con las facturas pero ustedes no ven lo que se está haciendo con las facturas eléctricas con algunos comerciales ustedes no ven lo que está haciendo la banca

Voz 1460 19:24 habrá donde están habrá que sancionar a también es verdad que no se les da esa potestad precisamente para que no suceda

Voz 0927 19:31 esas Otero tiene que tiene que haber algún

Voz 1460 19:33 tipo de medida coercitiva disuasoria para que para que los bancos las las las eléctricas las gasistas todas dejen de de abusar de los consumidores

Voz 0927 19:44 muy bien vamos a hablar de otro tema vamos despidiendo ya un poco este asunto porque no todos son temas bancarios hay otros muchos temas que están continuamente en el foco de los engaños la picaresca y cómo no los temas eléctricos Jorge Morales hola muy buenas

Voz 22 19:58 qué tal Jesús nuestro experto en energía en miembro de la Junta

Voz 0927 20:00 directiva de la Asociación de Productores de Energías Renovables y de la Plataforma por un modelo energético y sobretodo nuestro gran iluminador en temas energéticos iluminador renovable estamos preguntando a todos nuestros invitados realmente podemos dormir más tranquilo los consumidores después de todo lo que ha pasado en los últimos años concretamente en tu terreno en el terreno de los problemas con las eléctricas

Voz 22 20:23 pues no es que no vaya a ser rotundo no más yo creo que cada vez hay que ser más experto en el sector eléctrico para luchar contra los abusos no lo cual es una aberración sea es decir en lugar de ir a menos va más el problema

Voz 1460 20:38 las tribus

Voz 0927 20:38 nuevas no me digas claro claro es la última

Voz 22 20:41 desde la cuento que claro que para llegar a la gente a tu casa te ofrece un descuento del veinte por ciento en la factura de la luz ese descuento ya sabemos que es una referencia que en realidad acabas pagando igual o incluso más de lo que pagaba bastantes vale pero lo que hace la compañía eléctrica por detrás te cambia de modalidad facturación va y se queda con tu ahorro veo sea efectivamente ahora porque hay hay hay una cosa en no sé si pero muchas veces a recomendar la gente cambiase a a la discriminación horaria antigua tarifa nocturna pues ellos por detrás te cambian Aria con lo cual obtienen un ahorro en la parte regulada del recibo la del Boletín Oficial del Estado pero se lo quede a propia compañía eh que cada y te mete una class otros años este es tu delantero los años aunque te cambie de compañía pues te quedas ahí con el con el el el el mismo precio que paga bastante no decir esto ya es una triquiñuela muy elaborada hay problema todo esto si es que en mi sector la mayor parte de las están legalizadas claro claro que es que es que el porque claro si quieres hablamos de todo lo que pagamos el recibo que deberíamos pagar que eso nos daría para tres programas a cuatro

Voz 1 21:46 ya lo hemos comentado bueno luego sin hablar de los problemas

Voz 0927 21:49 que sigan porque aquí no siguen llegando cientos de denuncias con el tema anhela su

Voz 1 21:54 puesta en manipulaciones de los contadores en los que hay absoluta indefensión por parte del usuario claro

Voz 22 21:59 claro pues os legalizado completamente es decir viene un señor viene a tu casa como cobra por hacer eso porque es una subcontrata de la empresa eléctrica cobra doscientos euros cada vez que pilla un fraude pues se inventa el fraude y entonces tú cómo te defiendes Si se le da exige la edad prácticamente la virtud de autoridad legal a un señor que es de una subcontrata de la compañía eléctrica diciendo que te has hecho un fraude no hay forma de demostrarlo llevamos años diciendo que es que los contadores deberían enviar información en tiempo real los usuarios y no lo hacen déjame que te cuente otra cosa que te hace muy poco que es escandalosa resulta que hay algunas compañías que estamos nueva tarifa una en particular que dicen que en ciertas horas no te cobran o te cobran menos por la energía no se sume a las ocho de la tarde y tal pues no te cobramos no bueno lo que estamos lo que recibió dos denuncias que tengo que comprobar de la gente que dice que es que ellos no lo que están haciendo es maximizar el consumo en esas horas y que luego cuando llega la fatura les dice que no eh que su consumo es el normal porque se ha perdido misteriosamente era lectura del contador pero bueno pero esto que veis

Voz 1 23:04 espera que tiene una Holanda espera que tengo aquí a la presidenta de a su fin y que me estaba haciendo señas que quería comentar Jorge qué tal

Voz 22 23:10 qué tal Patricio mira este este estoy escuchando

Voz 1460 23:13 lentamente llegó a la siguiente conclusión que estoy convencido de que tú compartes conmigo aquí en en estos casos en el caso de las eléctricas de las gasistas es que el abuso está regulado

Voz 22 23:23 y hablaba con eso hablaba de que está legalizado regulado como tú dices que es lo peor es que es decir Goldman tiene claro que te defiendes Instituto Oiga sí que ha sido usted que apuesten una normativa que antes no existía decía alguien va a vigilar el contador ideó un fraude te puede cobrar mil doscientos euros y quedarse directamente a la contrata con doscientos euros

Voz 1460 23:42 hijo Andalus otros en el sector bancario lo que nos dicen es que nos falta cultura financiera vosotros dentro de nada van a decir es que claro los consumidores de electricidad energías que no tenemos cultura energética esto no nos lo van a decir que haga esto es lo siguiente que hacer un máster

Voz 1 23:57 no solamente de todo lo ve vaya tengo una cosa tuya no

Voz 22 24:02 lo único estamos demasiados cotizados puedan ser yo yo yo abogo por que nos quiten trabajo protege no no no

Voz 1 24:09 Jorge no te preocupes tienes que dejar algo no ser Consumidor por supuesto y si hay que doblar te el sueldo te lo hablamos tú no te preocupes has te que te clonados eso oye por cierto venga para

Voz 22 24:20 qué hace falta seamos serios con esto es verdad eh hay que tener

Voz 1 24:23 es muy grave energéticos crear pero

Voz 22 24:25 dejó tenemos hemos hablado del Sergas habla muy poco para gasto del exactamente lo mismo con las ofertas de del treinta por ciento es cuento que luego no son tales vale entonces yo lo que creo es que esto hay que defender una vez ideó si la Administración oiga cuando usted vaya a regular normas sobre contrataciones eléctrico que hay unas cuantas gas tenga en cuenta has vivido de consumidores no solamente a las empresas eléctricas eh porque de esto algo saben mucha experiencia tienen de la cantidad de fraudes que se cometen cada vez que usted cambiado una coma en un real decreto que se aprovecha masivamente por unos desalmados que en realidad hay que llamarlos así para estafar a la gente

