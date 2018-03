Carlos Boyero sobre el actor Joaquin Phoenix: “Pagaría por no verle”

Voz 0324 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor por muy bonita que no no voy a contar qué qué fin al tiene que dice lo que piensa para bien me pareció uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado alguien que se define con una sola palabra no es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine las obras no la verdad Carlos Boyero hola Carlos buenas tardes buenas tardes

Voz 1 00:49 trae hoy había puesto una cara se ha preguntado qué es eso de Instagram ahí estaba pues ahí está en por Instagram aluda a través de la cuenta a grande La Ser que está haciendo es un placer otra cosa que descubierto Instagram la red social sí fantásticas Gila pero espero no cortar bien porque no no no no si es que estar exactamente igual que siempre se oye hoy es un buen día para que que recordemos la peli de

Voz 0313 01:18 de la teoría del todo de estaba estaba ya muerta no

Voz 0324 01:24 está bien esa película tenía una interpretación magnífica de di di se llama Felicity Jones que creo que interpretaba la la primera la primera mujer de Stephen Hawkins que que era una historia muy creíble no ICEX es es un tío que que en sus condiciones yo creo que que tuvo mucha suerte porque te quiero decir ese cerebro prodigioso permaneció intacto oí aquí y contribuyendo al progreso la humanidad el yo es que en esas cosas me pierdo de los agujeros negros también espacio también no sé muy bien de

Voz 2 02:04 pero pero fue

Voz 0324 02:06 tipo primero que disfrutó intensamente de la vida cuando era joven porque la enfermedad fue progresiva iraquí e en su estado físico no en la silla de ruedas tuvo la inmensa fortuna de de ser amado no más de forma desde de de una mujer el resultado

Voz 0313 02:28 dispar pero bueno sí sería sí pero aparte otra historia te quiero decir que tuvo

Voz 0324 02:33 tuvo muchas cosas que pues en otra persona probablemente la desolación hubiera sido absoluta no repita debió de debía de ser la la hostia para la para la ciencia aunque yo no sé nada de ciencia antes no sé muy bien lo lo que descubrió Joaquín

Voz 3 02:52 esto Swayze fue hecha no

Voz 4 02:55 sencilla y unas horas extra estuviese Gemma

Voz 1 02:58 informe de la versión original ahí está con Jayne precisamente con su primera mujer con su tesis sobre los agujeros negros lo otra versión doblada

Voz 4 03:06 sí Munster está y lo cierto si la relatividad general es correcta en el universo se expande y seis si bien entonces es invierte es el tiempo el universo seguirá contrayéndose a corto puesto qué pasaría si yo invirtiera completamente el proceso para ver qué pasó al principio de propio quién al principio del propio tiempo si el universo volviéndose cada vez más pequeño más texto calentándose cada vez más fieles retroceder el reloj

Voz 1 03:36 va entendiendo algo más o no lo habéis pidió a mí me da a mí me cuesta hoy típicamente si ahora me critican sí suena suena muy bonito

Voz 0324 03:47 pero pero pero no no no sé

Voz 1 03:50 muy bien una planos diferentes pero que no suena eso sí que hay su lado diferentes no quiero Larra hay aparte de Instagram igual como estamos aquí ahora alguien Instagram igual en este mismo momento hay un plano muy próximo a nosotros pero que no podemos detectar dónde están ocurrió

Voz 0313 04:05 entre otras cosas donde estaba el otro Boyero

Voz 1 04:08 lo que ayer no quiero aventurar vez lo cierto es que soy muy simple video lo cierto es que la peli está muy bien la teoría del todo es alguien logre recuperar es una buena oportunidad

Voz 0313 04:18 hace diez Main ganó un Oscar por ella y este próximo viernes estrena María Magdalena

Voz 5 04:44 se conocen nuevo obtengan Nacho has traído vergüenza se nuestra familia haya algo antinatural

Voz 6 04:59 sus familiares entre muchas contra el demonio semis siempre

Voz 0313 05:05 son bastante diferente del personaje bíblico a la que estamos acostumbrados la de la prostituta redimido por Cristo una idea que la Iglesia católica ha transmitido durante siglos de los siglos de los siglos bueno aquí el argumento de la es una mujer que busca una eh nueva forma de vida y que desafía a su familia y que sea una movimiento social dirigido por Jesús era San Siro parece que

Voz 0324 05:28 de ahí que parece que bueno el el planteamiento de la Iglesia la Iglesia siempre tiene tiene razones para dar en las lecciones morales no entonces yo toda la vida pues había había oído que esta señora era era puta no hay redimir a por Cristo al que al que amaba ahí al que siguió en la teoría al parecer ha cambiado esta señora fue uno de los apóstoles eh alguien que que rompe con con su familia es estigmatizada no y que con una fe ciega así que sigue a Jesucristo por Galilea Judea no que llena de amor hacia hacia el hombre no oí de idea infinita admiración y respeto hacia hacia el hacía el Dios no hacia de Ríos la película ha aclarado esto que el planteamiento es me parece muy aburrido sí sí sí es un es como estas pero a que están están muy viviendo es una actriz espléndida de la de la de Caro le gustó mucho se tiene como una intensidad en en la mirada ahí es mes muy sobria ella está muy bien y luego está uno de esos actores que que siempre te repito que pagaría por no ver lo que es Joaquin Phoenix a que es como cualquier película acaban ese que gusta tanto a a los modernas especialista en otra cuestión del área debido al poco Joachim Fest si bien no y me gusta en alguna más en en Asesinato en ocho milímetros si te acuerdas una película satélites sí mucha pero él estaba fantástico y que la he visto pero me me viene a la cabeza ni su papel yo creo pues era el el encargado de una tiara de una tienda pornográfica que el detective le piden el ayude para siguiendo el rastro de esa cría que probablemente la matado en un hardcore no profesionales

Voz 1 07:33 ya has visto aquí

Voz 0324 07:34 Acebes que hable de Jesucristo siempre hace papeles muy muy atormentados no no me lo puedo imaginar en la comedia estético pero es que le he visto algunas veces y su gesto en la vida cotidiana debido a última vez porque está enrollado con con Ronnie hay me los encontré en el aeropuerto en Cannes en el último Cannes a la forma de andar de mirar esa es como también es atormentada si como hombre con profundo mundo interior que no digo que no lo tenga pero tolera Rato estar de funda interior así ella es muy

Voz 7 08:12 es como

Voz 0324 08:13 Benita pero una mujer muy muy interesante y muy atractiva pero la película ya te digo me parece me parece aburrido y acabó de quedando por allí por Galilea y Judea no en aquella época y tal a cabo con harto de piedras de de apóstoles de índices bueno llega una época lo que sí recuerdo en niños las películas que estrenaban siempre

Voz 1 08:42 sí sí sí sí sí claro claro

Voz 0324 08:45 pero no

Voz 1 08:48 pero por ejemplo maravillosas Lula he vuelto a ver me parece malísimo sana ni siquiera me atrevía porque es es también el final incluso así al final y que les pasa que se regla si leal al Barça no no me salas ocho muy mal te pido perdón es tiene remedio cuenta que aquella era una relación homosexual porque no ve número no no no acaba como yo siempre he sospechado que andaban liado sí que todo viene a mí es es tumba la nueva no vio la carrera es la carrera de cuadre a como ligas cómo es ese odio pero parece que la película trecho para esta hecha paraíso no para para exhibirla

Voz 0324 09:31 yo es un género que nunca me ha conmovido demasiado por ejemplo Mel Gibson que ellos un director que admiro la la que hizo sobre el suplicio de cristal Christie La Pasión de Cristo me pareció

Voz 1 09:41 es una bonita es exagerado hacía de vidas abismo de de dolor de

Voz 0324 09:49 aquí la de Scorsese La última tentación de Cristo tenía cosas como siempre en Scorsese pero no las que me gustaban sonoras de la Barrabás todos los facinerosos éstos y todos los eso sí eh bueno son pero vamos ya sé que llega la Semana Santa y la tradición continuas siempre es estrenan pues que vayan que vayan a verla a la gente piadosa o los me pasó incluso con la UL el último libro la última novela Manuel Carrer que es yo es un un escritor al que admiro profundamente que iba solo de las escrituras también lo he leído no ir a la dejé no pude acabar la cosa insólita en alguien que que te fascinan siempre no pero vamos eh si queréis probar a ver pues el nuevo retrato de María Magdalena a mí incluso fíjate que de niño me citaba mucho es sólo cuando decían que había sido prostituta en la imaginaba guapísima hay siguiendo pero no resulta que no lo era crea puestos desde el principio bueno pues pues

Voz 1 10:58 lo vamos a ver si Bono María bailarines estén en este próximo viernes ya desde el pasado fin de semana

Voz 0313 11:12 de hecho la película más vista del pasado fin de semana por delante de de lo bien Pablo de la forma del agua de Sin rodeos gorrión rojo en la historia de una chica joven que es reclutar a contra su voluntad por el servicio de espionaje ruso para ser un gorrión que era por lo visto una modalidad de de agente secreto y su primer objetivo es un Food

Voz 1 11:34 Dario de la CIA que está infiltrado en la inteligencia rusa

Voz 8 11:37 a esto hay que me todo trigo es anillos Street versión original me pidieron que llevara un nombre decían que era un enemigo del Estado

Voz 0324 11:53 la alcancía Nina negativa

Voz 0313 11:56 la versión doblada y una historia que con la cantidad de rusos velando en Londres pías de por aquí por allá pues mira los por un tema como de actualidad

Voz 1 12:05 hombre la película si ayuda a entender

Voz 0313 12:08 es algo que no contó aquí Roberto un experto en espionaje cuando palmo desde el otro día el primero el primero de Londres el segundo aún no se sabe de qué ha muerto al que nos cuenta

Voz 0324 12:18 manías a la a la hija también se han muerto ya

Voz 0313 12:20 no él es él si la hija vais a no

Voz 0324 12:24 de nuevo en era ni te cuéntanos salga este no se sabe

Voz 0313 12:26 por lo que nos contó lo experto es que es bastante frecuente en el mundo de los espionajes que los agentes se convierten en agentes doble tanto traicionan a su país de origen porque se sienten maltratados por sus jefes que en este caso en gorrión rojo o poco bastante ocurre no

Voz 0324 12:45 es un guión bastante complicado yo ahí hay un momento es una película larga debe durar como dos horas y algo más de dos si hay un momento que me al final ya no sé quién es el topo le entreguen a tradicional entonces les Diego el problemas de que el guión no me lo está contando bien saques eh demasiado oscuro demasiado complicado

Voz 7 13:07 o de que yo soy muy simple y corto

Voz 0324 13:11 de entendederas y entonces no no lo pillo o que sea que puso a propósito para que te sientas cómodo Gobierno sí pero que sirve eh yo tenía ganas de ver una una película de de espías Illes es es muy entretenida durante durante mucho rato se acabo de leer eh una novela que me me ha encantado el legado de los espías de John Le Carré

Voz 1 13:35 claro que ha dicho que era la última ayer la cual sí sí sí

Voz 0324 13:38 ve a ese mundo que que me apasionaba es el Circus eh sí sí sin control y contando lo que ocurrió cincuenta años atrás en El espía que surgió del frío vuelve a aparecer Smiley Peter Gay ya han eh a Alec Clean saque el tío que que es que los sacrificios me parece descrita con una elegancia ICO con una perfección y para mí ya te digo algo legendario en Circus no entonces tenía ganas también de ver una una una peli

Voz 1 14:09 está bien Morgan rojo se deja ver eh sexista deja sin ceder a ver pero Jennifer Lawrence de esta Jeremy Irons porque es el momento que aparezca Jennifer Lawrence está muy bien es una te has oído la voz ahora cuando las inversiones chinas yo la vi en versión original además hace un despliegue anatómico de Jennifer Lawrence también importante no

Voz 0324 14:30 ir eh te da mucho miedo es que no se corta te te dice que el tal Putin en el que el KGB del que se Putin fue fue el jefe el desapareció pero pero la metodología es la misma llenó hoy el a pecho que no no deben de exagerar demasiado el arranque con el asesinato de un oligarca que se enfrenta

Voz 1 14:58 o de alguna forma ha dado a Putin vámonos a pronunciar la palabra Putin pero todos a veces sobreentiende está hablando evitar ir ayer escenario hay escenas duras sabes lo que sabes lo que lo que acabó un poco saturado de de las las torturas ya no ya que hay como bastante secuencias dijo o parar parar sí sí ya sé lo que es la tortura pero me M

Voz 0324 15:19 me está está agrediendo por cierto sabes a a quién han hecho la jefa de la CIA he leído eh sí sí a la señora que diría

Voz 0313 15:29 en las cárceles secretas para torturar

Voz 1 15:31 estás para de tiene que pasar el examen todavía eh tiene que pasar un examen pues dices que ante lo pasamos que angelito no sea la digamos la que nos espera así va la película

Voz 0324 15:41 repito bien la vi la Vivien pero que al final al final tú te enteraste de o pero no hay manera sí pero no podemos

Voz 1 15:49 decir lo que sí me vendría bien del todo voy a para mí el como ella al final se tomaron cumplida venganza con que debe contar tomársela pero para mí

Voz 0324 15:58 una sólo hubo un momento que me que me perdí pero repito es que tengo últimamente el cerebro tan ofuscado

Voz 1 16:04 ahora lo contamos me lo tiene que contar muy clara para hacer spoiler venga

Voz 9 16:18 se Recre

Voz 0324 16:22 Souza

Voz 10 16:23 Bligh

Voz 0324 16:26 en la rueda

Voz 0313 16:31 Santa hoy Carlos Boyero se ha ido para cerrar una música como el día al menos como el día trick un día gris eso

Voz 0324 16:40 ese es Leo Ferré no sé si si la gente joven conoce a este señor para mí es uno de los grandes compositores y poetas de del siglo XX junto a al Barça en dos estilos completamente diferente es un lujo que nos dio Francia es uno es uno de mis mis seres y lo será siempre más más amados a diferencia de Brassens que buscaba en la hoy irónico complejo hembras es esencialmente eh trágico hoy el intenso pero pero me parece maravilloso esta es la canción te diría probablemente la canción más triste que sea adscrito se titula también una de las más hermosas para mí se titula con el tiempo muy habla pues de eso de que con el tiempo eh todo se olvida no recuerdas el rostro de de aquella persona a la que han más de que se olvidan las voces acaba diciendo con el tiempos ya no se llama mano lo cual es eh San pues es un poco fuerte no sé eh pero la capacidad de conmoción que tiene el el sentimiento el a mí

Voz 1 17:57 ya sabes que soy muy llorón con la música pluses desde las que cambiar esa eso también lo compartimos

Voz 0324 18:02 se compartimos muchas cosas

Voz 9 18:13 va

Voz 10 18:15 lo que aquí no hay eh aquí lo eh de aquí

Voz 0313 18:29 Carlos Boyero hasta la próxima semana amigo