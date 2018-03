De cómo me quedé sin el guapo de Pontevedra

Voz 0401

00:00

con esa caer allí esa planta daba igual cómo se llamara para mí fue el guapo de Pontevedra desde el instante en el que abrió la boca yo que va Opa Papito le pareció que mi elección no era muy femenina lejos de desfallecer después de explicarle que adoro los sabores amargos la ginebra más seca el puede Pontevedra o la estrategia de repetir me hasta la saciedad todo buena que estoy veinte veces lo repitió creyendo que semejante halago podía parecerme siendo efectivamente una mujer mucho mayor que él pero sobre todo bastante más inteligente infinitamente más lista que tú porque decidí que la edad no me iba a parar deje de buscar a mis amantes en base a su belleza no quiero amanecer al lado de nadie que no merezca para convencerme de que fuera contiguo a la cama de vista hacer algo más que compararme con el resto de mes iguales a cambio yo no teme diré con mi penúltimo amante aquel que me lo dice todo sin preocuparle ni una sola de mis imperfecciones que me hacen única hace mucho que dejé de chuparse la sólo a los guapos a cambio hace poco muy poco que entendí que todo mi poderío y mana de mi personalidad tenía altura desmesurada tenéis que los demás de mi cara de errancia que pena que aquella noche no triunfara guapo de Pontevedra que pena que lo tuyo sólo fuera una bonita fachada te imaginas hasta dónde hubiéramos podido llegar Trujillo Si hubiera sacado a pasear las neuronas apropiadas ahora como mucho sólo te quejarás en un ridículo recuerdo de una noche de copas en la que yo solo me ligué a un hombre cuyo único título es ser el guapísimo de Pontevedra