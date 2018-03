El quinto 'beatle'

Voz 6

04:32

qué tipo de presiones sientes que has tenido Canal no lo sean siga muchas cosas siento que no puedo jugar como antes y no quiere jugar al nivel más bajo que antes así que he decidido dejarlo por qué porque no puedes jugar al nivel de antes Haro Now no lo sé porque no estoy en forma físicamente y creo que tampoco mentalmente para jugar al fútbol así que ella está buena ha sido la razón lesiones expresiones tensiones esposo porque sólo así es supongo que en los últimos años todo ha ido de mal en peor hay tal vez no puede aceptarlo he construido una imagen de mí que se ha vuelto en mi contra en este momento cuál es tu estado mental hasta que en este momento creo que estoy hecho polvo en todos los sentidos