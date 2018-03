¿Cómo nos afectan los complejos en la cama?

Voz 0401 00:00 y es que en todo esta semana nos ha permitido también puede insuflar Nos conocer saber llenar de todas las cosas y circunstancias de las que somos capaces las mujeres sin embargo ah dice no siempre todo funciona así porque estamos llenos de complejos porque creemos que no damos la talla porque nos miramos en el espejo muy no nos gusta lo que vemos nuestra invisibilidad dentro de la educación sexual ha hecho que nuestros miedos a veces se transformen en complejos Silvia Moreno profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén directora de única proyecto nos escucha desde Radio Granada buenas noches Silvia hola buenas noche hasta qué punto el físico es importante para las mujeres bueno pues muy muy importante según según indican los datos yo creo que sobre todo la lo que vemos en el día a día los comentarios que hacemos él

Voz 1812 01:13 parece ser que cuando preguntamos a las mujeres sobre si están satisfechos con su apariencia hubiese sobre si se gustan demasiada más de un ochenta por ciento suelen reconocer que no es así osea que siempre tiene algún defecto siempre querrían estar más delgada tener más pecho o menos más cadera menos entonces hay una insatisfacción latente ahí un problema que además se ha considerado como algo normalizado osea como si fuera común que que que que la mujer digamos que no gustamos no en doce de problemas que mucha de esta terminan teniendo problemas psicológico severo importante no lo más grave sería pueblo anorexia bulimia nerviosa pero sin llegar a ese nivel estaríamos hablando de un problema de insatisfacción general es decir de rechazo del del propio cuerpo que a la larga termina causando pues su estado de ánimo ansioso depresivo falta de autoestima hay problema de la sexualidad también

Voz 0401 02:02 quién o quiénes contribuyen a que así sea Silvia bueno yo creo que la lo la imagen de la mujer

Voz 1812 02:11 que aparece en los medios de comunicación está haciendo mucho daño desde hace mucho tiempo osa estamos continuamente expuesta unos ideales de belleza exagerado unos ideales que posee muy poca mujeres pero que la mayoría a la mayoría mujeres aspiran a tener no como si eso fuera lo lo normal entonces si miramos pues vaya publicitaria en Revista en anuncios de Internet es continuamente sin darnos cuenta no están mostrando un un tipo de mujer que además de unas características determinadas siempre a una mujer por supuesto de raza blanca sobre todo en nuestra cultura delgada sonaba sin ningún defecto físico bien peinada bien arreglada entonces tú termina causando haciendo daño en la en la mujeres porque lo queramos o no no nos comparamos Ayna teoría muy interesante la teoría de la comparación social que no dice que que evaluamos nuestro atributos comparando unos con los demás en parte no es estar expuesta a este ideal de belleza hace que que las mujeres se sientan que no lo alcanzan que no que no llegan a ese nivel de exigencia entonces eso termina provocando malestar con el propio cuerpo no

Voz 0401 03:22 pero usted me contó dos de la tarde de la comparación social si me comparo con el resto de mujeres que esto a mi alrededor yo la verdad creo que que todas estamos estupendas pero que no todas somos perfectas a su vez mirarme a lo mejor en mujeres reales y no en esas que al fin y al cabo las ponen en bandeja por así decirlo que ponen una valla publicitaria en un anuncio mirara mujeres reales no se ayuda también o nos podría ayudar a no estar tan acomplejada o es que siempre nos fijamos en la perfección

Voz 1812 03:57 por supuesto que no ayudaría eso es muy muy curiosos hace esta teoría no dice esto que creamos parte de nuestra identidad a través de compararnos con los demás y lo hacemos en todas nuestras cualidades atributo nos comparamos en capacidad intelectual en posición social por supuesto es la apariencia entonces podemos hacer comparaciones llama al alza o a la baja hacemos comparación al alza cuando nos comparamos con alguien a quien consideramos superioridad la baja cuando nos comparamos con alguien que consideramos igual o inferior no entonces efectivamente muy curioso esto de que si vamos por la calle miramos a las mujeres de nuestro entorno pues son mujeres reales mujeres normales además de de muchas formas tamaño característica entonces como explica que la mayoría de nosotras las mujeres no estemos satisfecha porque no estamos comparando con otro tipo de mujer que son las que mueven medio y es que en realidad está mucho más presente este tipo de el canon de belleza está mucho más presente de lo que nos imaginamos no me refiero anuncio directo ya de ellos que son producto adelgazamiento un lápiz de labios ese tipo articular un artículo que salga hablando yo qué sé de cualquier cosa de problemas de sueño de de la crianza de lo hijo de lo que se haga algo que no tenga nada que ver con la apariencia sino fijamos siempre si tiene que salir una mujer aparece un determinado tipo de mujer entonces como te digo presentadora de televisión ABC azafata anuncios de cualquier tipo siempre hay un prototipo de mujer entonces al final este prototipo está presente aunque no lo que no demos cuenta y eso está haciendo que de manera inconsciente automática no estemos comparando con eso por no hablar de los mensaje directo esto de que tenemos que TIM Tarno el pelo para no tener a echarnos crema para no tener arrugas de Pilar nos lo pinta no para yo no sé qué cosa en cuanto al final parece como que somos imperfecta por naturaleza y tenemos que luchar contra nuestro propio cuerpo doce por la razón que sea aunque efectivamente las mujeres de nuestro entorno no son así hemos interna Ali Zhao todas y todos que hay que aspirar a ver dónde está el problema pues no lo sé pero un problema importante

Voz 0401 05:56 yo he dicho en tu presentación que era profesora del departamento de Psicología de la Universidad de Jaén directora de Unica proyecto cuéntanos qué es única Pride

Voz 1812 06:06 mira de buen son varias cosas fundamentalmente un programa de intervención psicológica o line para trabajar con lo con el malestar con el propio cuerpo bueno los datos ya como decía no indican que hay muchos Gere insatisfecha en doce años trabajando en la clínica investigando oí conocemos técnicas que sabemos que funciona y que ayudan a muchas personas pueso a mejorar la relación que tienen con su cuerpo pero claro está técnica pues sólo podíamos hacerla llegar a las mujeres que teníamos cerca en doce bueno años años ocurrió intentar adaptar el formato de este tipo de procedimiento para poder llegar a una mujer adaptarlo en formato online quiero decir entonces creamos adaptación del programa de intervención la insatisfacción corporal para que a través de de una página web a través de Internet pudiéramos llegar a más mujeres entonces esto básicamente lo que lo que hacemos desde única Project además de eso tenemos movimiento en redes sociales muy bonito es muy potente y a través de un grupo que se llama grupo de mujeres única para luchar contra contra este fenómeno de la acoso de la objetiva del cuerpo de la mujer y sobre todo la lucha contra los cánones de belleza Napa que efectivamente todas las mujeres no podamos sentir bien con nuestra apariencia independientemente de la que estas sean

Voz 0401 07:20 y cediendo a esa página web yo voy a tener poco más o menos pues hizo la ayuda psicológica necesaria para no seguir comparando con esas mujeres irreales

Voz 1812 07:31 bueno eso pretendemos el programa ofrece pues estrategia específica para sobre todo empezamos reflexionando con con cómo creamos la idea de nuestra apariencia porque a veces podemos llegar a a distorsionar la averno de una manera distinta de cómo somos en realidad entonces a partir de entender todo eso vamos proponiendo una serie de paso de ejercicio técnica de tratamientos específicos para para ir cambiando es Apraiz mirándonos de otra de otra forma no hay para ir procesando no nuestro cuerpos ha pesado tensión no está nuestra apariencia de una forma completamente distinta es verdad que que nosotros recomendamos que el bueno cuando el nivel de satisfacción corporales bajo o simplemente una mujer se siente bien pero quiere superar esta esta presión social el programa se puede hacer por cuenta propia pero en los casos más graves más complicado nosotros recomendamos que se haga con con supervisión terapéutica y de hecho una parte del programa está destinada para los para terapeuta de profesionales de la psicología de la psiquiatría que puedan trabajar con sus paciente y los problemas que tienen de imagen corporal entonces sí que se puede conseguir nosotros lo hemos conseguido con con mucha paciente estamos muy satisfechos de las técnicas que utiliza muy la idea era pues la darla a conocer al mundo

Voz 0401 08:43 en doce Silvia bienvenida sea

Voz 2 08:46 la red capaz de

Voz 0401 08:49 de ayudarnos en algo tan realmente extendido me ha hablado del ochenta por ciento de las mujeres creemos que somos imperfectas para poder acceder a ese tipo de documentación tratamiento y sobre todo asesoramiento que de otra manera sería bastante más difícil porque me estás hablando de auténticos profesionales al otro lado

Voz 1812 09:13 sí yo creo que los punto fuerte de nuestro programa es la confiabilidad dos ahora mismo la terapia o digamos bueno sugiere a veces suscitan cierta desconfianza por eso porque no sabes quién hay al otro lado pero bueno este proyecto sale de la de nuestro grupo de investigación de la Universidad de Jaén una lo hemos tenido que hacer a través de una Espino en doce y son muchos años de clínica de investigación y de Hideki como yo siempre

Voz 3 09:41 digo bueno yo no vendo humo lo mostraba vender humo

Voz 1812 09:44 lo que ofrecemos no son producto milagroso nuevo milagro pero sí una serie de técnica que tienen un conocimiento sólido detrás muy muy entonces yo creo que esto es muy Melendi sobre todo una de las cosas que no animó a lanzar esto es que en otros países en otras culturas por ejemplo Australia esta adaptación de las terapias psicológicas tradicional formato light es muy potente incluso el Sistema Nacional público de salud en Australia ofrece programa interesantísima y muy buenísimo y los estudios demuestra que son efectivos un poco sin menospreciar los puestos de trabajo de la psicología a nivel presencial pero digamos que este trabajo Laine un complemento que que funciona osea que está sirviendo a a muchas personas digo que mucho de conocimiento detrás mucho sólido y mucha investigación estudio ya hecho y increíble pensamos que debíamos aprovechar esa esa circunstancia no y así es como hemos hecho

Voz 0401 10:33 Silvia hasta qué punto la educación sexual que que tenemos a nuestro alrededor es mala es necesaria que es esta

Voz 1812 10:41 bueno yo creo que es fundamental es otro tenemos estudio propio otra gente ha hecho investigación también al respecto por supuesto pero también tenemos estudios propio de la Universidad de Jaén en donde hay una relación clara entre satisfacción o insatisfacción con el cuerpo y satisfacción sexual no es decir cuanto mayor es la insatisfacción el propio cuerpo más probable no disfrutar de las relaciones sexuales que obvio no el cuerpo es fundamental en doce para mí el trabajo o la sexualidad importante muy importante de ahí de hecho quiero aprovechar para expresar mi admiración por vuestro programa que para que no hay una idea yo utilizo

Voz 3 11:23 eso vuestro podcast bueno utilizó el programa de todo lo que

Voz 1812 11:26 High en mi clase del del Master de Psicología Sanitaria de la Universidad de Jaén

Voz 0401 11:32 el honor que supone eso para no para para nosotras sea de estoy tan ancha que ya no que pone este estudio

Voz 1812 11:40 pues sí que sepáis que hacer una labor docente impresionante porque yo se lo digo a mí estudiantes por cierto aprovecho para saludarlo a la promoción del más de inglés ya Sanitaria chico chica de este año que según fantástica al pasado bomba entonces yo le le le explicaba una parte yo chico yo otro trabajo con habilidad el terapeuta curso en doce le explicó que que bueno que terapia sexual ley trabajo de intervención la podemos encontrar en cualquier manual y hay más material estupendos pero pero no es fácil hablar de sexualidad ni siquiera para un psicólogo y más difícil la une a hacer que los pacientes de la gente que necesita ayuda hable de esto no hay doce esto no lo aprenden a los manuales que yo les decía vaya a aprender mucho más concilia Contigo Dentro que que en cualquier otro libro

Voz 3 12:25 pero no nos preparamos lo Carlos trabajamos lo es

Voz 1812 12:28 a playing in te puedo decir que le ha encantado la la experiencia que hemos aprendido muchísimo se que pues pues favor transmite

Voz 0401 12:36 toda mi admiración todo mi cariño oí decirles que aunque me siento un poco abrumada me siento muy satisfecha de que de verdad Contigo Dentro de este contribuyen

Voz 1812 12:45 no ha tantísimo en cuanto

Voz 0401 12:48 la educación sexual Silvia vamos a intentar que toda esa imperfección que tenemos por naturaleza seamos capaces de asimilar la hay de disfrutarla gracias

Voz 1812 13:00 gracias a vosotros algo así un abrazo