"Hay diversidad de sexos, sexualidades e identidades como personas hay en el mundo"

Voz 0401 00:00 excelentes críticas tanto para la dramaturga y directora Carolina Román como para los dos protagonistas Nacho Guerreros y Kike Guaza acaban su estancia en el teatro Español con éxito absoluto pero la enseñanza que deja juguetes rotos es de esas que dan para la reflexión

Voz 1 00:17 hola buenas noches Carolina Román buenas noches querida bien qué gusto

Voz 0401 00:24 qué gusto tener que que tenía la identidad sexual Carolina para que te central

Voz 2 00:29 es

Voz 1 00:30 en este tema en esta obra bueno la identidad

Voz 2 00:36 plataforma básica de cualquier persona para vivir con que me identifico saques quién soy quién soy bueno pues un descubrimiento de tema porque uno es genital mente algo

Voz 0401 00:49 es decir algo o eres

Voz 2 00:52 el sexo masculino femenino genital pero luego el género es como tú te sientes y luego saques con lo que tú te identificas y luego vino otra capa que es de que sexo

Voz 0401 01:03 Liga quién quién me atrae

Voz 2 01:05 el sexualmente de mí mismo género de género

Voz 0401 01:09 esto o el saque hay hay hay diversidad de

Voz 2 01:14 de sexos y sexualidad es identidades como personas hay en el mundo bueno pues yo tuve que de todo todo eso cortar una porción pequeña para poder ceñir me lo que yo quería llegar que es que alguien simplemente por ser como eres que no pasa nada pero por ser diferente al al rebaño a este mundo binario pues todo lo que es no binario parece ser que es malo no tienes toda esta carga negativa me parece el de la vida una una grandísima injusticia

Voz 0401 01:53 eres consciente de que la transexualidad resulta que es que no no tenemos la suerte de que hablamos de este tema en los colegios o muy pocos de repente sin alguna madre que es así muy apañado o algún padre que sin vale entona dice oiga señores a mi me gustaría hablar de identidad sexual si en el hecho de que en el teatro sea identidad sexual desde luego en este programa nos encantan porque estáis enseñando a algo Carolina a ver

Voz 2 02:22 pero yo creo que en esta función lejos de aleccionar no de ser heavy en ese sentido o panfletos era como digo yo es una pieza de teatro que lo que pretende es lanzar una reflexión entre comillas educar uno también contando historia educa porque el público a veces aprende algo desde un sitio que es de sentido común desde el corazón que desde la cabeza no entra pero desde el corazón hay una hay un sitio en común una zona común en la que se entonces la información entrar sin filtros sabes sin prejuicio y todo esto nos lleva

Voz 0401 03:02 a separarnos juguetes rotos eso es lo que hace es el pico y pala en ese corazón lo que hace

Voz 3 03:08 es que quitar todo lo que

Voz 0401 03:11 tenías hay protegiéndose corazoncito para que no te afecten las historias ajenas es decir las que tengan que ver con una identidad sexual diferente a la tuya y las que tengan que ver con una orientación sexual diferente a la tuya porque tú pones en escena con los actores lo cual es decir que sean solamente dos personajes proponer dos actores que iban a tener que que mostrarle a a todo el público lo difícil lo duro lo dramático que es no no poder vivir con tu propia identidad sexual clamó tía ayudas te quién te ayudo que no deja de aprender de cuando nosotros empezamos con el programa es verdad que a hablar de personas transexuales hemos tenido la suerte tener a nuestro lado a gente que no nos ayudara

Voz 2 03:59 cómo te montas esta a ver bueno yo soy terapeuta estática IN equipo centro yo hiciera formación pues hablando con Olga Miguel que fue mi terapeuta también digo Olga quiero contar algo una historia donde Nacho Guerreros mal llamado El quiero hablar un poco de El Bulli yo quiero como ampliar este tema a otro otro esta está trabajando con alguna paciente que haya sufrido esto

Voz 3 04:23 bueno pues eh

Voz 2 04:25 era una cosa como ahí me parecía bien pero que ya se había hablado ya estaba hablado oí agrandar esto como puedo aportar otra cosa sobre este mismo tema no pero algo nuevo Idi con Maite que es una Maite es transexual es de sexo genital masculino de género es mujer lesbiana había sufrido bullen en el colegio entonces adelante de Maite misma me abrió un mundo total donde yo empecé como a investigar y he llegado a la conclusión de que no es que si en éste casos son personas transexuales que sufren el estar aparte por su identidad sexual pero yo creo que nos pasa a todos que por eso da igual si es de género si es que es negro o el extranjero o eres raro o eres un perro verde como yo misma que yo me considero de las pandillas hay gente que tiene pandillas para todo yo no pertenezco a ninguna entonces en algún momento claro que querido pertenecer y esta cosa de jolín que no estoy en un grupo no claro claro soy sociable pero es verdad que por lo que sea no ya hace muchos años aprendí a disfrutar me mucho y estar muy tranquila con este tema a me han vamos que si me acuerdo que era digo pero porque no me vais

Voz 4 05:51 claro que estoy perdiendo contéis conmigo qué pasa

Voz 0401 05:55 hay que reconocer que puesto que veo muy poca televisión me costó muchísimo reconocerán Nacho Guerreros en el papel de Mario de Marion cualquiera diría que es Koke en la que se avecinan cuesta muchísimo que Guaza demuestra ser un auténtico camaleón Urquía está que se convierten Dorian pasa por todo un repaso de personajes muy diferentes con matices totalmente diferentes quiere muestra qué tipo de actores te cosa me dices que bueno que Nacho se pone en contacto contigo porque tiene ganas de hacer algo diferente de hechos productor también de la obra pero te costó mucho encontrar anfitrión ya Dorian que eran los grandes personajes de tu historia buenos días

Voz 2 06:44 Manolo yo también Kike con el que ya te digo que está en el tercer montaje te decía antes que nosotros hemos comido mucho barro en el off madrileño hemos hecho luciérnagas que también tenía un pedazo de personaje lo bordó daba río seguro que también es un resultado de un working progress que hemos hecho que es un portento entonces le dije mira voy empezara con Nacho llevan tiempo sin hacer teatro porque no entrenamos juntos si con Quique me entiendo con la mirada hablamos el mismo idioma con lo cual estaban a estas alturas de dejar de ser actor

Voz 5 07:21 no me llama nadie no hay manera de

Voz 2 07:24 que nadie haga una prueba de que nadie me llame para nada voy a dejar de serlo Carolina no pero voy voy voy voy echa un cable lo que tú quieras tú a mí me pues es lo que quieras que siempre

Voz 0401 07:38 empezamos a improvisar ahí salió de maravilla porque

Voz 2 07:44 yo trabajo mucho el cuerpo entreno mucho antes en abordar un texto y me parece que por contactar un poco con con tu tripa con sacar la cabeza de ahí el juicio oí jugar que esto se trata de eso Isaiah brutales yo me fui a mi casa de fuera suya ella estaba callada uno de decir ni mu oye Carolina esta historia es muy difícil hacer un monólogo con ella otras historias son fáciles de contará en monólogo pero esta te puedo asegurar que no es para un monólogo y me encanta Kikes yo quiero trabajar con él tu crees que puedes hacer otra función o incluirlo el digo momento incluirlo no es incluirlo es volver a hacer otra dramaturgia entera entonces claro empezar de cero otra vez otro proyecto Nos hemos ido encontrando con versiones muy demasiado documentadas muy que parecía casi un documental teatro Iron sea quería tirar por el lado sencillo esquema

Voz 0401 08:50 esto es pero fue difícil pero no vamos a ver es que juguetes rotos lo que hace es que te descoloca por completo porque Kiki onza es capaz de interpretar no si debería contar cuantos personajes pero hace desde el tío puntero o más detestable que puede haber en cualquier familia padrino sí

Voz 4 09:10 las baterías no además de Mario que es el personaje que interpreta Nacho

Voz 3 09:15 no hay desde el tipo más detestable es el primo que se aprovecha de Mario es la son las es

Voz 0401 09:25 todas esas personas que agreden a Mario por ser quiénes y luego se transforma Un mundo orín en Dorian que es

Voz 2 09:35 no me dan mucha mucha rabia que no existan la verdad en vida real porque yo quisiera hacer y creo que es que ahora que terminamos ya es que no voy a sobrevivir sin ellas es un personaje alucinado ante que también salió una improvisación que es el padre entonces digo Nacho aquí si tú tienes que hacer de tu padre

Voz 4 10:00 claro porque cuando la madre es la carga emocional terrible es muy hemos Alpe

Voz 2 10:05 veamos al padre arquetipo de padres que no no hay malos ni buenos hay situaciones ahí como si te dijese realidades de esas personas no y desde el amor es de puta con tu hijo que esto va a ser

Voz 4 10:18 o bien que conecta o con lo que le viene a decir

Voz 0401 10:24 no soy bueno pues ha sido un trabajo largo de investigación bueno estamos contentos si identidad nombre femenino quiero mirarme al espejo y reconocer Menem mirar mi cuerpo y no dejarlo es más quiero amar lo suficiente como para dejarlo volar libre como las palomas por química es es mi cuerpo y si se cae a pedazos no lo abandono todo lo contrario refuerzo sus cimientos para que se para que resista todos los temporales para albergar todo lo que lo embellece y así poder evitarlo recibirá mis huéspedes llenar queda estancia con mi voz por fin mi propia voz esto los escrito tú para definir juguetes rotos tú has has sido capaz de de después tranquilamente dejando o a tu Mario aturde orín

Voz 2 11:19 allí que va yo no soy capaz no sé con qué excusa pasar por el teatro que pues sí yo creo que las funciones que escrito están me ha calado profundo bueno porque también ha habido de todo el proceso nos hemos amado nos hemos peleado o no siempre han vuelto a creernos hemos porque eran muy difícil era una piedra muy complicada de pulir porque yo quería hablar de cómo me habito no me valía cualquier de cualquier manera no es vamos a aleccionar o vamos a a la purpurina a la pluma hasta cosa poco superficial fantástica fantástica que tiene maravillosa como cada uno se ha ido salvando un poco de este naufragio que es el no pertenecer desde un lugar con humor pone el airbag del humor pero mi propósito era ir a la a la profundidad de cada uno de esos personajes que te hablaba del no maniqueísmo ni buenos ni malos mi padre malo no así a mí me la función y yo digo puntero asqueroso pero a mí Carolina quiero decir hay gente que se ha reído muchísimo con el hombre había un señor que esta vez el nombre

Voz 4 12:39 hasta entonces no

Voz 0401 12:42 que el Lina gira dime qué es desde giré que tu obra se va a ver hasta en el último rincón de España porque merecería estar hasta el último escenario

Voz 2 12:51 mira voy a decir una cosa que bueno no es mentira porque es verdad que dijo uno hasta que no se sepa tú no lo puedes ir vale no lo sabemos pero quizás volvamos al teatro Español porque ha quedado mucha gente sin verlo mucha gente en la entrada preguntando si sobraba una entrada

Voz 0401 13:11 claro que a mí me lo preguntaron el día que fui siempre hay gente que te pregunta oye te sobre una entrada

Voz 2 13:17 mira ese es el mejor regalo luego cuando los chicos terminar una función en el bar según entraron la gente en el bar digo digo gracias gracias somos afortunados yo quiero recorrer no sólo España con esta función todavía no tenemos plazas pero yo creo que merecemos una gira bonita creo

Voz 4 13:42 es también yo estoy aquí como si no te ves de abuela no la tiene pero no los tiene

Voz 0401 13:47 todos no a todos nosotros porque juguetes rotos merece estar hasta en el último escenario muchísimas gracias Macarena Román por contar una historia de juguetes rotos por ayudarnos a recomponer las piezas de esos juguetes viendo tu función gracias y enhorabuena

Voz 2 14:03 pues muchísimas gracias por darnos este espacio las radios mágica la radio entra en las casas de las personas y en las cabezas me parece un líquido revelador maravilloso

