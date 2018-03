¿Son efectivos los ejercicios ‘jelquing’ para aumentar el tamaño del pene?

Voz 1 00:00 ah

Voz 2 00:13 la luna treinta y ocho minutos de la madre

Voz 3 00:16 cada una en una menos si nos escuchan desde las islas afortunadas que bueno que empecemos con

Voz 4 00:25 digo no

Voz 1 00:45 no

Voz 5 00:51 buenas noches Elia Fernández buenas noches todo bien todo esto pero no me alegro estoy yo en mi búsqueda incansable por la información sexual de este país que no es mucho

Voz 6 01:01 no es mucho la información sexual informa poco enferma porque para eso estamos nosotros para dar el do de pecho

Voz 2 01:07 dar todo todo todo es más cosas

Voz 0542 01:10 que no los quieren contar efectivamente para descubrir cosas como las que encuentro en esas webs de referencia nuestras webs de referencia de repaso semanal que hago en el que me encuentro cosas como ésta dice Naiara Manero en su blog habitualmente recibo muchas consultas sobre el tamaño el grosor la forma al pene también habitualmente me pedís que hablen el vídeo que hable en un vídeo sobre los famosos ejercicios de Yeltsin de modo que a petición popular aquí os lo traigo y coge y experimentando punto es lo explica pero yo no lo había oído en mi vida

Voz 6 01:48 de hecho el nombre este ya Elkin bueno no se puede decir ella eh buenas noches cuya la maleta

Voz 7 01:54 hola muy buenas noches has de nosotras no sobre todo a mí solamente con con

Voz 8 01:59 la presentación de de Lyon el señor Michel quienes C al que tú te refieres qué pasa que la tenía tremenda o cómo va esto

Voz 9 02:06 no hombre al revés la tendría pequeña y la querría más grande

Voz 8 02:10 se inventó hasta una unos ejercicios que pudiese crecer a hacer crecer el miembro

Voz 9 02:17 SER teóricamente sí sí sí si buscáis por internet a encontrar un montón de información sobre esto tutoría les foros con experiencias buenas de información sobre esto es grandísima a lo que se comparte va a mí no me gustan especialmente que Naomi a mí no me gusta nada esto pero bueno petición popular yo me debo a mi seguidores así que si hay que hablar de ello se habla

Voz 7 02:44 pues te hace Sexología además cuéntanos qué es el Yell

Voz 9 02:52 son ejercicios manuales tipo masajes que se supone que sirven para aumentar el tamaño o el grosor del miembro viril

Voz 7 03:01 hay algún herencia de que así sea será hemos medido antes y después

Voz 9 03:05 bueno pues los chicos cuentan en los foros que se que se puede lograr hasta incluso cinco centímetros

Voz 7 03:11 quién era bastante que de estirar básicamente

Voz 9 03:18 en serio a ver el tema

Voz 10 03:21 que hay hay que partir de una base muy importante

Voz 9 03:23 que es que el pene no es ningún hueso ni un músculo e dos no son hueso bien me son músculo entonces no se puede entrenar y elegidos eh que principalmente su función es llenarse de sangre para la erección entonces y conseguimos aumentar el flujo de sangre que llega sí que visual me parece más grande bueno de hecho estos aprecian distintos momentos de de la excitación del hombre no en una relación sexual se puede ver una masturbación

Voz 7 03:52 sí eso eso es eso es la base no es decir el el pene cuando ésta flácidas más pequeño y es cierto que cuando está directo aumenta de tamaño con esa esa es la base del señor Yeltsin

Voz 9 04:07 bueno lo que explican es que si tú insista exista es insiste en tirar básicamente es tirar una piel se va a hacer más grande al esto lo vemos pues con con otras zonas del cuerpo con las orejas tribus africanas que andan partes del cuerpo no

Voz 7 04:24 cierto pero lo que ocurre

Voz 9 04:26 es que si tú estás haciendo esto permanentemente igual consigues algún resultado pero sí para la piel vuelve a su sitio sea tu cuerpo vuelva a ser el que además esto no lo haces de pequeño cuando estás creciendo no durante el desarrollo sino que ya es adulto con lo cual la capacidad de cambio es mínima a mí estos ejercicios la verdad que me parece más tiempos a una moto que nos venden paran bueno no implicarse lo verdaderamente importante que es mejorar la autoestima darse cuenta de que esto del tamaño no es tan importante que uno no es más macho

Voz 11 05:02 muerte en más grande esto esto es a la vez

Voz 7 05:05 las tres que uno no es más macho decimos las tres a la vez

Voz 11 05:08 a entender la más grande

Voz 7 05:12 portando armas blancas

Voz 12 05:14 esta pero a mí me recuerda a casa a pesar de que tengo una memoria espectacular para la teletienda ya al halagador de pene que salía por las noches

Voz 7 05:24 que era ya es extender lo vean si no es lo mismo pero con una máquina claro pero con la mano no exactamente lo mismo pero con la mano a ver qué malo no no consiste masturbarse masturbarse semana es es tira no no no nos vamos a ver un segundo sondeo a ver yo tengo te pone nervioso porque vamos a ver

Voz 8 05:45 yo tengo ese hijo en esa edad en la que no dejo de echarle el pellejo para atrás

Voz 9 05:52 esto es justo lo contrario bueno se puede hacer con pellejos y movimiento es al contrario dado también puede hacer escala tanto como El Pinar sino como si fuera un masa vale el movimiento sería más o menos para entendernos los oyentes no sí sí yo uno mi dedo índice mi dedo pulgar al una forma de o de Círculo puedo más Sahar el pene haciendo movimientos hacia la punta de forma intensa como si fuera inmovilizar la sangre vale una y otra vez vale pasito intensamente hacia adelante así haríamos un movimiento de forma que mejoramos la circulación así sería como un alargamiento del pene pero claro cuántas veces tienes que repetir esto a lo largo de toda tu vida además lo que lo que comentan en los foros los chicos es que si lo hace es más despacito al mejorar más tu tu circulación sanguínea lo que vas a contribuir también al aumento del grosor

Voz 7 06:59 esto también habría que verlo hija de mi vida

Voz 8 07:02 yo es que estoy impresionada una duda otra duda más claro esto no te queda otra que hacerte Lotus solito porque no no como que no vale me pongo yo hacérselo al que tenga esto este pequeño esa pequeña cuestión de quién era alargar su pene por mucho que insista en que me da igual el tamaño que tengas UPN como Evita excitar si es que se les

Voz 7 07:30 la dura vale no hay por evitarlo a menos mal que claro es que estaba todo el rato pensando digo ese momento dando

Voz 8 07:37 le vamos a ayudar a mi a mi chico a mi compañero a mi amigo claro el otro empalmando como el cerrojo de un penal Itu ahí claro esto no dificulten absoluto los ejercicios del señor de llegue

Voz 9 07:53 lo ideal sería hacerlo con cierto nivel del procesamiento pero no en una erección total

Voz 7 07:58 vale porque no es una masturbación me hecho

Voz 9 08:01 no tienen porque ser del todo placentero hombre es estimulante pero pero no es una masturbación es lo normal es que haya cierto nivel de engrosar miento claro porque estamos ayudando la sangría circular porque uno no puede ser placentero pero no es para lograr una erección total en Izmir ahí porque evitar la tampoco en el sentido contrario

Voz 0542 08:21 va a más allá del hecho de que claro esto favorece lo que decías que que no acepten el tamaño que tienen de manera natural genera complejos tiene alguna otra contraindicación por la que no te guste o a nivel salud sexual son inocuos

Voz 9 08:37 en sí mismo lo que es el ejercicio puramente es totalmente inocuos no te vas a hacer daño por esto no tienen ningún tipo de problema si es verdad que hay los chicos utilizan anillos constructores vale que son anillos que se ponen en la base el pene para retener la sangre para que visualmente parca mayor tamaño ya esos anillos si se utilizan durante mucho tiempo lo que hacen es retenerla en el mismo punto y eso no es saludable al lento es el único consejo sería que estos anillos Nos utiliza más de veinte minutos seguidos por decirlo así pero por lo demás malo no es vale eso es la parte buena de la historia

Voz 8 09:15 el lo que sí que me gusta es que desde el principio hayas dicho que no estabas de acuerdo y que realmente cuando alguien tiene un problema porque considera que supone que UPN es muy pequeño de B empezar a aceptarse lo primero y lo segundo no te parece que también a innovar en su vida sexual buscar cómo

Voz 9 09:40 claro es que la pregunta esta pregunta la formuló muchas veces pero es el para que sean para que necesitas tú un pene grande vale visualmente puede ser atractivo muy bien también te puede parecer atractivo pequeño esto para gustos colores pero funcionalmente funcionalmente para que lo está sí vale tenemos la creencia de que un pene grande da más placer no es cierto de hecho son los que más problemas es el placer femenino no necesita ni siquiera un pene que esto suena muy radical pero es que es verdad estamos muy obsesionados con el tamaño pocos lesionados con otras cosas que a nosotros al menos nos interesa mucho más yo creo eh a la mayoría de las mujeres que me están escuchando

Voz 8 10:30 esta zona que hayamos dicho tres mujeres en este estudio