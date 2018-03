Iniesta: "Hay dos opciones: seguir o marcharme. Es una decisión que tendré que tomar"

Voz 0017 00:00 qué tal Manolo buenas noches pues sí aparece por aquí Andrés Iniesta el capitán del Barça primer protagonista del Fútbol Club Barcelona vamos a escuchar

Voz 0165 00:07 en directo en El Larguero objetivo cumplido su siguiente eliminatoria hay que felicitar a felicitar al equipo a la gente porque lo todo el partido de forma espectacular oí y eso pues es importante para para poder

Voz 0017 00:26 Andrés al final esto dura lo que prácticamente quiere el Rey Messi no God Save the King decía este tipo en la grada del Camp Nou vamos es el Rey

Voz 0165 00:34 bueno pues es difícil añadir algo algo nuevo sobre sobre Leo tal y como he dicho antes ha pagado nosotros club creo que es una bendición que que pueda estar con nosotros y eso pues nos acerca mucho más a a los objetivos Si el reto pues es estar bien para para está mucho más cerca final pues queda lo más lo más bonito pero lo más difícil si la la vez intentaremos pues seguir acercándonos

Voz 1 01:01 pues hay que destacar tu compromiso y el de Piqué no forzando para estar cómo estás has acabado el partido bien

Voz 0165 01:09 bueno ha merecido la pena el esfuerzo entre comillas no al final o futbolista lo que queremos has estado en el campo hoy era un partido muy muy importante dentro de las posibilidades pues se ha hecho todo para para estar allí y la verdad es que todo ha ido mejor que él lo pensado por lo tanto pues eso ha sido lo lo importante no ha merecido la pena hay ya seguir domingo tenemos

Voz 2 01:35 a partir de hoy ha sido un día importante sobre todo para dos jugadores para de Emelec ha marcado su primer gol e por la celebración da queda claro que era un gol de grupo también de Vestuario y sobre todo la ovación del Camp Nou Andre Gomes

Voz 0165 01:47 sí o no cosas cosas muy positivas

Voz 3 01:50 eh bueno entre todo

Voz 0165 01:53 los soy de los que piensa que que los jugadores

Voz 4 01:55 hemos de dar

Voz 0165 01:56 motivos a la gente para que para qué

Voz 4 01:59 sesenta a ese afecto esa

Voz 0165 02:01 esa complicidad la gente pues sabe que que necesitamos de ellos y al final pues ese binomio es el que el que no ahora más cerca indudablemente que hoy es un partido para salir reforzados seguir el camino no que que es lo que lo que tengo que hacer si me preguntan si espero algún partido más duro se sin partido un partido duro un partido intenso desde dentro pues quizás Édith distinto a lo que a lo que se puede percibir desde fuera pero bueno Bono es una eliminatoria incluso con con el dos cero sabes que si te hacen un gol pues estás en en el filo otra vez igual no ese tercer gol pues no sado ha dado la tranquilidad necesaria para para acabar pero que como he dicho al inicio felicitar a todo sí

Voz 1 02:49 seguir de cara al sorteo de del viernes el hecho de que tocar un rival español crees que sería positivo negativo por el hecho de que os conocéis mucho más eh no sé cómo deberías

Voz 0165 02:59 bueno sí

Voz 5 03:01 te preguntan es la típica pregunta

Voz 0165 03:03 no siempre pero pues bueno quizá los españoles por el hecho de conocernos más de de estaba más habituados a jugar entre nosotros pues no no los querrías pero bueno al final a la hora de de disputar una eliminatoria de este tipo cualquier rival más allá de eso la Champions tiene que que es un partido regular pues te puedes quedar fuera no entonces independientemente del rival lo que tenemos que hacer

Voz 6 03:28 también nosotros tres ya sacan otra valla sabéis máis al Barça pero no sé con veus a Busquets día te preguntan

Voz 0017 03:35 Busquets que acabado el partido con un pisotón en el pie derecho también por Jordi Alba

Voz 0165 03:40 bueno esperamos que sean sean sean mínimos Si Ivonne que puedan puedan estar disponibles para para el domingo entiendo que que lo de Bush y pues que se ha tenido que retirar con con ese golpe ahí en el en el pie pues vamos a ver qué pasa pero bueno esperemos que no sea nada bueno Pedro es un es un amigo un compañero hoy todas las cosas agradables que le pueda suceder pues es es es una alegría para para todos evidentemente que que es un juez por qué ha sido muy importante en este club que la gente al final pues agradece agradece todo eso Juan preguntan si están si está bien él a nivel físico sea mucho Bono ha esforzado lo que tenía que forzar más o menos ya estaba un poco todo todo hablado tampoco

Voz 5 04:36 después de este tope

Voz 0165 04:38 todo tampoco era recomendable muchos muchos minutos si lo que he estado en el campo pues he intentado estar a tope hay y como he dicho al inicio puesto ha salido ha salido muy bien para que eso pues ha sido mínimo y lo importante de hoy pues sea o sea que estamos en la siguiente

Voz 1 04:55 el rondo Andrés tenemos Andrés Iniesta por mucho tiempo aquí en el Barça

Voz 0165 04:59 bueno es una a una decisión que nosotros os daré después de del club que es el primero que se tenga que enterar como sabéis antes del treinta abrir pues tengo que tomar una decisión hay a partir de ahí pues la decisión que sea siempre siempre lo he dicho que será la la más honesta para para mí para el club entonces veremos aún quedan unas semanas a vez queda menos pero pero bueno ya ya nos enteraremos

Voz 0017 05:29 dice que te planteas salir no te planteas marcharte

Voz 0165 05:33 te has marcharte bueno hay dos hay dos opciones seguir seguirlo o marcharme y por lo tanto pues es una una decisión que que que tendré que que tomar no no cambia nada del del discurso que que dice cuando cuando renové