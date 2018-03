Marcos Alonso: "Fue penalti claro"

Voz 1 00:00 sí mano que estamos con Marcos Alonso escuchamos su primera respuesta yo creo que que sí

Voz 2 00:06 hemos dado la cara durante toda la eliminatoria hay bueno hemos tenido mala suerte de que Aragón hay íbamos concedido demasiado a un equipo que que no se lo puedo hacer nada no el penal para mí Bennati claro y no sé como se verá en la tele pero pero

Voz 1 00:27 hemos penalti aparece Marcos que se puede hacer lo que se puede hacer ante un Messi así Marcos

Voz 2 00:33 sí está claro que tienen jugadores muy bueno Si bueno pues como te he dicho no les podíamos dejar nada Hay bueno añado tres veces y nos han metido tres goles nosotros hemos llegado no sé seis siete y mi sino es el palo es otra cosa

Voz 1 00:53 y así es complicado todo lo que ha querido preguntan por la influencia de Messi sobre el juego otra vez

Voz 2 00:59 ha querido Messi lo que ha querido el palo oí sí muchas cosas no yo creo que Messi obviamente es es es marca la diferencia pero pero bueno pues eh también eh creo que nosotros no lo hemos estado mal

Voz 3 01:14 resultado

Voz 1 01:16 demasiado en cualquier caso crees que es justo a la clasificación del Barcelona independientemente de del juego de ambos equipos sí sí sí sin duda justa porque ellos han metido las que han tenido y nosotros no

Voz 2 01:30 Nos que a nuestro partido deriva de que pelear para para volver a estar en Champions el año que viene vamos pues la FK que tenemos partido este domingo oí meternos en Champions en Liga

Voz 4 01:44 le preguntan por el partido de ida y cómo ha influido ese partido en la vuelta después de un

Voz 2 01:50 que un fallo tonto nuestro oí Ivo no perdonamos también tuvimos mala suerte que te pero vamos al poste dos veces y tuvimos alguna ocasión más pero bueno así ya ha dado oí es lo que hay no he a pensar ya en en en lo que nos queda a nosotros sí y pelear para para volver a jugar también el año que viene sin duda no armó la pierna para para tirar ahí y me desequilibra por por por detrás si me tocara a también la pregunta es determinante la jugador estoy para para meter gol pero pero bueno a mí si en esa en esa jugada sin duda