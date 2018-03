Rosa María, desde Carolina del Norte: "En el velero que nos compramos apareció una nota de los anteriores dueños"

Voz 3

00:05

buenas noches Macarena bueno mira Macarena yo tú a contar que en una oportunidad yo vivía en Sudamérica y con mi esposo compramos un barco velero no compramos por medio de otra persona y cuando lucieron unas llaves hicimos al velero Nos encontramos una tarjeta en la que decía que esperaban los dueños que no lo habían vendido por medio de otra tercera persona los dueños anteriores nos decían que esperaban que el tuviésemos tantos tiempos tantos momentos felices en el barco como ellos lo sabían tenía bonito por supuesto de eso llegó pero bueno más tarde después de unos años cuando ya ya ya no ya no teníamos el barco compramos una casa en un balneario estoy hablando de Sudamérica que vivía entonces compramos una casa en un balneario ya cierta distancia en el jardín teníamos un tipo barbacoa y churras que la que leía Mamma vienen tienen cerca de la casa había un grito en un jardín que mantenía conexiones para llegar a esa otra parte de ver el otro lado de jardín viento relativamente cerca de la casa entonces a mi se me ocurrió una vez que estábamos manipulando esas cosas meter un ratito besos de mermelada que que a veces ponen en los hoteles es nuevo ayuno un fresquito de sus vacíos y una notita dentro y casi casi que repetir lo que me habían deseado en el barco que bonito simplemente puse ojalá que sean tan felices en esta casa como lo hemos sido nosotros entonces lo guardé en una cajita esa de de conexiones en el jardín que yo supongo que los que compraron una casa después tuvieron que ganó un día porque hace poco que ha hace poco espacio en tres años que la a la vez Lille me quedé viuda bueno vendimos la casa