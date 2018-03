Mariano: "Tengo esperanza de ir a la Selección"

Voz 1375 00:00 hola qué tal pues muy bien y tú bien muy bien qué tal ha ido la tarde viendo fútbol lo que sí sí sí qué te ha parecido el Barça Chelsea

Voz 1800 00:11 bueno rival estaba muy bien y estaba a la altura

Voz 1375 00:15 joe es que fíjate que decíamos bueno en general se decía no sé si tú no podías pensar también no que éste podría ser un año bueno para los clubes ingleses pero ya vistes United ayer eliminar el Sevilla el Chelsea hoy eliminado por el por el Barça no sé tampoco parece el tótem han eliminado por la Juve

Voz 1800 00:36 sí sí la verdad es que empezamos muy bien en grupo no pero ahora me han caído los tres Si bueno sólo queda al Liverpool

Voz 1375 00:44 si el City y el City de Guardiola el de quedan dos hay bueno y Messi que te parece esté no no esté no descansa eh

Voz 1800 00:52 no verdad una noche oí

Voz 1375 00:55 junto a una de las suyas no una de sus noches oye viendo como está ahora Messi el Barça viendo cómo está tu Madrid a quién ves mejor ahora mismo

Voz 1800 01:07 pues lo todos estamos a un grandísimo nivel pero bueno yo yo me decanto por el mal eh por favor que va a ser

Voz 1375 01:12 tengo que me están oyendo la te los madridistas a ver si va a decir que te de Qantas por el Barça ahí te de Herrera me vamos esta noche ya si tiene el mismo nivel que ellos o no o por debajo

Voz 1800 01:23 el City tanto como en Champions está a un nivel muy fuerte habrá que verlo cuantas al frente contra uno dos

Voz 1 01:29 también verdad la verdad que sí bueno pues veremos a ver qué dice el el sorteo de cuartos de del viernes donde habrá tres equipos españoles el Madrid y el Barça y el Sevilla Iván

Voz 1375 01:40 Ana vosotros jugáis contra contra los rusos no después de haber ganado cero uno en la ida en Moscú que también queréis estar en ese bombo de cuartos no

Voz 1800 01:48 sí así es mañana tenemos otra prueba en casa ante nuestra ficción en que tenemos que ganar

Voz 1375 01:55 aprovechar o a intentar aprovechar para hacer más goles no que está siendo tu fuerte este año Mariano

Voz 1800 02:00 sí así es sabiendo cayendo bien y bueno contento

Voz 1375 02:03 claro que sí a si llevar las cuentas de todos los que has marcado o no sé cuántos en total dieciocho muy bien muy bien sí señor dieciocho y seis asistencias en treinta y seis partidos me me he pasado José Palacio un dato me dice Manu es el delantero seleccionable por España que más goles lleva en todas las ligas porque por ejemplo Iago Aspas llegaba diecisiete Rodrigo lleva quince Morata lleva doce Diego Costa lleva seis aunque es Brega Juan buenos partidos tú llevas dieciocho más que ninguno

Voz 1800 02:34 sí muy contento de que la temporada si pues este sabiendo también te lo esperabas así lo primero bueno a lo mejor me espera una adaptación tan rápida pero pero bueno estoy contento de cómo me han acogido aquí bueno de quemando me

Voz 1375 02:54 tú te has ido a Francia para jugar para tener minutos para hacer goles y lo estás haciendo me imagino que para estar en ese escaparate Julen Lopetegui también se fíjate

Voz 1800 03:06 sí así es no viene aquí a Francia para para sea importante no para para para perder y bueno sería para mí una ilusión muy muy grande pues están en una convocatoria de Nájera no

Voz 1375 03:19 tienes alguna esperanza

Voz 1800 03:22 bueno no claro claro que tengo que tengo

Voz 1375 03:25 porque porque todo todo el mundo hace las quinielas no Diego Costa hay Morata son fijos y luego Yago Aspas Rodrigo joder no nadie habla de Mariano llevas dieciocho goles

Voz 1800 03:36 sí bueno la verdad es que ellos están haciéndolo muy bien no vienen vienen haciéndolo muy bien no hace mucho tiempo ya llevaban bastantes veces con la selección y bueno yo yo estoy pensando ahora

Voz 1375 03:45 ya además de poner tres escaparate para que la selección algún día mire y diga que temporada no está siendo Mariano también te fuiste a Francia para algún día volver al Madrid

Voz 1800 03:58 bueno yo vine a Francia ahora tengo contrato con ellos cinco años yo estoy muy contento aquí pero sería sería algo increíble no volver a Madrid

Voz 1375 04:07 y cuando ves y oyes o el Madrid necesita un nueve porque Benzema no está bien porque tal pues ahí estaba yo

Voz 1800 04:17 sí bueno no pero yo en ese momento con el club decidimos que lo mejor era salir y bueno yo estoy contento de cómo ha negado las cosas aquí bueno también dentro de el tiempo que pasa allí

Voz 1375 04:29 si alguien del Madrid hablado contigo durante el año durante la temporada

Voz 1800 04:32 sí bueno hablando con compañeros no hay tanto yo felicitándole como como ellos a mí bueno muy contento por todo

Voz 1375 04:41 pero alguien del club un alguien del cuerpo técnico alguien de la directiva de te han dicho oye Mariano vaya temporada en que estás haciendo no no no eso compañeros si no qué te parece el año está haciendo Benzema

Voz 1800 04:55 bueno la verdad es que estoy haciendo un buen año no que a veces que no nada dentro los goles pero la verdad es que está jugando muy bien asociándose bueno al equipo con él está ganando la verdad que pena Aguero

Voz 1375 05:08 juega en la selección no me imagino que hay en Francia no sé cómo está el debate de Benzema que saca yo de la selección y que y que no tiene sitio no el que no ir al Mundial

Voz 1800 05:16 sí eso eso parece no pero pero bueno es un grandísimo delantero que podría estar ahí

Voz 1375 05:22 bueno no está como claro además del partido de mañana contra el CSKA de Moscú jugáis luego el fin de semana contra el Olympique de Marsella que mañana es rival del Athletic Club de Bilbao y hay hay preocupación evidentemente el resultado que el Atleti perdió tres uno en el Velodrome de Marsella pero también por los por los ultras del Olympique de Marsella en que cuando juega contra ellos hijo repite este fin de semana otra vez tan peligrosas son los ultras del Olympique de Marsella

Voz 1800 05:51 bueno nosotros tuvimos el primer partido en casa no entonces no te puedo decir pero sí que es verdad que aquí tienen mucha fama de que de que son muy muy fuerte muy bueno nosotros no vamos a enfrentar a Panahi pensemos también tener una victoria hay ya ver también qué pasa

Voz 1375 06:09 contra el Bilbao con quién vas con el Athletic Bilbao con el Olympique mañana volverán Atlético de Bilbao que adivinen al Marsella y así vaya tocado para el partido vuestro no oye qué tal te has hecho a a la vida en Francia donde donde vives en León en qué zona de Lyon Vives

Voz 1800 06:26 vivo más o menos cerca del centro muy bien estoy muy contento de cómo cómo se vive aquí