El Larguero: La clasificación del Barça con una nueva exhibición de Messi y las declaraciones de Iniesta sobre su futuro (14/03/2018)

Voz 1 00:00 la bien

Voz 2 00:47 muy buenas noches aquí estamos los de El Larguero para hacerte compañía hasta la una y media cuando se han terminado las

Voz 1375 00:54 los octavos de final de la Liga de Campeones y España vuelve a mandar e como país con más equipos en el sorteo del viernes doce del mediodía en Nyon con seis Chen como maestro de ceremonias para el sorteo de cuartos donde van a estar Real Madrid Sevilla Fútbol Club Barcelona como representantes españoles City Liverpool como ingleses Juve Roma como representantes italianos Ivair de Munich como representante de Alemania la gana al Barça tres cero al Chelsea Gol de Messi minuto tres Golden velé que ha sido titular al igual que Iniesta minuto veinte Gol de Messi en el sesenta y tres en el otro partido ha ganado el Bayern uno tres ya había ganado cuatro cero en la ida así que todo sentenciado en esa eliminatoria el viernes comodín el sorteo enseguida todas las opiniones tenemos sanedrín Ramón Besa Jordi Martí Marcos López Lluís Flaqué enseguida los protagonistas primero sale por ahí en unos en uno segundo está punto comparecer Iniesta yo es la que en el Camp Nou muy buena flaco

Voz 1296 01:51 hola qué tal muy buenas desde la sala de prensa que acaba de empezar más tarde al habitual la rueda de prensa de Antonio Conte todavía no ha comparecido Valverde el primero respuesta de contar su terrible el primer gol regidor a los dos minutos que no han tenido suerte con los postes y que Messi es el que explica el resultado final nada comparece berciano está

Voz 1375 02:06 cuando conté en directo antes de que salga Valverde ya me pide paso Adriá Albets comparece por ahí Andrés Iniesta Adrià hola

Voz 0017 02:12 qué tal mano buenas noches pues sí aparece por aquí Andrés Iniesta el capitán del Barça primer protagonista del Fútbol Club Barcelona vamos a escuchar

Voz 0165 02:20 mira en directo en El Larguero objetivo cumplido siguientes siguiente eliminatoria Hay que felicitar a felicitar al equipo a la gente porque lo todo el partido de forma espeta

Voz 0017 02:32 hablar de eso pues eh

Voz 1375 02:40 te quiere el Rey Messi no God Save the king

Voz 0017 02:43 ya este tipo en la grada del Camp Nou vamos es el Rey

Voz 0165 02:46 Mou es es difícil añadir algo algo nuevo sobre sobre Leo y como he dicho antes a para nosotros club creo que es una bendición que que pueda estar con nosotros y eso pues nos acerca mucho más a a los objetos digo Si el reto pues es estar bien para para estar mucho más cerca final pues queda lo más lo más bonito pero lo más difícil a la vez intentaremos pues seguir acercándonos

Voz 0047 03:13 pues hay que destacar tu compromiso y el de Piqué no forzando para estar cómo estás acabado el partido bien

Voz 0165 03:21 bueno ha merecido la pena el el el esfuerzo entre comillas no al final no futbolista lo que queremos es estar en el campo hoy era un partido muy muy

Voz 0301 03:32 por delante dentro de las posibilidades pues se ha hecho

Voz 0165 03:35 todo para para estar aquí y la verdad es que todo ha ido mejor que es lo pensado por lo tanto pues eso ha sido lo lo importante no ha merecido la pena hay ya seguir domingo tenemos

Voz 3 03:48 a partir de hoy ha sido un día importante sobre todo para dos jugadores para de Emelec ha marcado su primer gol e por la celebración da queda claro que era un gol de grupo también

Voz 1296 03:56 Vestuario y sobre todo la ovación del Camp Nou Andre Gomes

Voz 0165 03:59 sí o no cosas cosas muy positivas y bueno entre todos los que piensa que que los jugadores debemos de dar motivos a la gente para que para que esa ese afecto y esa

Voz 0765 04:13 esa complicidad la gente pues sabe que

Voz 0165 04:16 que que necesitamos de ellos y al final pues ese binomio es el que el que no Sara buenas indudablemente que hoy es un partido para para salir reforzados seguir el camino no que que es lo que lo que tenemos que hacer me preguntan si espero algún partido más duro va sin partido de un partido yo duro un partido intenso desde dentro pues quizás Édith distinto a lo que a lo que se puede percibir desde fuera pero bueno Bono es una eliminatoria incluso con con el dos cero sabes que si te hace un gol pues éstas en en el filo otra vez igual no ese tercer gol pues no sado ha dado la tranquilidad necesaria para para acabar pero que como he dicho al inicio felicitar a todo sí

Voz 0047 05:01 voy a seguir de cara al sorteo de del viernes el hecho de que un rival español crees que sería

Voz 4 05:07 positivo negativo por el hecho de que os conocéis mucho más

Voz 0047 05:09 no sé cómo deberías

Voz 0165 05:11 bueno si te preguntan es la típica pregunta es siempre pero pues bueno quizá los españoles por el hecho de conocernos más de de estaba más habituados a jugar entre nosotros pues no no los querrías pero bueno al final a la hora de de disputar una eliminatoria de este tipo cualquier rival más allá de eso la Champions tiene que que es un partido

Voz 4 05:35 hablar pues te puedes quedar fuera no entonces

Voz 0165 05:37 demente del rival lo que tenemos que hacer

Voz 5 05:40 está bien nosotros no traballo ahora máis al Barça pero no sé con veus a Busquets y a

Voz 0017 05:46 tan por Busquets que ha acabado el partido con un pisotón en el pie derecho también por Jordi Alba

Voz 0165 05:52 a bueno esperamos que sean sean sean mínimos Si Ivonne que puedan puedan estar disponibles para para el domingo entiendo que que lo que se ha tenido que retirar con con ese golpe ahí en el en el pie pues vamos a ver qué pasa pero bueno esperemos que no sea nada Pedro Bueno Pedro es un es un amigo un compañero hoy todas las cosas agradables que le puedan suceder pues es es es una alegría para para todos evidentemente que que es un juego por qué ha sido muy importante en este club que la gente al final pues agradece agradece todo eso Juan preguntas están si está bien él a nivel físico sea forzado mucho Bono ha esforzado lo que tenía que que forzar más o menos ya estaba un poco todo todo hablado tampoco después de este periodo tampoco era recomendable muchos muchos minutos

Voz 0765 06:55 en lo que está en el campo pues ha intentado

Voz 0165 06:57 a esta hora tope y como he dicho al inicio pues esto ha salido han salido muy bien para que eso pues sea sea mínimo y lo importante de hoy pues sea o sea que estamos en la siguiente

Voz 0047 07:07 el fondo Andrés tenemos a Andrés Iniesta por mucho tiempo en el Barça

Voz 0165 07:12 bueno es una a una decisión que nosotros os haré después de del club que es el primero que se tiene que enterar como sabéis antes del treinta abrir pues tengo que tomar una decisión hay a partir de ahí pues la decisión que sea siempre siempre lo he dicho que será la la más honesta para para mí para el club entonces veremos aún quedan unas semanas a vez queda menos pero pero bueno ya ya nos enteraremos

Voz 0017 07:41 pero parece que te planteas salir no te planteas marcharte

Voz 5 07:45 claro planteas marcharte dio buena hay dos seguidos

Voz 0165 07:48 es una seguirlo o marcharme y por lo tanto pues es una una decisión que

Voz 1906 07:53 que que tendría que que tomar no no cambia nada

Voz 0165 07:56 del del discurso que que dice cuando cuando renové

Voz 0017 08:00 bueno pues con este mensaje Andrés Iniesta dejando en el aire su futuro un Andrés Iniesta que hoy ha reaparecido tras su lesión con buenas sensaciones

Voz 5 08:11 que no es nada nuevo pero hombre así de pronto como que parece que es algo nuevo nos lo recuerda

Voz 1375 08:18 antes del treinta de abril el mismo ha puestos a fecha antes del treinta abril tengo que dar una respuesta no sé si alguien está pensando en seguir yo sí parecería necesario decir eso pero bueno es algo que es verdad que tiene razón Andrés ya lo sabíamos que tiene que decidir si si yo no pero bueno ha dejado esa frase ahí que seguro que va a abrir un debate de nuevo sobre el futuro de Andrés Iniesta en el Barça el FLA que sigue conté en la sala de prensa si siguen Donna

Voz 1296 08:45 contó que dice que el Barça es uno de los favoritos para ganar esta Champions y se ha dedicado a Adriano

Voz 5 08:49 América repartir de elogios para Messi del que dice que sí

Voz 1296 08:51 el mejor jugador del mundo y es justo proclamarlo como tal condiciona todo el los resultados un jugador dice

Voz 6 08:56 de los que sólo aparece cada cincuenta años eh

Voz 1375 09:00 sí que habrá que ver qué pasa con esta frase de Iniesta

Voz 5 09:03 aunque yo creo que todos tenemos claro que si se va del Barça no se va a quedar muy cerca de Barcelona no

Voz 1906 09:09 no de hecho ya lo hemos explicado en la en la serie de hecho el incluso el mismo día que que renovó que que que el hecho de que renovara no significaba que Iniesta continuarán al Barça la temporada alguien te porque él lo tiene en la cabeza

Voz 1785 09:20 sí desde hace tiempo él no quiere ser un capitán

Voz 1906 09:22 en el banquillo quiere ser útil en el campo no quiere para que nos entendamos vivir la última temporada que vivió Xavi Hernández se quiere marchar digamos eh

Voz 1375 09:30 cuando sin

Voz 1906 09:32 yéndose futbolista sino viviendo en la en la sombra lo tiene en la cabeza desde hace tiempo yo mantengo mis dudas de que al final del paso porque lleva muchos años aquí pero exime la tuviera que jugar te diría que es un más del noventa por ciento de posibilidades que se marche de el Barça de hecho cuando el club lo lo renueva te cuento le promete la prima de final de contrato y ya la tiene firmada garantizada siempre y cuando no se vaya a un equipo de Europa

Voz 0165 10:01 el tienen la cabeza así se marcha hacerlo

Voz 1906 10:03 a China que tiene una gran oferta o o Estados Unidos y si lo hace el club Le Le pagarán

Voz 1375 10:09 igualmente la

Voz 1906 10:10 la prima de final de contrato porque entienden que se la merece lo han hecho con otros si Iniesta es de los jugadores que merece este este premio

Voz 5 10:17 esto lo ha dicho más de una vez se va del Barça no se va a quedar aquí para competir contra el Barça yo que sé en el Manchester lo que sea con el Chelsea en la Juve o en el Bayern es lo que hizo Xavi desde hace me voy a acatar o me voy a China a ganar dinero porque me apetece David termina apretaban el Barça pero no para competir contra el Barça para jugar la Champions pero bueno vamos a esperar a ver qué pasa con con Iniesta pregunta Marcos

Voz 1375 10:38 ya ya Marcos López y Jordi Martí a Ramon Besa pero estaba viendo las imágenes también en la tele queda estaba dando el partido sobre un gesto de Morata que cuando ha entrado en el Camp Nou lo habéis cometido en Carrusel deportivo con Dani Garrido durante la remisión ha habido un poco de delitos desde la grada de eres un paquete que malo eres y tal y hay la imagen en la que se lleva Morata la mano a sus partes pero bien llevada con dedicatoria a esa parte de la grada que le estaba gritando eso a gesto de Álvaro Morata dedicado a la grada para contestarle lo que le estaban gritando desde la desde la grada del que hablo en esa zona de la grada y y antes de ir con Valverde al que habrá que preguntarle Flaquer evidentemente

Voz 5 11:21 por eso me ha dicho Andres Iniesta enseguida estar Bolín sala de prensa ya tengo por ahí a Marcos López en el marco de Marco está acabando el artículo del periódico de Cataluña hola Jordi Martí

Voz 7 11:31 muy buenas buenas noches mano hola Ramón Besa qué tal muy bien buenas noches pues con esta banda sonora habitual cada vez que terminan partido del Barça en el Camp Nou se oyen por ahí los eh ya queda poco los preparativos que están poniendo el césped en condiciones

Voz 5 11:45 seguidas pregunta por Rodin buenas noches

Voz 7 11:47 buenas noches hombre Marcos están cuidando el jardín de Messi exactamente el jardín de Messi

Voz 0497 11:52 es un bonito nombre y enseguida pregunta por lo de Iniesta porque yo creo que

Voz 1375 11:57 era reflexión que me pide el cuerpo es el Barça está en cuartos en otro garantía de Messi a mí no me ha emocionado el Fútbol Club Barcelona a mí ahora os preguntamos vosotros me pareció un buen partido de un Barça que sigue defendiendo pero vamos como perros la la leche que bien defienden pero otra vez Messi es el que lo decide todo no sigue sin sin enamorarme este Barça he leído por ahí no sé dónde que el Barça da un recital de fútbol pues chico yo no lo he visto ahora Messi me da a mí que es el año de Messi no se porque pero me da a mí que este es el año de Messi importante que hace lo que quiere cuando quiere y como quiere ahora os pregunto por eso hoy

Voz 8 12:32 por lo de Iniesta por supuesto pero cogemos un coche directos a Barcelona al jardín de Messi el mundo está lleno de contradicciones como que es posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día que te lo dan sin pagar entrada mantenimientos incluidos y seguro

Voz 9 12:44 por riesgo diga el pueblo no hubo Risto todo un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con My renting está contrariado también un golfo Warrick por solo diez euros al día oferta lo por seis euros al día Golf por diez euros al día como paguen más renting consulta condiciones hemos bajen punto es falsa

Voz 1375 13:02 doce casi menos cuarto una menos en Canarias estamos en el tiempo de sanedrín de El Larguero con Jordi Martí con Ramon Besa Marcos López con Lluís Flaquer esperando protagonistas creo que va a empezar enseguida Valverde no Flaqué con aquí está por ahí en la sala de prensa enseguida volvemos con él porque me dicen que ha terminado enseguida empieza a Valverde bueno antes de preguntar por lo de Iniesta que evidentemente alejados a frase ahí que merece vuestra opinión

Voz 5 13:26 con qué os quedáis por donde titulas por ejemplo Marcos

Voz 1375 13:28 el periódico

Voz 7 13:31 la noche en que yo llego una contra crónica y es la noche en que le metió dos goles metió metió el el que todo el mundo conoce y el que todo el mundo esto que que sólo regada Messi demente y metió uno que es que es quizás no tan visible que es cuando recupera que el balón e al disparo de Marcos Alonso de repente todos sus compañeros se tira encima de él y le agradecen ese gesto y esa sobriedad defensiva porque es evidente que la única tiene que ser Dios salve Rey Messi que es Hesse que es la pancarta que que ha exhibido

Voz 5 14:01 en el Camp Nou no sé qué pasará cuando se retire este tío no lo sé igual hay un eclipse lunar en Barcelona o un eclipse solar no sé porque en el fútbol mundial y no sé lo qué va a pasar pero algún día lo echaremos de menos porque lo que hace este tío cada partido ya no cada siete días sino cada cuatro cada vez que le da la gana es de otra galaxia sale Valverde aquí

Voz 1296 14:21 si acaba de empezar Valverde sigue ese escuchábamos las primeras impresiones del entrenador

Voz 5 14:24 por ahora Bolton Jordi con Ramón escuchamos al técnico

Voz 0588 14:27 su gol en la primera jugada Easy Nocilla ellos tener la eliminatoria cuesta arriba con el cero con el cero cero con el con el uno cero pues han tenido que dar un paso adelante entonces lo han hecho iraquí y claro ellos tienen jugadores muy fuertes se ha habido momentos en los que en sí cuando otra vez recogió el rechace porque lanzaban casi siempre aguilucho cuando cogió el rechace sus cuentas tanto Willian como como Hazard pues teníamos dificultades porque luego en el uno contra uno son jugadores potentes y nos teníamos que juntar ahí pero también disfrutábamos de un espacio que antes que se preveía que íbamos a tener así no ha se ha llevado el segundo gol entonces la verdad es que ha sido un partido el que hemos sufrido mucho porque ellos han apretado hoy bueno sino sacaban al hablaré algún peligro en el segundo tiempo también yo creo que después con los cambios nos hemos ajustado más iraquí Nos hemos tengo que juntar un poco más atrás y ha venido también el el tercer gol en alguna opción más pero bueno ellos han demostrado aquí ser un equipazo con grandes jugadores y nosotros hemos en las usted eliminarlos primera veces suena bien si esto era bueno

Voz 5 15:45 enseguida vuelvo contigo Flaquer y si preguntas

Voz 1375 15:48 yo hago una represión sobre Iniesta volvemos rápidamente pero está compareciendo Pedro

Voz 11 15:51 toda la zona vista área le escuchamos

Voz 0047 15:54 muy buenos momentos hay un agresivo una vez más al Camp Nou por este gran recibimiento tan caluroso tan emotivo para el fútbol superior al barcelonismo

Voz 12 16:03 sí sí la verdad es que bueno ha sido una pena que ellos no consigue

Voz 0047 16:07 era marcar ese gol tan tempranero no porque bueno veníamos con nuestra idea nuestro planteamiento de partido y eso rompió un poco de Nuestra idea digamos pero después sí que el equipo también tuvo esa esa fuerza de coger el balón de poder atacar crear ocasiones tuvimos algunas para poder conseguir el gol y y bueno al final pues una pena no han sido superiores consiguiendo de esa victoria hay nada más nosotros intentamos luchar con con nuestras armas como digo no pudo ser y que bueno ahora pensar en los partidos que tenemos

Voz 11 16:35 de Copa de Liga para clasificarse en Champions Pedro recordaba una ovación así en el Camp Nou ovación así que cuando tú como jugador en el que no las recordaba su

Voz 0047 16:44 bueno ya cuando ya llevas tiempo fuera no evidentemente

Voz 12 16:47 eh no te lo esperas no como digo pero es

Voz 0047 16:52 un recibimiento espectacular no se traslada los momentos que que vivía aquí atrás recuerdos muy bonitos goles muy importantes que conseguí aquí títulos y bueno a eso la verdad es que digo no hay forma de poder agregó

Voz 1296 17:04 no permite vamos a trasladarle la pregunta Andrés Siniesta Andreas rostral Valverde sobre el futuro de Andrés Siniesta veremos qué qué le parece esa frase de Iniesta al entrenador del Barça Valverde

Voz 0588 17:15 muy personal que tiene que decidir él pues bueno cada uno tiene sus sus razones si decidirá yo creo que lo mejor para para él sí estará bien pero en cualquier caso horas mismo está con nosotros no me planteo yo nada nada más allá de de pensar en el futuro sino vivir el presente que es lo que tenemos ahora mismo

Voz 1293 17:38 qué es lo que

Voz 0588 17:40 intentar terminar bien la temporada Hay bueno yo ahí me sale veo muy bien vamos en todos

Voz 1296 17:46 es que hay detrás Lluís Flaquer en directo para El Larguero en la Cadena SER insistiendo en este tema se que estamos en la temporada en curso pero la frase Iniestas de hace unos minutos tú es capaz de de imaginar todo lo que ha significado un Barça sin sin Andrés bueno

Voz 0588 18:02 no vayamos muy lejos no yo creo que estamos dando pasos Van Gaal si a veces damos más pasos más adelante de lo de lo que sucede no no pienso en un mansa en un Barça sin sin Andrés porque ahora mismo estamos viendo un Barça con con Andrés y además estamos disfrutando eh

Voz 13 18:20 no quiero entrar en más de lo demás

Voz 14 18:23 si se si sigues las preguntas para volver

Voz 7 18:27 si le preguntan por desvele Elia pero dedicado durante este tiempo en su aclimatación y en ese sentido qué aspectos le han beneficiado ahora mismo para marcar su primer gol muchas gracias

Voz 0588 18:39 bueno pues a su aclimatación lo que no es que le haya perjudicado la perjudicados sobre todo bueno la fatalidad de las de las lesiones que que que bueno que el que el impresos contratiempo y luego hay que tener en cuenta que el viene de otro fútbol de otro de otra manera algo que viene de un equipo también ofensivo como es el Dortmund pero tiene que encontrar las claves en las que nos movemos nosotros a la hora de hablar de atacar juego de posición a la hora de defender tenemos que tirar la presión alta y nosotros somos un equipo tiene una gran presión tras pérdida que no queremos perder sí bueno vi lo o excusa elaborada sobre todo en un momento determinado cuando vamos a un equipo tan fuerte como el que nos hemos enfrentado hoy a la hora de de sacrificarse y estar estar para el equipo y la verdad es que da tengo que trabajar mucho el segundo tiempo has jugado ha tenido una acción defensiva fundamental porque era una clarísima de ellos muy bueno en eso está un jugador muy joven y tiene un largo recorrido por delante

Voz 13 19:47 buenas noches te diré

Voz 1375 19:50 pero Ernesto Valverde en la sala de prensa del Camp Nou estaba Santi Ovalle con Pedro que ha terminado ya el jugador del Chelsea con mucho cariño le han recibido en el Camp Nou ante hola

Voz 15 19:59 sí la verdad es que se ha acabado ya la comparecencia de De Pedro decía que vamos con Messi es difícil jugar cuando están el Estado que está pero sí muy feliz

Voz 11 20:12 no sabía no recordaba si había recibido alguna ovación igual el vistiendo la camiseta azulgrana pero muy contento a pesar de la derrota Pedro Roig

Voz 12 20:21 ha recibido a Pedro A

Voz 1375 20:24 a Cesc ha sido titular Fábregas ha sido titular Azpilicueta ha sido titular Marcos Alonso ya han salido desde el banquillo Pedro Morata habrá tenido una caras es que le estaba viendo durante el partido de madre mía

Voz 5 20:35 la clave para la cara de Fábregas era de decir quién me mandaría cambiar de camiseta dime

Voz 1906 20:39 te iba a decir que ha recibido el público del Camp Nou a Pedro muy bien a Cesc no tanto eh

Voz 1375 20:43 bueno para todos los gustos

Voz 12 20:45 que el que no ha recibido al que no ha recibido

Voz 5 20:48 más bien ha iba a Morata amorosa nada se ve que por cierto ese mal ese gesto del que os he hablado

Voz 1375 20:52 los puedo contar es información que lo ha hecho con todas las ganas de la apetecía hacerlo que no ha sido una especie de no que me está picando aquí no igual no ha sido no que has sido así cuando estaba encantado que malo eres qué malo eres eres un pague tres un paquete se ha llevado a sus partes pero con todas las ganas le ha dedicado un par de tócame ahí Isaac quedado tan a gusto una imagen que va a traer polémica también eso es lo que ha hecho Morata a la grada del Camp Nou después de que la grada del Camp Nou le dijera eso a Álvaro Morata pues a la espera de que termine esa rueda de prensa Ernesto Valverde y que Salgado un protagonista más por ahí con sí que con Adrià con Santi Valle estábamos con los primeros titulares deja el suyo

Voz 0985 21:34 pocos eh eh Jordi

Voz 1375 21:37 qué titular te deja el partido de hombre para mí

Voz 0985 21:39 yo pondría a ocho columnas con una foto de dos palmos Messi en el cénit de su carrera para mí Messi está en el mejor momento de su carrera en está en su mejor versión hoy ha hecho una exhibición de autoridad ahí no se este sería mi titular mes

Voz 5 21:56 hay Ramón por dónde vas mañana tu artículo tu crónica en el país

Voz 1785 21:59 hasta dormirse para mí ni es ni mejor ni peor

Voz 1576 22:03 es es diferente es un tipo que tiene que juega como un animal

Voz 1785 22:08 antes jugaba de dulce era

Voz 1576 22:10 se coronaba un juego coral del equipo y ahora el equipo de le ha dado la pelota en la juega el mes una nueva versión para mí es es es no no no quiero

Voz 1785 22:20 a utilizar adjetivos ha perdido

Voz 1576 22:24 los noni que se corresponden pero yo me quedo con lo de

Voz 1785 22:28 de de voraz carnívoro sea selectivo sea tiene una mirada a la pelota que le ha robado a Cesc íntimo amigo suyo es una señal de decir que no tiene ni amigos ni Enemy en compañeros en el campo de tiene una mala tienen una sangre tiene sangre en a en los ojos no sé hasta dónde va a llegar este mes

Voz 1576 22:47 porque yo no yo vio un mes y fiero en mi vida lo había conocido sea

Voz 1785 22:51 me parece un jugador dulzón teníamos

Voz 1576 22:53 eh ubicado en un equipo que era muy tan cándido que a veces incluso había gente que les reprochaba cómo jugaba ahora es el propio Messi el equipo es un equipo más animal que nunca

Voz 1375 23:03 que enseguida andamos más en el juego e con FLA aquí también

Voz 5 23:06 se suma al Sanedrín y sobre todo voy a preguntarse

Voz 1375 23:09 sí

Voz 0985 23:10 os gustaría Un clásico en cuartos pregunta creo que Jordi no logre ya te digo que no sé si te quieres ahorrar la pregunta es la mía puedes pasar palabra

Voz 5 23:21 el perfecto a Jordi no le preguntaré porque lo tenía claro el sorteo el viernes

Voz 1375 23:26 a las doce pero antes sale por ahí Marcos Alonso anoche hablábamos con su padre ahora sale el jugador del Chelsea Santi si mal

Voz 5 23:32 aquí estamos con Marcos Alonso escuchamos su primera respuesta que

Voz 1773 23:37 hemos dado la cara durante toda la eliminatoria hay bueno hemos tenido mala suerte de que Aragón hay íbamos concedido eh demasiado a un equipo que que no se lo puedo hacer nada no el penal para mí Bennati claro y no sé cómo se verá en la tele pero pero

Voz 11 23:58 hemos Marcos que se puede hacer que se puede hacer ante un Messi así Marcos

Voz 1773 24:05 sí está claro que tienen jugadores muy bueno Si bueno pues como te he dicho no les podíamos dejar nada Hay bueno añado tres veces y nos han metido tres goles nosotros hemos llegado no sé si hay siete y mi sino es el palo es otra cosa y así es complicado más pues el todo lo que ha querido preguntan por la influencia de Messi sobre el juego otra vez no lo que aquí Leo Messi lo que ha querido El Palo oí aquí muchas cosas no yo creo que me seguramente es es es va marca la diferencia pero pero bueno pues eh también eh creo

Voz 11 24:43 nosotros no lo hemos estado mal resultado

Voz 1773 24:47 demasiado en cualquier caso crees que es justo aquí

Voz 0985 24:50 las explicación del Barcelona independientemente del

Voz 1773 24:52 juego de ambos equipos sí sí sí sin duda ajustado porque ellos han metido las que han tenido nosotros no no eh bueno y no es que a nuestro partido que pelear para para volver a estar en Champions el año que viene vivos no vamos pues la FK que tenemos partido este domingo oí meternos en Champions de Liga lo preguntan por el partido de ida ahí cómo ha influido en ese partido no en la vuelta después de un fallo tonto nuestro oí Ivo no perdonamos también tuvimos mala suerte de que Le pero vamos al poste dos veces y tuvimos alguna ocasión más pero bueno así se ha dado hoy aquí lo que hay no eh a pensar ya en en en lo que nos queda nosotros Si pelear para para volver a jugar también el año que viene sí sin duda no armó la pierna para para tirar hay y me desequilibra ponente por por detrás si me tocara verla también la pregunta es determinante la jugador estoy para para meter gol pero pero bueno

Voz 12 26:09 y si en esa en esa jugada sin duda sigue hasta aquí las

Voz 5 26:13 preguntas para Marcos Alonso que Se marcha resignado por ese penalti que él considera claro y que no le han pitado y que ha sido un punto de inflexión en el partido pues nada sigo sin entender mi opinión con todo el respeto lo digo para Julen Lopetegui con el que hablaremos dentro de poco no hay nunca Marcos Alonso la selección sinceramente no entiendo por el nivel que está demostrando todos los partidos en Europa y en la Premier pero es una opinión bien igual tú tienes otra y no tiene nada que ver con esta a mí me sorprende que no hay

Voz 1375 26:39 he ido nunca a la selección Marcos Alós

Voz 0017 26:42 bueno por cierto acaba de salir un comunicado del Barça con respecto a la lesión de el Barça habla de contusión con herida en el pie derecho iban a hacer más pruebas en las próximas horas para saber el alcance exacto de esta pequeña les

Voz 5 26:58 ya ya habla más de nadie más del Barça

Voz 11 27:01 no de momento no creo que no va

Voz 0017 27:04 hablar nadie más porque esa marchado ya también Jordi Alba que era el último jugador del Barça que ese retiraba ya del vestuario

Voz 5 27:09 o Iniesta

Voz 0017 27:11 Iniesta en además en Radio si algo así hablaba en las teles pero en la radio Iniesta

Voz 5 27:16 pues nada esos son los protagonistas y alguna más enseguida lo escuchamos a termina también la rueda de prensa de

Voz 1296 27:21 verde nubla aquí sí con elogios para Messi dice que es una garantía estamos disfrutando dice Valverde de algo que aportar mucho en el tiempo satisfecho con la reacción solidaria dice del Camp Nou con Andre

Voz 6 27:29 Pomés aunque ya se la esperada por el como es la

Voz 1296 27:32 gente del Camp Nou también para Piqué que demuestra a pesar de esas molestias que arrastra en la rodilla que está en un grandísimo nivel

Voz 1375 27:39 pues nada es una cosa muy rápida íbamos con el Sanedrín hay que hablar de lo que ha pasado con André Gomes cuando entraba al campo de la gran noche de Messi y que que el Barça se mete por un décima vez seguida en los cuartos de final de la Champions lo que ha hecho Andrés Iniesta por supuesto y el resto de opiniones eh Jordi de Ramón con De Marcos y compañía le hemos preguntado a los aficionados del Barça saliendo del Camp Nou estaría un clásico en el sorteo del viernes en cuartos

Voz 11 28:05 mejor relacionados lo quiero la final para hallarlo la final de cerrarlas Champions éstas que tienen

Voz 2 28:13 York en la final también a la final para acabar ya acabar

Voz 12 28:18 digo que me encantaría porque somos mejores que ellos ha

Voz 11 28:25 no puedo porque al final no

Voz 5 28:28 no ganamos

Voz 11 28:29 es el equipo más fácil que no se puede tocar en cuartos en cuartos es el Real Madrid no a doble partido mejor doble partido Racing tiene mucha suerte Loli quedamos rápido

Voz 0047 28:41 por qué ganaremos No hay ningún problema que toque el Madrid de valientes los cementerios están llenos de cobardes también por lo tanto

Voz 11 28:51 no no no no porque no quiero hay que tenerlo puedo respeto una Roma por ejemplo porque prefiero que el movimiento otros del Madrid ni verlo en la final mejor en la final porque a Barroso aseguró ahora no los cuartos de final

Voz 25 34:04 El Larguero con Manu Carreño

Voz 12 34:07 el jazz

Voz 1375 34:10 tenemos mucha publicidad pero eso es una buena noticia para esta casa también aunque eso es una gran noticia doce y cuatro una menos en Canarias en tiempo de sanedrín con esa victoria del Barça por tres goles a cero ante el Chelsea Bruno Alemany que incorpora también hola Bruno muy buenas era Alvaro buenas noches parecía que iba a ser el año la temporada de los equipos ingleses pero otra vez llega la hora de la verdad y han pasado dos de cinco eh

Voz 0301 34:33 si al final pasa grandes sólo dos el manchas yo ya lo contábamos ayer de quedó eliminado ante el Sevilla que es una plantilla inferior a la verdad dejando un nivel bastante bajo el Chelsea yo creo que ha estado en el global de la eliminatoria por encima de lo que el resultado global te te deja pero es verdad que recibe un golpe durísimo porque en la Premier League todavía tiene que certificar que ni mucho menos lo tiene atado es quinto de hecho la plaza de Champions le queda por tanto sólo la Copa inglesa juega este fin de semana contra el Lester así que a ver cómo encara el tramo final de la temporada porque el golpe después de lo de esta noche es muy duro eh

Voz 1375 35:10 y si os parece Jordi Marcos Ramón fracking esté Barça más Messi dependió de que otros años sin quitarle ningún mérito a lo que está haciendo el equipo de Valverde pero da la sensación de que el equipo está muy bien armado muy bien arropado pero es Messi estamos a tus pies más que nunca sin claro es evidente ahora no estábamos hablando Pérez

Voz 1785 35:29 mente hemos pasado del Barça de Guardiola hemos pasado del Barça el tridente eso estamos en el Barça en el Barça de Messi totalmente osea porque además estamos refrescando la la previa de ayer en que hay unas de imágenes en que se ve a Messi a Valverde hablando sea Messi sabe que Valverde no le robara ningún protagonismo porque me Valverde está para colaborar lo que Messi sea más grande que nunca ya está el equipo de alguna forma en el campo sabe que lo que tiene que hacer es creo que la dicho Marcos en el carrusel sino estoy equivocado o sea al equipo sostiene a Messi cuando no cuando no en Messi no tiene la pelota osea el va esto en el Barça no había visto nunca es verdad que está Iniesta para serlo está que estar Rakitic para para correr pero los centrocampistas han perdido protagonismo respecto a los centrales y a los delanteros osea es un Barça más más fracturado más diseminado y que aprendido a defender sin el balón eso es una es un nuevo contexto es un nuevo Barça luego la gente puede decir que le parece bien o mal cuál es la diferencia que el Camp Nou lo acepta es tu antes habría provocado un Cristo de mil demonios porque la gente copita o la gente no le gusta porque Krishna tradicional ADN al estilo que esos está degenerando hacia otros sitios fíjate que a la gente nadie reprocha nada ni al entrenador ni

Voz 5 36:44 conozco si acaso invitan a esa André Gomes

Voz 1785 36:47 eso es otra cuestión surrealista porque antes la gente se giraba al palco les decía oye estáis fichando malo estáis equivocando de política o de recriminaba el entrenador un cambio no ahora se simboliza un poco en los futbolistas es decir estamos para mí porque quizás porque soy un poco mayor o veterano como se quiera llamar un nuevo un nuevo Camp Nou nuevo escenario barcelonista en este nuevo Camp Nou nuevo escenario de Barcelona la gente se ha agarrado a la chepa de Messi ahora esto

Voz 2 37:12 somos la ovación que le han pegado André Gomes es hoy cuando entraba al campo pero

Voz 1375 37:15 me da la sensación de que este Barça podría hacer más cosas podría hacer en ataque digo porque tienen muchos más recursos pero estando Messi como está para que da la sensación no

Voz 0985 37:24 es que al final también aquí el mérito de Valverde es descomunal ya dijimos ayer sino recuerdo mal esta conversación a la que aludía Ramon Besa entre Valverde Inés y es una conversación de cómplice

Voz 1025 37:35 that de proximidad de compartir

Voz 0985 37:38 y al final Valverde ha relajado un poco el juego posicional del equipo y también para Messi Messi se siente quizá más liberado yo creo que un Guardiola quizá más exigente en esta cuestión de juego posicional Messi se siente liberado se siente más relajado sabe que todos piensan juegan para él él se siente el epicentro la verdad es que incluso en un año de Mundial incluso sorprende ver a este Messi que no se reserva nada está jugando al máximo dándolo todo con voracidad como decía antes de Ramón y además a quién lo sabe Valverde habla con él es un tipo astuto un tipo normal un tipo inteligente quizá le habrá dicho que la mejor forma llegar a mundial es hacerlo desde esta situación en la que Messi rinde al ciento veinte por ciento lo que te quiero decir es que el quiero dar mucho mérito a la gestión que hace Valverde de Messi centrándome incluso retrasando un poco su posición sobre todo

Voz 5 38:35 dándoles libertad

Voz 1375 38:37 Marcos

Voz 7 38:40 hay dos para miedos condicionantes el equipo se asustó sea el equipo asustó en agosto en agosto cuando el Barça sale zarandeado en la Supercopa de España por el Real Madrid era el túnel del tiempo y volver a los años ochenta volver a los años duros a los viejos años en los que el Barça no gana nada no ganaba nada Piqué asumió por vez primera nueve años me he sentido inferior al Real Madrid lo dijo públicamente interior del Vestuario asustó el equipo hoy se asustó el entrenador obviamente acaba de llegar a un club grande de repente se va a Neymar descubre que ese equipo está fracturado está desorganizado que hace Lorena lo ordena con como siempre dice Ramón con mentalidad de equipo pequeño es decir aquí cada centímetro hay que defenderlo como si fuera el último centímetro que podemos defender tú

Voz 1375 39:24 es defender al Barcelona ahora con Piqué y con un Tití

Voz 7 39:27 con Rakitic y con Busquets Icex que es entre comillas con todo mi respeto es un equipo peque

Voz 1375 39:31 yo claro tiene la grandeza detener al mes

Voz 7 39:33 mejor el mejor se siente cómodo porque cuando él lo está se siente respaldado sabe que el equipo no le va a dejar tirado IS proceso no es un proceso de mira para otro el Barça empezó mal empezó sufriendo iba iba iba ganando partidos pero no iba convenciendo y ahora por ejemplo es verdad que el Barça tiene la sensación de que ha sufrido contra el Chelsea un alguna una sensación que es notan real como como como lo que desprende el partido porque a la hora de la verdad el Barça ha hecho hoy para mí el mismo partido que hizo contra Atlético de Madrid y el Barça en los tres últimos partidos contra el Atlético contra el Málaga contra ellos

Voz 5 40:06 si no ha encajado un solo gol y si hábil lleva dos en la Champions no dos en toda la Liga de Campeones una cosa es de locos un equipo

Voz 7 40:16 era desestructurado desequilibrado donde todos miraban al tridente donde la distancia entre tridente el centro campista defensa era infinita

Voz 1296 40:24 yo creo que la dependencia de Messi iban aumento con el pasa el tiempo porque el paso del tiempo no afecta igual para todos es decir al Barça como equipo la convierte cada día que pasa en algo más terrenal que se dedica a defender como haría pues cualquier otro equipo sin el balón encerradito atrás etcétera pero es que el pase el tiempo lejos de convertir a Messi en más terrenal lo que hace es que cada año nos regala una versión más celestial es que cada año parece mejor Messi

Voz 5 40:44 también se acrecienta la distancia entre él y el resto

Voz 1296 40:46 lo hace aumentar la sensación supongo que verídica de que el Barça depende cada vez más meses

Voz 1375 40:50 te lleva trece goles en la Liga trece sólo uno menos del Atlético con trece encajados en la Champions es que el Barça del tridente era vamos a meter cuatro o cinco hijos y si no meten tres no pasa nada si este Barça es no vamos a meter los que hagan falta a lo mejor con unos vale o con eso con dos o con cuatro pero que atrás no nos marquen esa es la gran diferencia de este Barça de de

Voz 5 41:10 Valverde pero sí no solo

Voz 1785 41:13 la cosa es que si me permites yo creo que al Chelsea sólo le puedes matar de esta

Voz 1501 41:16 forma también creo que cada partido hay

Voz 1785 41:19 desde el momento el Chelsea como contaban antes los compañeros le pasó en Stamford Bridge tuvo su momento el uno cero Leiva bien allí daba el partido por bueno curiosamente apareció Messi Piqué la diferencia es fíjate que el Chelsea ha rematado cuatro veces a la madera y Messi ha rematado cuatro veces tres han sido volvió una existe ese esa es la el resumen para mí en la eliminatoria

Voz 1375 41:39 la diferencia importante ya al margen de esto que es todo a la vez Messi es todo pero al margen de ese mes de ese todo que es Messi

Voz 5 41:47 luego pues le van pasando cosas muy buenas a este Barça desde que empezó la temporada que Rakitic más junto de busqué le da mucha mucho más descanso a Busquets que tiene que correr mucho menos y que están haciendo un temporal los dos los dos a Rakitic probablemente sea el mejor año de elecciones sería sin duda aunque Iniesta hemos vuelto a recuperar su nivel y que por ejemplo a la quitando la cara de susto parece la cara de miedo y poco a poco va haciendo cositas vamos a ver si llegamos a ver al de melé que se esperaba bueno son todo cosa Expósito

Voz 1375 42:13 más pero ninguna se acerca ni por asomo al gran Messi no

Voz 0985 42:17 ahora tienes razón Valverde hoy por ejemplo también sale reforzado El hoy ha hecho una apuesta él tenía otras opciones eh podía haber jugado en la posición de DVD pues con Paulinho o con André Gomes había otras opciones para el casting apuesta por de melé le sale bien marca le hace el segundo gol como dicen Marcos

Voz 1375 42:36 sí que Alba esa jugada

Voz 0985 42:39 defensa Ilya abraza Messi Messi le bendice la abraza sus compañeros también le arropan pero es verdad al margen de Messi crece la el la ese doble pivote formado por Busquets y Rakitic ojo un Tití que había bajado unos peldaños en las últimas semanas ha vuelto a emerger con la mejor versión y tienes unos dos laterales que también por lo tanto oye son muchas cosas positivas

Voz 1375 43:02 exactamente se van sumando al carro del Barcelona emulado

Voz 0985 43:05 a un equipo muy fino mucha gente fina y en buen estado de forma

Voz 5 43:09 es verdad que ese abrazo de Messi a significativo e ha dicho que te vais a hacer otra entrevista Panenka entre de la de su padres

Voz 7 43:20 estos y es curioso porque Messi lo sabe Ramón lo sabe Jordi fracking con con los delanteros o tiene piel es difícil el el caso de lo feo el caso de Alex el caso debía en su momento y creo que tanto Suárez como Messi Messi Suárez quieren que este chico triunfe porque en el fondo también ellos saben que lo van a votar

Voz 1375 43:37 dos cosas más quiero preguntar bueno ya ha dicho que no quiere clásico hemos sabido la encuesta a los aficionados del Barça que

Voz 7 43:43 se pague pague el Madrid ahora sí tampoco

Voz 1375 43:45 es necesario alguno algún valiente dice que sí feroz Jordi no lo quiere Flagey te gustaría un clásico en cuartos