buenos días Pepa antes del treinta de abril Iniesta decidirá cuál es su futuro si sigue en el Barça un año más Ozzie Se marcha a China lo dijo anoche después de la victoria del Barça ante el Chelsea en otro día redondo de Leo Messi que metió al equipo en el sorteo de cuartos de final de la Champions pero en medio de la victoria del partidazo de Leo saltó esa frase que retumbó en las cabezas de muchos culés no porque no lo sepan saben que es una posibilidad que está ahí sino porque Andrés se encargara de recordarlo y él mismo se puso la fecha antes del treinta de abril queda mes y medio poco más para saber si Andrés Se va del fútbol español El todos tenemos claro que cuando se vaya del Barça será para jugar en cualquier equipo pero no para competir contra el Barça es decir no se irá a otro equipo de Europa será China donde tiene una oferta económica mareante donde al igual que hizo Xavi con Qatar tal vez decida jugar los últimos años de su carrera nunca se irá del Barça siempre pertenecerá al club donde tal vez algún día vuelva pero desde luego si alguien se ha ganado el derecho a decir decidir lo que quiera sobre su futuro ese es Andrés al que no tendremos tiempo suficiente para agradecerle todo lo que ha hecho por su club por la selección española sobretodo en aquel minuto ciento dieciséis que hizo que nos colgamos la estrella del pecho de la Roja así que el treinta de abril decidirá su futuro pero nosotros ya lo hemos decidido siempre seremos de Iniesta hasta luego Pepa