Mª Luisa: "He dedicado la vida a regalarme y nunca se me ha agradecido"

Voz 1274 00:00 vamos a conocer a María Luisa desde Madrid buenas noches buenas noches gracias por llamar y adelante qué nos cuenta

Voz 1 00:07 pues él me dice que muchas veces escucho me encantan las señoras estás tan con tanta a esas madres bueno lo que yo te digo de lo mío es que cuando yo no tira y lo Vido yo es que he tirado mi las de abril nunca dónde está pues muy bien me dediqué

Voz 2 00:36 he sido una bueno sí

Voz 1 00:39 dando y te adora entonces terrenos y me dediqué a regalar hombre de vez en cuando casi se me he regalado me ha regalado pues el Oviedo regalar no me como en el Evangelio dicen donde siembras nunca nada que hacer todo para piedra porque he sembrado tanta belleza que eso da cuenta plantamos que nadie da cuenta tantas cosas que he hecho que nadie cuenta él me Soledad Mi gran soledad donde yo me abrazo con los árboles las piedras del campo donde hay ya me di cuenta de la era de nada me escuchan nada ni nadie te mira el más hice en el metro guiando el el metro y la única que mi hijo siervo todos Nuevo Mundo mirando un aparatito moviéndolo Gredos gordos cuenta tres horas ahí bueno personas como yo lo o las sobretodo cobra más naturaleza que si la gente en vez de tanta tontería televisiva de vez en cuando oyeron rollos tomaría me unas pastillas ese día a lo mejor menos mala porque esta señora del niño de tantas desgracias eso maravilloso niño eso señora con esa bondad que dice que la gente está muy parecido ha ido momentos me encontraba vacacional aquí ascienda lo único que digo es que al final de mi vida ofendan no estoy tabernas hecha de mí misma de todas mis obras de todas mis siempre he sido una perdedora pero como El niño se que se ha ido pues a mí me conquistada a mí misma

Voz 2 03:00 que que ahora lo que siento escucharme mira al me decirme eso querrá decir nota querido nadie en un Estado da cuenta nadie de lo quiere a de manos de de cómo soy soy más física y moralmente pero tanto que me ha dado tanto

Voz 1 03:22 ha regalado a decir una una una cita en la canción que que que me deja mi diez de un plan Racing nada más verle digo esto es lo más gordo soy un alma singular algo muy mis porque toda mi vida más del alma querer cuerpo cuadrar agentes volví desde tanta máter ella de tanto dinero yo sé real que mira a los ojos y le cojo a manos pero que yo nunca es sentido en épocas más difíciles de mi mundo en las épocas y en el centro donde en verde al lado a mí nadie me cogió de la mano de pocas difícil que ha sido muchos lo que pasa

Voz 2 04:14 que tengo mucha fe y además se están valientes donde estoy orgullosa de mi vida que Dios me dio

Voz 1 04:28 qué digo bueno bastante tendido que he tenido visibilidad a estar otras tantas villas en empequeñecer que nadie las bases tanto el campo va la gente podrá Patón que aplasta es una dieta que hay al lado una armonice aún bichitos modo poco miran que poco escuchan que me da del mundo ya sólo admitirán Soledad vivo sola es que estoy en el mundo ambiguo muy muy Dios entonces esta señora lo emisora mayores que a mí me chifla ayer a intrascendente moción la tanto eso su programa por esas señoras mayores con esa entrega ahí esa sencillez con la que hablan me chifla digo yo creo que sólo están en las áreas de usted en esa señora que ha perdido ese Ángel cómo se explica que les ha dado de bondad dándole es decir una cosa señor que pena que pena me da tengo muchos años he vivido el echado a los veinte años empresaria decir que ha sido una gran luchadora me adelante cuarenta años han degeneración es que me impresionó está muy buena pero todo al sólo pro la naturaleza que la que aprendía a ver las luces y las sombras luchado hasta el muy francés Isabel mi mirada a mí en la taberna pasa hizo dejando como Eraso yo en primavera que va dejando a su paso esas pequeñitas morir

Voz 2 06:22 que nadie las María Luisa pegando

Voz 1274 06:25 cuesta creer que una persona que va con esa generosidad y con esa curiosidad y con esa sensibilidad por la vida no haya llamado la atención de nadie

Voz 1 06:38 partidos de mi familia que encima de estos amigos que he hecho de todos los colores yo una cosa señora y lo digo en alta voz en la vida de todos los colores eso sí me vine usted me hizo un amigo y mira alma fortaleza de que nunca falte al respeto nunca más en la vida nadie sobre todo mi padre fue maravilloso mi madre eso sí lleno de amor amor que me han querido muchísimo pero como persona como niña como jovencita como como ya adulta como siempre estuve eso decir que yo creo que nace Isora pero quería todo el mundo queriendo de todas las plantas los árboles a los perros aducía no pero le juro que me ha regalado que nadie ha visto entrar afirma que había regalando algo diciendo esto haciendo nadie me dio las gracias me han dado regalos es que mi tía pero es decir una cosa soy muy mayor no es que vemos en el mundo sola pero creo que había que que ha sido como un arroyo que no me he pasado la pequeña que nadie las ve como ahora no ve nadie un arroyo para escucharle porque van deprisa iban con sus ojos van por el campo corriendo con corriendo muy un plus hicieran cuenta pues yo el otro día leía contar lo puedo seguir contándolo

Voz 1274 08:30 sí buenas noches

Voz 1 08:31 soy conmigo misma muy divertida iba por el campo es que mi vida después de que ahora ya puede hacer lo que me dé la gana pero cuando estaba activa y muy trabajadora yo siempre he tenido una obra de Mi vida para una cosa que digo que me está escuchando la gente necesita todo el mundo todo el mundo

Voz 2 08:53 todo estar en la soledad un ahora mes día todo el mundo tendría que Staten Soledad un poco de su vida

Voz 1 09:06 porque es importantísimo pero ahora no tienen tiempo de nada yo cuando los veo en el campo correteando que y dos Kaplan propia es otro día iba soñando siempre porque es de una profunda soñadora de cuadros una maravilla no es que lo diga yo no tengo voy al campo Emir y de repente me pasa cómo cuadra de de de de aviación eran pájaros una nada de pájaros y me pasé yo misma me asusté y dije yo misma así que eso me voy a reír de sus me asusté porque iba tan despistada y me pasaron pero es que era como un escuadrón de de de siempre as en el campo se ve tantas tira mismo antes lo había pues yo soy un arroyos estos días cierra los ojos extras con chiquititos volumen y luego si te pasa unas piedras donde la gente de casa mira pase a las reglas y la gente oído cantar maravillas en el campo y con una persona cogida de la mano de a los ojos

Voz 1274 10:24 María Luisa déjame pese a esta mirada hacia atrás está usted satisfecha con lo regalado

Voz 1 10:32 toda medida porque una cosa eso es el fruto de como soy con los años que tengo mi físico

Voz 2 10:42 mi sonrisa mi mirada

Voz 1 10:46 la consecuencia decir de mi abono a mí misma no lo recibido porque es que la gente creemos que la felicidad está

Voz 1274 10:58 con eso nos quedamos María Luisa muchísimas gracias un abrazo muy cariñoso